Вероятность полномасштабной войны с Россией есть. Это самое страшное, что может быть, - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией. Однако он считает, что это может стать самой большой ошибкой РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил на форуме YES.
По словам Зеленского, такой сценарий развития событий вероятен
"Считаю, что это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. И если будет эскалация со стороны РФ - это будет самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", - сказал президент.
Напомним, 9 сентября во Киеве состоялось неофициальное открытие международного форума YES - Ялтинской Европейской Стратегии. В этом году на мероприятие съехались почти 100 участников из 20 стран, в основном это топ-чиновники, дипломаты и чиновники.
Пожалуйста, подождите...
Первую тяжелую войну в столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
Насколько эти войны будут тяжелыми и будут ли они успешными? Когда мы выделяли зависимость, на основании которой и построен прогноз, то главными критериями были угроза для независимости страны и величина потерь поэтому и войны, прогнозируемые на основе этих данных, будут адекватны этим критериям. Можно предполагать, что для России это будут главные и наиболее тяжелые войны в XXI столетии.Зная когда можно ожидать войны, зададимся вопросом, с кем будут эти войны. Для этого во Второй части проанализируем временные циклические зависимости для ведущих стран мира.
https://mm-v.livejournal.com/186229.html
Він, був правий.............................................
4 откоса ЗЕ от повестки не дадут соврать.
Или "зарабатывать на крови" Зе-команде очень ПОНРАВИЛОСЬ?!
Хоча, скоріш за все, то якийсь психічний розлад... На кшталт когнитивного дисонансу
хорошо бы...
А то как раз сегодня как раз рф и Белоруссия начинаютcz совместные масштабные военные учения с участием 200 тыс. военнослужащих.... И газопровод в обход Украины уже достроен как раз сегодня же... ....
то може ти на ній "наживаєшься"?
може вона тобі вигідна, а, олень?
от жеж, бл..., обрали довбойоба(и).
Боишся только, чтобы народ такого президента на вилы не поднял....
экспромт не его...
вспомнил? или то такэ ???
То есть в молчании в ответ на вражеские обстрелы?
Коли почнеться повномасштабна війна, вони знову почнуть кричати: "Хто готовий піти на смерть? Будь ласка, прийдіть, бо ми всрались!"
воякачотириразовий ухильник від призову, чого тобі боятись.
Однажды Наполеона спросили почему он нервничает накануне какого-то сражения..."Император, вам не о чем волноваться - ведь их генерал известный дурак"... "Вот потому я и нервничаю - сказал Наполеон - от дурака никогда не знаешь его ожидать" Даже не знаю, к чему я это вспомнил...
Знову Зе хоче у очко Пуйла дивитись у пошуках миру.
Готовьте армию, делайте ракеты, покупайте - стройте Байракты, всем понятно что делать,
А ты ставишь тех которые пилят и воруют.
Преза пора снимать и выбирать нового.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!