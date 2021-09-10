Вероятность полномасштабной войны с Россией есть. Это самое страшное, что может быть, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией. Однако он считает, что это может стать самой большой ошибкой РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил на форуме YES.

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По словам Зеленского, такой сценарий развития событий вероятен

"Считаю, что это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. И если будет эскалация со стороны РФ - это будет самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", - сказал президент.

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Напомним, 9 сентября во Киеве состоялось неофициальное открытие международного форума YES - Ялтинской Европейской Стратегии. В этом году на мероприятие съехались почти 100 участников из 20 стран, в основном это топ-чиновники, дипломаты и чиновники.