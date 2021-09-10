РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4026 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
16 669 89
война (46763) Зеленский (16541) Россия (91262)

Вероятность полномасштабной войны с Россией есть. Это самое страшное, что может быть, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией. Однако он считает, что это может стать самой большой ошибкой РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил на форуме YES.

По словам Зеленского, такой сценарий развития событий вероятен

"Считаю, что это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. И если будет эскалация со стороны РФ - это будет самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о договоренностях в Нормандском формате: Россия никогда на 100% не выполняет свои обязательства

Напомним, 9 сентября во Киеве состоялось неофициальное открытие международного форума YES - Ялтинской Европейской Стратегии. В этом году на мероприятие съехались почти 100 участников из 20 стран, в основном это топ-чиновники, дипломаты и чиновники.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+38
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7403
показать весь комментарий
10.09.2021 11:21
+20
зєля не розуміє, що він двбйб, тому що він двбйб.
показать весь комментарий
10.09.2021 10:54
+17
Прикол в том, что па-рашка ведет себя одинаково на протяжении всего своего существования, еще с тех времен, когда называлась "московия". И будет себя вести так же и дальше, вне зависимости от того, как она будет называться, и кто будет ею править. Как грится, "горбатого могила исправит", это и надо учесть в отношениях с этой страной-гопником.
показать весь комментарий
10.09.2021 11:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вірогідність повномасштабної війни з росією дорівнює 1, тобто це "достовірна подія" математичною мовою! Ми не можемо уникнути повномасштабної війни з росією, якщо путін буде живий ще кілька років. Тільки смерть путіна може відвернути страшну трагедію.
показать весь комментарий
10.09.2021 10:59 Ответить
Прикол в том, что па-рашка ведет себя одинаково на протяжении всего своего существования, еще с тех времен, когда называлась "московия". И будет себя вести так же и дальше, вне зависимости от того, как она будет называться, и кто будет ею править. Как грится, "горбатого могила исправит", это и надо учесть в отношениях с этой страной-гопником.
показать весь комментарий
10.09.2021 11:05 Ответить
Інтенсивність агресії дикунів московії різко збільшується як тільки в москві з'являєтсья більш-менш сильна влада яка концентрує в своїх руках ресурси. Для світової спільноти краще щоб на керівних посадах терористичної росії не було керівників здатних концентрувати ресурси, бо ці ресурси відразу направляються на то єдине що ******* росіяни - на війну з сусідами! Для всіх сусідів корумпована та розвалена дикунська росія краще ніж агресивна централізована терористична росія! Сьогодні в росії путін консолідував ресурси і відразу направляє їх на війну. Для України життєво важливо будь якою ціною знищити путіна.
показать весь комментарий
10.09.2021 11:12 Ответить
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7403
показать весь комментарий
10.09.2021 11:21 Ответить
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4925
показать весь комментарий
10.09.2021 13:20 Ответить
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2063
показать весь комментарий
10.09.2021 15:01 Ответить
Там вже й не путін, а його двійник. Втихомирити розбійників можна лише розчавивши їх у їхньому логові -- москві і області. Ніяка зміна влади там не допоможе.
показать весь комментарий
10.09.2021 16:59 Ответить
Дикуни завжди агресивні, питання в тім наскільки вони спроможні до зовнішньої агресії. путін консолідував ресурси і може нанести удар по Україні. Не буде путіна не буде можливості консолідовувати ресурси, їх розкрадуть по регіонам.
показать весь комментарий
10.09.2021 11:46 Ответить
Резюмируя:
Первую тяжелую войну в столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
Насколько эти войны будут тяжелыми и будут ли они успешными? Когда мы выделяли зависимость, на основании которой и построен прогноз, то главными критериями были угроза для независимости страны и величина потерь поэтому и войны, прогнозируемые на основе этих данных, будут адекватны этим критериям. Можно предполагать, что для России это будут главные и наиболее тяжелые войны в XXI столетии.Зная когда можно ожидать войны, зададимся вопросом, с кем будут эти войны. Для этого во Второй части проанализируем временные циклические зависимости для ведущих стран мира.
https://mm-v.livejournal.com/186229.html
показать весь комментарий
10.09.2021 20:08 Ответить
а в зале 40 чел, из которых половина зеленожопых придурков, + Пинчук с супругой))))) удивительная способность у клоуна, обосрать все что до него сделано, обнулить, и ничего не создать, кроме мыльных пузырей.
показать весь комментарий
10.09.2021 12:34 Ответить
... а обосгатся и при этом гордо держать головку. Мама Римма увидела *********** ещё в ротдоме!
показать весь комментарий
11.09.2021 09:21 Ответить
зєля не розуміє, що він двбйб, тому що він двбйб.
показать весь комментарий
10.09.2021 10:54 Ответить
Ну, це слово казав Генадій Генадійовичі і,
Він, був правий.............................................
показать весь комментарий
10.09.2021 11:24 Ответить
Кончене створіння
показать весь комментарий
10.09.2021 10:58 Ответить
а по моему для тебя самое страшное когда твой видосик не набрал просмотров Вероятность полномасштабной войны с Россией есть. Это самое страшное, что может быть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9567
показать весь комментарий
10.09.2021 10:59 Ответить
Самое страшное, что законно избранный президент может преподнести раше свою страну на блюдечке с голубой каёмочкой. И такая вероятность есть.
показать весь комментарий
10.09.2021 11:00 Ответить
Еще бы. Нелохи никогда особой отвагой не отличались.

4 откоса ЗЕ от повестки не дадут соврать.
показать весь комментарий
10.09.2021 11:00 Ответить
ты ещё,ублюдочное,расскажи ,что в кровать по ночам ссышся
показать весь комментарий
10.09.2021 11:00 Ответить
А как же "надо просто перестать стрелять"?!
Или "зарабатывать на крови" Зе-команде очень ПОНРАВИЛОСЬ?!
Вероятность полномасштабной войны с Россией есть. Это самое страшное, что может быть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 788
показать весь комментарий
10.09.2021 11:01 Ответить
Ой дурное.. у рашки какая ни какая армия есть. Достаточно серьезная. Я хз, может зеля за пару лет уже термоядерный заряд на носителе заимел, что ****** подобное - но это вряд ли.
показать весь комментарий
10.09.2021 11:01 Ответить
Тут согласен с Зеленским, вдруг полномасштабная война, а у нас Верховного Главнокомандующего нет.
показать весь комментарий
10.09.2021 11:02 Ответить
Ой ти ж моя бубочка! А як же мир в очах путлєра, який ти бачило ще не так давно? Невже д'Єрмак автора всіх твоїх промов змінив? Чи то все клятий "Байден животворящий" щось наворожив?
Хоча, скоріш за все, то якийсь психічний розлад... На кшталт когнитивного дисонансу Вероятность полномасштабной войны с Россией есть. Это самое страшное, что может быть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1304
показать весь комментарий
10.09.2021 11:05 Ответить
не прошло и 2х лет, и Президент Украины начал о чем то догадываться....
показать весь комментарий
10.09.2021 11:05 Ответить
Ванька, ты ещё напиши, что Запад виноват, что Ху#ло напало на Украину...
показать весь комментарий
10.09.2021 11:12 Ответить
Ванек, это как раз страна-помойка вывозит рабов с оккупированных территорий.
показать весь комментарий
10.09.2021 18:17 Ответить
@войны не буде@
хорошо бы...
А то как раз сегодня как раз рф и Белоруссия начинаютcz совместные масштабные военные учения с участием 200 тыс. военнослужащих.... И газопровод в обход Украины уже достроен как раз сегодня же... ....
показать весь комментарий
10.09.2021 11:14 Ответить
У нас война уже 7 лет, 13 тыс.погибших, а это "нечто" только очухалось в своих конопэльках ...
показать весь комментарий
10.09.2021 11:09 Ответить
ти що, нещасний ти довбень, досі не закінчив війну?
то може ти на ній "наживаєшься"?
може вона тобі вигідна, а, олень?

от жеж, бл..., обрали довбойоба(и).
показать весь комментарий
10.09.2021 11:15 Ответить
щось не подобається мені настрій презідєнта...який би він не був
показать весь комментарий
10.09.2021 11:15 Ответить
Зеленский, твоя любимая тема "во всем виноват Порошенко" совсем не раскрыта... И вообще, Там уже газ на мировых торгах по 670 дол... поэтому вопрос, Что там у нас с тарифами на зиму ??? 😡
показать весь комментарий
10.09.2021 11:17 Ответить
хаха клоуну-уклонисту страшно!!)) собирай монатки и вали в Ростов вместе со своими 73% "какая разница", бздуд обдолбанный!!! вернется ПОРОХ и освободит и Донбасс и Крым!!!
показать весь комментарий
10.09.2021 11:18 Ответить
Полномасштабной войны не будет.. это даже не смешно но геополитически России крайне не выгодно поражение сепаратистов на Донбассе так как тогда на очереди будет уже Крымский вопрос.. поэтому в случае попытки ВСУ разгромить ОРДЛО-ЛДНР ВС РФ вмешаются там обязательно.
показать весь комментарий
10.09.2021 11:31 Ответить
А я оце стєсняюся спитати. ХТО зараз наживається на війні?
показать весь комментарий
10.09.2021 11:32 Ответить
Самое страшное, зеля - что ты и так готов Украину рашке слить.Задаром....
Боишся только, чтобы народ такого президента на вилы не поднял....
показать весь комментарий
10.09.2021 11:36 Ответить
задаром? беня сказал 100 лярдов.
показать весь комментарий
11.09.2021 13:02 Ответить
Може бути, саме тому і не виконується оборонзамовлення російськими посіпаками, переслідуються захисники України і розвалюється українська армія, так само як і перед 2014 роком. Коли на чолі держави державний зрадник, це дійсно дуже страшно.
показать весь комментарий
10.09.2021 11:41 Ответить
какое ж оно косноязычное...тупое...примитивное...гунявое...
экспромт не его...
показать весь комментарий
10.09.2021 11:48 Ответить
Вірогідність війни є,а ракет знищити кацапів нема,хоча війна вже триває восьмий рік. Таке враження шо бреше малорос.
показать весь комментарий
10.09.2021 11:51 Ответить
Тупые подонки бывают любой национальности
показать весь комментарий
10.09.2021 12:10 Ответить
а еще эта любая национальность очень топит за интернационализьм Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7616
показать весь комментарий
11.09.2021 11:23 Ответить
а про каждодневные обстрелы, про раненных и не только наших воинов???
вспомнил? или то такэ ???
показать весь комментарий
10.09.2021 12:12 Ответить
Саме страшне- головнокомандувач сцикло під час війни 😠
показать весь комментарий
10.09.2021 12:34 Ответить
Як що війна, то він обсереться Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3946
показать весь комментарий
10.09.2021 13:01 Ответить
А щеки с каждым днем все толще и толще, скоро как у бульдога свисать начнут.
показать весь комментарий
10.09.2021 13:08 Ответить
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2929 Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2086
показать весь комментарий
10.09.2021 13:08 Ответить
Саме страшніше, що може бути це президент капітулянт на чолі держави, коли почнеться повномасштабна війна з росією. Такий який був в 14-18 роках. Теперішній ще гірший.
показать весь комментарий
10.09.2021 14:21 Ответить
тю, вже обисрався ? шото раненько ще
показать весь комментарий
10.09.2021 14:34 Ответить
Зелебоба - Пукину: не бейте, лучше обоссыте!
показать весь комментарий
10.09.2021 14:34 Ответить
На повернення в реалії витрачено 2 року...
показать весь комментарий
10.09.2021 14:58 Ответить
Нарешті до цього зеленого невігласа дійшло, що "міра" не буде і "просто перестать стрелять" не виходить. Цікаво , а хто зараз "торгує на крові"?
показать весь комментарий
10.09.2021 15:41 Ответить
Причому напряму.
показать весь комментарий
10.09.2021 17:04 Ответить
демагог - якби він це дійсно розумів то не було б вагнергейта, і не сидів би Семенченко у в'язниці
показать весь комментарий
10.09.2021 17:52 Ответить
Конечно кловану страшно. Собирать манатки и линять на ростов-хорошего мало.
показать весь комментарий
10.09.2021 18:12 Ответить
«Главнокомандующий» зеленский заявил, что сила нашей армии - в тишине.
То есть в молчании в ответ на вражеские обстрелы?
Коли почнеться повномасштабна війна, вони знову почнуть кричати: "Хто готовий піти на смерть? Будь ласка, прийдіть, бо ми всрались!"
показать весь комментарий
10.09.2021 18:58 Ответить
По этому Зеля и дальше будет лизать очько фуйлу
показать весь комментарий
10.09.2021 20:22 Ответить
самое страшное - это придурок на троне Украины в окружении своей шоблы.... а с ху*лом украинцы разберутся.....
показать весь комментарий
10.09.2021 20:40 Ответить
Пустые слова, если в теории то есть вероятность войны с кем угодно.
показать весь комментарий
10.09.2021 21:17 Ответить
Говнокомандующий не находит ничего лучшего кроме как рассказывать стране о своих страхах... По-моему 100% понятно, что он будет делать если война таки начнётся.
показать весь комментарий
10.09.2021 21:45 Ответить
Ти ж у нас вояка чотириразовий ухильник від призову, чого тобі боятись.
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7016
показать весь комментарий
10.09.2021 22:55 Ответить
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1337
показать весь комментарий
11.09.2021 08:52 Ответить
Смерть під контролем президента. Чотири дні - саме стільки, тобто повільно і довго, вмирав в "сірій зоні" поранений український солдат після того, як Володимир Зеленський взяв ситуацію "під особистий контроль".
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3246
показать весь комментарий
11.09.2021 09:05 Ответить
Для того щоб був мир, потрібно готуватися до війни, а не заглядати в очі ворогу.Клоун на чолі держави,перетворив державу в цирк і армію також.Історія ще ніколи не мала прикладу щоб цирк виграв якусь війну,та нездатен її вести апріорі.
показать весь комментарий
11.09.2021 09:36 Ответить
Ну так, такому полководцю роялів це страшно.
показать весь комментарий
11.09.2021 10:07 Ответить
вероятность полномасштабной войны с рашкостаном существует ровно столько же , сколько и словосочетание "Незалежна Україна" когда рашка нас в очередной раз захватывает, вероятность на данном отрезке времени, соответственно пропадает , ровно до того момента пока словосочетание "Незалежна Україна" снова не обретёт смысл. Вова не прав, самое страшное уже произошло, народ воюющей страны выбрал себе в главкомы пацифиста,коллоброцианиста, демагога и труса в одном стакане, в момент когда война только разгорается, если брать исторические аналогии с этим моментом, для Украины это всегда заканчивалось херово, очередной захват, и очередное ожидание , когда вышеупомянутое словосочетание снова обретёт смысл...... Очень надеюсь, что на этот раз нас пронесет
показать весь комментарий
11.09.2021 10:18 Ответить
Зюзий, самое страшное случилось, когда тебя выбрали презом.
показать весь комментарий
11.09.2021 10:39 Ответить
Сааная тряпка...
показать весь комментарий
11.09.2021 10:39 Ответить
Когда зелю спрашивают убийца ли х**ло ? - он отвечает, что его ответ может стоить жизней украинским солдатам... ( О том, как зеленский брал "личный контроль" за жизнью сержанта Журавля мы помним )... А теперь, когда он говорит о полномасштабной войне - как он этим заботится о жизнях солдат ?
Однажды Наполеона спросили почему он нервничает накануне какого-то сражения..."Император, вам не о чем волноваться - ведь их генерал известный дурак"... "Вот потому я и нервничаю - сказал Наполеон - от дурака никогда не знаешь его ожидать" Даже не знаю, к чему я это вспомнил...
показать весь комментарий
11.09.2021 12:25 Ответить
Позор и унижение лучше, чем война?Где таких берут?Ведь ты сдохнешь все-равно.Так почему бы не умереть достойно или победить,чем лизать сраку рузьким братьям.
показать весь комментарий
11.09.2021 16:21 Ответить
Вова біжить до Ростова
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4664
показать весь комментарий
11.09.2021 23:57 Ответить
ти тварюко зелена літак для своєї шльондри і виродків тримаєш у повній польотній готовності?
показать весь комментарий
12.09.2021 09:42 Ответить
Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5460
показать весь комментарий
12.09.2021 10:51 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией.Источник: https://censor.net/ru/v3287476

Знову Зе хоче у очко Пуйла дивитись у пошуках миру.
показать весь комментарий
12.09.2021 10:51 Ответить
Идиот,... страшнее идиоты во власти, которые ничего не делают для защиты собственной страны, а набивают свои карманы.
Готовьте армию, делайте ракеты, покупайте - стройте Байракты, всем понятно что делать,
А ты ставишь тех которые пилят и воруют.

Преза пора снимать и выбирать нового.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
показать весь комментарий
12.09.2021 11:37 Ответить
 
 