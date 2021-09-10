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Шмыгаль Денис (2321) Таран Андрей (267)

Абсолютно профессиональный человек и находится на своем месте, - Шмыгаль о министре обороны Таране. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что министр обороны Андрей Таран является профессионалом и находится на своем месте.

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"Что касается министра обороны – он на своем месте. Абсолютно профессиональный человек, профессиональный военный, который пользуется уважением армии и прошел соответствующий путь к этой позиции", - сказал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увольнение министра обороны Тарана должно стать первым кадровым вопросом текущей осени, - Рудик
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Топ комментарии
+21
Еще одно подтверждение - если премьер нахваливает совкового тупого воровитого паркетного негодяя - это не премьер, это тупой воровитый негодяй в кубе
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10.09.2021 11:42
+18
Это говорит только про непрофессионализм самого Шмыгаля.

В ЗЕ власти проритетным критерием отбора является не профессионализм, патриотизм, порядочность, а лизоблюдство и лояльность к ЗЕ.

Интересам Украины среди проритетов ЗЕ-власти вобще нет места.
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10.09.2021 11:44
+12
есть еще такие не плохие качества как честность и патриотичность . ну то таке . не в этом правительстве Абсолютно профессиональный человек и находится на своем месте, - Шмыгаль про министра обороны Тарана - Цензор.НЕТ 4202
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10.09.2021 11:40
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есть еще такие не плохие качества как честность и патриотичность . ну то таке . не в этом правительстве Абсолютно профессиональный человек и находится на своем месте, - Шмыгаль про министра обороны Тарана - Цензор.НЕТ 4202
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10.09.2021 11:40 Ответить
Еще одно подтверждение - если премьер нахваливает совкового тупого воровитого паркетного негодяя - это не премьер, это тупой воровитый негодяй в кубе
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10.09.2021 11:42 Ответить
Это говорит только про непрофессионализм самого Шмыгаля.

В ЗЕ власти проритетным критерием отбора является не профессионализм, патриотизм, порядочность, а лизоблюдство и лояльность к ЗЕ.

Интересам Украины среди проритетов ЗЕ-власти вобще нет места.
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10.09.2021 11:44 Ответить
а кто такой сам шмыгаль?!
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10.09.2021 11:45 Ответить
А это смотря на какой букве ударение ставить !
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10.09.2021 12:09 Ответить
Кукушка хвалит петуха
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10.09.2021 11:52 Ответить
мама дорогая...., это ж надо так нагло врать...
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10.09.2021 11:52 Ответить
Он шутит? Большего идиота труднее найти
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10.09.2021 11:56 Ответить
Два кирзовых сапога - пара
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10.09.2021 12:00 Ответить
А, "По Таганке едут танки" (по Арбату). Клинический идиот, как в принципе и сам Шмыгаль!
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10.09.2021 12:02 Ответить
два дебіла - ето сіла!!!
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10.09.2021 12:20 Ответить
от він, чесний та принциповий
Абсолютно професійна людина і перебуває на своєму місці, - Шмигаль про міністра оборони Тарана - Цензор.НЕТ 7647
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10.09.2021 12:47 Ответить
Зато красивый и роги огого
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10.09.2021 22:36 Ответить
Кому і кобила - нєвєста, а кому і таран-міністр.
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11.09.2021 23:48 Ответить
 
 