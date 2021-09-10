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Зеленский о возможности второго срока: "Лучше выполню все, что я обещал, и поеду отдыхать". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава государства Владимир Зеленский говорит, что хотел бы успеть выполнить все свои обещания в один президентский срок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Так, журналист спросил у Зеленского планирует ли он идти на второй срок.

"Это решает народ Украины", - сказал президент.

"Но вы баллотируетесь?" - спросил журналист. 

"Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок, и поеду отдыхать", - ответил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Не жалею, что стал президентом

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+45
На нары.
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10.09.2021 11:54
+35
Гребаный наркоша...
Зеленский о возможности второго срока: "Лучше выполню все, что я обещал, и поеду отдыхать" - Цензор.НЕТ 2062
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10.09.2021 11:54
+28
Зеленский о возможности второго срока: "Лучше выполню все, что я обещал, и поеду отдыхать" - Цензор.НЕТ 5783
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10.09.2021 11:58
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На нары.
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10.09.2021 11:54 Ответить
Зеленський має чітко казати що піде на другий термін, щоб у всіх хто працює в команді Зеленського та Слуги народу була впевненість в майбутньому. Без впевненості не буде єдиної потужної команди, всі будуть шукати собі місця в інших партійних структурах і працювати проти Зеленського та Слуги народу!
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10.09.2021 12:27 Ответить
Как жизнь в агитках? Не надоело еще в лапше ,,борсатись,,?
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10.09.2021 12:48 Ответить
"поеду отдыхать"?
так этот клован с отдых не вылезает.. более 20 (двадцати!) раз за два года оно шлялось на 3-10 дней отдыхать. И все за держбюджет!
Сопровождение, охрана, номера супер-люкс-президент по 20 000 - 50 000 долларов в СУТКИ для него, плюс дермаку и прочим - по таким же ценам, плюс сотни лиц сопровождения и охраны.. автомобильные кортежи и ежедневный "отдых в ресторанах" по вип-обслуживанию..
Это лишь малая часть - во что обходится ежедневная работа отдых квартального клована..
А если к этому добавить что оно по 3-5 дней просто НЕ появляется на Банковой (как на этой неделе!) - бо его штырит от колумбийского порошка или просто тупо лень?
Итог - миллиард долларов в год только прямые расходы на обслуживание зеЛоха из госбюджета...
Это в 3-4 раза больше чем ВСЕ годовые субсидии населению на комуналку
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10.09.2021 12:31 Ответить
Шо такое???? уже накрал запланированную сумму? Или в Америке подожгли фитилек сзаду и уже подпекает????? И тут с вагнеровцами какая то херня по его мнению вышла, и за беню пилюлей отвесят по-любасу, и патриоты капают на мозги- а посадить их не могут, и дерьмаки с падаляком и татаровым- полное палево агента буратино и его фсбшных кукловодов, я уже и не говорю по полную и всеобъемлющую ж...пу в экономике и с пандемией. Не уж то до шмаркли начало доходить потроху что песец неминуем? Давайте поможем ***********!
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10.09.2021 15:12 Ответить
Вовка на отдыхе. Зеленський про ймовірність другого терміну: "Краще виконаю все, що я обіцяв, і поїду відпочивати" - Цензор.НЕТ 8511
Зеленський про ймовірність другого терміну: "Краще виконаю все, що я обіцяв, і поїду відпочивати" - Цензор.НЕТ 9445
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10.09.2021 15:33 Ответить
Гребаный наркоша...
Зеленский о возможности второго срока: "Лучше выполню все, что я обещал, и поеду отдыхать" - Цензор.НЕТ 2062
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10.09.2021 11:54 Ответить
Його почало попускати. Воно чекає, коли ті журналюги відчепляться і можна буде приступити до основної своєї роботи, великого будівництва доріг, білих доріжок
Зеленский о возможности второго срока: "Лучше выполню все, что я обещал, и поеду отдыхать" - Цензор.НЕТ 3011
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10.09.2021 12:01 Ответить
Я так понял: что его весь президенитский срок О Т Д Ы Х Зеленский о возможности второго срока: "Лучше выполню все, что я обещал, и поеду отдыхать" - Цензор.НЕТ 8457 Зеленский о возможности второго срока: "Лучше выполню все, что я обещал, и поеду отдыхать" - Цензор.НЕТ 3971 Зеленский о возможности второго срока: "Лучше выполню все, что я обещал, и поеду отдыхать" - Цензор.НЕТ 7493
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10.09.2021 12:04 Ответить
Так он еще вообще ничего из того что обещал не выполнил.
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10.09.2021 11:54 Ответить
Зеленский о возможности второго срока: "Лучше выполню все, что я обещал, и поеду отдыхать" - Цензор.НЕТ 5783
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10.09.2021 11:58 Ответить
может по горящей и не дорого прямо сейчас?
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10.09.2021 11:55 Ответить
Неужто ещё не наотдыхался, "задыханный" ты наш?
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10.09.2021 11:55 Ответить
Кому он обещал?Кроме коломойского и пуйла?
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10.09.2021 11:55 Ответить
Лучше не надо!)
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10.09.2021 11:56 Ответить
так ты ж ничего не обещал!? можешь уже валить - все выполнено
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10.09.2021 11:56 Ответить
Напевно, Бені обіцяв Зеленський про ймовірність другого терміну: "Краще виконаю все, що я обіцяв, і поїду відпочивати" - Цензор.НЕТ 2413
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10.09.2021 12:09 Ответить
а если не выполнишь поедешь в тюрму ? Зеленский о возможности второго срока: "Лучше выполню все, что я обещал, и поеду отдыхать" - Цензор.НЕТ 2626
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10.09.2021 11:56 Ответить
Вова по ходу угрожає шо останеться назавжди.
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10.09.2021 11:57 Ответить
как в книге О.Генри " Вождь краснокожих " . Сэм и Билл это лохторат а пацан это Зелька Зеленський про ймовірність другого терміну: "Краще виконаю все, що я обіцяв, і поїду відпочивати" - Цензор.НЕТ 7345
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10.09.2021 13:02 Ответить
Поедешь, поедешь,конечно,под охраной ,прямо на нары.
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10.09.2021 11:57 Ответить
Урааааааа, буде для вчителів зплата 4000$!
Зелебенське все що обіцяв виконає до кінця першої каденції!
Ураааа, заживем!
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10.09.2021 11:58 Ответить
Так він і так не вилазить з відпочинків.
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10.09.2021 11:58 Ответить
ну так бєні і ко наобєщано много. а лошарам він нічєго нє должен
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10.09.2021 11:59 Ответить
Вдячний нарід обере цього опецька ще раз.
А потім буде жалітися про сумну українську долю
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10.09.2021 12:00 Ответить
Президентство на самом деле - тяжкий тягар. Один его использует для обогащения. Другой в угоду тщеславия.И узнав истинный вкус,сбегает. Это дело ни первых.Ни вторых. Это путь должен даваться тому,кто по натуре созидатель. Кому интересно и приятно видеть плоды своего труда.И которому не безразличны счастливые лица сограждан.
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10.09.2021 12:00 Ответить
На зону оно отдыхать поедет. Или в Ростов. Если успеет.
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10.09.2021 12:01 Ответить
Что то риторика у зекрысы резко поменялась на счёт второго срока -сразу после статьи CNN почему то...
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10.09.2021 12:02 Ответить
После тех дров, что наломал за 2 года, перспективы отдыха приобретают специфические очертания
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10.09.2021 12:03 Ответить
это ппц..
зеотдыхайло
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10.09.2021 12:04 Ответить
Хто знає - Це інтерв'ю брав Роман Кравець?

Зеленский о возможности второго срока: "Лучше выполню все, что я обещал, и поеду отдыхать" - Цензор.НЕТ 4434
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10.09.2021 12:05 Ответить
Це інтерв'ю у ze-Леніна
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10.09.2021 12:19 Ответить
Вернись, Я все прощу. В КВН.
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10.09.2021 12:05 Ответить
Пааааа тундри, паааа железнай дароги! Где мчит курьерский Ваааааааааааркута - ленинхрад!
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10.09.2021 12:06 Ответить
уставший оканчивать вАйну и возвращать пленных....идиот
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10.09.2021 12:06 Ответить
"Я нікуди не балотуюсь я краще виконаю все, що я обіцяв в свій один термін і поїду відпочивати"

Поїде він. Цікаво куди? В Ростов чи на Землю обітовану? Зеленський про ймовірність другого терміну: "Краще виконаю все, що я обіцяв, і поїду відпочивати" - Цензор.НЕТ 838
Скільки ж треба іще накрасти на відпочинок
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10.09.2021 12:08 Ответить
На отдых в Ростов!!!
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10.09.2021 12:08 Ответить
Втомлена Бубочка...
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10.09.2021 12:14 Ответить
Очередной пиар-пук.
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10.09.2021 12:18 Ответить
Ти, су...о, здо...и маєш, а не відпочивати. Ублюдок! А чим ти зараз займаєшмся? Сучий випердиш?
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10.09.2021 12:19 Ответить
Нет ничего интереснее слушать Вовочку после приема антидепрессантов Зеленський про ймовірність другого терміну: "Краще виконаю все, що я обіцяв, і поїду відпочивати" - Цензор.НЕТ 8345
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10.09.2021 12:19 Ответить
Не понятно почему у зебобы рейтинг не 200%?Никто ,за 1500лет ,не делал ничего подобного!(с)
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10.09.2021 12:21 Ответить
На лагерь ты поедешь, клоун.
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10.09.2021 12:22 Ответить
Надеется красиво слинять,если у него получится,то грош нам цена.
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10.09.2021 12:25 Ответить
подожди немного, отдохнеш и тьі.........Зеленський про ймовірність другого терміну: "Краще виконаю все, що я обіцяв, і поїду відпочивати" - Цензор.НЕТ 4896
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10.09.2021 12:26 Ответить
Второй срок у зе-кондома будет на нарах! Там он сможет хорошо отдохнуть.
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10.09.2021 12:26 Ответить
Зеленский о возможности второго срока: "Я никому ничего не обещал - поеду отдыхать.

В Талии вилла есть. В Ростове Говнюковичь подіскал домик. Вот только если не посадят..Сбегу
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10.09.2021 12:33 Ответить
Зеленский, уже пора.
Лукьяновка тебя ждет на отдых
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10.09.2021 12:46 Ответить
вк видео без штампика цензор..или ютуб
кстати он опять нанюхался доместоса
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10.09.2021 12:56 Ответить
«отдыхать» таки поедешь
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10.09.2021 13:01 Ответить
Зеленський про ймовірність другого терміну: "Краще виконаю все, що я обіцяв, і поїду відпочивати" - Цензор.НЕТ 6498 Зеленський про ймовірність другого терміну: "Краще виконаю все, що я обіцяв, і поїду відпочивати" - Цензор.НЕТ 659
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10.09.2021 13:04 Ответить
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.

https://program.ze2019.com/
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10.09.2021 13:06 Ответить
? а чиво он в омане делаль ?
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10.09.2021 13:07 Ответить
ОНО устало. ОНО хочет отдохнуть.
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10.09.2021 13:09 Ответить
Хм.. а что он обещал? Точно помню, что он обещал не идти на второй срок..
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10.09.2021 13:11 Ответить
Він ще обіцяв подати у відставку, якщо порушить закон... Хай би вже їхав відпочивати і дав можливість Україні вижити та підняти з колін економіку.
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10.09.2021 18:09 Ответить
Т.е. даже до этого ЗЕблана стало доходить, что его президентство в лучшем случае закончится бегством.
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10.09.2021 13:42 Ответить
Шкода! А так хотілося б подивитися на дебати на стадіоні між ним і кандидатом від ЄС Льошею Гончаренком! Значить, голосуємо зі іншого або іншу
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10.09.2021 13:57 Ответить
Европа и США тебя с отдыха вернут, кацапам ты и нахрен не нужно.
Израиль тоже вернет, там такие не в почете.
Можешь конечно в Оман свалить, отпускник хренов.
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10.09.2021 13:58 Ответить
хоч одне дерево з мільярда посади, лошаро брехливе
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10.09.2021 14:01 Ответить
Партія регіонів/Слуга народу; Янукович/Зеленський. Легка порівняльна характеристика двох команд, яку зробив журналіст Сергій Руденко.
Докладно:
1. Чечетов/Арахамія - тотожні. Руки і язик - їхня зброя. У залі та поза ним - випадковий набір слів. Головне завдання - служіння офісу президента і контроль фракції при голосуванні у Раді.
2. Герман/Арестович (Подоляк, Мендель) - тотожні. Всі коментарі викликають у публіки блювотний рефлекс. "Янукович як Африка", "Зеленський - лідер світового масштабу, якому немає рівних". "Зеленський - више всєх". Навповнювачі президентської ванної.
3. Тадеєв/Тищенко - тотожні. Президентські "бики" у депутатському залі. Свої навички, отримані в угрупуванні Савлохова готові застосовувати у сесійній залі.
4. Азаров/Гетманцев - тотожні. Бездумні фіскали. Готові роздягнути до трусів усіх. Мені здається, ще мить і Гетманцев почне говорити словами Азарова: "Досіть скігліти. Беріть лапати і капайте!".
5. Пшонка/Венедіктова - тотожні. Вся служба - в угоду президентові і його оточенню.
6. Татаров/Татаров - той самий…Татаров епохи Януковича дуже добре інкорпорований у систему епохи Зеленського. У Офісі Шостого навіть не потрібно було знаходити йому дублера.
7. Ахметов/Ахметов !! Кому при радянській владі добре жилося, тому і при "німцях" добре живеться. Рінат він і при Зеленському Рінат.
8. Колесніченко / Бужанський - тотожні. Ватники й борці з українською мовою. Риторика ідентична. Як і їхні законодавчі ініціативи.
9. Повалій/Монатік (Потап) - «акакаяразніца»? У Зеленського, як і у Януковича є свої улюблені співаки. Поки що Монатік і Потап - не в парламенті, як Повалій. Але це - справа часу.
10. Тимошенко/Порошенко - чимось віддалено схожі. В 2011-му Януковичу говорили: "Не сади за ґрати Тимошенко". Утім, ВФ не зміг себе стримати і посадив Юлю.
2019 року Зеленський пообіцяв посадити Порошенка. І ось вже два останніх роки Зеленський намагається довести, що саме він - президент України. І щоразу опонує Порошенку. І щоразу говорить, хто йому заважає бути гарним президентом", - завершує журналіст.
Висновок: взимку 2014-го минуло чотири роки з моменту заходу Януковича на Банкову з булавою. Три роки заходу Зеленського минає весною 2023-го.
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10.09.2021 14:05 Ответить
Не выполнит он обещанного . Почитайте его программу и все поймете. https://program.ze2019.com/. Как считал народ ...., так и считает.
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10.09.2021 14:44 Ответить
два года прошло как ЗЕ рулит и педалит, а оно даже не начинало выполнять свои обещания, и только отдыхать ездит это тело заморившееся. уже и со счета сбились, сколько оно ездило развлекаться за казенный счет. как брехало ЗЕ всю жизнь, так и продолжает поныне. и находятся же еще идиоты которые ему верят...
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10.09.2021 14:46 Ответить
"Автомашину куплюс магнитафоном, пошью пиджак с отливом и в Ялту."
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10.09.2021 14:48 Ответить
Нет на вас "комментаторов" русской правды, Был бы Зе такой, как хоть один русский чинуша, или как ихний през. Так вы б тут от страха пели б дифирамбы, раком бы в очереди стали, пели бы оды какой стратегически межгалактически правильный президент Зе и как он всех переиграл. А так по вашим высерам и так понятно Зе хороший глава государства, и мне не стыдно что президент Украины - Зеленский!!!
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10.09.2021 17:57 Ответить
Вова!!! Верни все на место и вали.
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10.09.2021 19:39 Ответить
Правильно .
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10.09.2021 20:13 Ответить
в тюрягу ты поедешь......
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10.09.2021 21:20 Ответить
какой наивный... в тюрьме он будет отдыхать за всё что натворил
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12.09.2021 10:38 Ответить
 
 