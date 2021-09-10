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Зеленский о возможности второго срока: "Лучше выполню все, что я обещал, и поеду отдыхать". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава государства Владимир Зеленский говорит, что хотел бы успеть выполнить все свои обещания в один президентский срок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Так, журналист спросил у Зеленского планирует ли он идти на второй срок.
"Это решает народ Украины", - сказал президент.
"Но вы баллотируетесь?" - спросил журналист.
"Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок, и поеду отдыхать", - ответил Зеленский.
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так этот клован с отдых не вылезает.. более 20 (двадцати!) раз за два года оно шлялось на 3-10 дней отдыхать. И все за держбюджет!
Сопровождение, охрана, номера супер-люкс-президент по 20 000 - 50 000 долларов в СУТКИ для него, плюс дермаку и прочим - по таким же ценам, плюс сотни лиц сопровождения и охраны.. автомобильные кортежи и ежедневный "отдых в ресторанах" по вип-обслуживанию..
Это лишь малая часть - во что обходится ежедневная
работаотдых квартального клована..
А если к этому добавить что оно по 3-5 дней просто НЕ появляется на Банковой (как на этой неделе!) - бо его штырит от колумбийского порошка или просто тупо лень?
Итог - миллиард долларов в год только прямые расходы на обслуживание зеЛоха из госбюджета...
Это в 3-4 раза больше чем ВСЕ годовые субсидии населению на комуналку
Зелебенське все що обіцяв виконає до кінця першої каденції!
Ураааа, заживем!
А потім буде жалітися про сумну українську долю
зеотдыхайло
Поїде він. Цікаво куди? В Ростов чи на Землю обітовану?
Скільки ж треба іще накрасти на відпочинок
В Талии вилла есть. В Ростове Говнюковичь подіскал домик. Вот только если не посадят..Сбегу
Лукьяновка тебя ждет на отдых
кстати он опять нанюхался доместоса
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
https://program.ze2019.com/
Израиль тоже вернет, там такие не в почете.
Можешь конечно в Оман свалить, отпускник хренов.
Докладно:
1. Чечетов/Арахамія - тотожні. Руки і язик - їхня зброя. У залі та поза ним - випадковий набір слів. Головне завдання - служіння офісу президента і контроль фракції при голосуванні у Раді.
2. Герман/Арестович (Подоляк, Мендель) - тотожні. Всі коментарі викликають у публіки блювотний рефлекс. "Янукович як Африка", "Зеленський - лідер світового масштабу, якому немає рівних". "Зеленський - више всєх". Навповнювачі президентської ванної.
3. Тадеєв/Тищенко - тотожні. Президентські "бики" у депутатському залі. Свої навички, отримані в угрупуванні Савлохова готові застосовувати у сесійній залі.
4. Азаров/Гетманцев - тотожні. Бездумні фіскали. Готові роздягнути до трусів усіх. Мені здається, ще мить і Гетманцев почне говорити словами Азарова: "Досіть скігліти. Беріть лапати і капайте!".
5. Пшонка/Венедіктова - тотожні. Вся служба - в угоду президентові і його оточенню.
6. Татаров/Татаров - той самий…Татаров епохи Януковича дуже добре інкорпорований у систему епохи Зеленського. У Офісі Шостого навіть не потрібно було знаходити йому дублера.
7. Ахметов/Ахметов !! Кому при радянській владі добре жилося, тому і при "німцях" добре живеться. Рінат він і при Зеленському Рінат.
8. Колесніченко / Бужанський - тотожні. Ватники й борці з українською мовою. Риторика ідентична. Як і їхні законодавчі ініціативи.
9. Повалій/Монатік (Потап) - «акакаяразніца»? У Зеленського, як і у Януковича є свої улюблені співаки. Поки що Монатік і Потап - не в парламенті, як Повалій. Але це - справа часу.
10. Тимошенко/Порошенко - чимось віддалено схожі. В 2011-му Януковичу говорили: "Не сади за ґрати Тимошенко". Утім, ВФ не зміг себе стримати і посадив Юлю.
2019 року Зеленський пообіцяв посадити Порошенка. І ось вже два останніх роки Зеленський намагається довести, що саме він - президент України. І щоразу опонує Порошенку. І щоразу говорить, хто йому заважає бути гарним президентом", - завершує журналіст.
Висновок: взимку 2014-го минуло чотири роки з моменту заходу Януковича на Банкову з булавою. Три роки заходу Зеленського минає весною 2023-го.