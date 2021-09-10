Полицейские украли мусорную корзину на мойке самообслуживания в Константиновке. ВИДЕО камер наблюдения

В Константиновке Донецкой области полицейские украли уличную мусорную корзину, которая стояла на территории мойки самообслуживания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео камер наблюдения, на котором зафиксирован момент кражи опубликовано в сети.

На записи видно, что во время мойки служебного автомобиля один из полицейских поставил урну в салон машины и закрыл дверь.

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