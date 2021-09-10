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Полицейские украли мусорную корзину на мойке самообслуживания в Константиновке. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Константиновке Донецкой области полицейские украли уличную мусорную корзину, которая стояла на территории мойки самообслуживания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео камер наблюдения, на котором зафиксирован момент кражи опубликовано в сети

На записи видно, что во время мойки служебного автомобиля один из полицейских поставил урну в салон машины и закрыл дверь.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+118
мусор украл мусорную корзину??? ну ему нужнее...
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10.09.2021 12:47
+80
Реформу поліції можна вважати успішною. Це її апогей.
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10.09.2021 12:47
+66
какие это "полицейские"?
это - мусора!
и они не смогли устоять, не взяв с собою "коллегу" в авто Полицейские украли мусорную корзину на мойке самообслуживания в Константиновке - Цензор.НЕТ 4845
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10.09.2021 12:48
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мусор украл мусорную корзину??? ну ему нужнее...
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10.09.2021 12:47 Ответить
Тут всё прекрасно ! Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 7393
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10.09.2021 13:01 Ответить
На дачу себе присмотрел Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 6432
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10.09.2021 13:11 Ответить
Командиру батальона на день рождения или ротному на свадьбу... Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 6744
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10.09.2021 13:16 Ответить
Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 5120
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10.09.2021 13:18 Ответить
та пацаны просто братана встретили, повезли угощать!
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10.09.2021 22:36 Ответить
Ничего сенсационного, - взаимное притяжение.
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11.09.2021 21:56 Ответить
яка ганьба! ((
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10.09.2021 12:47 Ответить
А что? Зеленскому с Елдаком можно воровать, а им нет?
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10.09.2021 13:14 Ответить
Реформу поліції можна вважати успішною. Це її апогей.
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10.09.2021 12:47 Ответить
Беня казав, що то єдина реформа, що вдалась!
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10.09.2021 12:49 Ответить
Ну БАмБАсьори, це в крові... Тут вже нічим не виправити... Полицейские украли мусорную корзину на мойке самообслуживания в Константиновке - Цензор.НЕТ 7944
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10.09.2021 12:48 Ответить
какие это "полицейские"?
это - мусора!
и они не смогли устоять, не взяв с собою "коллегу" в авто Полицейские украли мусорную корзину на мойке самообслуживания в Константиновке - Цензор.НЕТ 4845
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10.09.2021 12:48 Ответить
Посмотри на вкладку браузера,там название статьи более правильное ))
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10.09.2021 12:52 Ответить
прикол даже не в том что стражи правопорядка ворье, а в том что не заметили камеру видеонаблюдения!
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10.09.2021 12:50 Ответить
В их селе таких нет
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11.09.2021 07:54 Ответить
она их - украла, корзина,
корзина -сильней мусоров !
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10.09.2021 12:50 Ответить
Полицейские украли мусорную корзину на мойке самообслуживания в Константиновке - Цензор.НЕТ 7545
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10.09.2021 12:50 Ответить
Зацените заглавие статьи во вкладке браузера - "мусора украли мусорку" )))).Это зачет!!!
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10.09.2021 12:50 Ответить
Может они не по собственной воле, а по приказу начальства... Полицейские украли мусорную корзину на мойке самообслуживания в Константиновке - Цензор.НЕТ 4601
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10.09.2021 12:53 Ответить
Там были важные улики, выброшенные ранее преступником!!!!1111
Они сугубо в процессуальных целях изьяли
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10.09.2021 12:53 Ответить
я тоже об этом подумала

не подсказывайте как им выкрутиться
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10.09.2021 14:55 Ответить
ну не процессуальных точно, скорее оперативных. но по ходу, урна симпатичная просто стырили на дачу
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10.09.2021 22:42 Ответить
конфисковали в камеру вещественных доказательств Полицейские украли мусорную корзину на мойке самообслуживания в Константиновке - Цензор.НЕТ 8093
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10.09.2021 12:53 Ответить
Ну почему сразу УКРАЛИ ?
Они взяли чтобы помыть, покрасить и поставить на место - не простую, а золотую !
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10.09.2021 12:55 Ответить
Были ублюдками ублюдками и остались!! НИХЕРА ИХ НЕ ЛЕЧИТ!!! ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ РЕФОРМА МВД!!! Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 6191 Ну и шо вы им сделаете?? Наругаете сильно сильно?? Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 6191
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10.09.2021 12:57 Ответить
Сначала повинуйтесь а потом обжалуйте... Верно порохоботы? Пускай автомойщик скажет спасибо что ему в карман наркоты не подкинули. Ето тем кто против легазизации канабиса с помощью которого мусора себе и план делают и повышения по службе получают, вместо раскрытия реальных тяжелых преступлений и краж.
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10.09.2021 12:59 Ответить
Вангую, завтра у хозяина автомойки *найдут* пол кило марихуаны и он напишет опровержение что ничего мусора не воровали а он им подарил
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10.09.2021 13:02 Ответить
Сам толкаешь небось, что-то ты сильно в теме)))
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10.09.2021 17:13 Ответить
это все, что нужно знать о мусорах
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10.09.2021 13:03 Ответить
вся родня работала мусорами))) по наследству передалось, рука дрогнула и ноги сами пошли с мусоркой в руках Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 3658
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10.09.2021 13:03 Ответить
Каких вам ещё рехвормов не хватает?
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10.09.2021 13:05 Ответить
Помню, строил дом.....
Вечером строители забыли занести в гараж кусок швеллера.
Утром обнаружили пропажу....
Угадайте, кто украл ?
Правильно!
Мусора.....
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10.09.2021 13:12 Ответить
Изъятие вещдоков.
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10.09.2021 13:15 Ответить
не на улице ж им копаться, дома переберут, и назад вернут.
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10.09.2021 13:16 Ответить
Донбасс из человека вывести невозможно.
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10.09.2021 13:37 Ответить
Та то мусора постеснялись два надкушенных хот - дога доставать из урны -взяли полным комплектом... Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 8547
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10.09.2021 13:48 Ответить
Свій до свого по своє. Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 7863
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10.09.2021 13:49 Ответить
Начальник дал задание "порешать" с наличием мусорной корзины! Каким методом это порешать: купить, заказать или скоммуниздить- дело рядовых мусоров!
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10.09.2021 13:54 Ответить
Это же Дамбасс
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10.09.2021 14:00 Ответить
Так це бімбас, там інакше не буває. Не вкрадуть вони, то вкрадуть бандерівці чи солдати НАТО.
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10.09.2021 14:07 Ответить
Не вкрали а забрали , не смітник а свого товариша .., може він у них ще і начанльник😊
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10.09.2021 14:09 Ответить
Для сексуальних утіх їм знадобилася чи що?
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10.09.2021 14:14 Ответить
Хороший мусор, мусоркой не побрезговал. Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 1089
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10.09.2021 14:17 Ответить
Занавес.
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10.09.2021 14:19 Ответить
Они не украли, а взяли свое Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 9449
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10.09.2021 14:19 Ответить
они просто вещдок изъяли может? Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 9590
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10.09.2021 14:21 Ответить
Я навіть знаю хто у нього в під'їзді всі лапочки повикручував... Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 8070
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10.09.2021 14:25 Ответить
Упс!!! Участникам сего действа приз в студию!
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10.09.2021 14:36 Ответить
Богу-Божье,мусору-мусорное...
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10.09.2021 15:03 Ответить
Он понял дословно это выражение : " урна для мусора"
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10.09.2021 15:03 Ответить
Полицейские украли корзину для полицейских - забавный каламбурчик получился.
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10.09.2021 15:32 Ответить
а что там с теми, кто бомбанул ювелирку на видео? повысили?
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10.09.2021 15:40 Ответить
в Одессе, да?
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10.09.2021 22:44 Ответить
Мусор тянется к мусору все логично.
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10.09.2021 16:07 Ответить
Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 9673
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10.09.2021 16:08 Ответить
....... жаба гадюку на деревянных камнях Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 1118
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10.09.2021 16:10 Ответить
Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 4941
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10.09.2021 16:10 Ответить
узнаю донбасских мусоров..
спокуха, на остальной Украине таких элитных жлобов - тоже куча.. у нас у всех даже 73%ный прездобол-йурыст-иуда - тоже из Этих "красав" на нашу голову..
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10.09.2021 16:23 Ответить
Сколько у государства ни воруй - своего не вернешь!
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10.09.2021 16:35 Ответить
це гівно вже вигнали?
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10.09.2021 16:37 Ответить
повысили
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11.09.2021 11:10 Ответить
Мусор притягивает мусор.украинская физика
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10.09.2021 16:42 Ответить
Результат какаковских реформ, когда спецов убрали и набрали весь этот (очень точное украинское родное слово) "непотріб". Все эти нацполисмены ох......шие твари, без каких либо ограничителей и тромозов в голове, как говорили в старые добрые времена : на спи...ть, не покараулить! Полный пипец! В этом случае гнать надо от командира взвода до командира полиции области!
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10.09.2021 17:22 Ответить
Хто на що вчився!
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10.09.2021 17:52 Ответить
Це плід як виховання,так і освіти.Мама і тато не навчили"Не вкради",а школа випустила в світ придурка.Те що на кожній автозаправці є камери,воно і не здогадувалося...
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11.09.2021 08:35 Ответить
мусор если где ничего не украдет,то это не мусор,
ну а мусорная корзина - это их профиль.
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10.09.2021 18:06 Ответить
Это ж мля," участники боевых действий",которые боевых действий не видели,а когда были сепары,они на пляжах Бердянска " воевали".А сейчас еще и доплаты за участие в ООС получают,в то время когда наши ребята на передке их задницы прикрывают
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10.09.2021 18:48 Ответить
Это ещё раз подтверждает тот факт, что реформа провалена Аваковым, вместо полицейских набрали мусоров.
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10.09.2021 19:14 Ответить
одно слово- МУСОРЯНИН
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10.09.2021 19:41 Ответить
щас выступит главмусор и объявит, что это была операция под прикрытием - собирали вещдоки, оставленные в мусорке опасными рецедивистами. Смех смехом, но это реально позорище. Испанский стыд
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10.09.2021 19:42 Ответить
Он подумал, шо это напарник.
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10.09.2021 20:16 Ответить
Солонку спер. - И не побрезговал!

Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 1752
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10.09.2021 20:17 Ответить
мусора вкрали мусорну корзину разм з мусором. Як в дитячій считалочці Клара у Карла украла корали. Памятник дебілізму. А власнику заправки респект. Пригвоздив таки. Бо хотіли бензину задарма,їх послали на ...., то вони щось вкрали, що було перед очима.
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10.09.2021 20:27 Ответить
Едина вдала реформа з 2014р, мусора навчились красти мусорки. Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 3158
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10.09.2021 20:48 Ответить
Это уже ниже дна! Интересно а сколько еще они по дороге нахренячили разного "добра" шо дома пригодится.
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10.09.2021 21:40 Ответить
Читайте внимательно начало статьи!!
В Константиновке, там яблочко от яблоньки далеко не падает. Там гоп-стоп это правило хорошего тона. А тут урна всего то…
И что, что мусора, они же константиновские мусора… хотя, может они хотели только мусор выкинуть и вернуть урну??
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10.09.2021 21:44 Ответить
даунбас - це багато про що каже
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11.09.2021 10:04 Ответить
Дебіли, ***...
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10.09.2021 23:52 Ответить
Все стало на свои места. Мусора на мусоровозе...
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11.09.2021 00:56 Ответить
Просто показана степень деградации нашей "правоохранительной системы".
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11.09.2021 06:55 Ответить
Их наверное теперь повысят и заберут в столицу передавать свой опыт!
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11.09.2021 08:16 Ответить
Конченi
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11.09.2021 09:00 Ответить
Пояснення: не крали ми. Це наша урна. Ми її поставили, коли приїхали, а потім забрали. Директор мийки підтвердив. Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 8680
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11.09.2021 09:08 Ответить
Чудесные заголовки, не находите? Полицейские украли, полицейские вымогали, полицейские изнасиловали, полицейские убили......... Я так понимаю реформированная полиция не хочет оставить белых пятен в списке статей уголовного кодекса ,которых бы они не нарушали...... То есть в начале Полиция, а далее все 447 статей УК, как минимум половина списка уже точно заполнена, некоторые разделы вроде должностных преступлений заполнены полностью и досрочно Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 7601
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11.09.2021 09:41 Ответить
Нечего они не украли просто забрали своего коллегу.
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11.09.2021 20:13 Ответить
Чисто профессиональное програмирование..... Поліцейські вкрали сміттєву корзину на мийці самообслуговування в Костянтинівці - Цензор.НЕТ 5252
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11.09.2021 20:28 Ответить
какой президент, такая и полиция.. ничего удивительного
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12.09.2021 10:33 Ответить
нагородити, підвищити на посаді, може навіть депутатом від відомої партії стане.
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13.09.2021 07:26 Ответить
это не ПОЛИЦИЯ, а ОХРАНА.. тел ОХРАНЫ
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24.09.2021 10:17 Ответить
 
 