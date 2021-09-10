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Полицейские украли мусорную корзину на мойке самообслуживания в Константиновке. ВИДЕО камер наблюдения
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В Константиновке Донецкой области полицейские украли уличную мусорную корзину, которая стояла на территории мойки самообслуживания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео камер наблюдения, на котором зафиксирован момент кражи опубликовано в сети.
На записи видно, что во время мойки служебного автомобиля один из полицейских поставил урну в салон машины и закрыл дверь.
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+118 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий10.09.2021 12:47
+80 HermitAlex
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+66 Scorpman Y
показать весь комментарий10.09.2021 12:48
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это - мусора!
и они не смогли устоять, не взяв с собою "коллегу" в авто
корзина -сильней мусоров !
Они сугубо в процессуальных целях изьяли
не подсказывайте как им выкрутиться
Они взяли чтобы помыть, покрасить и поставить на место - не простую, а золотую !
Вечером строители забыли занести в гараж кусок швеллера.
Утром обнаружили пропажу....
Угадайте, кто украл ?
Правильно!
Мусора.....
спокуха, на остальной Украине таких элитных жлобов - тоже куча.. у нас у всех даже 73%ный прездобол-йурыст-иуда - тоже из Этих "красав" на нашу голову..
ну а мусорная корзина - это их профиль.
В Константиновке, там яблочко от яблоньки далеко не падает. Там гоп-стоп это правило хорошего тона. А тут урна всего то…
И что, что мусора, они же константиновские мусора… хотя, может они хотели только мусор выкинуть и вернуть урну??