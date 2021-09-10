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Разумков о заявлении Данилова по освобождению украинской армией Донецка и Луганска: "Могут быть большие потери". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

У спикера Дмитрия Разумкова пока нет информации о том, что сегодня состоится заседание СНБО.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил на брифинге в ВРУ в пятницу.

"Сегодня нет заседания СНБО. Я ещё не видел такую информацию. По состоянию на вчера ее точно не было", - в частности сказал глава ВРУ.

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Комментируя заявление Секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что украинская армия может освободить Донецк и Луганск, если будет приказ Главнокомандующего, Разумков подчеркнул: "Украинская армия сегодня за возобновление территориальной целостности и за защиту мирного населения, защиту нашей земли и на востоке страны и по границам – пограничники и другие войска стоят и на границе с оккупированным Крымом. Украинская армия используется в ходе ООС (раньше в АТО) это не противоречит законодательству. Это разрешено. К счастью, она не ведет боевых действий на мирных территориях нашего государства, а только сдерживает (противника. – Ред.)".

Спикер подчеркнул, что Украина должна мирным путем возвращать оккупированные территории.

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"Я не являюсь очень глубоким специалистом, если пригласить генералов, они более детально в рамках своих возможностей смогут об этом рассказать, но объективно – оборона на столько глубоко размещена с нашей и их (противников. – Ред.) стороны, что могут быть большие потери. А жизнь каждого военнослужащего, каждого гражданина нашей страны для нас точно ценность. Я не уверен, что такой же логики придерживаются в РФ или в так называемых "ЛДНР", но для Украины это так", - добавил Разумков.
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Топ комментарии
+18
"Спикер подчеркнул, что Украина должна мирным путем возвращать оккупированные территории" Разумков о заявлении Данилова по освобождению украинской армией Донецка и Луганска: "Могут быть большие потери" - Цензор.НЕТ 6927
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10.09.2021 14:41
+15
Побед без потерь не бывает...
Что до глубокой обороны....то армяне тоже думали что хорошо закопались...а современная техника азербайджанцев показала что это не так...
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10.09.2021 14:35
+9
"Украинская армия используется в ходе ООС (раньше в АТО) это не противоречит законодательству. Это разрешено."

Шо за бред сегодня несет этот молодой рыгоанал?
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10.09.2021 14:41
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...афуеть, спасибо, Кэп! Разумков о заявлении Данилова по освобождению украинской армией Донецка и Луганска: "Могут быть большие потери" - Цензор.НЕТ 425
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10.09.2021 14:34 Ответить
Разумков не звернув увагу суспільства на те що перемога в війні це не захоплення Донецька та Луганська а ліквідація терористів на будь яких територіях, в тому числі на території росії. ЗСУ мають готуватись до ведення бойових дій на території росії. Ми маємо планувати не стільки взяти Луганськ та Донецьк, скільки взяти мости через Дон, щоб перерізати залізничне та автомобільне сполучення терористів з Кавказом, для унеможливлення поставок в Крим, щоб в Криму провести військову операцію по знищенню терористів.
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10.09.2021 16:50 Ответить
Разумков про заяву Данілова щодо звільнення українською армією Донецька і Луганська: "Можуть бути великі втрати" - Цензор.НЕТ 6666 Разумков про заяву Данілова щодо звільнення українською армією Донецька і Луганська: "Можуть бути великі втрати" - Цензор.НЕТ 392
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10.09.2021 18:32 Ответить
Побед без потерь не бывает...
Что до глубокой обороны....то армяне тоже думали что хорошо закопались...а современная техника азербайджанцев показала что это не так...
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10.09.2021 14:35 Ответить
На жаль більш ******* техніка якно не з нашої сторони.
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10.09.2021 14:49 Ответить
А чого ж вони армянам тоді не допомогли?
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10.09.2021 14:52 Ответить
зробіть атомну бомбу! і зразу з повагою!!!
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10.09.2021 19:11 Ответить
техника, деньги, пропаганда, воля и зелененькие турецкие человечки, которые намекали кацапсинам, не лезьте, будет больно...а у нас, челвеческая жизнь, читай мой сынок мажор на бехе отдыхает в гулливере - ценность..да что б западный спонор не журил...
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10.09.2021 14:52 Ответить
Таки да. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир /Шефир: "Мы надеемся, что через два года (2021 г.) русский рынок для нас откроется. А деньги любят тишину.
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10.09.2021 14:36 Ответить
А надо бы уже , месье Разумков, становиться специалистом по безопасности в воюющей уже 8-й год стране и занимая при этом одну из высших должностей или у вас там в парламенте своя атмосфера?...
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10.09.2021 14:37 Ответить
"Спикер подчеркнул, что Украина должна мирным путем возвращать оккупированные территории" Разумков о заявлении Данилова по освобождению украинской армией Донецка и Луганска: "Могут быть большие потери" - Цензор.НЕТ 6927
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10.09.2021 14:41 Ответить
Алиев не воевал с Россией.
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10.09.2021 14:52 Ответить
если бы на месте России было Буркина Фасо то Разумков бы тоже обосрался

но дело даже не в этом . хорош жевать эту мантру " мирным путем " . позиция должна быть простая . земля наша готовы отбивать любыми доступными средствами . получится мирным . мирным . надо воевать . будем воевать
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10.09.2021 15:01 Ответить
Это да, но и разум тоже терять не стоит. Не забывай, тут не Буркино Фасо
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10.09.2021 15:24 Ответить
"Украинская армия используется в ходе ООС (раньше в АТО) это не противоречит законодательству. Это разрешено."

Шо за бред сегодня несет этот молодой рыгоанал?
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10.09.2021 14:41 Ответить
сначала слугам нада абъявить всеобщую мабилизацию
чтобы 73 % их "воинов" могли оторвать свои сраки от дивана,
а уж апасля ...
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10.09.2021 14:46 Ответить
У нас и без войны большие потери - население сокращается на 700 человек в сутки, готовят территорию для богоизбранного народа.
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10.09.2021 14:47 Ответить
Быть готовым к освобождению Донецка и Луганска - это хорошо.
А освобождать военным путём - ЗАЧЕМ ?
Сами приползут, как ГДР.
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10.09.2021 14:47 Ответить
типа мы уже ФРГ???))))
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10.09.2021 14:54 Ответить
Nikos KGB По сравнению с лднр - да.
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10.09.2021 15:52 Ответить
Я даже думаю, что Монте-Карло.
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10.09.2021 17:56 Ответить
Не турбуйся Разумніков, серед молодих регіоналів і "95 кварталу" втрат не буде, бо вони не отримають повісток і поїдуть давати концерти "іншій стороні". Вони у голові війну давно закінчили.
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10.09.2021 14:49 Ответить
А кто из вас готов отдать приказ на зачистку? Кто готов здохнуть за кусок земли?
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10.09.2021 14:51 Ответить
два великих бня стратега....
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10.09.2021 14:56 Ответить
вброс, зе-билл никак ****** не назовёт, ни убийцей путлера, ещё воевать собрался... Разумков про заяву Данілова щодо звільнення українською армією Донецька і Луганська: "Можуть бути великі втрати" - Цензор.НЕТ 9691 Разумков про заяву Данілова щодо звільнення українською армією Донецька і Луганська: "Можуть бути великі втрати" - Цензор.НЕТ 8150
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10.09.2021 15:01 Ответить
Разумков о заявлении Данилова / Гоняет порожняк Данилов: Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда, - Данилов./ Данилов об освобождении Донбасса: ВСУ могут взять и Горловку, и Донецк, но кто ответит за десятки тысяч жертв?
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10.09.2021 15:06 Ответить
а кто ответит, шо в ордло семь лет платят пенсии? Разумков про заяву Данілова щодо звільнення українською армією Донецька і Луганська: "Можуть бути великі втрати" - Цензор.НЕТ 4803
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10.09.2021 15:11 Ответить
А жизнь каждого военнослужащего, каждого гражданина нашей страны для нас точно ценность, благодаря этому их ежедневно или подстреливают или убивают или и то и другое
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10.09.2021 15:53 Ответить
Придурок,а как ты хотел Родину защищать,без потерь?Воевать надо грамотно не будет неоправданным потерь...
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10.09.2021 16:05 Ответить
Диванные и паркетные стратеги... Этими заявлениями создают Кремлю повод для эскалации конфликта. Теперь пропаганда будет совершенствовать дискурс: украинская вояччина создает угрозы мирной стране - как в свое время Финляндия СССР, Польша Германии, Грузия РФ...
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10.09.2021 16:13 Ответить
А нахрена их брать?
Нам срочно нужны 3 миллиона упоротых ватных пенсионеров?
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10.09.2021 16:25 Ответить
разум.к.off, для того мы тебя и кормим, что бы включил разум и подсчитал, какие потери мы несём при освобождении Украины и какие потери мы несём при переговорах с ******, скажем по минимуму, ещё 7 лет? Включай свой "разум"!
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10.09.2021 16:49 Ответить
Просто печаль ... в мозгах Р..... Давно их всех пора гнать в шею из Рады.
На то она и Армия чтобы воевать и отвоёвывать. И потери это норма жизни в таких ситуациях.
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10.09.2021 16:55 Ответить
А яке у Разумкова військове звання? Разумков про заяву Данілова щодо звільнення українською армією Донецька і Луганська: "Можуть бути великі втрати" - Цензор.НЕТ 3406
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10.09.2021 18:24 Ответить
А чо такая внезапная активизация охватила коврово-кабинетного слизнячка? До всего дело у него есть, и диспозицию понимает, скоро погоду авторитетно комментировать начнёт. Прям, куклу нарядную рисуют. Бабла Бутусову отвалил за пиар?
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11.09.2021 14:30 Ответить
 
 