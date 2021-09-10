Проект "Без цензуры": Против кого хочет воевать Россия? Все об обострении на Донбассе и учениях "Запад-2021". ВИДЕО
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Какие изменения происходят на фронте вокруг Украины? С кем и против кого готовится воевать Россия? И почему "Запад-2021" может иметь негативные последствия для Украины даже без применения войск против нее?
Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры" анализирует обострения на фронте и военные учения России и Беларуси.
В России и Беларуси стартуют совместные стратегические учения "Запад-2021", в которых должны принять участие 200 тысяч военных. В отличие от предыдущих таких учений, происходивших преимущественно в Беларуси, центр учений "Запад-2021" будет в средней полосе России.
Вымышленное государство "Полярная Республика" будет нападать на другое условное государство "Центральную Федерацию", а та будет отбиваться и контратаковать. Параллельно с этими событиями уже вполне реальное государство - Российская Федерация - устраивает очередное обострение на Донбассе.
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