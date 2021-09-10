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Проект "Без цензуры": Против кого хочет воевать Россия? Все об обострении на Донбассе и учениях "Запад-2021". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Какие изменения происходят на фронте вокруг Украины? С кем и против кого готовится воевать Россия? И почему "Запад-2021" может иметь негативные последствия для Украины даже без применения войск против нее?

Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры" анализирует обострения на фронте и военные учения России и Беларуси.

В России и Беларуси стартуют совместные стратегические учения "Запад-2021", в которых должны принять участие 200 тысяч военных. В отличие от предыдущих таких учений, происходивших преимущественно в Беларуси, центр учений "Запад-2021" будет в средней полосе России.

Вымышленное государство "Полярная Республика" будет нападать на другое условное государство "Центральную Федерацию", а та будет отбиваться и контратаковать. Параллельно с этими событиями уже вполне реальное государство - Российская Федерация - устраивает очередное обострение на Донбассе.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+6
Проект "Без цензуры": Против кого хочет воевать Россия? Все об обострении на Донбассе и учениях "Запад-2021" - Цензор.НЕТ 5113
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10.09.2021 15:03
+1
Пусть Запад понервируют. Может те задумаются.
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10.09.2021 15:11
+1
Тем не менее, в Одессе, на проспекте Шевченко есть обрыгаловка и електро-автозаправочная под именем Че Гевары... Совпадение? не думаю. - это просто лайноосередок ,который еще не упал в глаза активистов по очищению Одессы от всякого там отребья-коммунистического мракобесия.
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10.09.2021 15:37
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Проект "Без цензуры": Против кого хочет воевать Россия? Все об обострении на Донбассе и учениях "Запад-2021" - Цензор.НЕТ 5113
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10.09.2021 15:03 Ответить
Тем не менее, в Одессе, на проспекте Шевченко есть обрыгаловка и електро-автозаправочная под именем Че Гевары... Совпадение? не думаю. - это просто лайноосередок ,который еще не упал в глаза активистов по очищению Одессы от всякого там отребья-коммунистического мракобесия.
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10.09.2021 15:37 Ответить
А что конкретно ты вставляешь в понятие "совковый"?
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10.09.2021 17:51 Ответить
I was born in USSR and I am telling you this. Che was a true living legend, SOVa was the Evil Empire, fake everything.
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10.09.2021 22:27 Ответить
What tha f did you just write?
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11.09.2021 11:04 Ответить
He is from the USSR, and Che Guevara is a living legend for him. Проєкт "Без цензури": Проти кого хоче воювати Росія? Все про загострення на Донбасі та навчання "Запад-2021" - Цензор.НЕТ 2041
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11.09.2021 23:26 Ответить
Пусть Запад понервируют. Может те задумаются.
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10.09.2021 15:11 Ответить
...параллельно каазлабад реальный из северной стороны начал обострение... правильный посыл в статье ,мол , южане обороняются и контр атакуют до самого лукоморья...
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10.09.2021 15:30 Ответить
Красава!
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10.09.2021 17:31 Ответить
Нападають вже 8 -й рік . А тим часом внутрішня сволота дорозбирає країну і народ на запчастини. Дуже ****** на сезонне загострення -не розхитуйте човника бо зелєнь нудить після білого порошку.
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11.09.2021 09:59 Ответить
 
 