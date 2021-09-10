РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13912 посетителей онлайн
Новости Видео Происшествия
8 936 8
криминалитет (595) СБУ (18682) Тернопольщина (671)

Криминальный авторитет "Рома Попенок", разыскиваемый Интерполом, задержан на Тернопольщине, - СБУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины установила местонахождение и задержала "криминального авторитета" с РФ, известного под прозвищем "Рома Попенок". Находясь в Украине он пытался распространить влияние российского криминалитета на территорию нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на пресс-службу СБУ.

По данным СБУ, разыскиваемый занимал в российской уголовной среде высокое положение и находился в статусе "смотрящего" за Ульяновской области РФ.

Иностранец скрывался в Украине от уголовной ответственности за участие в преступной организации. Чтобы попасть в Украину, злоумышленник использовал поддельные документы, оформленные на чужое имя.

Силовики задержали его в г. Кременец на Тернопольщине, где злоумышленник скрывался. 

В установленном порядке задержанный передан работникам Национальной полиции.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста, а также проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор на Донетчине вымогал 50 тыс. грн у фермера, захватившего земельный участок, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С таким погонялом рома не должен от параши отходить с зубной щеткой в руках.
показать весь комментарий
10.09.2021 17:24 Ответить
Смерть через тумбу-юмбу.
показать весь комментарий
10.09.2021 17:34 Ответить
Мабуть під личиною монаха в Почаївській Лаврі,там що не копни,майже всі такі.
показать весь комментарий
10.09.2021 17:58 Ответить
как то давно воров в законе не шманали, два года назад регулярно СБУ когото ловило...
неужели всех переловили
показать весь комментарий
10.09.2021 18:41 Ответить
Грубая работа, об этом никто не должен знать, а в Ульяновской области появился бы партизанский отряд с командным пунктом в Тернополе.
ЕЩЁ УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ!
показать весь комментарий
10.09.2021 18:44 Ответить
почаевская лавра, схрон для подобных ушлепков Кримінальний авторитет "Рома Попенок", якого розшукує Інтерпол, затриманий на Тернопільщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8232 ..ящур там уже, закрывать бахадельню эту на 3-летний карантин пора , пока споры передохнут!
показать весь комментарий
10.09.2021 19:04 Ответить
И передадут в Макшанию. А та обратно командирует его в Украину для подрывной работы. Может. при попытке к бегству?
показать весь комментарий
12.09.2021 12:00 Ответить
этаж там какой? неужели нельзя было "попытку у бегству" ч/з окно?
показать весь комментарий
12.09.2021 20:22 Ответить
 
 