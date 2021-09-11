Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники. ВИДЕО

В Кировском районе оккупированного Донецка 11 сентября произошел взрыв.

Об этом сообщает ресурс так называемого главы администрации Донецка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Инцидент произошел на нефтебазе в Кировском районе. На месте происшествия работают "спецслужбы". О травмированных и погибших информации нет", - говорится в сообщении.

Добавляют, что после взрыва на нефтебазе возник пожар.

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Новости Донбасса уточняют, что оккупанты объявили, что причиной взрыва на нефтебазе в Донецке стал сброс взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата.

Первый заместитель "министра информации ДНР" Даниил Безсонов утверждает, что это был якобы украинский беспилотник.

"С утра над нефтебазой были зафиксированы украинские БПЛА, проводившие разведку. В связи с этим персонал базы был эвакуирован. Приблизительно в 12:30 украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на нефтехранилище, в результате чего было уничтожено 1300 тонн топлива. Два БПЛА сбило взрывной волной, они упали рядом", - заявил Безсонов.

В то же время в "МЧС ДНР" сообщили, что пожар на нефтебазе в 16:10 был полностью ликвидирован. По версии "ведомства", предварительная причина пожара - "попадание взрывоопасного предмета в кровлю резервуара".

О пострадавших в результате взрыва и пожара не сообщается.

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