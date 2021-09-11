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беспилотник (2096) взрыв (6108) Донецк (6300)

Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Кировском районе оккупированного Донецка 11 сентября произошел взрыв.

Об этом сообщает ресурс так называемого главы администрации Донецка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Инцидент произошел на нефтебазе в Кировском районе. На месте происшествия работают "спецслужбы". О травмированных и погибших информации нет", - говорится в сообщении.

Добавляют, что после взрыва на нефтебазе возник пожар.

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Новости Донбасса уточняют, что оккупанты объявили, что причиной взрыва на нефтебазе в Донецке стал сброс взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата.

Первый заместитель "министра информации ДНР" Даниил Безсонов утверждает, что это был якобы украинский беспилотник.

"С утра над нефтебазой были зафиксированы украинские БПЛА, проводившие разведку. В связи с этим персонал базы был эвакуирован. Приблизительно в 12:30 украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на нефтехранилище, в результате чего было уничтожено 1300 тонн топлива. Два БПЛА сбило взрывной волной, они упали рядом", - заявил Безсонов.

В то же время в "МЧС ДНР" сообщили, что пожар на нефтебазе в 16:10 был полностью ликвидирован. По версии "ведомства", предварительная причина пожара - "попадание взрывоопасного предмета в кровлю резервуара".

О пострадавших в результате взрыва и пожара не сообщается.

Также читайте: За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 1566 нарушений "тишины"

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+75
У Сирії загинув ще один російський "визволитель" За інформацією воєнної розвідки України це найбільш імовірно, що заступник командира 61 окремої бригади морської піхоти (СПУТНІК) 14 армійського флоту (МУРМАНСЬК) Північного флоту ВМФ ЗС РФ підполковник Олексій Шнайдер.

Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники - Цензор.НЕТ 9415
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11.09.2021 20:45
+44
Та да, 1300 тысяч литров должны бы дымить посильнее, но вероятно предварительно они были благополучно приватизированы Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники - Цензор.НЕТ 352
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11.09.2021 20:46
+38
было украдено 1300 тонн несуществовавшего топлива
для кого это балаган?
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11.09.2021 20:42
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Правила форума Совет форумчан
Димок слабенький
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11.09.2021 20:40 Ответить
У Сирії загинув ще один російський "визволитель" За інформацією воєнної розвідки України це найбільш імовірно, що заступник командира 61 окремої бригади морської піхоти (СПУТНІК) 14 армійського флоту (МУРМАНСЬК) Північного флоту ВМФ ЗС РФ підполковник Олексій Шнайдер.

Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники - Цензор.НЕТ 9415
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11.09.2021 20:45 Ответить
Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 1185
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11.09.2021 21:55 Ответить
Ну вот барбекю, а то Ц только пишет про то как наших убивают. Даже если я пропустил эту новость здесь, всё равно минус ему за то что не в тот раздел поместил или жирным не выделил.
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11.09.2021 22:07 Ответить
Такі мавпи самі не ходять. Напевно, з цім падлом й рядові здвохсотилися, та про них рашисти взагалі не вважають за потрібне повідомляти.
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11.09.2021 23:02 Ответить
Та да, 1300 тысяч литров должны бы дымить посильнее, но вероятно предварительно они были благополучно приватизированы Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники - Цензор.НЕТ 352
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11.09.2021 20:46 Ответить
Там могло быть все, что угодно. Если это Рутченковская нефтебаза, то её бывший директор с начала войны ушёл служить в 25 бригаду, сейчас в 95-й служит )
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11.09.2021 21:07 Ответить
А чего с днепровской ушел в житомирскую?
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11.09.2021 21:31 Ответить
На повышение
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11.09.2021 22:19 Ответить
Я у пред идущего отопление делал. Дедушка жил: первые (частные) дома от спуска на нефтебазу. Довольно таки скромненько жил.
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11.09.2021 22:27 Ответить
А потом укропы с беспилотника ещё килотонну уронили 😂
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11.09.2021 21:33 Ответить
Так Треба,димок слабенький,бо паливо згоріло в моторах різних там авто.А ця комедія відмазка для москвабадовських.Там їхні гроші крадуть і дують в вуха будь здоров!!!
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11.09.2021 21:14 Ответить
Зате списали 1300 тонн (((
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11.09.2021 23:03 Ответить
ну так основную массу украли а остатки взорвали поэтому и дыма мало..
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12.09.2021 07:34 Ответить
с почином.
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11.09.2021 20:40 Ответить
Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники - Цензор.НЕТ 6316
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11.09.2021 20:47 Ответить
а я давно говорю,что раССисю можно и нужно давить террором.
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11.09.2021 20:41 Ответить
так какой там террор.
Курило какое-то чмо в неположеном месте, - єто ж кацапы
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11.09.2021 20:45 Ответить
меня сепары не волнуют в этом плане. террор надо делать в самой рашке. на коммунальных сетях,в том числе транспорт,ликвидируя архивы,здания исполкомов,чиновников среднего звена...больницы...
погиб наш боец,значит в рашке должны сдохнуть трое как минимум,и не важно кто это будет.
страх должен поселиться в рашке навсегда.
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11.09.2021 20:49 Ответить
Скажите это Баканову...
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11.09.2021 20:51 Ответить
бред. Террор орудие обоюдоострое. Достаточно уничтожать хотя бы законные цели типа орков на передке.
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11.09.2021 20:59 Ответить
а архивы зачем? Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 7994
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12.09.2021 11:33 Ответить
а чтоб мучились...
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12.09.2021 11:36 Ответить
Проворовались, решили сжечь все следы...
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11.09.2021 21:04 Ответить
Яка вийна.димок от колеса сгоревшего больше.чем в этом видео
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11.09.2021 21:05 Ответить
Спочатку був Яник. Потім яйце. Хто був ніким, той став нічим.
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11.09.2021 21:10 Ответить
В сентябре 14-го в заправку на аэропорту попали. Так дым в любом месте города видно было. Так то заправка, а тут 19 ж.д цистерн.
Звонили, узнавали как там. В близ лежащих домах даже стёкла не по вылетали. да и пожар слабенький был.
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11.09.2021 22:36 Ответить
10 ж.д. цистерн, это 640 кубов, а тут 1300 тонн. Это, грубо говоря, либо 1500, либо 1700 кубов, в зависимости от того, соляра или бензин. Если бы реально горело 1500 кубов соляры, я думаю дым видно было бы и в Светлодарске.
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12.09.2021 09:01 Ответить
было украдено 1300 тонн несуществовавшего топлива
для кого это балаган?
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11.09.2021 20:42 Ответить
для кураторів з гру
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11.09.2021 21:15 Ответить
А там лохи конечно Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 8533 так и поверили...только сначала руки нагрели...
Цирк для жителей маладых респуплик
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11.09.2021 22:54 Ответить
Надеюсь обвинения не беспочвенны.
Но правильно было бы обвинять ВСУ: беспилотник, даже в хорошем настроении удары не наносит.
Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники - Цензор.НЕТ 8525
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11.09.2021 20:43 Ответить
Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники - Цензор.НЕТ 8209
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11.09.2021 20:44 Ответить
Ну и правильно, бойтесь падлы, но ввиду режима зеледента "не воевать" и "война давно закончена" то ваши же косяки вас, дебилов, и убивают.
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11.09.2021 20:50 Ответить
Вначале все ****дили и тут внезапно появился беспилотник ВСУ и замел следы
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11.09.2021 20:52 Ответить
Кіровський р-н, нафтобаза, ще одне кіно від бакланів

https://www.youtube.com/watch?v=4Y2SwaGluHI
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11.09.2021 20:54 Ответить
Тай нах ти тут постиш гімно кацаподирівське
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11.09.2021 21:14 Ответить
А каких ху@сосов еще показывать?
https://twitter.com/666_mancer/status/1436732342391951361
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11.09.2021 21:23 Ответить
Довго же той безпілотник прицілювався, з ранку і майже до обіду, мабуть не раз приземлявся, щоби заправитися на нафтобазі.
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11.09.2021 20:52 Ответить
То якийсь кацап рукожоп на базі працював.
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11.09.2021 20:54 Ответить
А ще кажуть, нібито Зорян і Шкіряк відійшли від справ...

Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 3561
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11.09.2021 20:55 Ответить
Хто из них хто?
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11.09.2021 21:46 Ответить
Їх взагалі-то аж троє: серб Зорян, біларус Несторович та українець Шкіряк Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 6114
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12.09.2021 01:56 Ответить
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12.09.2021 18:14 Ответить
По словам замминистра, уничтожено 1 300 тонн топлива, два БПЛА ВСУ
при этом были сбиты взрывной волной.

Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 9707

стыбзили падлюки горючку..
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11.09.2021 20:55 Ответить
Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 7500
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11.09.2021 21:01 Ответить
Это от ********* что осталося?
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12.09.2021 16:41 Ответить
хорошо бы!
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12.09.2021 17:03 Ответить
За 3 с половиной часа сгорело 1300 тонн.. Верю. Как не верить обезьяне Безсонову.
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11.09.2021 20:59 Ответить
Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 9092
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11.09.2021 20:59 Ответить
та не переживайте вы так..ее подожгли автомобили на нашей территории в своих камерах сгорания....После чего потеплело в карманах у таможни. погранцов, сбу, ментов Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 7300
А у сепаров горело отработанное масло...
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11.09.2021 20:59 Ответить
Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 7551
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11.09.2021 21:00 Ответить
не могу кормить евросоюз, надо тикать... а куда тикать
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11.09.2021 21:13 Ответить
миномет с парашки, а думают им пенсию принесли, убогие
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11.09.2021 21:19 Ответить
Пусть будет так! Хоть что то из приятного!
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11.09.2021 21:30 Ответить
Кто всрався.. невистка... ( Либо обыкновенная халатность этого сброда, либо разворовали и обрубают концы перед приездом рашен кураторов. )
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11.09.2021 21:31 Ответить
Пусть хоть сдохнут. Если виновник этого праздника украинский БПЛА, то это только радует
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11.09.2021 21:32 Ответить
В кировском районе дохрена орков. Хоть тот же бывший ДКХЗ взять.
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11.09.2021 21:36 Ответить
Тикать? Нееееееееет. Дышите республиканскосвободно.
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11.09.2021 21:43 Ответить
не жалко. дамбасня новую соляру в шахтах нароет.
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11.09.2021 21:45 Ответить
Недавно был взрыв на газогоне ЯМАЛ-Европа...визитка Яроша взорвала... Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 6732 Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 8717
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11.09.2021 21:47 Ответить
Упавшие в августе в Астраханской области в Охотском море и в Пермской области самолеты Путлера тоже упали по вине украинских Байрактаров Эрдогана... Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 4206
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11.09.2021 21:49 Ответить
А ССО сплять... На наші податки...
Мабуть теж побачили мир у вічку *****...
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11.09.2021 22:12 Ответить
беспилотники уже летают роем? И вот тот кастрик для пикника называют пожаром? уничтожившим 1300 тонн топлива ? Киздят кацапы по привычьке.
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11.09.2021 22:32 Ответить
Молимось , щоб у вогні згоріло чим побільше російсько-фашистських загарбників та їхніх пособників . А також техніка . Кожен знищений російський окупант - це маленький крок до МИРУ .
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11.09.2021 22:40 Ответить
оккупант жалуется в спортлото что его бьют по ипалу Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 7243
надо повторить, а то делают вид, будто - не понимают , что фуй арить кацапов на оккупированной ими земле - святое дело освободителей
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11.09.2021 22:55 Ответить
дегенераты альтернативно одаренные....
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11.09.2021 23:26 Ответить
1300 тонн топлива, это примерно 1560 м3 дизеля или 1750 м3 бензина.
Если это склад категории ІІІа или ІІІб, то единичная максимальная емкость могла быть 5000 и 2000 кубов соответственно. Предположим емкость 2000 кубов. Не знаю как в такой бочке поведут себя 440 кубов паров соляры, но 250 кубов паров бензина, наверняка разорвали бы бочку, или как минимум края пробоины завернутые вовнутрь, существенно вывернули бы наружу.
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11.09.2021 23:45 Ответить
Апсолютно не интересует, с какой сигаретой засыпает обрыганная алкашня на нефтебазах дыныры.
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11.09.2021 23:53 Ответить
Инцидент произошел на нефтебазе в Кировском районе. На месте происшествия работают "спецслужбы". О травмированных и погибших информации нет", - говорится в сообщенииИсточник: https://censor.net/ru/v3287731

Алкоголіки смєшними не бувають Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 5993
Дєгєнєратов треба лікувати (це я про сепарів Донбасу)
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12.09.2021 00:49 Ответить
сортирная война она такая.. что посеешь то и пожнёшь Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 203
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12.09.2021 04:52 Ответить
Та то кацапы хотели сделать самогонный аппарат но шото в них как всегда пошло не так и оно ипануло!
Какой там нафиг беспилотник!
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12.09.2021 09:15 Ответить
У Ростові хтось нас*ав у під їзді - винен Госдеп, взірвалась каністра з бензином у Донецьку, звісно це ДРГ України Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 2089
Сруцкій мір він як та заілоджена платівка.
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12.09.2021 10:30 Ответить
Приходит пацан в школу, а на ее месте огромная воронка. дед-сторож рядом сидит.
- Дед, а где школа?
- Да понимаешь, внучек, шел кружок по химии, детки что-то не то слили в одну пробирку, врыв. Все, нету больше школы.
- Ага... а школа где?
- Да я же тебе сказал: химия, пробирки, врыв и нету школы!
- Ну да... так а школа-то где?
- Да ты, млять, глухой? Я же тебе толкую, куда школа делась!!! Ты что, не понимаешь?!
- Не сердись, дед. Я бы все слушал и слушал!
Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 3162
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12.09.2021 10:54 Ответить
Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 2218
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12.09.2021 11:08 Ответить
Лугандонские военные расхитители дурят старого шизанутого лоха путена, разворовывая топливо и за копейки продавая его украинской армии....Пусть расстреляют всех даунецких путенских вояк. Чтобы остальным было понятнее.
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12.09.2021 11:27 Ответить
Самі русофашисти і устраюють теракти. Вона це ******* робить.
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12.09.2021 11:29 Ответить
Ну хоть бы кто беспилотники пожалел Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 9916
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12.09.2021 11:51 Ответить
визитки сектара правго и левого поджгли анус ватника
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12.09.2021 11:55 Ответить
Які? Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники - Цензор.НЕТ 6508 Де той сектор?
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12.09.2021 12:22 Ответить
уберите люфтваффе нато с днр и фосфорные атомные нано бимбы))в реале бомжи под бояркой подожгли от папироски прима
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12.09.2021 11:56 Ответить
Хотелось бы верить в то, что это тренировка операторов "Байрактаров", но сложно...
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12.09.2021 12:39 Ответить
 
 