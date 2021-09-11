Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Кировском районе оккупированного Донецка 11 сентября произошел взрыв.
Об этом сообщает ресурс так называемого главы администрации Донецка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Инцидент произошел на нефтебазе в Кировском районе. На месте происшествия работают "спецслужбы". О травмированных и погибших информации нет", - говорится в сообщении.
Добавляют, что после взрыва на нефтебазе возник пожар.
Новости Донбасса уточняют, что оккупанты объявили, что причиной взрыва на нефтебазе в Донецке стал сброс взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата.
Первый заместитель "министра информации ДНР" Даниил Безсонов утверждает, что это был якобы украинский беспилотник.
"С утра над нефтебазой были зафиксированы украинские БПЛА, проводившие разведку. В связи с этим персонал базы был эвакуирован. Приблизительно в 12:30 украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на нефтехранилище, в результате чего было уничтожено 1300 тонн топлива. Два БПЛА сбило взрывной волной, они упали рядом", - заявил Безсонов.
В то же время в "МЧС ДНР" сообщили, что пожар на нефтебазе в 16:10 был полностью ликвидирован. По версии "ведомства", предварительная причина пожара - "попадание взрывоопасного предмета в кровлю резервуара".
О пострадавших в результате взрыва и пожара не сообщается.
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Курило какое-то чмо в неположеном месте, - єто ж кацапы
погиб наш боец,значит в рашке должны сдохнуть трое как минимум,и не важно кто это будет.
страх должен поселиться в рашке навсегда.
Звонили, узнавали как там. В близ лежащих домах даже стёкла не по вылетали. да и пожар слабенький был.
для кого это балаган?
Цирк для жителей маладых респуплик
Но правильно было бы обвинять ВСУ: беспилотник, даже в хорошем настроении удары не наносит.
https://www.youtube.com/watch?v=4Y2SwaGluHI
https://twitter.com/666_mancer/status/1436732342391951361
при этом были сбиты взрывной волной.
стыбзили падлюки горючку..
А у сепаров горело отработанное масло...
Мабуть теж побачили мир у вічку *****...
надо повторить, а то делают вид, будто - не понимают , что фуй арить кацапов на оккупированной ими земле - святое дело освободителей
Если это склад категории ІІІа или ІІІб, то единичная максимальная емкость могла быть 5000 и 2000 кубов соответственно. Предположим емкость 2000 кубов. Не знаю как в такой бочке поведут себя 440 кубов паров соляры, но 250 кубов паров бензина, наверняка разорвали бы бочку, или как минимум края пробоины завернутые вовнутрь, существенно вывернули бы наружу.
Алкоголіки смєшними не бувають
Дєгєнєратов треба лікувати (це я про сепарів Донбасу)
Какой там нафиг беспилотник!
Сруцкій мір він як та заілоджена платівка.
- Дед, а где школа?
- Да понимаешь, внучек, шел кружок по химии, детки что-то не то слили в одну пробирку, врыв. Все, нету больше школы.
- Ага... а школа где?
- Да я же тебе сказал: химия, пробирки, врыв и нету школы!
- Ну да... так а школа-то где?
- Да ты, млять, глухой? Я же тебе толкую, куда школа делась!!! Ты что, не понимаешь?!
- Не сердись, дед. Я бы все слушал и слушал!