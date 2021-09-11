Скорая и легковушка столкнулись в Житомире - погиб человек, которого везли в больницу. ВИДЕО+ФОТО

На проспекте Мира в Житомире 11 сентября произошло ДТП, во время которого столкнулась машина скорой помощи и легковой автомобиль.

Об этом Супільному рассказал пресс-офицер патрульной полиции области Игорь Иванюк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, авария произошла около 10:00 дня на проспекте Мира. Машина скорой столкнулась с Volkswagen Passat.

"В результате ДТП погиб человек, которого перевозил спецавтомобиль медицинской помощи", - сказал Игорь Иванюк.

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На месте происшествия работали следователи, патрульная полиция обеспечила охрану места ДТП.





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