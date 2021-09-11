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Скорая и легковушка столкнулись в Житомире - погиб человек, которого везли в больницу. ВИДЕО+ФОТО
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На проспекте Мира в Житомире 11 сентября произошло ДТП, во время которого столкнулась машина скорой помощи и легковой автомобиль.
Об этом Супільному рассказал пресс-офицер патрульной полиции области Игорь Иванюк, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, авария произошла около 10:00 дня на проспекте Мира. Машина скорой столкнулась с Volkswagen Passat.
"В результате ДТП погиб человек, которого перевозил спецавтомобиль медицинской помощи", - сказал Игорь Иванюк.
На месте происшествия работали следователи, патрульная полиция обеспечила охрану места ДТП.
Топ комментарии
+7 Dima L
показать весь комментарий12.09.2021 01:34
+6 Igor Butenko 2bccf522
показать весь комментарий11.09.2021 23:18
+6 Валерка Бродяжный 874b6aa2
показать весь комментарий11.09.2021 23:29
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разворачивался что ли?
а чего не пропустил скорую?
не видел?
наверное опять водитель со штурманом ссорились...
Сегодня пришлось видеть сразу троих на красный свет и пешеходном переходе.
И все на одном перекрестке. Это не случайность,а закономерность!