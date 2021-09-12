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Зеленский – журналист? Тищенко против Лероса и "вагнеровцов", Кива против здравого смысла | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #20. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Друзья и подруги, приветствуем вас на очередном "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

Если вы скучали по "наградам" для Ильи Киви и Николая Тищенко, то вот оно, счастье!

Итак, подсвинки для наших любимых персонажей за новые впечатляющие подвиги на фронтах манипуляций.

🔴 Зеленский-журналист

Ну как не вручить поросенка человеку, который, услышав от журналиста вопрос о втором сроке, начинает этого журналиста... поучать журналистике ?! И это с высоты своих лет работы телевизионным комиком!

🟠 Тищенко против Лероса и "вагнеровцов"

Специальным козырным ермаковським подсвинком мы сегодня награждаем кума Андрея Ермака – Николая Тищенко, который решил наброситься на Гео Лероса за упоминание о Ермаке и сливе "вагнеровской" спецоперации в одном предложении.

🟢 И снова Кива ...

Кому же еще получать поросенка после Николая Тищенко, как не его духовном брату и раннему прототипу? Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива – наш следующий подсвинконосец!

🟡 Денис Малюська и его отставка

А следующий наш поросенок достается министру юстиции Денису Малюське, над головой которого нависла угроза отставки.

🔴 Телеканализация

В рубрике "Телеканализация" подсвинка получает шоу "Большая деолигархизация". Наконец-то работники каналов олигарха Ахметова "Украина" и "Украина 24", где оно выходило, смогут расслабить свои речевые аппараты. Больше им это слово произносить не придется!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проклятие Мендель, Зеленский шкарлетит, Никифоров позорится, Арестович жжет| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #19. ВИДЕО

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

Автор: Вадим Куц
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в офисе клоуна-журнаЛЖИСТА паника:
зеленский поручил ермаку найти несколько "серьезных" социологических служб для проведения закрытых опросов и исследований.

слишком уж рейтинги клована "для зомбоящика" отличаются от реальных при голосовании.. А выборы кловану нужны как можно скорее - бо чем дальше, тем ему страшнее ))
Вот, даже арахамия проболталось что "нормальные люди к нам НЕ хотят идти работать министрами!.. одни идиоты остались с дипломати из Трускавца"))
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12.09.2021 16:12 Ответить
Зеленський – журналіст? Тищенко проти Лероса і вагнерівців, Кива проти здорового глузду | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #20 - Цензор.НЕТ 4152
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12.09.2021 16:35 Ответить
Перед тим, як оприлюднювати таку чухню варто, дослідити сайт Держстату. Такий набір їдла коштував у 18-му році десь гривень 100-120. Але ж коли не жити в Україні, то як інакше зрозуміти, що цифра - лайно.
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13.09.2021 08:58 Ответить
Так ціни в гривнях в Україні, а не ******... , на копростані!
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13.09.2021 13:54 Ответить
...Будь-який симулякр, хоч зє-фігуру з фанери, як у цьому випадку, можна грамотно загорнути, якщо в це ввалити дохуа бабла і найняти правильних людей. Одна порада: не ссіть і не дозволяйте себе дезорієнтувати. І не ведіться на зє-фанеру, яка щось зможе вам порішати - і ще й відомстить за всі ваші страждання і ненависть до несправедливості.

Фанера не самостійна. Фанеру пилять інші люди. Й електорат зє-фанери зараз в істеричному психозі за те, що "він утре всім ніс і розмаже всім по мармизі криваві соплі". Хоча це все буде розмазано по його мармизі, але він про це ще не здогадується. Тобто - психоз з обох боків.

Це називається "качелі" на професійному сленгу піарників. Треба тримати стрій і розуміти, що це штучно викликана істерія і маніпуляція - Олекса Манн, дано на ФБ у квітні 2019 р.
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12.09.2021 17:18 Ответить
Що із Цензором ???????!!!!!!!!!!!
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12.09.2021 17:36 Ответить
А менi подобаеться
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12.09.2021 18:54 Ответить
тюнінг 2.0
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12.09.2021 18:53 Ответить
багато опцій столо недоступно або через дупу...

Знов херню зробили!
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12.09.2021 22:43 Ответить
Мерзко.

какие проєкты то? кривляєтся єта "наталка", хотя жєна Буткєвича нєдавно как раз с нєгодованиєм(про латинку) высказалась против єтого "слова" "проєкт". двуличныє!

тьху! бридко!
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19.09.2021 15:13 Ответить
 
 