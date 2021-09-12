Зеленский – журналист? Тищенко против Лероса и "вагнеровцов", Кива против здравого смысла | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #20. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Друзья и подруги, приветствуем вас на очередном "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥
Если вы скучали по "наградам" для Ильи Киви и Николая Тищенко, то вот оно, счастье!
Итак, подсвинки для наших любимых персонажей за новые впечатляющие подвиги на фронтах манипуляций.
🔴 Зеленский-журналист
Ну как не вручить поросенка человеку, который, услышав от журналиста вопрос о втором сроке, начинает этого журналиста... поучать журналистике ?! И это с высоты своих лет работы телевизионным комиком!
🟠 Тищенко против Лероса и "вагнеровцов"
Специальным козырным ермаковським подсвинком мы сегодня награждаем кума Андрея Ермака – Николая Тищенко, который решил наброситься на Гео Лероса за упоминание о Ермаке и сливе "вагнеровской" спецоперации в одном предложении.
🟢 И снова Кива ...
Кому же еще получать поросенка после Николая Тищенко, как не его духовном брату и раннему прототипу? Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива – наш следующий подсвинконосец!
🟡 Денис Малюська и его отставка
А следующий наш поросенок достается министру юстиции Денису Малюське, над головой которого нависла угроза отставки.
🔴 Телеканализация
В рубрике "Телеканализация" подсвинка получает шоу "Большая деолигархизация". Наконец-то работники каналов олигарха Ахметова "Украина" и "Украина 24", где оно выходило, смогут расслабить свои речевые аппараты. Больше им это слово произносить не придется!
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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
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журнаЛЖИСТА паника:
зеленский поручил ермаку найти несколько "серьезных" социологических служб для проведения закрытых опросов и исследований.
слишком уж рейтинги клована "для зомбоящика" отличаются от реальных при голосовании.. А выборы кловану нужны как можно скорее - бо чем дальше, тем ему страшнее ))
Вот, даже арахамия проболталось что "нормальные люди к нам НЕ хотят идти работать министрами!.. одни идиоты остались с дипломати из Трускавца"))
Фанера не самостійна. Фанеру пилять інші люди. Й електорат зє-фанери зараз в істеричному психозі за те, що "він утре всім ніс і розмаже всім по мармизі криваві соплі". Хоча це все буде розмазано по його мармизі, але він про це ще не здогадується. Тобто - психоз з обох боків.
Це називається "качелі" на професійному сленгу піарників. Треба тримати стрій і розуміти, що це штучно викликана істерія і маніпуляція - Олекса Манн, дано на ФБ у квітні 2019 р.
Знов херню зробили!
какие проєкты то? кривляєтся єта "наталка", хотя жєна Буткєвича нєдавно как раз с нєгодованиєм(про латинку) высказалась против єтого "слова" "проєкт". двуличныє!
тьху! бридко!