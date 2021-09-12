Зеленский – журналист? Тищенко против Лероса и "вагнеровцов", Кива против здравого смысла | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #20. ВИДЕО

Друзья и подруги, приветствуем вас на очередном "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

Если вы скучали по "наградам" для Ильи Киви и Николая Тищенко, то вот оно, счастье!

Итак, подсвинки для наших любимых персонажей за новые впечатляющие подвиги на фронтах манипуляций.

🔴 Зеленский-журналист

Ну как не вручить поросенка человеку, который, услышав от журналиста вопрос о втором сроке, начинает этого журналиста... поучать журналистике ?! И это с высоты своих лет работы телевизионным комиком!

🟠 Тищенко против Лероса и "вагнеровцов"

Специальным козырным ермаковським подсвинком мы сегодня награждаем кума Андрея Ермака – Николая Тищенко, который решил наброситься на Гео Лероса за упоминание о Ермаке и сливе "вагнеровской" спецоперации в одном предложении.

🟢 И снова Кива ...

Кому же еще получать поросенка после Николая Тищенко, как не его духовном брату и раннему прототипу? Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива – наш следующий подсвинконосец!

🟡 Денис Малюська и его отставка

А следующий наш поросенок достается министру юстиции Денису Малюське, над головой которого нависла угроза отставки.

🔴 Телеканализация

В рубрике "Телеканализация" подсвинка получает шоу "Большая деолигархизация". Наконец-то работники каналов олигарха Ахметова "Украина" и "Украина 24", где оно выходило, смогут расслабить свои речевые аппараты. Больше им это слово произносить не придется!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проклятие Мендель, Зеленский шкарлетит, Никифоров позорится, Арестович жжет| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #19. ВИДЕО

Ставьте лайк этому видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь, чтобы не ничего пропустить!

Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.