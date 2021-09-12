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Новости Видео Политика Украины Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Данилов (1057) Крым (26017)

"ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма", - Данилов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинские власти могут прибегнуть к военному пути деоккупации захваченных Россией Крыма и отдельных районов Донбасса, но это приведет к большому количеству жертв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Поверьте, наши ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма. Но надо иметь в виду, что мы не можем допустить, чтобы десятки, сотни тысяч людей погибли во время таких военных операций. Потому что у нас как раз есть понимание того, где этот предел (допустимого. – Ред.). Но это не значит, что в случае необходимости мы не будем этим пользоваться", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов. ВИДЕО

Данилов напомнил, что перед встречей лидеров "нормандской" четверки в Париже в декабря 2019 года было закрытое заседание СНБО, и там было утверждено пять сценариев развития событий.

"Сейчас мы идем по первому сценарию – сценарию решить эти вопросы политико-дипломатическим путем. Далее будем смотреть, что будет происходить", – отметил Данилов.

"Подчеркиваю, что, к сожалению, Россия не останавливается, не выполняет никаких договоренностей, которые были достигнуты, в том числе в Париже, относительно открытия пунктов пропуска, относительно облегчения жизни тех людей, которые сегодня находятся в оккупации", – добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда, - Данилов. ВИДЕО

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+21
Зеленський наживажться на війні!
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12.09.2021 16:12
+12
Когда стремятся отвоевать Крым и Донбасс, готовятся скрытно, оснащая Армию современным вооружением.

Но ... закупки вооружений срываются, по словам Турчинова, в прошлом, секретаря СНБО, разработки вооружений прекращены, за последние 2 года, зарплата военнослужащим не повышалась.
К сожалению, Зеленский стал Президентом, благодаря рекламе, эта реклама продолжается, которая опускает страну все ниже.
Желательно было услышать, что делает Власть, чтобы Украина покинула последнее место в Европе, по уровню бедности.
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12.09.2021 17:29
+10
"ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма", - Данилов - Цензор.НЕТ 2665
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12.09.2021 16:16
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Чіпуха не репетуй,сиди на пляшці та кайфуй
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12.09.2021 18:02 Ответить
Когда стремятся отвоевать Крым и Донбасс, готовятся скрытно, оснащая Армию современным вооружением.

Но ... закупки вооружений срываются, по словам Турчинова, в прошлом, секретаря СНБО, разработки вооружений прекращены, за последние 2 года, зарплата военнослужащим не повышалась.
К сожалению, Зеленский стал Президентом, благодаря рекламе, эта реклама продолжается, которая опускает страну все ниже.
Желательно было услышать, что делает Власть, чтобы Украина покинула последнее место в Европе, по уровню бедности.
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12.09.2021 17:29 Ответить
через 3,5 месяца будет ровно 3 года, как зарплата стоит на месте
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13.09.2021 14:27 Ответить
Так наступ дАнилова відбудеться після відмови від кирилиці та переходу на латиницю, чи до цього?
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12.09.2021 18:01 Ответить
Наші можновладці скоріше перейдуть на алефбет, бо він їм набагато рідніший:

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12.09.2021 19:48 Ответить
Ніколи. Вони тупі. Їх рідна мова - жидобільшовицький суржик просякнутий хуцпою. Інші мови вводят їх в стан ментального ступору.
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13.09.2021 02:33 Ответить
ЗСУ може, та їм потрібен наказ Вехровного Головнокомандувача, якого у України немає вже 2 з половиною роки.
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12.09.2021 18:18 Ответить
Один вже наказав підписавши мінський договорняк.
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12.09.2021 18:41 Ответить
Той, який дав наказ підписати "мінський договорняк" дав наказ звільнити дві третіх окупованої території.

Скільки сантиметрів української землі звільнив цей, миролюбний?
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12.09.2021 18:48 Ответить
А, ватан.

То хто за версією ватана напав на Україну? Хто 20 лютого 2014 року був "легітимним" України?
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12.09.2021 19:26 Ответить
а ви що не знаєте що ті всі імбіцили які голосували за малороса криворіжського і є ватними совками тому таке і у владу обирають.
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13.09.2021 10:29 Ответить
Провокатор.
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12.09.2021 18:19 Ответить
Я хренею!!! Так мы "не стрелять" или "повоюем"? На Донбасе "не открывать огонь" или "разберемся кто без боя сдал Крым"? Типичный когнитивный диссонанс власти....
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12.09.2021 18:30 Ответить
цього Данілова вже давно пора на Гуйву відправити під нагляд кремезних санітарів. Такого дундука я давно не бачив. Це просто гірше імбецила. Латиницю він хоче запроваджувати, ну і почвара(
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12.09.2021 18:32 Ответить
Тю... Звичайний побутовий кацап, випускник веетеринарного технікуму... Випадковий як і ЗЕгенерат. Вони там всі відчувають себе "халіфами на годину".
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13.09.2021 02:36 Ответить
Тебе на Гуйві вже підправили?
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13.09.2021 10:38 Ответить
Приказ Сралина № 270 в 1941 году говорит о том ,что советише зольдатэн пачками дивизиями и полками массово сдавались в плен и не хотели воевать за краснопузый ГУЛАГ,...а приказ Сралина в 1942 году "Ни шагу Назад".... говорит о том что коммуняцкое быдло "заградотрядами" массово мочило в сортире свом же красных армейцев.....
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12.09.2021 18:36 Ответить
Мавзолейные бараны считают Украину одиннарот.....,жрите свой Крым и кусок Даунбасса ..НЕ ПОДАПВИТЕСЬ а белорусью Лукашеску закусите...вместе с Северным потопом...
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12.09.2021 18:40 Ответить
Я представляю эту картину! Наш Велико-главнокомандующий с автоматом в руках рядом с Даниловым идут в атаку под пулеметным огнем освобождать Донецк. Тут ,пожалуй, попкорна не хватит.Нужно покупать пиво и чипсы. Или они думают, что за их бабло кто-то другой в атаку идти будет, а они воинственно шашкой в кабинете размахивать будут?
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12.09.2021 18:41 Ответить
А твой муж на передовой или у тебя под юбкой с попкорном?
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12.09.2021 18:46 Ответить
А под чьей юбкой Косоворотько сидел?
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12.09.2021 19:04 Ответить
Ти її чоловік?
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12.09.2021 19:16 Ответить
Я простой вопрос задал. Шо за истерика?
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12.09.2021 19:21 Ответить
обосрался,зепил
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12.09.2021 22:16 Ответить
Предателей Крыма освобождать бегавших с Власовской тряпкой по Симферополю Донецку и Луганску?А зачем?
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12.09.2021 18:45 Ответить
Быдло Рюсскава Мира.....стройте НовоБелорусь.....не подавитесь....
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12.09.2021 18:47 Ответить
Предателей за поребрик, а Крым- Украина, Донбасс- Украина, а путин )(уйло.
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12.09.2021 18:48 Ответить
а всю сєпаргю яка там засиділася каструвати щоб не плодилися.
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13.09.2021 10:34 Ответить
Тот случай, когда хочется сказать, передай микрофон!
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12.09.2021 19:53 Ответить
Москаль небезпідставно впевнений у своїй війсьеовій перевазі над Україною, у своїй фактичній безкарності, і таким ,,геройським розумникам" потрібно прикусити язика.
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12.09.2021 20:08 Ответить
Зеленное ничтожество может воевать? Только соснуть у ху_ла умеет это болото.
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12.09.2021 20:57 Ответить
Можно но не нужно. Крым и Донбасс - это ярмо на шее россии.Пусть кормят дармоедов и все отстраивают в Крыму.Сами вернут.Это очень сильно дорогое удовольствие для разваливающейся россии....
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12.09.2021 21:31 Ответить
А сам він піде у перших рядах
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12.09.2021 21:49 Ответить
Логiка проста - як що не поможе знищити людей коронавiрус, то поможе Данилов!
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12.09.2021 22:49 Ответить
очень хорошо, президент, парламент и верховная зрада будет идти в первых рядах!
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12.09.2021 22:49 Ответить
Нам сейчас ввязываться в полномасштабную войну за эти свинарнки русского мира нет никакго смысла.Вначале НАТО и только потом можно проводить операции по освобождению.
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12.09.2021 23:00 Ответить
Снигериец, ты потерялся?Здесь водки нет, возвращайся в свой рашосвинарник
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13.09.2021 16:58 Ответить
Так давайте же воевать!!! Ежедневно гибнут 2-3 наших солдата! Но не потому что идут в атаку и удивают оккупантов, а потому что оккупанты расстреливают наших солдат как в тире из артилерии! Вопрос к ЗЕ-не-лоху: До коли это будет продолжаться?!
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12.09.2021 23:21 Ответить
так воно ж кричало що щоб перемогти "надо проста пєрєстать стрєлять"
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13.09.2021 10:36 Ответить
Проблема в том, что при попытке штурма ОРДЛО сразу же вмешается российская армия и все закончится котлами. Если б не этот фактор, то с сепарами было бы покончено осенью 14-го. Порошенко не врал, когда обещал за недели вернуть территории, просто он не взял в расчет фактор регулярной росармии.
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12.09.2021 23:40 Ответить
"Котлы" рашке и оркам не особо помогли.Максимум что они смогли при помощи рашофашей из регулярной армии это отбить 10% территории Донбасса,дальше ихтамнеты захлебнулись и улепеталили описдюленые обратно в рашку.
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13.09.2021 17:04 Ответить
Данилов агент кремля. Провоцирует войну.
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12.09.2021 23:49 Ответить
Оно то так, но это если без прямой поддержки российской армии. А если иначе, то будет большая беда, к сожалению.
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13.09.2021 00:12 Ответить
Вот! Я не порохоюот ни разу, но когда Порошенко обвиняли, что он не закончил войну, как обещал - то они лукавили. Порошенко не верил, что Пу решится на прямое военное вторжение.
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13.09.2021 16:12 Ответить
Без жертв свободы не бывает.......
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13.09.2021 01:20 Ответить
Неможливо звільняти окуповані території не знищуючи окупантів, сепаратистів та "безмовну ватну більшість". Вони на це заслужили.
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13.09.2021 02:42 Ответить
саме так
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13.09.2021 10:38 Ответить
Після сюжету CNN про вагнерівську операцію, ОПУ терміново відправили Данілова пєтушить з себе бойового патріота.
Навіть на піку відбудови армії у 18-му говорилося про те що РФ може напасти, але ціна для неї буде завелика.
А це пусті балаболи, у яких усі слова розходяться з справами. При першому ж залпі російських регулярних військ і Данілов, і ЗЕкомандувач будуть "керувати" з підвалу вілли в Італії.
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13.09.2021 04:00 Ответить
29 квітня 1918 року був захоплений Чорноморський флот а на території звільненого від москви Криму встановлена українська влада, в результаті Кримської операції - військового походу військ Армії УНР на Крим проти окупантів з кремлівських бандитів -більшовиків. Цей похід став справжнім тріумфом українського війська. Адже 29 квітня 1918 року весь Чорноморський флот в блискавично звільненому українською армією рідному Українському Севастополі під командою українського адмірала Остроградського підняв українські національні прапора, величні жовто-блакитні полотнища і присягнув на вірність Українській державі. Віще командування і весь склад вже Українського флоту оголосили про своє повне підпорядкування національному українському уряду в Києві. І УНР почала відновлювати свій рідний Український Крим на правах української автономії в Українській державі......
І всім ясно що ці славні епізоди в історії Українського Криму у звільненні своєї святої української землі від проклятих народом України російських фашистів -окупантів рано чи пізно обов'язково повторяться. Тепер вже ******* Україна повинна відновити свій статус великої ядерної держави. А наш лютий ворог личакові загарбники як і раніше сто років тому вони будуть знову знищені і рідна але тимчасово окупована українська земля Криму буде обов'язково звільнена від проклятого кривавого ворога, кремлівських загарбників, проклятого фашиста )(уйла.
Як Українці свій Крим звільнили. У квітні 1918 року!
argumentua.com> stati / kak-ukraintsy-krym ... 1918 goda
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13.09.2021 05:41 Ответить
ти вибл@док ватний прапорець на аватарі поміняй на триколор
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13.09.2021 10:39 Ответить
звичайно ж могли би, але не при владі, яка "проста пєрєстайот стрєлять"....
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13.09.2021 10:30 Ответить
1. Освободить ОРДЛО военным путем реально. И без всякого "огромного кол-ва жертв". (Хорватский блицкриг - в помощь). Правда Данилов "замял для ясности" роль РФ в случае блицкрига. А это самое главное и важное! Анализировать надо "не сможем или не сможем освободить", а будет или не будет вмешиваться РФ прямым вводом войск

2. Крым. Данилов готов начать полномасштабную войну с РФ? В полку "нюхачей" прибыло?
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13.09.2021 11:12 Ответить
Та какое там. Топливо для армии неделю назад закупили Впервые за Год! О чем еще можно говорить
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13.09.2021 11:41 Ответить
Сидя за столом в удобном креслице все можно, а вот для начала пусть бы научились давать врагу достойный отпор на его обстрелы чтобы русляндские мамаши каждый день принимали гробы со своими ублюдками.
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13.09.2021 12:17 Ответить
Що тут коментувати?! Перш за все треба поставити крапки над "і": що робити з опаспартизованими для РФ ? На це повинен бути не один,а два Закони. Перший, Про визначення колоборантів та сепаратистів. Другий, Про неконституційну особу. Якщо на таких особах злочинів,що визначаються і підтверджені свідками або фактами, не має , то треба їм дати права по виїзду до Біса в Мокву або ще до когось ...Без права на відновлення громадянства та можливих звернень та прав. Всі закони повинні починатись з ствердженням права України на всі землі історичного ,державно-територіального та ********* розселення українців. Порадив би нашим " горе-правникам" хоча б почитати для початку Конституцію Хорватію і ще ряд. Які там чіткі і контретні підходи до організації країни і суспільства. Тому Хорватія вже давно і в ЄС і в НАТО. Так треба все по ходу переробляти!!!!!!!!!!!
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13.09.2021 12:41 Ответить
Кого освобождать? Пусть сами просятся и только после восстановления там всей инфраструктуры. Такое заявление интересное, как будто он сам готов жертвовать своей семьей, своим здоровьем, а потом еще и ту развалину восстанавливать за счет украинцев, которые особенными себя не считали. Нахер нам это ярмо? Пусть сами ползут и просятся, воевать за ту вату, оно не нужно, главное, чтобы дальше не лезли
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13.09.2021 14:33 Ответить
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