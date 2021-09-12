"ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма", - Данилов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинские власти могут прибегнуть к военному пути деоккупации захваченных Россией Крыма и отдельных районов Донбасса, но это приведет к большому количеству жертв.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Поверьте, наши ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма. Но надо иметь в виду, что мы не можем допустить, чтобы десятки, сотни тысяч людей погибли во время таких военных операций. Потому что у нас как раз есть понимание того, где этот предел (допустимого. – Ред.). Но это не значит, что в случае необходимости мы не будем этим пользоваться", - отметил он.
Данилов напомнил, что перед встречей лидеров "нормандской" четверки в Париже в декабря 2019 года было закрытое заседание СНБО, и там было утверждено пять сценариев развития событий.
"Сейчас мы идем по первому сценарию – сценарию решить эти вопросы политико-дипломатическим путем. Далее будем смотреть, что будет происходить", – отметил Данилов.
"Подчеркиваю, что, к сожалению, Россия не останавливается, не выполняет никаких договоренностей, которые были достигнуты, в том числе в Париже, относительно открытия пунктов пропуска, относительно облегчения жизни тех людей, которые сегодня находятся в оккупации", – добавил он.
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Но ... закупки вооружений срываются, по словам Турчинова, в прошлом, секретаря СНБО, разработки вооружений прекращены, за последние 2 года, зарплата военнослужащим не повышалась.
К сожалению, Зеленский стал Президентом, благодаря рекламе, эта реклама продолжается, которая опускает страну все ниже.
Желательно было услышать, что делает Власть, чтобы Украина покинула последнее место в Европе, по уровню бедности.
Скільки сантиметрів української землі звільнив цей, миролюбний?
То хто за версією ватана напав на Україну? Хто 20 лютого 2014 року був "легітимним" України?
Навіть на піку відбудови армії у 18-му говорилося про те що РФ може напасти, але ціна для неї буде завелика.
А це пусті балаболи, у яких усі слова розходяться з справами. При першому ж залпі російських регулярних військ і Данілов, і ЗЕкомандувач будуть "керувати" з підвалу вілли в Італії.
І всім ясно що ці славні епізоди в історії Українського Криму у звільненні своєї святої української землі від проклятих народом України російських фашистів -окупантів рано чи пізно обов'язково повторяться. Тепер вже ******* Україна повинна відновити свій статус великої ядерної держави. А наш лютий ворог личакові загарбники як і раніше сто років тому вони будуть знову знищені і рідна але тимчасово окупована українська земля Криму буде обов'язково звільнена від проклятого кривавого ворога, кремлівських загарбників, проклятого фашиста )(уйла.
Як Українці свій Крим звільнили. У квітні 1918 року!
argumentua.com> stati / kak-ukraintsy-krym ... 1918 goda
2. Крым. Данилов готов начать полномасштабную войну с РФ? В полку "нюхачей" прибыло?