Девять автомобилей попали в ДТП в Киеве, госпитализированы пять человек, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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На Столичном шоссе в Киеве произошло ДТП с участием 9 автомобилей, в котором пострадали 5 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
В Голосеевском районе столицы произошла масштабная авария с участием девяти автомобилей: Jeep, Skoda, двух Honda, Kia, два Volkswagen, Ford и Renault.
Как удалось узнать изданию со слов свидетеля, он двигался в направлении Обухова на Honda и увидел, что перед ним начало раскручивать KIA и еще один автомобиль.
По инерции они начали крушить другие авто, водители которых не успели сманеврировать.
По предварительным данным, в результате аварии госпитализированы пять человек с травмами различной степени тяжести. К счастью и на удивление, обошлось без погибших.
Сейчас дорогу перекрыли, пропускают только местных жителей.
На месте работает полиция и следственно-оперативная группа.
Детали масштабной аварии выяснит следствие.
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Или вообще в Лье (4,5 км)
А виноваты в глазах мудрого народу будет тот, кто опять начнет разгребать это говно после Зеленского.
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Увернулся. Иначе бы не писал, да ))
ВЕБ-дизайнера на мыло!!!!!
Теперь на смартфоне в разы удобнее стало...
И выделение работает...и картинку можно встааить...и ссылку активной сделать..?
Респект...