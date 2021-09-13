Жителя Чернигова Тарнавского будут судить за надпись "Зеля х#йло". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Суд в Чернигове 13 сентября рассмотрит дело по обвинению Александра Тарнавского в хулиганстве за надпись на заборе.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра в Новозаводском суде, 11:00 меня будут судить за оскорбление президента. Именно так черниговские полицейские трактуют граффити "зеля х#йло". Хотя президент вроде бы Зеленский, а не Зеля. Более того - сначала полиция возбудила уголовное дело по 296 статье. Для понимания, с таким же успехом могли инкриминировать убийство за переход улицы в неустановленном месте. Что это: неквалифицированные сотрудники или желание выслужиться перед властью? Уверен, что второе, потому что пресс-служба полиции уже признала меня виновным", - написал Тарнавский.

В комментарии "Буквам" он заявил, что о существовании производство в отношении него он узнал случайно. Мол, стоял на площади в центре Чернигова, окружили полицейские и предложили пройти в участок. На вопрос, есть ли законные основания, оказалось, что полиция открыла уголовное дело по 296 статье Уголовного кодекс - хулиганство. "Но суд его закрыл, то есть, я даже не знал. Это дело закрыли потому что не нашли оснований для 296-й и открыли 173-й. Это тоже хулиганство, но уже административное. Вешают мне 120 надписей "Зеля х#йло", которые появились по городу Чернигову. И в постановлении эти надписи поясняются как оскорбление президента, поэтому они по 296-й и открывали. Но я, во-первых, не вижу оскорбления президента, потому что там написано "Зеля", ну и "х#йло" там написано через звездочку, там даже этого нет слова полностью", - рассказал мужчина.

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Согласно расписанию заседаний Новозаводского районного суда Чернигова на портале судебной власти Украины, 13 сентября в 11:00 состоится заседание, в котором суд рассмотрит привлечения к административной ответственности Тарнавского Александра Анатольевича за совершение мелкого хулиганства.

Указанное правонарушение охватывается нормами статьи 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях и включает "нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан". Санкция статьи предусматривает штраф до 119 гривен, до 60 часов общественных работ, до двух месяцев исправительных работ с отчислением 20% заработка или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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На сайте Национальной полиции Украины размещено сообщение под заголовком "Полицейские Чернигова привлекли к ответственности мужчину за хулиганские действия", в котором говорится, что полицейские составили админпротокол на жителя Чернигова, который написал на заборе нецензурные выражения. Утверждается, что в полиции имеющиеся доказательства причастности к совершению правонарушения 28-летнего местного жителя, в том числе, видео, на котором мужчина сам признает свою причастность к хулиганским действиям.

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Согласно нормам статьи 221 Кодекса Украины об административных правонарушениях, рассмотрение дел, в частности, привлечения к ответственности по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство), отнесено к полномочиям районных, районных в городе, городских или городских районных судов, следовательно заявление полиции о привлечении мужчины к ответственности пока преждевременно.

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