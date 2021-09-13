МИД о ДТП с туристическим автобусом в Турции: 35 граждан Украины получили травмы легкой и средней тяжести. ВИДЕО
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В понедельник утром вблизи турецкого города Ментеше (провинция Мугла) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса, в результате которого 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"По предварительной информации, в автобусе находился 41 гражданин Украины. 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз жизни нет", - сказал Николенко.
Спикер указал, что, вероятно, водитель - гражданин Турции - не справился с управлением из-за сердечного приступа.
"Он погиб на месте аварии", - добавил он.
Николенко отметил, что консульство Украины в Анталии взаимодействует с турецкими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, установило связь с туроператором и страховой компанией, которая должна покрыть расходы на лечение.
"Консул также планирует посетить в больнице пострадавших украинцев, чтобы предоставить им консульскую помощь", - добавил он.
Ранее ряд турецких СМИ сообщили, что в районе Мугла водитель туристического автобуса потерял управление из-за сердечного приступа и столкнулся со школьным автобусом.
По данным издания olumhaberi.com, водитель туристического автобуса погиб на месте, пострадали 7 школьников и 41 турист.
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