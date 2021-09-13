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День города (27) Днепр_город (3768)

Самая большая постиндустриальная свето-лазерная арт-инсталляция и фейерверк на День города в Днепре. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Шоу-бизнес

Празднование Дня города в Днепре закончилось на набережной грандиозным шоу огня, света и лазеров и самой большой постиндустриальной свето-лазерной арт-инсталляцией "Dnipro Light Flowers".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gorod.dp.ua, в этом году в "Dnipro Light Flowers" было уже задействовано пять заводских труб.

Фейерверк продолжался более 10 минут. Все это время тысячи днепрян наблюдали за залпами с замиранием сердца. После последнего толпа взорвалась аплодисментами и несколько минут аплодировала мастерству организаторов.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+6
нарід требует зрелищ, урбан-парки, флагштоки, что ещё нужно чтобы создавать видимость что все хорошо
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13.09.2021 14:41
+6
За эти деньги госпиталь в Днепре можно было оснастить по последнему слову техники и всем необходимым.
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13.09.2021 14:50
+6
вумник, там новый завод на электропечах построили.
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13.09.2021 15:13
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нарід требует зрелищ, урбан-парки, флагштоки, что ещё нужно чтобы создавать видимость что все хорошо
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13.09.2021 14:41 Ответить
Ще відосики.
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13.09.2021 17:29 Ответить
Отсыпали из кармана на зрелища и пластмассовые бусы. А еще наняли челка, чтоб рисовал 3Dкартинки с фантазиями о планах филатова-корбана: типа-нарисуй, что здесь будет парк (два парка), здесь будет квартал (два квартала),..две куртки, два магнитофона, два трамвая... два аэропорта...
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13.09.2021 14:49 Ответить
За эти деньги госпиталь в Днепре можно было оснастить по последнему слову техники и всем необходимым.
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13.09.2021 14:50 Ответить
Місто має сплачувати те що має робити МО? Чого це раптом?
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13.09.2021 15:14 Ответить
госпиталь в Днепре и так оснащен. Давай еще варианты.
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13.09.2021 15:15 Ответить
Знаю за кого вы голосовали
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13.09.2021 15:19 Ответить
Днепру- остаточний капец! Разруха везде - убитое озеленение, облупленные осыпающиеся фасады, покоцаный тротуар и хаотичная парковка на тротуарах, пыль и сажа... Капец городу!
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13.09.2021 14:56 Ответить
Ты откуда вылез?
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13.09.2021 18:20 Ответить
Заводы порезали, а ставшими бесполезными трубы используют для шоу. Ничего не скажешь, пир во время чумы.
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13.09.2021 15:06 Ответить
вумник, там новый завод на электропечах построили.
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13.09.2021 15:13 Ответить
Вумница. А старый куда дели? А куда делись сокращенные работники. Раз так хорошо знаешь ситуацию с заводами Днепра, может раскажешь о "реконструкции" других гигантов. Как например Днепрошина, ДМЗ. А вообще не парься отработала пайку.
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13.09.2021 22:02 Ответить
О других заводах не скажу, но "Лисий хвост" мартеновского цеха НТЗ отравлял все Левобережье Днепра. Кстати в цивилизованных странах мартеновских печей почти не осталось. К тому же на смену ему в Днепре построен Электросталеплавильный цех.
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14.09.2021 01:25 Ответить
Секта "Лучше бы вместо этого" тут как тут
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13.09.2021 15:12 Ответить
Секта,,какаяразницахотьпоржем,,обиделась?
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13.09.2021 15:21 Ответить
Даже это зрада. Совсем опупели.
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13.09.2021 15:13 Ответить
Борюся скупил все лазерные указки на алишке за бюджетные деньги)))
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13.09.2021 15:13 Ответить
в нищей стране изображать богатство и счастье? Лучше бы нуждающимся отвалили помощь.
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13.09.2021 15:25 Ответить
фейерверк - "деньги на ветер", в прямом и переносном смысле слова
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13.09.2021 15:33 Ответить
Я там был, красиво было

Ото животных в комментах штырит! Эй, полоумные, ану быстренько расскажите сколько госпиталей восстановили за счет бюджета Киева (вместо дня города), сколько раздали нуждающимся в Виннице?
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13.09.2021 15:45 Ответить
У вас есть пироконтора "Шериф". Завидую!
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13.09.2021 16:39 Ответить
А если б шоу не сделали, то все бы жаловались на то, что не было на что посмотреть на день города) не угодишь
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14.09.2021 00:28 Ответить
..это днепр, детки..(с)
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16.09.2021 01:25 Ответить
 
 