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Самая большая постиндустриальная свето-лазерная арт-инсталляция и фейерверк на День города в Днепре. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Шоу-бизнес
Празднование Дня города в Днепре закончилось на набережной грандиозным шоу огня, света и лазеров и самой большой постиндустриальной свето-лазерной арт-инсталляцией "Dnipro Light Flowers".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gorod.dp.ua, в этом году в "Dnipro Light Flowers" было уже задействовано пять заводских труб.
Фейерверк продолжался более 10 минут. Все это время тысячи днепрян наблюдали за залпами с замиранием сердца. После последнего толпа взорвалась аплодисментами и несколько минут аплодировала мастерству организаторов.
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+6 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий13.09.2021 14:41
+6 Anatoliy A 006b9dda
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+6 Манька Миронова
показать весь комментарий13.09.2021 15:13
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Ото животных в комментах штырит! Эй, полоумные, ану быстренько расскажите сколько госпиталей восстановили за счет бюджета Киева (вместо дня города), сколько раздали нуждающимся в Виннице?