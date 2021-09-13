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"Единоросс" Саблин: "К следующим выборам в Донецке будет 2-3 мажоритарных одномандатных округа. Сейчас людей с паспортами РФ не хватает". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин приехал в Донецк, где заявил, что на оккупированных территориях Донбасса уже к следующим выборам будут сформированы российские мажоритарные одномандатные округа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский на своей странице в соцсети и публикует видео с заявлением "единоросса".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Накануне выборов в Госдуму РФ оккупанты паспортизируют жителей ОРДЛО, при этом не делая их полноценными гражданами России, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+15
Там вже не має кого визволяти. Лише території, які потрібно звільнити від окупанта.

Люди, що там проживають, вже не українці.
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13.09.2021 15:22
+6
Алло, ЕС! Алло, США!
Не желаете санкций подкинуть?
Ну, реально, орки уже в открытую цивилизованному миру в лицо плюют и ржут от импотентности...
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13.09.2021 15:22
+4
Но конфликт в Украине гражданский. В этого Саблина там нету. Нету его там. Это не он
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13.09.2021 15:28
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а мы и дальше будем признавать нелегимную русскую власть?, картопляныка называем же завативним власть, почему русские думы и пуйла так не называем???
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13.09.2021 15:20 Ответить
Алло, ЕС! Алло, США!
Не желаете санкций подкинуть?
Ну, реально, орки уже в открытую цивилизованному миру в лицо плюют и ржут от импотентности...
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13.09.2021 15:22 Ответить
А шо говорит законно избранный Президент Украины по поводу "голосования" на московитских "выборах" жителей оккупированных территорий?
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13.09.2021 17:31 Ответить
Каже - нехай голосують
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13.09.2021 19:36 Ответить
Почему проблему Украины должны решать США?

Азербайджан решил свой вопрос самостоятельно, - Украина хуже Азербайджана?
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13.09.2021 17:55 Ответить
самостоятельно??? т.е. вы Турцию ни во что не считаете???
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13.09.2021 20:04 Ответить
Это враньё.
Эрдоган Путину чётко сказал: если вмешаешься, то там буду и я.
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15.09.2021 15:48 Ответить
Там вже не має кого визволяти. Лише території, які потрібно звільнити від окупанта.

Люди, що там проживають, вже не українці.
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13.09.2021 15:22 Ответить
Но конфликт в Украине гражданский. В этого Саблина там нету. Нету его там. Это не он
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13.09.2021 15:28 Ответить
таких сцаклиніх можно найти в любом ПНД тоннами
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13.09.2021 15:38 Ответить
єдінорс і малорос ето сіла !
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13.09.2021 15:40 Ответить
этому дебилу тот даунбас и нафиг не нужен, ему голоса нужны
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13.09.2021 16:32 Ответить
на алкаша похожий
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13.09.2021 16:38 Ответить
а наша сопля предлагает их всех прощать.....
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13.09.2021 16:38 Ответить
І шо наше СБУ? Реінтеграція кажете? (((
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13.09.2021 17:10 Ответить
Гражданская война. Ага.
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13.09.2021 18:55 Ответить
"У меня 99 жён, а одной до ровного счёта, ц-ц-ц, не хвата-ает!.."

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13.09.2021 20:02 Ответить
подстилки, предавшие Родину! Только уничтожить!
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13.09.2021 20:59 Ответить
Кацапські зеки, як ішли в тайгу,

Знали ,не стрінуть на шляху таверни,

Брали з собою жирної братви,

Що називали між собой "консерви".
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14.09.2021 09:52 Ответить
 
 