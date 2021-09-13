"Единоросс" Саблин: "К следующим выборам в Донецке будет 2-3 мажоритарных одномандатных округа. Сейчас людей с паспортами РФ не хватает". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин приехал в Донецк, где заявил, что на оккупированных территориях Донбасса уже к следующим выборам будут сформированы российские мажоритарные одномандатные округа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский на своей странице в соцсети и публикует видео с заявлением "единоросса".
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Ну, реально, орки уже в открытую цивилизованному миру в лицо плюют и ржут от импотентности...
Азербайджан решил свой вопрос самостоятельно, - Украина хуже Азербайджана?
Эрдоган Путину чётко сказал: если вмешаешься, то там буду и я.
Люди, що там проживають, вже не українці.
Знали ,не стрінуть на шляху таверни,
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Що називали між собой "консерви".