Российской сети супермаркетов Mere в Украине нет, мы отслеживаем все эти вещи, - Данилов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал возобновление работы в Украине российской сети супермаркетов Mere "одним из фейков".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Парень, который когда-то работал в какой-то институции, говорит, что они хотят открывать там 40 (супермаркетов. - Ред.) ... Послушайте, я уже говорил мэру Николаева: хотя бы один откроется, я увижу, что он будет делать? И там еще в одном городе - в Павлограде - якобы говорили. Когда дали команду проверить, то ничего там нет. Поверьте, мы отслеживаем все эти вещи", - отметил Данилов.
Секретарь СНБО назвал такие сообщения одной из "составляющих гибридной войны, которая происходит каждый день".
Напомним, ранее сообщалось, что сеть российских супермаркетов планирует открыть в Украине 40 магазинов до конца года. Данилов 15 июня заявил, что открытия не будет. "Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены (меры. - Ред.), потому что без их разрешения этого сделать нельзя", - заявил Данилов. 18 июня секретарь СНБО назвал попытку открытия супермаркетов российской сети операцией спецслужб РФ и заявил, что сеть магазинов собирались использовать во время избирательного процесса.
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Далі ідуть критично важливі для безпеки держави оператори мобільного зв'язку: Водафон, Лайф, Київстар, Інтертелеком. Всі вони мають московські фсбшні корні.
VS Energy, Біолік, Альпiна Паблiшер, IDS Borjomi Ukraine, Ернст енд Янг Україна, Група ГМС, Єрмолино, ТМ "М'ясна Гільдія", ТМ "Ранчо", ТМ "Gremio de la Carne", Venta LTD, ФРІ-СІСТЕМ, ФІТО-ЛЕК, Краматорський феросплавний завод, Август Україна, Аерок, ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА, ТОВ "Прогрестех-Україна", ТОВ "Артсіті", "Атлант-М", Миколаївський глиноземний завод, Группа компаний "ДКС", Анкор Персонал Україна, Менпауер Україна, ТОВ "ВСМПО Титан Україна", ТОВ "ІНКОМТЕХ-ПРОЕКТ"... Немало з них прості посередники, які наживаються на поставках.
Втявляється що, у нас навіть чай та каву завозять через ерефію, тай прямі продажі російських Greenfield, Tess, "Принцеса Нурі", Бесіда, кавою Jardin і Жокей, Мілагро, не падають.
Дитяче харчування Простоквашино, Агуша, Чудо та Данон; пиво Балтика та Старий мельник;
Техніка виробництва Китаю для ерефії: Vitek, Vigor, Scarlett, Rolsen, Bork, Kaiser, Kentatsu, Yllozure,
Косметика: Faberlic, Бархатные ручки, Ушастий Нянь, Рецепти Бабусі Агафії, Чистая линия, Чорная жемчужина, BROCARD, L'Oréal, VICHY, La Roche-Posay, CeraVe, L'Oreal Professionnel, Kérastase, Redken ...
Побутова хімія: Лоск, Лотос, Сарма...
Взуття та одяг: Carlo Pazolini, Gloria Jeans, O'stin, Oodji, Henderson, Respect, TJ Collection, IN CITY, Love Republic, Спортмастер, Sela, Egle, Savage, Kira Plastinina, BNS Group, ...
Заклади харчування: Якитория, IL Patio, Планета Суши, Евразия Суши бар, Желтое море, Кофе Хаус, Шоколадница, Бар-Буфет «Николай» Пироговая, Волконский, Суши мастер, Eshak, Virgin Izakaya Bar, "Рыба Пила" і "Танукі", ...
Торгові заклади: Перекресток, Читай-город,
В Павлограде уже больше недели работает и они на тебя хер ложили раз по пят