Российской сети супермаркетов Mere в Украине нет, мы отслеживаем все эти вещи, - Данилов. ВИДЕО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал возобновление работы в Украине российской сети супермаркетов Mere "одним из фейков".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

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"Парень, который когда-то работал в какой-то институции, говорит, что они хотят открывать там 40 (супермаркетов. - Ред.) ... Послушайте, я уже говорил мэру Николаева: хотя бы один откроется, я увижу, что он будет делать? И там еще в одном городе - в Павлограде - якобы говорили. Когда дали команду проверить, то ничего там нет. Поверьте, мы отслеживаем все эти вещи", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО назвал такие сообщения одной из "составляющих гибридной войны, которая происходит каждый день".

Напомним, ранее сообщалось, что сеть российских супермаркетов планирует открыть в Украине 40 магазинов до конца года. Данилов 15 июня заявил, что открытия не будет. "Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены (меры. - Ред.), потому что без их разрешения этого сделать нельзя", - заявил Данилов. 18 июня секретарь СНБО назвал попытку открытия супермаркетов российской сети операцией спецслужб РФ и заявил, что сеть магазинов собирались использовать во время избирательного процесса.

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