"Слуга народа" Безуглая эмоционально пообщалась с нардепом "Голоса" Костенко и призвала его стать членом ВСК по "вагнеровцам". ВИДЕО

Во время брифинга нардепа "Голоса" Романа Костенко вышла глава ВСК, которая рассматривает дело "вагнеровцев", "слуга народа" Марьяна Безуглая и призвала его стать членом комиссии.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Сейчас, проявив добрую волю со своей стороны, как глава ВСК, я подняла вопрос относительно того, чтобы вы брали участие в этом заседании. И после этого, фактически, вы предоставляете информацию как член ВСК. Тогда мы нивелируем ценность ВСК как организации в парламенте. Потому что можно не быть членом, игнорировать и критиковать, после этого прийти как посетитель и заявлять себя как полноценный участник процесса. Я призываю, даже прошу, если не говорить, умоляю, чтобы и далее распространять и развивать парламентаризм и быть честным как перед собой, как передо мной. ... Стать членом ВСК и подать себя как представителя", - отметила Безуглая.

По словам нардепа, она больше не будет поддерживать инициативы относительно участия Костенко в ВСК.

После этого парламентарий развернулась и ушла от журналистов.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепов "ЕС" и "Голоса" не допустили на заседание ВСК по делу "вагнеровцев".

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