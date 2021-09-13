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ВСК (440) ЧВК Вагнера (1281) Костенко Роман (133) Безуглая (202)

"Слуга народа" Безуглая эмоционально пообщалась с нардепом "Голоса" Костенко и призвала его стать членом ВСК по "вагнеровцам". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Во время брифинга нардепа "Голоса" Романа Костенко вышла глава ВСК, которая рассматривает дело "вагнеровцев", "слуга народа" Марьяна Безуглая и призвала его стать членом комиссии.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сейчас, проявив добрую волю со своей стороны, как глава ВСК, я подняла вопрос относительно того, чтобы вы брали участие в этом заседании. И после этого, фактически, вы предоставляете информацию как член ВСК. Тогда мы нивелируем ценность ВСК как организации в парламенте. Потому что можно не быть членом, игнорировать и критиковать, после этого прийти как посетитель и заявлять себя как полноценный участник процесса. Я призываю, даже прошу, если не говорить, умоляю, чтобы и далее распространять и развивать парламентаризм и быть честным как перед собой, как передо мной. ... Стать членом ВСК и подать себя как представителя", - отметила Безуглая.

По словам нардепа, она больше не будет поддерживать инициативы относительно участия Костенко в ВСК.

После этого парламентарий развернулась и ушла от журналистов.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепов "ЕС" и "Голоса" не допустили на заседание ВСК по делу "вагнеровцев".

Также читайте: В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+22
Нет видео с депутатом СН, где бы он не доказал, что он продажное безмозглое быдло
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13.09.2021 17:10
+16
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13.09.2021 17:14
+16
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13.09.2021 18:10
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Не витримує критики ?
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13.09.2021 17:02 Ответить
А Ви щось іньшого очікували від базарної зеклуші? Вона ж тупообтесана, безкута та безмозгла... Тільки і вистачає... пальчиком пожестикулювати.
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13.09.2021 17:21 Ответить
Що "Голос", що "ЕС" - звездоболи ще ті. Як і більшість місцевих коментувальників. Спочатку вимагають ТСК, потім не хочуть бути в ній, потім вимагають свою участь, потім все обгажують і так по колу.
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13.09.2021 18:01 Ответить
Бо це фіктивна тск. Читайте не зебуїнські інтерпретації, а адекватних людей.
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13.09.2021 18:10 Ответить
Згадав ще: Спочатку вони вигадують зраду, щоб усім було не нудно.
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14.09.2021 13:47 Ответить
"Объясняя, почему он отказался быть членом ВСК, Костенко объяснил, что этим просто бы легитимизировал ее решения, которые принимает большинство - "слуги народа".

"Я не буду легитимизировать тот брифинг, который тут был (в пятницу. - Ред.).

У меня тут есть много вопросов… Мы будем контролировать, помогать, но легитимизировать не собираемся", - подчеркнул он."

Источник: https://censor.net/ru/n3287988
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13.09.2021 18:22 Ответить
Дешева відмазка звездоболів.
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14.09.2021 13:53 Ответить
Зелепоцик попустись!
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13.09.2021 18:53 Ответить
походу дебіл і від народження
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14.09.2021 09:30 Ответить
Після лінгвістичного, граматичного та "цензорного" аналізу стає зрозуміло, що це ви так про себе, але не зовсім зрозуміло за що. В будь-якому випадку, самокритика - це позитив.
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14.09.2021 14:34 Ответить
"Тупа та ще тупіша"

рімейк Безуглої

вибігати із дверей після власного брифінгу і влаштовувати істерику іншому спікеру щонайменше дивно
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13.09.2021 19:42 Ответить
Люся Янукович змолоду! Їй тільки про "наколоті" апельсини і теревенити !
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13.09.2021 20:25 Ответить
Чергова дія ,вистави кремлівського лялькового балагана !!!))
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13.09.2021 17:05 Ответить
Нет видео с депутатом СН, где бы он не доказал, что он продажное безмозглое быдло
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13.09.2021 17:10 Ответить
Без углая, без мозглая, без честная, без пардонная
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13.09.2021 17:11 Ответить
А Безумная баба-да или корабельный баобаб !?
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13.09.2021 17:11 Ответить
Сосна ана, сосна! 😊
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13.09.2021 17:41 Ответить
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13.09.2021 17:14 Ответить
На якій мусорці цю потвору, а ля Люся Янукович, підібрали?! Воно ж дебільне! Шо воно несе?!
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13.09.2021 17:15 Ответить
на Оболоні... на жаль, там вистачає сміттєзвалищ, навть несанкцонованих.
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13.09.2021 17:27 Ответить
Взагалі-то цій особі ( безуглій) треба лікуватись,а не лізти в політику. Витримки,телерантності,зваженості зовсім немає.А держати"удар" взагалі невміє.Вже неодноразово тікала з ефірів,коли не могла сприймати критику і давати зрозумілі пояснення І в цих "слугах" таких неадекватних багато. Базікати і брехати вміють,
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13.09.2021 17:19 Ответить
Я видел выступление этой ... на "прямом " канале. Она била копытом, рвала тельняшку и блеяла, что она депутат и ей закон на писан.

Но к ней лично у меня претензий нет. Какие могут быть претензии, если у этой ЗЕбанутой фракции ВСЕ такие.
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13.09.2021 17:32 Ответить
у мене складається таке враження то там тим дебілам так званої фракції роблять якісь уколи,вони всі як одинпоклоняються своєму божку найвеличнішому малоросу криворіжському.
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14.09.2021 09:27 Ответить
тільки дурочка

Марьяна -

здатна так зашкварюватися...
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13.09.2021 17:26 Ответить
Стать ЗЕбилом? Какой дурак прибьется к этому стаду баранов?
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13.09.2021 17:27 Ответить
Нормальна реакція психічно неврівноваженної розумово-відсталої людини... сховатись втікти з зони комфорту - це клінічний еталонний випадок...
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13.09.2021 17:27 Ответить
Ця комісія повинна бути очолена опозицією і в ній не повинно бути «слуг», жодного. Бо влада сама себе не має перевіряти...
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13.09.2021 17:31 Ответить
Сосна (корабельна) комісійна!
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13.09.2021 17:39 Ответить
Ну понятно, зачем же в этой фейковой ТСК нужен полковник СБУ Роман Костенко, лично знакомый со многими участниками этой операции.

Ну что он такого может знать и поведать журналистам, чего не знает Миша Подоляк, написавший текст этой зелёной дурочке?
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13.09.2021 17:40 Ответить
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13.09.2021 18:10 Ответить
рівень підвищився . Люсі писав про наколоті апельсни Подоляк , а цій Безумній не треба й писати- сама бачок зливний тільки той!!!
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13.09.2021 18:30 Ответить
Але на виході такий самий треш, як і в Люсі.
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13.09.2021 18:39 Ответить
якась непропорційна та деформована в неї голова, мабуть має мізки травмовані від народження. Важкі були роди
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14.09.2021 00:23 Ответить
ПОХОЖИ, КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ!
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14.09.2021 01:11 Ответить
и руками и пальцами машет, культура общения низкая, кивает головой как лошадь, слов не хватает, злющая, выпускница мед.института безмозглая
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13.09.2021 18:26 Ответить
БЕЗМОЗГЛАЯ - ЭТО КРАСИВО!
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14.09.2021 01:05 Ответить
не доведи господь такого лікаря
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14.09.2021 09:21 Ответить
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13.09.2021 18:39 Ответить
Эту Безуглую без слез слушать нельзя. Косноязычная серая тупость!
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13.09.2021 21:47 Ответить
Прості члени КПРС також вважали, що керують державою.
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14.09.2021 00:21 Ответить
Та ніху-я вони не вважали.
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14.09.2021 08:20 Ответить
не кажи, в нас такі з блокнотиками бігали і записували. Як не як були з "скрепного" народу
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14.09.2021 10:00 Ответить
***** ЗА 50 000 $/МЕСЯЦ. ЗЕ-ИЗБИРАТЕЛЕ РЕШИЛИ, ЧТО МОГУТ СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ!
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14.09.2021 01:03 Ответить
Звучит, как название любительского порно ролика. Не хватает еще "Посмотрите, какая у нее огромная мажоритарка!"
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14.09.2021 05:30 Ответить
це безмозгла та без угла
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14.09.2021 09:19 Ответить
В детстве мечтала быть учительницей: классный журнал к груди прижимает, строгим менторским голосом говорит так, что бы никто свое слово вставить не мог. Своего ребенка ей бы не доверила. Впрочем кота с собакой тоже.
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14.09.2021 09:46 Ответить
 
 