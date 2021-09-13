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жалоба (123) предприниматели (1232) ГФС (3598) Мельник Вадим (72) Бюро экономической безопасности (167)

"Прорехи в законах разрешают нам действовать неким способом, а гражданам что-то не нравится", - новый глава БЭБ и экс-руководитель ГФС Мельник о жалобах на его работу от предпринимателей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Члены комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признали результаты работы новоназначенного главы БЭБ Вадима Мельника на предыдущей должности неудовлетворительными.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы", такое решение нардепы приняли три месяца назад, а Мельник  тогда возглавлял ГФС. Народные депутаты, в частности, очень сомневались в эффективности борьбы с контрабандой сигарет и топлива.

Кроме того, за время работы Мельника в ГФС резко возросло количество жалоб от предпринимателей на действия сотрудников фискальной службы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Новый глава БЭБ Мельник писал в диссертации о важности курса на СНГ, - "Схемы". ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+19
"Прорехи в законах разрешают нам действовать неким способом".

Це піпець.
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13.09.2021 18:17
+12
Вообще такой ответ, это дно!
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13.09.2021 18:19
+11
В Китае т этот индивидум уже бы червей кормил.
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13.09.2021 18:18
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Це тих "прєдпрініматєлєй", які при Порошенку по піввареника їли?
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13.09.2021 18:16 Ответить
А вы потом не удивляйтесь падению налоговых отчислений. Предприниматели таким простым образом доходчиво вам высказывают свое "фэ".
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13.09.2021 18:17 Ответить
"Прорехи в законах разрешают нам действовать неким способом".

Це піпець.
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13.09.2021 18:17 Ответить
А далі і не має про що розмовляти... Ото недолуге, навіть не рощуміє, що несе несенітеіцю!

Дебіли ***(с) це не про них. Пробили дно, це теж не про них!

Таких слів ще не придумали) ЦЕ ППЦ, ЦЕ ППЦ...(С)
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13.09.2021 19:21 Ответить
В Китае т этот индивидум уже бы червей кормил.
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13.09.2021 18:18 Ответить
Поддерживаю! Это единственная реформа, которая нужна в Украине
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14.09.2021 08:24 Ответить
Вообще такой ответ, это дно!
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13.09.2021 18:19 Ответить
Його кредо - Криміналллллл
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13.09.2021 19:37 Ответить
ооо...шо оно мелет?
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13.09.2021 18:32 Ответить
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13.09.2021 18:33 Ответить
Маємо,цілком,відмороженого
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13.09.2021 19:36 Ответить
Замість вдосконалення законодавчої бази, усунення "прорех в Законах", та покращення життя громадян України, зЕ зі "слугами урода" вишукують такі проріхи, що дозволяють ім безкарно обходити Закони! вИ на вірному шляху, прихильники снг!
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13.09.2021 20:01 Ответить
Госорганы, использующие прорехи в законодательстве... Это апофеоз.
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14.09.2021 14:29 Ответить
блювотна пика...
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13.09.2021 20:05 Ответить
а вам удлюкам закон
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13.09.2021 20:24 Ответить
Почему это тело ещё не в тюрьме?
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13.09.2021 21:21 Ответить
нет ниуауой украины
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13.09.2021 23:00 Ответить
рабофеодальное вдоль великой реки нквд размеченой обосраной
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13.09.2021 23:02 Ответить
- У нас есть возможность обойти закон и обобрать вас до нитки. Шо вы возмущаетесь, бараны?- сказал в интервью о жалобах предпринимателей новый глава БЕБ
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14.09.2021 10:09 Ответить
В точку
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14.09.2021 12:08 Ответить
падла гнилая...(((
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16.09.2021 01:47 Ответить
 
 