"Прорехи в законах разрешают нам действовать неким способом, а гражданам что-то не нравится", - новый глава БЭБ и экс-руководитель ГФС Мельник о жалобах на его работу от предпринимателей. ВИДЕО

Члены комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признали результаты работы новоназначенного главы БЭБ Вадима Мельника на предыдущей должности неудовлетворительными.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы", такое решение нардепы приняли три месяца назад, а Мельник тогда возглавлял ГФС. Народные депутаты, в частности, очень сомневались в эффективности борьбы с контрабандой сигарет и топлива.

Кроме того, за время работы Мельника в ГФС резко возросло количество жалоб от предпринимателей на действия сотрудников фискальной службы.

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