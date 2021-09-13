"Прорехи в законах разрешают нам действовать неким способом, а гражданам что-то не нравится", - новый глава БЭБ и экс-руководитель ГФС Мельник о жалобах на его работу от предпринимателей. ВИДЕО
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Члены комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признали результаты работы новоназначенного главы БЭБ Вадима Мельника на предыдущей должности неудовлетворительными.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы", такое решение нардепы приняли три месяца назад, а Мельник тогда возглавлял ГФС. Народные депутаты, в частности, очень сомневались в эффективности борьбы с контрабандой сигарет и топлива.
Кроме того, за время работы Мельника в ГФС резко возросло количество жалоб от предпринимателей на действия сотрудников фискальной службы.
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+19 HermitAlex
показать весь комментарий13.09.2021 18:17
+12 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий13.09.2021 18:19
+11 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий13.09.2021 18:18
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Це піпець.
Дебіли ***(с) це не про них. Пробили дно, це теж не про них!
Таких слів ще не придумали) ЦЕ ППЦ, ЦЕ ППЦ...(С)