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поджог (900) правоохранительные органы (2944) ГБР (2551) Лерос Гео (377)

Человек, похожий на нардепа Лероса, занимался организацией поджога своего автомобиля, - ГБР (обновлено). ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Человек, похожий на нардепа Лероса, занимался организацией поджога своего автомобиля, - ГБР (обновлено). ВИДЕО

В Государственном бюро расследований прокомментировали видео, которое сегодня появилось на одном из Telegram-каналов под названием "Появились новые подробности в поджоге Mercedes Benz Лероса".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"На видео зафиксировано лицо, внешне похожее на народного депутата Гео Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно - имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз, якобы, за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти. Также на видео он обсуждает с собеседником план использования данной ситуации, как информационного повода для дальнейших публичных выступлений", - говорится в сообщении.

По мнению ГБР, действия указанного лица могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) о чем ГБР проинформировало Офис Генерального прокурора для предоставления правовой оценки и внесения информации в ЕРДР.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мне подожгли машину, - "слуга народа" Лерос (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео, на котором похожий на Лероса мужчина говорит о подожоге машины депутата, изначально было опубликовано в Телеграм-канале "Украина Онлайн", а после разошлось по соцсетям. Кто изготовил ролик и когда был отснят включенный в него материал - неизвестно.

Напоминаем, 28 августа 2020 народный депутат Украины Гео Лерос заявил о поджоге своего автомобиля.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+48
а из-за трибуны в ВР он тоже сам себя выносил?
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13.09.2021 21:01
+46
Кто б сомневался, Антоненко тоже был на кого то похож. Ну зеленые, ну веселые.
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13.09.2021 20:58
+38
И Рейхстаг он тоже поджег))))
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13.09.2021 20:58
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человек похожий на Президента Украины в 14м году не явился по повестке в военкомат раза 4ре, был с гастролями на кацапии и юморил, шо кацапы не воюют в Украине, а просто отодвигают границы....
и страну президентом которой человек похожий сегодня на того казла, называл немецкой порноакрисой со всех сторон.
и ето еще не упоминая ********** палочки...

тут вроде норм все, и всех все устраивает....
ну ну
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13.09.2021 21:40 Ответить
👍
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13.09.2021 21:51 Ответить
Время ачпуительных историй.

(слово модифицировано кварталом)
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13.09.2021 21:47 Ответить
зеЛя сссыкливый чмырь!
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13.09.2021 21:56 Ответить
Що, і відео опублікували? Титри від Green Family LTD, хоч обрізали?
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13.09.2021 22:03 Ответить
Чому цим поцієнтом занятись не хочуть?

Пионтковский: Ермак - агент Москвы, который реализует российский план.

Батько Єрмаків живе у Москві та підтримує контакти з керівництвом ГРУ РФ

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13.09.2021 22:17 Ответить
Скоро на экранах: "РуSSкий пациент"
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14.09.2021 00:29 Ответить
Интересно, сколько Лерус заплатил Тищенко, за нападение....., видимо, Тищенко признается, нужны были деньги...
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13.09.2021 22:18 Ответить
Да чего уж там.

Лерос и на трибуне ВР сам себя побил.

И Гонтарева сама себе дом сожгла и под машину сама кинулась.

Да и вобще все поджоги и убийства, совершенные ЗЕвластью за 2 года - это злой умысел порохоботов.
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13.09.2021 22:23 Ответить
Яка імітація, якщо ваш двортер'єр Катлєта, кидався на того Лєроса, за образу обісцятого наполеона? На Федину зі Звіробій справу зляпали, за відео у ютубі. Так само зляпали й цей відосик...
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13.09.2021 22:50 Ответить
Так они ж специалисты по видосикам!
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14.09.2021 09:29 Ответить
Нууу, що тут скажеш - зебуїни діють провіреними методами, тепер уже дали команду фас на цього Лероса.
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13.09.2021 22:54 Ответить
всё смонтирована! и звук и видео!

це политычни рэпрессии!
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14.09.2021 00:09 Ответить
Рюкзаков молодец, его фирма "АваковПродакшен" работает и без него, верно построил управление. А я все думал, когда будет продолжение "Террорист в ЛУЦКОЙ области" ?
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14.09.2021 00:27 Ответить
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14.09.2021 00:42 Ответить
Когда у страны уже пройдет этот зеленый насморк? Рыги, они что зеленые что синие, их по запаху говна учуять можно.
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14.09.2021 02:51 Ответить
Неужели они знали что Лерос будет поджигать свой автомобиль и поэтому решили его заснять? Абсурд какой-то.
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14.09.2021 06:56 Ответить
Они знали.. Лерос не знал.
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14.09.2021 09:30 Ответить
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14.09.2021 07:56 Ответить
Як скоренько ДБР прокоментувало брехню на Лероса. А не можуть щось сказати, хто злив спецоперацію з офісу, який має сходство на офіс президента?
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14.09.2021 09:08 Ответить
Ждём скорое самоубийство Лероса.
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14.09.2021 09:46 Ответить
Бабці біля під'їзду.

-Вчора захажу в пдйєзд а там зеленскій ссит!

-Та ти що, то ж презєдєнт як він там був!? Та ще й сам, бєз охрани.

-ну точно он! Такий пахожий!!
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14.09.2021 10:08 Ответить
95 квартал все тупеет и тупеет......
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14.09.2021 14:16 Ответить
Що Лерос, що Тищенко нікчеми. Обидва за гроші за кого хочеш будуть вболівати чи обріхувати. Покидьки.
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15.09.2021 15:34 Ответить
Всех нардепов пишут а потом тем кто против плетут лапти
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16.09.2021 03:36 Ответить
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