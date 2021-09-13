Человек, похожий на нардепа Лероса, занимался организацией поджога своего автомобиля, - ГБР (обновлено). ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В Государственном бюро расследований прокомментировали видео, которое сегодня появилось на одном из Telegram-каналов под названием "Появились новые подробности в поджоге Mercedes Benz Лероса".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"На видео зафиксировано лицо, внешне похожее на народного депутата Гео Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно - имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз, якобы, за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти. Также на видео он обсуждает с собеседником план использования данной ситуации, как информационного повода для дальнейших публичных выступлений", - говорится в сообщении.
По мнению ГБР, действия указанного лица могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) о чем ГБР проинформировало Офис Генерального прокурора для предоставления правовой оценки и внесения информации в ЕРДР.
Видео, на котором похожий на Лероса мужчина говорит о подожоге машины депутата, изначально было опубликовано в Телеграм-канале "Украина Онлайн", а после разошлось по соцсетям. Кто изготовил ролик и когда был отснят включенный в него материал - неизвестно.
Напоминаем, 28 августа 2020 народный депутат Украины Гео Лерос заявил о поджоге своего автомобиля.
Пожалуйста, подождите...
и страну президентом которой человек похожий сегодня на того казла, называл немецкой порноакрисой со всех сторон.
и ето еще не упоминая ********** палочки...
тут вроде норм все, и всех все устраивает....
ну ну
(слово модифицировано кварталом)
Пионтковский: Ермак - агент Москвы, который реализует российский план.
Батько Єрмаків живе у Москві та підтримує контакти з керівництвом ГРУ РФ
Лерос и на трибуне ВР сам себя побил.
И Гонтарева сама себе дом сожгла и под машину сама кинулась.
Да и вобще все поджоги и убийства, совершенные ЗЕвластью за 2 года - это злой умысел порохоботов.
це политычни рэпрессии!
-Вчора захажу в пдйєзд а там зеленскій ссит!
-Та ти що, то ж презєдєнт як він там був!? Та ще й сам, бєз охрани.
-ну точно он! Такий пахожий!!