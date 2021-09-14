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Бердянск (403) ДТП (7445) Нацполиция (15750) Олешко (79)

Пьяный депутат горсовета Бердянска на BMW Х5 сбил человека и пытался скрыться, пострадавший в коме. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Бердянске полиция задержала водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешехода. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"Полицейские установили, что водитель автомобиля BMW Х5, 1977 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения двигался по проезжей части Мелитопольского шоссе и в районе АЗС "ОККО", не справившись с управлением, совершил выезд на разделительную полосу, где совершил наезд на опору наружного электроосвещения. После этого водитель продолжил движение и совершил наезд на мужчину в возрасте примерно 50 лет, который находился на разделительной полосе. Пострадавший с телесными повреждениями доставили в больницу", - отмечается в сообщении.

Позже следователи Бердянского районного отдела полиции по согласованию с Запорожской областной прокуратурой сообщили задержанному, который является одним из депутатов Бердянского городского совета, о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

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В крови задержанного обнаружили 2,2 промилле алкоголя, передает hromadske.

По информации СМИ, пострадавший мужчина в коме.

Местные активисты опубликовали видео ДТП и попытки побега депутата.

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По их данным, задержанный - депутат городского совета от партии "Наш край" Николай Рудницкий. Он был помощником нынешнего народного депутата от ОПЗЖ Александра Пономарева и работал на связанную с ним компанию "Агринол". К последней был причастен и экс-нардеп Сергей Валентиров.

Жена и коллеги умершего активиста из Бердняска Виталия Олешко (Сармата) считают Пономарева и Валентирова заказчиками его убийства.

В частности, в СМИ публиковали видео, на котором обвиняемый в организации убийства Сармата Михаил Сигида находится в компании Сергея Валентирова и двух помощников Александра Пономарева: Максима Кривуна и Николая Рудницкого. Оба депутата в комментарии нам заявили, что у них не было близких отношений с Сигидой и отрицали свою причастность к преступлению.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+15
Как оцениваете маневр этой твари? Красиво, да? Жаль, Цензор, по непонятной мне причине, не выкладывает дальнейшее, когда эта тварь из машинки выползла... Там было на что посмотреть. Если коротко, то так жить нельзя. Я о том, что тварь уже отмазывают... Ну и всё, ребятки. Я- старый... а вам с этими тварями- жить. Не завидую.
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13.09.2021 21:39
+11
НЕНАВИЖУ пьянь за рулем...
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13.09.2021 21:43
+10
Такое ощущение что у зажоповцев и зеленых какое-то негласное соревнование в трансопртном беспределе.
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13.09.2021 21:34
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пипец они лётают... упоротые шоли?
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13.09.2021 21:31 Ответить
Такое ощущение что у зажоповцев и зеленых какое-то негласное соревнование в трансопртном беспределе.
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13.09.2021 21:34 Ответить
это же элита..***
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13.09.2021 21:34 Ответить
Пьянь за рулем не только элита, а и село на жигулях. Каждый день ловят пьяных за рулем с разных слоев общества и разного фин статуса. Так что уровень долбо***изма не определяется депутатской корочкой.
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13.09.2021 21:47 Ответить
Если людям плевать на законы, может нужны законы дикого запада?
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13.09.2021 21:37 Ответить
Как оцениваете маневр этой твари? Красиво, да? Жаль, Цензор, по непонятной мне причине, не выкладывает дальнейшее, когда эта тварь из машинки выползла... Там было на что посмотреть. Если коротко, то так жить нельзя. Я о том, что тварь уже отмазывают... Ну и всё, ребятки. Я- старый... а вам с этими тварями- жить. Не завидую.
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13.09.2021 21:39 Ответить
ничего ему и не будет отмажут . человек пономарёва-депутата от опзж . одного из его людей тоже депутата уже лет 6 судят за взятку скоро и срок давности выйдет. пономарь содержит на зарплате больше половины депутатов горсовета - такой коломойский местного разлива за 5 лет со своим мэром превратил город просто в развалины . выбрали нового старого мэра который практически и создавал весь имидж Бердянску так эти депутаты гнобят все начинания . как можно быть такими мразями что бы место в котором живёшь превращать в руины
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13.09.2021 23:22 Ответить
некий рудницкий, "наш(их) край",зассатый, шол под 150-200, поворот на такой скорости там не пройти, чуваку не повезло, непонятно, что не вывернулся, может не предполагал...
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14.09.2021 04:05 Ответить
НЕНАВИЖУ пьянь за рулем...
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13.09.2021 21:43 Ответить
Суд вирішив залишити під арештом,з можливістю вийти під заставу 100 тис.
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13.09.2021 21:48 Ответить
угу .залог в 100 000 для ездящего на бмв х5
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13.09.2021 23:25 Ответить
колесо от этого бмв оставил в виде залога
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14.09.2021 08:24 Ответить
а люди , которым какаяразница - их 73 % ...

и пока их это не касается, они думают только о своей заднице,

це така - зебильна "країнаедина" , где фсе ***********,

они кричат: нашкрай, нашаземля, а сами - бандиты и мрази , мля !
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13.09.2021 21:48 Ответить
Він був тверезий і взагалі, за кермом був не він, а Лерос
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13.09.2021 22:00 Ответить
О,ще одна кремлівська гнида !!!))))
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13.09.2021 22:14 Ответить
Здивувався, якби депутат їхав на Опелі чи Фольксвагені
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13.09.2021 22:22 Ответить
Почему до приезда мусоров это лежало рядом со сбитым человеком!? Блогеры, мля.
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13.09.2021 23:09 Ответить
*это не лежало
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13.09.2021 23:10 Ответить
Потерпевший как из комы выйдет лет пять дадут не меньше, сопротивление передвижению депутата - это большой грех.
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13.09.2021 23:17 Ответить
Они думают, что жизнь принадлежит им. Но это не так.
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14.09.2021 02:47 Ответить
Это все потому шо по городу 50 км/ч Надо сделать 40 и тогда станет лучше.
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14.09.2021 07:44 Ответить
это всё потому, шо водила - работник "бердянских жаток"- пропахал и столбы и зел. зону и пешехода.. надо было под 300 идти , тогда точно взлетел и прям в заправку приземлился
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14.09.2021 09:25 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!!
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14.09.2021 09:32 Ответить
Як це все ******* як страшному сні..кожний день зашквар та тотальне беззаконня....відмазування, п"яні ДТП...слуги, дупутати сині...смерті простих людей...
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14.09.2021 10:56 Ответить
зашелестело....
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14.09.2021 10:57 Ответить
фигассе... скорость...
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14.09.2021 11:53 Ответить
Нє, ну а шо? Слугам можна?
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14.09.2021 12:59 Ответить
скоро их мочить начнут... не жалея......
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14.09.2021 14:17 Ответить
 
 