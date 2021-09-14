Пьяный депутат горсовета Бердянска на BMW Х5 сбил человека и пытался скрыться, пострадавший в коме. ВИДЕО

В Бердянске полиция задержала водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешехода. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"Полицейские установили, что водитель автомобиля BMW Х5, 1977 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения двигался по проезжей части Мелитопольского шоссе и в районе АЗС "ОККО", не справившись с управлением, совершил выезд на разделительную полосу, где совершил наезд на опору наружного электроосвещения. После этого водитель продолжил движение и совершил наезд на мужчину в возрасте примерно 50 лет, который находился на разделительной полосе. Пострадавший с телесными повреждениями доставили в больницу", - отмечается в сообщении.

Позже следователи Бердянского районного отдела полиции по согласованию с Запорожской областной прокуратурой сообщили задержанному, который является одним из депутатов Бердянского городского совета, о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

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В крови задержанного обнаружили 2,2 промилле алкоголя, передает hromadske.

По информации СМИ, пострадавший мужчина в коме.

Местные активисты опубликовали видео ДТП и попытки побега депутата.

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По их данным, задержанный - депутат городского совета от партии "Наш край" Николай Рудницкий. Он был помощником нынешнего народного депутата от ОПЗЖ Александра Пономарева и работал на связанную с ним компанию "Агринол". К последней был причастен и экс-нардеп Сергей Валентиров.

Жена и коллеги умершего активиста из Бердняска Виталия Олешко (Сармата) считают Пономарева и Валентирова заказчиками его убийства.

В частности, в СМИ публиковали видео, на котором обвиняемый в организации убийства Сармата Михаил Сигида находится в компании Сергея Валентирова и двух помощников Александра Пономарева: Максима Кривуна и Николая Рудницкого. Оба депутата в комментарии нам заявили, что у них не было близких отношений с Сигидой и отрицали свою причастность к преступлению.

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