Украина должна обогнать Беларусь по уровню благосостояния на душу населения, - "слуга народа" Гетманцев. ВИДЕО

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев объяснил, почему хвалил белорусскую модель развитии экономики страны.

В эфире телеканала ICTV Гетьманцев назвал направления, в которых Украине можно брать пример с Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"В Беларуси надо различать две части. Та, что есть сегодня после выборов, - это другая Беларусь и другой Лукашенко. И вторая - это та Беларусь, с которой можно было поддерживать партнерство. И именно та Беларусь культивировала то, что, собственно, и мы должны реализовывать в Украине", - пояснил Гетманцев.

"Беларусь, действительно, богаче Украины страна - и по ВВП на душу населения, и по основным социальным показателям. Там есть с чего брать пример. Например, поддержка ИТ, промышленности, детенизация, которая является основой развития экономики.

Безусловно, это не эталон. Это не то, к чему нужно спешить. Но мы должны, если мы хотим развиваться, обогнать Беларусь в уровне благосостояния на душу населения. Хотим мы этого или нет, это задача, которая является перед нами", - заявил "слуга народа".

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Гетманцев добавил, что украинцам не стоит равняться на Беларусь в том, что касается интеграция с Российской Федерацией.

"Нельзя интегрироваться с Россией, объединяться таким образом, как делает это Лукашенко, потеряв независимость и суверенитет полностью", - считает нардеп.