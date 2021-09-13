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Беларусь (7528) Гетманцев (389)

Украина должна обогнать Беларусь по уровню благосостояния на душу населения, - "слуга народа" Гетманцев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев объяснил, почему хвалил белорусскую модель развитии экономики страны.

В эфире телеканала ICTV Гетьманцев назвал направления, в которых Украине можно брать пример с Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"В Беларуси надо различать две части. Та, что есть сегодня после выборов, - это другая Беларусь и другой Лукашенко. И вторая - это та Беларусь, с которой можно было поддерживать партнерство. И именно та Беларусь культивировала то, что, собственно, и мы должны реализовывать в Украине", - пояснил Гетманцев.

"Беларусь, действительно, богаче Украины страна - и по ВВП на душу населения, и по основным социальным показателям. Там есть с чего брать пример. Например, поддержка ИТ, промышленности, детенизация, которая является основой развития экономики.

Безусловно, это не эталон. Это не то, к чему нужно спешить. Но мы должны, если мы хотим развиваться, обогнать Беларусь в уровне благосостояния на душу населения. Хотим мы этого или нет, это задача, которая является перед нами", - заявил "слуга народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев восхищается Лукашенко: "Он за 27 лет принес Беларуси благосостояние, пенсионеры могут прожить даже на минимальную пенсию"

Гетманцев добавил, что украинцам не стоит равняться на Беларусь в том, что касается интеграция с Российской Федерацией.

"Нельзя интегрироваться с Россией, объединяться таким образом, как делает это Лукашенко, потеряв независимость и суверенитет полностью", - считает нардеп.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+40
Оно вообще думает что лепит? Страна, которая три раза за последнее время проводила деноминацию национальной валюты и тупо живет за счет подачек -- это наш образец? Оно вообще кукухой тронулось.
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13.09.2021 23:37
+38
И поэтому Гетманцев начал облагать налогом сбережения украинцев. Это очень помогает повысить благосостояние.

Чем больше у тебя отбирают, тем больше у тебя остается.
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13.09.2021 23:35
+27
Секрет Беларуси в том , что там нет белорусов , а есть руцкий мир
Вот скоро их в кацапскую армию начнут забирать.

А Гетьманцева ПОРА ГНАТЬ ЖИТЬ В БЕЛАРУСЬ 😀
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13.09.2021 23:42
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Пока лохи, направленные гетьманцевым, будут ровняться,

#говны_народа с Охметовым раздерибанят

Землю и недра. ..... Без лоха и жисть плоха....
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14.09.2021 02:48 Ответить
Как надоедают эти бредни для ватников. Пытались из Белоруссии слепить витрину русского мира. Не вышло же, абсолютно, ни чегошеньки. Все утонуло в колхозности бытия этой нации ибо у бацки ничего другого не оказалось за душой. Это, как наше хуторянство: мечта о сильной руке, о справедливости отца родного, который: и похвалит, и накажет. Даже покладистым белорусам это надоело. Я не покупал белоруской продукции, принципиально, поэтому не могу судить о ее качестве. Совок меня достал в свое время. Я не верю, что это то, чем надо восхищаться и культивировать в себе, как здоровой нации. Раз проехался по их дорогам до Вильнюса, неплохие. За счет чего? кого банкет? Россия пыталась сделать заманчивую картинку для украинцев, давала дешевые кредиты, покупала продукцию невысокого, колхозного качества, низкие цены на газ и т.д. - этого понимания для меня достаточно, чтоб не верить в сказки. Да и сами белорусы уже в это не верят - гонят хитрож...пого бацку в пользу молодых лидеров. Они хотят развиваться, а не переживать каждый раз переиначивание верой совковости.
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14.09.2021 03:19 Ответить
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14.09.2021 05:14 Ответить
Гнилые оправдали,сначала лизнул,а теперь - это был не я,пока законы у нас пишут фанаты идиота луки экономика будет падать в пропасть.
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14.09.2021 06:16 Ответить
Чтобы обогнать Беларусь по благосостоянию для начала не надо грабить тех, кто должен кого-то обогнать. Это первое. Второе. Есть эталоны куда более правильные и адекватные. Но когда руководителем БЭБ ставится существо, которое в диссертации указывает на необходимость движения в СНГ, о чем зебобики говорить... Если Украина обгонит Афганистан, зебобики, это уже будет большим успехом.
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14.09.2021 06:28 Ответить
А може спершу хоч Придністров*я? ОРДЛО вже обігнали, навіть пенсії їм виплачуємо.
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14.09.2021 06:49 Ответить
Гетьманцеву - чемодан, вокзал, Білорусія
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14.09.2021 06:29 Ответить
У голові Гетьманцева якась ватна мішанина - "не треба поспішати", але треба "обігнати"
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14.09.2021 06:32 Ответить
Шмигаль раніше сказав, що до ЄС нам ще не скоро, а тепер у нас стоїть стратегічний план -- досягнути рівня Білорусі.
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14.09.2021 16:24 Ответить
Треба щоб "паразити" почали меньше 3143дити і це вплинуло на "паразитичне" ціноутворення.
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14.09.2021 06:57 Ответить
Видели мы ту Беларусь… Не надо никого догонять, давно обогнали уже. Белорусы беднее нас живут, не так чтоб сильно, но беднее. Особенно в ихних провинциях видно.
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14.09.2021 07:07 Ответить
А в нашей провинции ты бывал?
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14.09.2021 08:10 Ответить
Было бы так, то народ из Белоруси ехал сюда, а не наоборот. Посмотри статистику.
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14.09.2021 08:12 Ответить
Дивимося статистику: Середня зарплата в Україні - 14 500 грн, середня зарплата в Білорусі - 1290 рублів (13670 грн).

І так, купа ІТ-шників з Білорусі сюди прихїхала, а в Білорусь на заробітки ніхто не їздить. За статистикою найбільше їздять на заробітки в Польщу, Чехію, Словаччину, Італію, Іспанію, Угорщину, навіть у Естонію. Білорусі в ТОП-5 найпопулярніших серед заробітчан країн НЕМАЄ!

Ось, читайте, хто до кого їде:

https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-57969927

https://tech.24tv.ua/skilki-biloruskih-it-shnikiv-viyihali-robotu-novini-tehnologiy_n1408251
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14.09.2021 08:20 Ответить
Багатенько й українців туди їздили працювати й лікуватися. Це зараз в Україну приїхали протестанти проти Луки, щоб недалеко від дому. А що білоруси багатші за простих українців, не секрет. Це було добре видно на демонстраціях, по добротному одягу і манері поведінки. І по селяни також краще живуть. Це показує навіть опозиційний Бєлсат ТБ із Варшави. Недаром ніхто з протестуючих не сказав, що хоче в ЄС, навпаки. А коли журналісти питали, чи їх не влаштовує економіка, то усі говорили, що хочуть жити так, як зараз, тільки поміняти президента...
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14.09.2021 16:36 Ответить
Ось, Великий атлас світу за 2015 р -- Білорусь ВВП на одну особу 6 739 доларів США, Україна ВВП на одну особу 3 387 дол. США.
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14.09.2021 16:45 Ответить
Но прежде нам нужно обогнать Гаити, Зимбабве, Конго, Эритрею, Мадагаскар, Бурунди, а потом уже догонять Белорусь.
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14.09.2021 07:39 Ответить
Хотя бы Папуа!
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14.09.2021 10:42 Ответить
Відпочивав цього літа на Шацьких озерах . То там по селах часто є так , що батьки живуть в Україні , а діти і внуки - в Білорусі . Господиня хати де ми зупинились сказала , що її діти з внуками вже давно живуть там , бо там була робота і зарплата вища . У багатьох її сусідів ситуація аналогічна .
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14.09.2021 07:47 Ответить
Парадокс. Украина имеет железную руду, уголь, титан, марганец, газ, более лучшие земли и климат для сельского хозяйства, выход к морю. Беларусь только калийную соль. УССР имела более развитую промышленность, чем БССР. И что в итоге? Почему?
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14.09.2021 08:09 Ответить
Почему? Тому що Лукашенко працював завжди для Білорусі, для її економіки, для добробуту і порядку.
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14.09.2021 16:54 Ответить
Так "95 квартал", "слуги", Беня і Медведчук вже і німців обігнали, чого не сказати про 73%. Їм би ще того пів вареника якось доїсти і цибульки.
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14.09.2021 08:25 Ответить
С вами ЗЕбилами и республику Конго не обгонишь
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14.09.2021 08:48 Ответить
Зе!Ге, а по диктатурі теж переженемо, чи як?
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14.09.2021 09:06 Ответить
Білоруси лягли під *****, він їх не відпускає, Зе!Ге пропонує і нам під ***** підстилитися, може за для цього Зе! хоче з ним зустрічі.
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14.09.2021 09:13 Ответить
Да, им уже вся Европа завидует, ну как и рашке, он наверное часто смотрит канал Белоруссия 1😁😁😁😁
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14.09.2021 10:07 Ответить
Почему Белорусь?
Давайте обгонять Германию! Или хотя бы бедную Грецию.
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14.09.2021 10:41 Ответить
И правильно.
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14.09.2021 16:41 Ответить
Догнать и перегнать, а то зачем тогда догонять?
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14.09.2021 18:02 Ответить
Да ну? И где в какой стране самый мощный их проект (worlds of tanks)? Срыгнул от будьбофюрера.

Правда и там в танках, мир наизнанку. Прославление сралина, компартии и всего комуняцкого. В то же время самых известных танкистов германии порезали. Их там уже нет. В игре НЕТ давно красно-черного флага. Вот такой бялоруский "три-колор". Вроде и поцриоты, но уже фирма платит налоги не белорусам. Может бы и сралина убрали, да вот ватная аудитория номинально за 200 лямов (теоретически). Это про айти в целом белорусов. А до этого их студия тупо воровала чужие проэкты. Ну повезло, попали не просто в тренд, а в эпицентр урагана.

ИХ промышленость ПОЛУЧАЕТ и от государства, но вся прибыль также государству. Комании государственные.
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14.09.2021 23:04 Ответить
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