Украина должна обогнать Беларусь по уровню благосостояния на душу населения, - "слуга народа" Гетманцев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев объяснил, почему хвалил белорусскую модель развитии экономики страны.
В эфире телеканала ICTV Гетьманцев назвал направления, в которых Украине можно брать пример с Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.
"В Беларуси надо различать две части. Та, что есть сегодня после выборов, - это другая Беларусь и другой Лукашенко. И вторая - это та Беларусь, с которой можно было поддерживать партнерство. И именно та Беларусь культивировала то, что, собственно, и мы должны реализовывать в Украине", - пояснил Гетманцев.
"Беларусь, действительно, богаче Украины страна - и по ВВП на душу населения, и по основным социальным показателям. Там есть с чего брать пример. Например, поддержка ИТ, промышленности, детенизация, которая является основой развития экономики.
Безусловно, это не эталон. Это не то, к чему нужно спешить. Но мы должны, если мы хотим развиваться, обогнать Беларусь в уровне благосостояния на душу населения. Хотим мы этого или нет, это задача, которая является перед нами", - заявил "слуга народа".
Гетманцев добавил, что украинцам не стоит равняться на Беларусь в том, что касается интеграция с Российской Федерацией.
"Нельзя интегрироваться с Россией, объединяться таким образом, как делает это Лукашенко, потеряв независимость и суверенитет полностью", - считает нардеп.
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#говны_народа с Охметовым раздерибанят
Землю и недра. ..... Без лоха и жисть плоха....
І так, купа ІТ-шників з Білорусі сюди прихїхала, а в Білорусь на заробітки ніхто не їздить. За статистикою найбільше їздять на заробітки в Польщу, Чехію, Словаччину, Італію, Іспанію, Угорщину, навіть у Естонію. Білорусі в ТОП-5 найпопулярніших серед заробітчан країн НЕМАЄ!
Ось, читайте, хто до кого їде:
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-57969927
https://tech.24tv.ua/skilki-biloruskih-it-shnikiv-viyihali-robotu-novini-tehnologiy_n1408251
Давайте обгонять Германию! Или хотя бы бедную Грецию.
Правда и там в танках, мир наизнанку. Прославление сралина, компартии и всего комуняцкого. В то же время самых известных танкистов германии порезали. Их там уже нет. В игре НЕТ давно красно-черного флага. Вот такой бялоруский "три-колор". Вроде и поцриоты, но уже фирма платит налоги не белорусам. Может бы и сралина убрали, да вот ватная аудитория номинально за 200 лямов (теоретически). Это про айти в целом белорусов. А до этого их студия тупо воровала чужие проэкты. Ну повезло, попали не просто в тренд, а в эпицентр урагана.
ИХ промышленость ПОЛУЧАЕТ и от государства, но вся прибыль также государству. Комании государственные.