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Разумков о возможном отстранении от должности: "Понимаю, что принципиальные позиции не всем нравятся". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о своем возможном отстранении от должности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Свобода слова на ICTV".
"Отозвать с должности меня может только Верховная Рада Украины. Для этого есть специальная процедура. По состоянию на сегодня она не запущена, никто из народных депутатов не обращался с таким предложением.
Я понимаю, что принципиальные позиции не всегда всем нравятся. Но я такой, как есть, и меняться тоже не буду",- заявил спикер парламента.
Топ комментарии
+6 пётр ющенко b62df11f
показать весь комментарий14.09.2021 00:21
+5 Big Bang
показать весь комментарий14.09.2021 00:29
+5 Святослав Сагайдачный
показать весь комментарий14.09.2021 01:51
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не удивлюсь...
етот 5й сын лейтенанта шмидта сладко так обнесет всех и не заметите...
Пан Гар без подлиз - ваши комменты приятно читать.
ну очень мало таких как вы осталось...
Пару дней назад у меня в рекомендованных вылезло видео, выложенное зимой 2019 - диалог Андрея Луганского с луганчанином. Посмотрел с удовольствием. А теперь не могу понять, как человек мог остаться человеком в Луганске с абсолютно трезвым взглядом на жизнь? И почему такие люди являются редкостью даже на неоккупированной территории?
https://www.youtube.com/watch?v=mhwa9z0vk10
Если интересно, конечно. Меня заинтересовало, потому что они мои земляки, да и взгляды совпадают.
всім подобаються, але я такий, як є, і мінятися
теж не буду, заявив проросійський - українофоб разумков.