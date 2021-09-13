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Разумков о возможном отстранении от должности: "Понимаю, что принципиальные позиции не всем нравятся". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о своем возможном отстранении от должности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Свобода слова на ICTV".

"Отозвать с должности меня может только Верховная Рада Украины. Для этого есть специальная процедура. По состоянию на сегодня она не запущена, никто из народных депутатов не обращался с таким предложением.

Я понимаю, что принципиальные позиции не всегда всем нравятся. Но я такой, как есть, и меняться тоже не буду",- заявил спикер парламента.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Знаем мы ваши "принципиальные позиции" слуг урода - любой ценой урвать себе максимум власти и бабла, за счёт развода тупых лохов...

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14.09.2021 00:21
+5
если вы через 2.5 года выберете етого скользкого пионера?
не удивлюсь...
етот 5й сын лейтенанта шмидта сладко так обнесет всех и не заметите...
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14.09.2021 00:29
+5
Ось така моя принципова позиція! Яка не завжди
всім подобаються, але я такий, як є, і мінятися
теж не буду, заявив проросійський - українофоб разумков.
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14.09.2021 01:51
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точно! зюзю теж, якщо відсторонять від влади, то виключно через його принциповість, чесність та патріотизм
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13.09.2021 23:54 Ответить
ну как меняют Голов рады мы насмотрелись...будет у Бубочки желание он совершит переворотик..НО Разумков наверное имеет кейс с компроматом на шоблу..тому придется перетирать и торговаться...
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14.09.2021 00:05 Ответить
Знаем мы ваши "принципиальные позиции" слуг урода - любой ценой урвать себе максимум власти и бабла, за счёт развода тупых лохов...

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14.09.2021 00:21 Ответить
ЛОШАРР
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14.09.2021 01:04 Ответить
если вы через 2.5 года выберете етого скользкого пионера?
не удивлюсь...
етот 5й сын лейтенанта шмидта сладко так обнесет всех и не заметите...
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14.09.2021 00:29 Ответить
Максимум, что ему светит, это отобрать часть голосов у Клоуна, что есть неплохо. Да и если честно, то я бы предпочел этого скользкого, но разумного нынешнему тупому и полоумному. Не на следующий срок, конечно, а сейчас. По крайней мере за страну бы так стыдно не было.
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14.09.2021 07:53 Ответить
большего стыдилова за страну уже и быть не может, так шо кривляйтесь и дальше - никто не удивится.... - прошли те времена удивлялова...
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14.09.2021 07:56 Ответить
Эта Вам так хочется. Когда кажется, что ничего хуже уже и придумать нельзя, эти альтернативно одаренные придумывают что-то такое, что снова удивляешься. Здесь дна нет.
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14.09.2021 08:47 Ответить
абсолютно не хочется.
Пан Гар без подлиз - ваши комменты приятно читать.
ну очень мало таких как вы осталось...
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14.09.2021 08:52 Ответить
Я думаю, что достаточно. Просто большинство адекватных людей вообще на форумы не заходят. Нет смысла спорить - все равно каждый останется при своем.

Пару дней назад у меня в рекомендованных вылезло видео, выложенное зимой 2019 - диалог Андрея Луганского с луганчанином. Посмотрел с удовольствием. А теперь не могу понять, как человек мог остаться человеком в Луганске с абсолютно трезвым взглядом на жизнь? И почему такие люди являются редкостью даже на неоккупированной территории?

https://www.youtube.com/watch?v=mhwa9z0vk10

Если интересно, конечно. Меня заинтересовало, потому что они мои земляки, да и взгляды совпадают.
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14.09.2021 22:05 Ответить
Голосование в поддержку дерибана земли это твоя принципиальная позиция?
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14.09.2021 00:30 Ответить
Строит из себя чистюлю и праведника, а если просмотреть как он голосовал по разным вопросам, то все становится ясным.
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14.09.2021 00:35 Ответить
Чи й не революціонер.... Як муха на возі...
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14.09.2021 00:57 Ответить
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14.09.2021 01:50 Ответить
Ось така моя принципова позиція! Яка не завжди
всім подобаються, але я такий, як є, і мінятися
теж не буду, заявив проросійський - українофоб разумков.
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14.09.2021 01:51 Ответить
Отака собі жаба-ропуха…
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14.09.2021 03:19 Ответить
Его плюс в том,что навёл порядок в дисциплине и личном голосовании , но голосование под диктовку или прошу ПОДДЕРЖАТЬ,,, или прошу голосовать... Всё под контролем зелёных и невозможности провести другое...
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14.09.2021 06:15 Ответить
Еще неизвестно, что лучше: драки и скандалы или вот такое зеленое дерьмо.
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14.09.2021 06:31 Ответить
Зеля меняет этих гαнδοнοβ κακ πρεξερβατιβы. И каждый раз всё хуже и хуже.
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14.09.2021 08:39 Ответить
димасик из разумненького стал принципиальненьким.
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14.09.2021 08:44 Ответить
 
 