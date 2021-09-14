Контролировать процент вакцинированных будет Госпродпотребслужба и Нацполиция, - Ляшко о новых карантинных нормах. ВИДЕО
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, кто будет контролировать процент вакцинированных во время локдауна.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Свобода слова на ICTV".
"Во-первых, надо все-таки прививать культуру сознания и самоконтроля. Во-вторых, у нас есть контролирующие органы, которые могут это проверять", - пояснил министр.
Глава Минздрава отметил, что такая норма появляется не впервые. Сейчас закон "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает так называемый декретированный контингент. Это когда к работе в определенных сферах допускаются только вакцинированые люди или те, кто прошли медицинские осмотры.
"Есть Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Национальная полиция. Эти механизмы отрабатывают, если будет выявлен случай нарушений, будут жесткие административные вещи", - заявил Ляшко.
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и почему то не сомневаюсь, шо он бы явился и пара тройка зеленых лупоглазых мальков, типа етого сверху, была бы бита....
обращение мистер Президент относится ко всем Президентaм и даже к рыжему придурку, хоть он етого и ни разу не заслужил....
Могу ли я потребовать от мента сертификат...или как??
Згідно з частиною четвертою статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об'єктах приймають «головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, захисту державного кордону, Служби безпеки України». На сьогодні НЕ ОДНА З ЗАЗНАЧЕНИХ ВИЩЕ посадових осіб НЕ ПРИЙНЯЛА ВІДПОВІДНЕ РІШЕННЯ. Бояться взяти на себе відповідальність за наслідки використання незрозуміло чого (такзваної вакцини, яка достатньо не вивчена). Ну так, - вакцинація ж у нас добровільна... Ні виробник вакцини, ні лікар, ні міністр - не несуть відповідальності за можливі негативні наслідки для особи... ДЕ РІШЕННЯ БАТЄНЬКА ??????
Зе сказав же: "Ми - чемпіони по COVID!"
Не збрехав.