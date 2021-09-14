Контролировать процент вакцинированных будет Госпродпотребслужба и Нацполиция, - Ляшко о новых карантинных нормах. ВИДЕО

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, кто будет контролировать процент вакцинированных во время локдауна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Свобода слова на ICTV".

"Во-первых, надо все-таки прививать культуру сознания и самоконтроля. Во-вторых, у нас есть контролирующие органы, которые могут это проверять", - пояснил министр.

Глава Минздрава отметил, что такая норма появляется не впервые. Сейчас закон "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает так называемый декретированный контингент. Это когда к работе в определенных сферах допускаются только вакцинированые люди или те, кто прошли медицинские осмотры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин установил новые карантинные нормы и ввел два вида COVID-сертификатов

"Есть Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Национальная полиция. Эти механизмы отрабатывают, если будет выявлен случай нарушений, будут жесткие административные вещи", - заявил Ляшко.