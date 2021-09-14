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Контролировать процент вакцинированных будет Госпродпотребслужба и Нацполиция, - Ляшко о новых карантинных нормах. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, кто будет контролировать процент вакцинированных во время локдауна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Свобода слова на ICTV".

"Во-первых, надо все-таки прививать культуру сознания и самоконтроля. Во-вторых, у нас есть контролирующие органы, которые могут это проверять", - пояснил министр.

Глава Минздрава отметил, что такая норма появляется не впервые. Сейчас закон "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает так называемый декретированный контингент. Это когда к работе в определенных сферах допускаются только вакцинированые люди или те, кто прошли медицинские осмотры.

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"Есть Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Национальная полиция. Эти механизмы отрабатывают, если будет выявлен случай нарушений, будут жесткие административные вещи", - заявил Ляшко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Я стесняюсь спросить, какаяразнiца контролировать или не контролировать, у нас убыль населения и так 700 душ в сутки без короны, это хоть кто то контролировал?Контролёры мать вашу
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14.09.2021 00:15
+5
Мав би звернути увагу міністра, що відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16.09.2011 № 595 до хвороб, для профілактики яких є обов'язковими щеплення, належать: туберкульоз, гепатит В, дифтерія, кашлюк, правець, поліомієліт, гемофільна інфекція, кір, краснуха, паротит. Тобто обов'язковими плановими можуть бути щеплення лише від цих десяти захворювань.

Згідно з частиною четвертою статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об'єктах приймають «головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, захисту державного кордону, Служби безпеки України». На сьогодні НЕ ОДНА З ЗАЗНАЧЕНИХ ВИЩЕ посадових осіб НЕ ПРИЙНЯЛА ВІДПОВІДНЕ РІШЕННЯ. Бояться взяти на себе відповідальність за наслідки використання незрозуміло чого (такзваної вакцини, яка достатньо не вивчена). Ну так, - вакцинація ж у нас добровільна... Ні виробник вакцини, ні лікар, ні міністр - не несуть відповідальності за можливі негативні наслідки для особи... ДЕ РІШЕННЯ БАТЄНЬКА ??????
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14.09.2021 08:38
+4
1000 грн за заяву на невакцинованого сусіда
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14.09.2021 00:40
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Я стесняюсь спросить, какаяразнiца контролировать или не контролировать, у нас убыль населения и так 700 душ в сутки без короны, это хоть кто то контролировал?Контролёры мать вашу
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14.09.2021 00:15 Ответить
Хуже ведь чем при Порохе не будет!
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14.09.2021 00:25 Ответить
ой, всё, хужи ни стало.
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14.09.2021 00:28 Ответить
говорящая голова
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14.09.2021 00:32 Ответить
1000 грн за заяву на невакцинованого сусіда
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14.09.2021 00:40 Ответить
И 3000 за невакцинированный скальп
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14.09.2021 09:36 Ответить
Антиваксы пусть опять готовятся валятся под ивл или сидеть дома.
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14.09.2021 00:46 Ответить
Я так понимаю это они после такого решения нашего правительства под ИВЛ попадут? Не удивлюсь.
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14.09.2021 00:58 Ответить
я бы Пороха вызвал на допрос и уже не важно по какому делу, он же по зеленой скрепе доторканый и во всем обвиненный....
и почему то не сомневаюсь, шо он бы явился и пара тройка зеленых лупоглазых мальков, типа етого сверху, была бы бита....
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14.09.2021 01:03 Ответить
чисто так - в Америке нет бывших Президентов.
обращение мистер Президент относится ко всем Президентaм и даже к рыжему придурку, хоть он етого и ни разу не заслужил....
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14.09.2021 01:07 Ответить
байден зате дуже заслужив. той самий байден, який хоче відібрати вашу зброю. ну даєте
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14.09.2021 08:47 Ответить
Уроды. Щимят бизнес, простых предпринимателей. Управы на ***** нету.
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14.09.2021 02:41 Ответить
Взяточникам нашли новые поводы собирать день.
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14.09.2021 06:12 Ответить
А как отличить вакцинированного мента который придет проверять ...от не вакцинированного???

Могу ли я потребовать от мента сертификат...или как??
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14.09.2021 07:55 Ответить
Полицаи неприкосновенны. Они по умолчанию ничем не болеют
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14.09.2021 09:39 Ответить
Какой процент ментов вообще вакцинирован??
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14.09.2021 07:56 Ответить
56% населения Украины не желают вакцинироваться, - наверное к братьям и сестрам Еговым записались.
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14.09.2021 08:00 Ответить
просто не хотят себе колоть экспериментальный шмурдяк который еще и ни от чего не защищает.
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14.09.2021 09:03 Ответить
Это дети Дункана Маклауда
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14.09.2021 19:02 Ответить
Мав би звернути увагу міністра, що відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16.09.2011 № 595 до хвороб, для профілактики яких є обов'язковими щеплення, належать: туберкульоз, гепатит В, дифтерія, кашлюк, правець, поліомієліт, гемофільна інфекція, кір, краснуха, паротит. Тобто обов'язковими плановими можуть бути щеплення лише від цих десяти захворювань.

Згідно з частиною четвертою статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об'єктах приймають «головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, захисту державного кордону, Служби безпеки України». На сьогодні НЕ ОДНА З ЗАЗНАЧЕНИХ ВИЩЕ посадових осіб НЕ ПРИЙНЯЛА ВІДПОВІДНЕ РІШЕННЯ. Бояться взяти на себе відповідальність за наслідки використання незрозуміло чого (такзваної вакцини, яка достатньо не вивчена). Ну так, - вакцинація ж у нас добровільна... Ні виробник вакцини, ні лікар, ні міністр - не несуть відповідальності за можливі негативні наслідки для особи... ДЕ РІШЕННЯ БАТЄНЬКА ??????
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14.09.2021 08:38 Ответить
Тому він і базікає, що нема у нього відповідальності
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14.09.2021 09:34 Ответить
В мене на роботі колега зробила першу дозу вакцинації Пфацзером, а через п'ять днів пішла на лікарняний з температурою та сильним кашлем. Тест показав позитивний результат
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14.09.2021 09:13 Ответить
Нам кожен день розповідають про кількість захворівших на ковід, але не розповідають, скільки з них захворіли після щеплення
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14.09.2021 09:38 Ответить
валера ты где, тема горит а ты не на работе
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14.09.2021 09:17 Ответить
Он по 3-му кругу пошёл ширятся
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14.09.2021 09:41 Ответить
На сьогодні повністю вакцинованого населення - 6%, що є найнижчим показником у Європі.
Зе сказав же: "Ми - чемпіони по COVID!"
Не збрехав.
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14.09.2021 10:05 Ответить
Яка Держпотребслужба вони самі повністю невакциновані на 100%. Інформація достовірна.
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14.09.2021 12:39 Ответить
насильно вакцинируют только - скот.....
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14.09.2021 14:24 Ответить
 
 