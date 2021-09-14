После направления законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию фракция "Слуга народа" прислала письмо, что считает это нецелесообразным, - Разумков. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Регламент Верховной Рады не запрещает народным депутатам рассматривать законопроект, который направлен в Венецианскую комиссию, без ее выводов.
Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в эфире ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не мог не учесть предложение всех оппозиционных фракций, поэтому законопроект был отправлен в Венецианской комиссии. Далее хотелось бы понять позицию "Слуги народа", потому что я не понял, или коллеги предлагают подождать, когда мы получим заключение (Венецианской комиссии. - Ред.), тогда лучше надо формулировать свою позицию. Если нет, то Регламент Верховной Рады не запрещает нам рассматривать законопроект, даже если он находится на рассмотрении в Венецианской комиссии", - сказал спикер.
Разумков напомнил, что в течение двух лет работы парламента депутаты дважды принимали проекты законов, не дожидаясь выводов комиссии. Речь идет о законах "О народовластия через всеукраинский референдум" и "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".
Разумков считает, что большинство народных депутатов поддерживают законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)". Некоторые, из тех кто поддерживает, имеют конкретные предложения для его усовершенствованию. В связи с этим спикер считает, что выводы Венецианской комиссии только убедят нардепов, что они "все делают правильно".
Пожалуйста, подождите...
беню с юзиком почему то нет.....
зеленые тут же на задницу и сели и сладким фальшиво застонали...
венецианская комиссия имела одно на уме, ети зеленые бобики имеют свое и они таки протолкнут етот закон - ето их закон, паликмахтерский.
разумков - другое дело, падло такое же, но с мозгами в падловском направлении...
думайте, если еще осталось чем....
но у Стругацких были серые - бывает... - нормально все...
между прочим вы единственный кто вспомнил Сругацких....
"Дикие лебеди", "Трудно быть Богом" и много еще всего чего сейчас и не вспомнить...
"Дикие лебеди" я бы и сейчас перечитал - там мозгу отдыха нет.
Что такое борьба с олигархами? Это борьба с экономическим и политическим монополизмом реализуемым посредством коррупции.
Решает ли этот закон задачу? На 1 процент - ровно на столько, насколько монополисты поделятся активами с решалами.
Что-то подобное решали в США 100 лет назад.
Ликвидировали монополизм, заставив образовавшихся монополистов распродать большую часть активив до почти полной ликвидации их влияния на экономику и политику.
Как надо у нас? Принять закон о демонополизации активив естественных моноиполий (облэнерго, облгазы, госземля, госнедра, госвоздух, госсолнце, если угодно) итд. Не больше 5% (3,8,10) одному собственнику. Остальное - продать. Тот кто купит - тоже не более 5% (3,8,10).
Срок - год.
Вот и весь закон.
А нынешний - бурда для качания денег в высокие карманы.