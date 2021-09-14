Второй проезд путепровода ХБК - Таврический в Херсоне достроят до весны 2022 года, - ОГА. ВИДЕО

До весны 2022 года в Херсоне планируют завершить строительство второго проезда путепровода ХБК - Таврический.

Об этом сообщает Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Три недели прошло с момента открытия первого съезда первого пускового комплекса путепровода в Херсоне. Кроме проезжей части, на объекте установлены отбойники, оборудована ливневая канализация, подключено освещение. Велодорожки и пешеходные зоны будут запущены после полного завершения строительства первой очереди", - говорится в сообщении.

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Сейчас в рамках президентской программы "Большая стройка" уже идет строительство второго проезда, на которое выделено 350 млн гривен. Задействовано 60 работников, работы ведутся круглосуточно. Херсонская ОГА опубликовала видео со строительных площадок.

Путепровод начали строить еще в 2012 году, однако вскоре работы на одном из важнейших инфраструктурных объектов области были остановлены.

Реализация проекта позволит соединить автодорогой микрорайоны ХБК, Таврический и Северный, где проживают около 100 тысяч херсонцев.

Напомним, в этом году в рамках инициированной президентом Владимиром Зеленским программы "Большая стройка" будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог и 245 мостов по всей стране.

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