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расследование (2964) Бутусов Юрий (3917) ЧВК Вагнера (1281) Безуглая (202)

Безуглая заявила, что даже не знакома с документацией. Невозможно рассматривать всерьез ее слова о деталях проведения операции - Бутусов о работе ВСК по "вагнеровцах". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Заявления главы ВСК по расследованию операции "вагнеровцев" Марьяны Безуглой нельзя рассматривать всерьез.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня Безуглая заявила, что даже не знакома с документацией по этой операции. Она не заслушала руководителей этой операции и тех, кто решал вопрос отмены или переноса операции. После этого невозможно рассматривать всерьез какие-то ее заявления о деталях проведения операции. Человек практически признал, что не владеет темой. Думаю, что, в первую очередь, Марьяна должна ознакомиться с текстом допроса двоих участников операции, потом заслушать начальника ГУР МО Бурбу, получить показания других участников заседания в кабинете президента. Зеленский тоже должен рассказать... откровенно, что там случилось. Только после этого можно делать какие-то выводы. Если у госпожи Марьяны есть данные, что операцию провалил какой-то агент КГБ и ФСБ, то я с ней согласен. Я с самого начала об этом писал... Теперь мы должны выяснить кто этот агент... Пусть украинский народ узнает на каком уровне эти агенты находятся в украинской власти", - сказал Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленского не будут вызывать на заседание ВСК по "вагнеровцам", он - неприкосновенное лицо, - "слуга народа" Безуглая

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+27
"Офигеть"-подумала Марьяна."-Еще что-то читать нужно?А за это отдельно в конверте доплачивать будут?"
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14.09.2021 10:41
+26
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14.09.2021 10:55
+23
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14.09.2021 10:39
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14.09.2021 10:39 Ответить
У бездумной арбуз вообще зеленый полностью. И внутри. И шансов,что он когда либо созреет нет. Сорт такой
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14.09.2021 10:44 Ответить
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14.09.2021 10:55 Ответить
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15.09.2021 03:07 Ответить
"Офигеть"-подумала Марьяна."-Еще что-то читать нужно?А за это отдельно в конверте доплачивать будут?"
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14.09.2021 10:41 Ответить
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14.09.2021 18:16 Ответить
Безугла заявила, що навіть не знайома з документацією.- бутусов, я б на твому місці спочатку перевірив чи ця сосна комісійна знає хоча б половину букв алфавіту.
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14.09.2021 10:53 Ответить
А після того як зазвучать знайомі "голоса" з белінгкету, які зливають ворогу операцію, то чи попадають деякі члєни ТСК, адміністрації тощо, які блокували виявлення, розкриття ворога під час війни, під дію закону про зраду і диверсію...? А що він ще там поздавав , а тут так охороняють державну зраду , шпигунів??...?В долі, добре платять, чи геть ...бануті на всю голову???
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15.09.2021 07:46 Ответить
Безугла вже наговорила в майбутньому на справу, зараз черга інших "зелених" забруднитися від зрадників, захищаючи їх від скоєного ними злочину.
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14.09.2021 10:54 Ответить
Наш шпион КГБ Швец из Америки говорит, что такой мощный слив Зеленским спецоперации говорит о том, что какое нафиг НАТО и особый союзник США.... Он же сольет все секреты НАТО чиста из перепуга перед Кадыркой и Путиным.... даже резидент Козырь не нужен....
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14.09.2021 10:54 Ответить
Влада каже, що вимагала лукашонку віддати злодіїв - він не віддав, головні телеканали мовчать про це, все, більшого просування по справі не буде
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14.09.2021 10:55 Ответить
Очевидно же, что партия власти прикрывает ОП. Их задача спустить это дело по тихому. Вангону что скоро эта вселенская ТСК начнет шуметь со всех утюгов о Илловайске или Дебальцево обвиняя Порошенко и Турчинова в сливе
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14.09.2021 11:22 Ответить
пара-парадуємся на своем веку, красавицам и кубку, счастливому клинку... И шо ? *красавица* не втеме, дует сміється, аж захлинається, хотіли правду нате, і закашляйте. Але осадок таки залишився, Однако. Як казав один грузин з ранньої творчості М.М. Жванецького -Спинним мозгом чувствую, не блондинка.
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14.09.2021 11:33 Ответить
незнакома
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14.09.2021 12:50 Ответить
"Слуги",які ходять на ефіри і щось там коментують нагадують студента,який вивчив лишень один білет...І на всі питання відповідають стереотипно...
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14.09.2021 12:56 Ответить
Як в тому анекдоті:

- Білет N... Будова печінки. Вірусні гепатити. Значить, так: печінка - це орган, який яражається вірусним гепатитом. А вірусний гепатит - це хвороба, яка уражає печінку. У мене - все
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14.09.2021 19:54 Ответить
Які інтерв'ю можна брати в цієї пітекантропки ? Звідки воно вилізло , хто за них голосував ,людоньки звідки ці недоробки ?!!!
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14.09.2021 13:59 Ответить
Так воні на "Цензорі" писать перестала! Бо з неї вже давно весь форум регоче як з "пришелепкуватої"!
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15.09.2021 08:49 Ответить
А зачем ей шо-то там читать? Ее задача отмазать Президента и Косоворотьку, а не знакомиться с материалами дела.
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14.09.2021 16:49 Ответить
Антон Санченко
19 січня 2020 р. ·

Я хотів назвати те, що зараз відбувається в державі, зрадою креолів, але і зрадою це не назвеш - вони вірні собі. Настільки різні цінності ми сповідуємо.

Просто начебто існувало два проекти України - український і креольський, які поперемінно брали гору кожного виборчого циклу, починаючи з 1991 року.

А насправді виявилося, що в креолів ніякого проекту не було - вони так маскували свою включеність в проект реанімації імперії, щоб не отримати по рогах раніше свого часу. Причому, не від нас не отримати, а від вашингтонського обкому.
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14.09.2021 17:16 Ответить
Что вы обсуждаете?Посмотрите на это лицо (даже не вглядываясь):правда, чем-то "солнечным" повеяло? То -то... а вы обсуждаете...
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14.09.2021 19:01 Ответить
Угу...Сразу по лицу видно,что тётка с "тонкой душевной организацией".
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14.09.2021 21:11 Ответить
"Лицо не обезображенное интеллектом"
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15.09.2021 08:51 Ответить
Угу..Просто изуродовано образованием.
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16.09.2021 09:08 Ответить
Позорище. Как там нащёт референдума за импичмент приЗЕ!дента и его кодлы?
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14.09.2021 22:18 Ответить
Бутусову респект!
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15.09.2021 02:35 Ответить
- Я здичавіло вибачаюся, Мар'яно, але після ваших заяв щодо спецоперації з "вагнерівцями" складається певне враження... Скажіть, Мар'яно, у вас взагалі в голові щось є?
- Було до п'ятого класу... Потім мама дустом вивела.

(із неопублікованих матеріалів інтерв'ю з Мар'яною Безуглою)
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15.09.2021 03:44 Ответить
Не "здичавіло" а "несамовито" - так правильно українською! Бо "дико извиняюсь" перекладене українською "око ріже"!
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15.09.2021 08:53 Ответить
В курсі Це я спеціально, для кумедного ефекту (бо тут навіть не "дико", а "одичало извиняюсь")

Надихнуло шедевром перекладу з сайту alibaba.com

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15.09.2021 11:07 Ответить
Так вона просто прочитала текст, який написали в офісі ЗЕ. Розслідування не було і не буде, поки зешобло при владі.
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15.09.2021 10:09 Ответить
 
 