Безуглая заявила, что даже не знакома с документацией. Невозможно рассматривать всерьез ее слова о деталях проведения операции - Бутусов о работе ВСК по "вагнеровцах". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Заявления главы ВСК по расследованию операции "вагнеровцев" Марьяны Безуглой нельзя рассматривать всерьез.
Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сегодня Безуглая заявила, что даже не знакома с документацией по этой операции. Она не заслушала руководителей этой операции и тех, кто решал вопрос отмены или переноса операции. После этого невозможно рассматривать всерьез какие-то ее заявления о деталях проведения операции. Человек практически признал, что не владеет темой. Думаю, что, в первую очередь, Марьяна должна ознакомиться с текстом допроса двоих участников операции, потом заслушать начальника ГУР МО Бурбу, получить показания других участников заседания в кабинете президента. Зеленский тоже должен рассказать... откровенно, что там случилось. Только после этого можно делать какие-то выводы. Если у госпожи Марьяны есть данные, что операцию провалил какой-то агент КГБ и ФСБ, то я с ней согласен. Я с самого начала об этом писал... Теперь мы должны выяснить кто этот агент... Пусть украинский народ узнает на каком уровне эти агенты находятся в украинской власти", - сказал Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
- Білет N... Будова печінки. Вірусні гепатити. Значить, так: печінка - це орган, який яражається вірусним гепатитом. А вірусний гепатит - це хвороба, яка уражає печінку. У мене - все
19 січня 2020 р. ·
Я хотів назвати те, що зараз відбувається в державі, зрадою креолів, але і зрадою це не назвеш - вони вірні собі. Настільки різні цінності ми сповідуємо.
Просто начебто існувало два проекти України - український і креольський, які поперемінно брали гору кожного виборчого циклу, починаючи з 1991 року.
А насправді виявилося, що в креолів ніякого проекту не було - вони так маскували свою включеність в проект реанімації імперії, щоб не отримати по рогах раніше свого часу. Причому, не від нас не отримати, а від вашингтонського обкому.
- Було до п'ятого класу... Потім мама дустом вивела.
(із неопублікованих матеріалів інтерв'ю з Мар'яною Безуглою)
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