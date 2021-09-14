Безуглая заявила, что даже не знакома с документацией. Невозможно рассматривать всерьез ее слова о деталях проведения операции - Бутусов о работе ВСК по "вагнеровцах". ВИДЕО

Заявления главы ВСК по расследованию операции "вагнеровцев" Марьяны Безуглой нельзя рассматривать всерьез.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня Безуглая заявила, что даже не знакома с документацией по этой операции. Она не заслушала руководителей этой операции и тех, кто решал вопрос отмены или переноса операции. После этого невозможно рассматривать всерьез какие-то ее заявления о деталях проведения операции. Человек практически признал, что не владеет темой. Думаю, что, в первую очередь, Марьяна должна ознакомиться с текстом допроса двоих участников операции, потом заслушать начальника ГУР МО Бурбу, получить показания других участников заседания в кабинете президента. Зеленский тоже должен рассказать... откровенно, что там случилось. Только после этого можно делать какие-то выводы. Если у госпожи Марьяны есть данные, что операцию провалил какой-то агент КГБ и ФСБ, то я с ней согласен. Я с самого начала об этом писал... Теперь мы должны выяснить кто этот агент... Пусть украинский народ узнает на каком уровне эти агенты находятся в украинской власти", - сказал Бутусов.

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