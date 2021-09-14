СБУ нашла беспилотник, летавший вблизи границы на Харьковщине, и проверяет двух человек на причастность к сотрудничеству с иностранными спецслужбами. ВИДЕО

Сотрудники СБУ выявили беспилотник, летавший над Харьковщиной после Дня Независимости. Им управляли двое граждан Украины, сейчас их проверяют на причастность к сотрудничеству с иностранными спецслужбами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об говрится в сообщении пресс-службы Управления СБУ в Харьковской области в Facebook.

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"СБУ нашла беспилотник, который летал над Харьковской областью после Дня независимости. Это удалось сделать усилиями Управления СБУ в Харьковской области и местным антитеррористическим центром, которые 11 сентября получили информацию о движении беспилотника в пограничной зоне", - сказал начальник УСБУ в Харьковской области Роман Дудин.

По его словам, правоохранители сразу начали спецмероприятия по поиску мест взлета и посадки летательного аппарата и людей, управлявших беспилотником. В результате комплексных мероприятий, проведенных сотрудниками СБУ, Госпогранслужбы и Нацполиции было установлено, что управление осуществляли двое граждан Украины.

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По словам Дудина, сейчас СБУ проверяет этих людей на причастность к сотрудничеству с иностранными спецслужбами.

Как сообщалось, в конце августа Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой, который совершал облет над Харьковской областью.