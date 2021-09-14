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беспилотник (2102) правоохранительные органы (2944) СБУ (18702) Харьковщина (4142)

СБУ нашла беспилотник, летавший вблизи границы на Харьковщине, и проверяет двух человек на причастность к сотрудничеству с иностранными спецслужбами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники СБУ выявили беспилотник, летавший над Харьковщиной после Дня Независимости. Им управляли двое граждан Украины, сейчас их проверяют на причастность к сотрудничеству с иностранными спецслужбами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об говрится в сообщении пресс-службы Управления СБУ в Харьковской области в Facebook. 

"СБУ нашла беспилотник, который летал над Харьковской областью после Дня независимости. Это удалось сделать усилиями Управления СБУ в Харьковской области и местным антитеррористическим центром, которые 11 сентября получили информацию о движении беспилотника в пограничной зоне", - сказал начальник УСБУ в Харьковской области Роман Дудин.

По его словам, правоохранители сразу начали спецмероприятия по поиску мест взлета и посадки летательного аппарата и людей, управлявших беспилотником. В результате комплексных мероприятий, проведенных сотрудниками СБУ, Госпогранслужбы и Нацполиции было установлено, что управление осуществляли двое граждан Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Использование беспилотных летательных аппаратов запрещено во время репетиций и праздничных мероприятий на День Независимости, - Госохрана

По словам Дудина, сейчас СБУ проверяет этих людей на причастность к сотрудничеству с иностранными спецслужбами.

Как сообщалось, в конце августа Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой, который совершал облет над Харьковской областью.
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Топ комментарии
+7
Но с большой вероятностью это окажется радиоуправляемой авиамоделью. Какой нафиг разведывательный беспилотник на высоте 10 метров? Он гнезда полевых мышей должен разведыватЬ?
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14.09.2021 11:53
+7
Треба малому сказати аби менше бавився з дроном та хоча б зафарбував хрести на РК моделі мессершміта.
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14.09.2021 11:59
+5
несколько дней назад у себя в Харькове видел как беспилотник пролетел через наш м/район а затем пролетел над военной частью и набрав высоту ушел куда-то дальше.. враг реально не спит!
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14.09.2021 11:44
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Скільки часу він налітав... Поки хтось з людей не доповів сбушникам.
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14.09.2021 11:42 Ответить
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14.09.2021 11:43 Ответить
несколько дней назад у себя в Харькове видел как беспилотник пролетел через наш м/район а затем пролетел над военной частью и набрав высоту ушел куда-то дальше.. враг реально не спит!
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14.09.2021 11:44 Ответить
Дык, это для нормальных людей не секрет. Кроме приматов зеленого цвета
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14.09.2021 12:55 Ответить
Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой, который совершал облет над Харьковской областью. Источник: https://censor.net/ru/v3288106

почему пво не обнаружила?
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14.09.2021 20:35 Ответить
не знаю..
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14.09.2021 20:44 Ответить
А это точно ударный беспилотник, а не какой то другой?
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14.09.2021 11:53 Ответить
Где вы прочитали про "ударный"?
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14.09.2021 12:04 Ответить
було. ще раніше в новинах десь 2 тижні тому
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14.09.2021 12:10 Ответить
Как сообщалось, в конце августа Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой, который совершал облет над Харьковской областью. Источник: https://censor.net/ru/v3288106
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14.09.2021 12:40 Ответить
С чего вы взяли, что это тот же самый?! Да, ранее сообщалось и что?

Журналист решил, что новости связаны и вписал сюда (и они кстати связаны. даже если беспилотник совсем другой)
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14.09.2021 16:18 Ответить
Вот и уточните у журналиста, что он имел ввиду)
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14.09.2021 17:40 Ответить
Но с большой вероятностью это окажется радиоуправляемой авиамоделью. Какой нафиг разведывательный беспилотник на высоте 10 метров? Он гнезда полевых мышей должен разведыватЬ?
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14.09.2021 11:53 Ответить
ну и что .что игрушка вместо ударного кацапского .зато сбу отчиталось . что нашли прям по следу а какой. то уже дело второстепенное
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14.09.2021 12:35 Ответить
Треба малому сказати аби менше бавився з дроном та хоча б зафарбував хрести на РК моделі мессершміта.
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14.09.2021 11:59 Ответить
 
 