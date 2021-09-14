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МВФ (3297) транш (268) Шмыгаль Денис (2327)

Украина ожидает $750 млн транша МВФ по программе stand-by в конце ноября - начале декабре, - Шмыгаль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина ожидает очередной транш МВФ в конце ноября или начале декабря

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции.

По словам главы правительства, 18 сентября в Украину прибудет миссия МВФ, которая будет завершительной.

"Мы выполнили все условия, все бенчмарковые показатели, которые были прописаны в меморандуме с МВФ. Поэтому мы ожидаем положительного завершения миссии. И ожидаем, что ориентировочно в конце ноября - начале декабря будет возможен транш МВФ. После миссии проходит 5-7 недель подготовки и заседания board МВФ, и сразу после этого идет транш", - отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что в Украине не ожидают, что миссия будет неуспешной, поскольку выполнены все бенчмарковые показатели.

"Транш должен быть в размере 750 млн долларов", - добавил глава правительства.

Читайте: Миссия МВФ прибудет в Украину на следующей неделе, - Минфин

Автор: Богдан Гуньковський
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не даст вам никто денег
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14.09.2021 11:44 Ответить
какого года?
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14.09.2021 11:50 Ответить
Клянчат-клянчат. Сколько этого бабла в Украину напросили за годы и всё как в колодец... Народ, как бежал отсюда, так и бежит. Подходит даже слово "ломится".
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14.09.2021 11:50 Ответить
Чекають кишені зелених на гроші.

А за все заплатять лохі 73 %
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14.09.2021 11:51 Ответить
Украина живёт в долг. Деньги идут ворам кодлана Коломойского. Саакашвили: На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год.
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14.09.2021 11:52 Ответить
Опять зе-чмо повезет кэш с транша мвф в оманско-катарский офшор?!
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14.09.2021 11:57 Ответить
Выбрали-же урода Шмыгаля,он-же только и может шмыгать носом и обслуживать зелю,беню и ахметку.
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14.09.2021 14:12 Ответить
 
 