Украина ожидает $750 млн транша МВФ по программе stand-by в конце ноября - начале декабре, - Шмыгаль. ВИДЕО
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Украина ожидает очередной транш МВФ в конце ноября или начале декабря
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции.
По словам главы правительства, 18 сентября в Украину прибудет миссия МВФ, которая будет завершительной.
"Мы выполнили все условия, все бенчмарковые показатели, которые были прописаны в меморандуме с МВФ. Поэтому мы ожидаем положительного завершения миссии. И ожидаем, что ориентировочно в конце ноября - начале декабря будет возможен транш МВФ. После миссии проходит 5-7 недель подготовки и заседания board МВФ, и сразу после этого идет транш", - отметил Шмыгаль.
Премьер добавил, что в Украине не ожидают, что миссия будет неуспешной, поскольку выполнены все бенчмарковые показатели.
"Транш должен быть в размере 750 млн долларов", - добавил глава правительства.
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