Двойное гражданство в Украине должно быть, это усилит нас, - Шмыгаль. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что двойное гражданство в Украине должно быть. Исключение составляет только гражданство страны-агрессора.
Об этом глава правительства заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Двойное гражданство - это признак цивилизованных стран. В многих цивилизованных странах двойное гражданство это обычная норма. Это должна быть транспарентная, открытая и прозрачная вещь. Конечно, не допускается двойное гражданство со страной-агрессором, это те вещи, которые прописаны в проекте закона", - объяснил премьер.
В то же время, по словам Шмыгаля, за границей живет очень много граждан Украины и много кто из этих людей хотел бы иметь паспорт Украины.
"Почему нет? Почему гражданин Канады не может иметь гражданство Украины, если это прозрачно, транспарентно и законно? Это нормально. Это люди, который смогут поддерживать страну, принимать участие в какой-то общественной жизни, притягивать инвестиции, возможно возвращаться в Украину. Это те вещи, которые дают дополнительный плюс, поэтому моя позиция, что двойное гражданство должно быть, это усилит нас", - добавил премьер-министр.
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значится
гражданин Черновецкий Леонид Михайлович 1951 года рождения, репатриировавшийся в Израиль в 1994 году, проживает в Тель-Авив-Яффо.
Источник: https://censor.net/ru/n177123
Черновецкий: нет у меня гражданства
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2011/08/3/6447430/
СРЕДА, 3 АВГУСТА 2011, 20:10
Мэр Киева Леонид Черновецкий уверяет, что у него нет двойного гражданства.
Брехливые отродья...
Якщо Україна не здатна забезпечувати громадян гідною пенсією - не має морального права перешкождати одержанню іноземної.
У мене теж є подвійне і я саме так і зроблю.
Жодна країна у світі юридично неспроможна в односторонньому порядку запровадити подвійне громадянство. Природньо, громадянин має певні обов'язки перед державою. Відповідно, громадянин з подвійним громадянством повинен мати обов'язки одночасно перед обома державами. Якщо ці обов'язки не будуть попередньо взаємоузгодженими, то може виникнути юридична колізія з тяжкими наслідками для громадянина. Наприклад, за умов теперішнього стану українського законодавства громадянин України приховано (зазвичай саме так це й відбувається) набув іноземного громадянства і таємно вступив на військову службу до збройних сил іноземної держави (приклад таємного рекрутування - Французький Іноземний легіон) та прийняв участь у військових діях з третьою іноземною державою, яка у, свою чергу, виявилася якщо не військовим союзником України (таких поки що немає), то хоча б новомодним "партнером" (випадок, звичайно, малоймовірний, але не виключений). У такому випадку українська Феміда зобов'язана такого громадянина на підставі ст.447 "Найманство" Кримінального Кодексу України притягти до кримінальної відповідальності (до 15 років позбавлення волі). Таким чином, запровадженню подвійного громадянства в Україні і в конкретній іноземній державі повинне передувати укладення Україною міжнародного договору саме з цією іноземною державою про взаємне узгодження прав і обов'зків громадянина перед Україною і цією іноземною державою. Це настільки рідкісне явище, що приклад ще треба пошукати.
Насправді мова йдеться про легалізацію (усунення обмеження в правах) громадян України, які добровільно набули іноземне громадянство.
Друге громадянство і зараз ніякими законами України не заборонене. Але відповідно до ч.1 ст.19 закону "Про громадянство України" добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства України. Згідно з ч.1 ст.22 вищезазначеного закону Президент України уповноважений припиняти громадянство України (позбавляти громадянства України забороняє ст.25 Конституції України, але "втрата шляхом припинення" відрізняється від "позбавлення" як "в лоб" від "по лобі").
Найсуттєвішим обмеженням в правах слід вважати вимогу п/п.6 п.2 ст.19 Закону України "Про державну службу", яка забороняє особам з іноземним громадянством перебувати на державній службі, оскільки це обмеження поширюється й на громадян України, які добровільно набули іноземне громадянство.
Крім всього вищезазначеного суттєвим є те, що кожна іноземна держава від осіб, які набули її громадянство, вимагає дотримання виключно власних обов'язків громадянина, абсолютно не зважаючи на наявність інших громадянств. Найпереконливішим доказом цього є перша частина тексту присяги, яку урочисто складає особа при набутті громадянства США (знайшов російський переклад): "Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью ОТРЕКАЮСЬ от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня..." На що у такому випадку може розраховувати Україна як держава, якої так званий громадянин урочисто зрікся?
ВИСНОВОК: вся ця маячня з так званим "подвійним громадянством" просувається виключно в інтересах можновладців-високопосадовців, які раніше (поки що приховано) добровільно набули іноземне громадянство і діють на випередження, аби унебезпечитись від втрат посад у разі розголошення. А те, що це в Україні посилить демографічну дезінтеграцію, яка й без того йде повним ходом, цих негідників не бентежить.