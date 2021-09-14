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задолженность (220) Минобороны (8252) военнослужащие (5643) Шмыгаль Денис (2327) Таран Андрей (267)

Задолженности по выплатам военнослужащим нет, - Шмыгаль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

На сегодняшний день нет задолженности по обязательным выплатам перед военнослужащими.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"У меня сегодня нет такой информации", - сказал глава правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны задолжало военнослужащим 1,5 млрд грн обязательных выплат: Таран должен быть как можно быстрее отправлен в отставку, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Он рассказал, что после Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в минувшую пятницу задал такой вопрос министру обороны, на что тот ответил, что такой задолженности нет.

Премьер попросил предоставить ему информацию о задолженностях по конкретным военнослужащим для решения этого вопроса.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что по данным источников Цензор.НЕТ, по состоянию на 10 августа задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составляла 1,5 миллиарда гривен. В сезон отпусков, летом, были полностью остановлены выплаты на оздоровление.

"По состоянию на сейчас размер задолженности значительно возрос. Сегодня на фронте по всем частям фиксируются массовые задержки "боевых" выплат", - отмечает журналист.
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Топ комментарии
+8
Нет информации и нет задолженности - это же не одно и то же! Хотя зеленому гуану и тут "какая разница"
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14.09.2021 12:39
+7
вот же казлина . если эту информацию не принимать то её конечно же не будет
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14.09.2021 12:37
+6
Брехло.
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14.09.2021 12:44
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вот же казлина . если эту информацию не принимать то её конечно же не будет
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14.09.2021 12:37 Ответить
Нет информации и нет задолженности - это же не одно и то же! Хотя зеленому гуану и тут "какая разница"
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14.09.2021 12:39 Ответить
Брехло.
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14.09.2021 12:44 Ответить
зєпздбл
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14.09.2021 12:53 Ответить
Знаете за что платят без задержек и очень быстро? За "тишину" на обстрел противником, все так построено что бы максимально ограничить ответный огонь. Идет обстрел, у кого-то из наших сдают нервы, и весь опорник без премий и чмырят того кто осмелился огрызнуться.
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14.09.2021 12:58 Ответить
"Позорные" платят в самую последнюю очередь После выплаты ЗП, "атошных". Разрыв может составлять 2-3 недели.

"Оздоровительные" задерживались и до зелени
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14.09.2021 13:33 Ответить
брехня
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14.09.2021 13:00 Ответить
Прежде, чем хаять, поинтересуйтесь сто такое защищенные статьи бюджета
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14.09.2021 13:08 Ответить
Брехло...
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14.09.2021 13:10 Ответить
Врет и не краснеет, падло.
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14.09.2021 14:26 Ответить
Брехлива влада...в цьому місяці навіть зарплати військовим видали зменшені на відсотки по індексації
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14.09.2021 14:51 Ответить
Та начебто все як і раніше
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14.09.2021 16:53 Ответить
 
 