Задолженности по выплатам военнослужащим нет, - Шмыгаль. ВИДЕО

На сегодняшний день нет задолженности по обязательным выплатам перед военнослужащими.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции во вторник сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"У меня сегодня нет такой информации", - сказал глава правительства.

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Он рассказал, что после Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в минувшую пятницу задал такой вопрос министру обороны, на что тот ответил, что такой задолженности нет.

Премьер попросил предоставить ему информацию о задолженностях по конкретным военнослужащим для решения этого вопроса.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что по данным источников Цензор.НЕТ, по состоянию на 10 августа задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составляла 1,5 миллиарда гривен. В сезон отпусков, летом, были полностью остановлены выплаты на оздоровление.

"По состоянию на сейчас размер задолженности значительно возрос. Сегодня на фронте по всем частям фиксируются массовые задержки "боевых" выплат", - отмечает журналист.