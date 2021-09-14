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Шуфрич (939) Кива (397) Оппозиционная платформа - За жизнь (441) Волошин Олег (30)

"Вы даже морду им не сможете начистить! Потому, что в лицо их не знаете! Вот Шуфрича и Киву все знают!" - нардеп ОПЗЖ Волошин о новых лицах в ВР. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Нардеп ОПЗЖ Олег Волошин назвал очень низким уровень узнаваемости депутатов парламента, которые еще вчера "на рынке торговали овощами"и отметил высокую узнаваемость нардепов ОПЗЖ Нестора Шуфрича и Ильи Кивы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время своего выступления, вероятнее всего на митинге ОПЗЖ 9-го сентября в Киеве, Волошин отметил, что избиратели не смогут в случае необходимости даже "морду начистить" большинству нардепов потому, что не знают их в лицо.

"Вот эти вчерашние, которые торговали на рынке овощами, сегодня они народными депутатами стали и пытаются набить карманы... Если вы захотите их побить вы не сможете - вы в лицо их не знаете. Вот Киву знают, Шуфрича знают... Знают десятилетиями", - сказал Волошин.

Видео Денис Казанский

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Непорядок. Таке свято, а Шуфрич не битий. Шо це відбувається?" - экс-регионал и нардеп от "Оппоблока" дает интервью в день принятия закона об украинском языке. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+46
это он намекает что Шурича давно не пиз..или?
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14.09.2021 13:31
+37
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14.09.2021 13:38
+9
Ну теперь и ты засветился, можно рожу начистить при случае.
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14.09.2021 13:37
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это он намекает что Шурича давно не пиз..или?
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14.09.2021 13:31 Ответить
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14.09.2021 13:38 Ответить
Если Кива от...ит Шуфрича узнаваемость увеличится в разы!
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14.09.2021 14:15 Ответить
кстати да )))
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15.09.2021 09:24 Ответить
Классовое чутьйо підкаже, як казали більшовики.
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14.09.2021 13:32 Ответить
Так-так, вас ригівських шісток путіна дійсно всі знають
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14.09.2021 13:33 Ответить
це він попереджує що чекає на трухіних... ворого ворога твій тимчасовий соратник
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14.09.2021 13:58 Ответить
Два брата-акробата. Кто же их не знает. Таких дегенератов трудно забыть.
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14.09.2021 13:34 Ответить
Ну теперь и ты засветился, можно рожу начистить при случае.
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14.09.2021 13:37 Ответить
его уже обливали зеленкой
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14.09.2021 22:57 Ответить
Чорновол був вбитий 4 ударами кастета - Голомша

https://www.youtube.com/watch?v=U5gwn2zmp5w

При Кучме, как и в лукашенковской Беларуси, действовали "эскадроны смерти", убивавшие неугодных и свидетелей.
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14.09.2021 13:38 Ответить
депутата ОПЗЖ всегда можно определить по лишней, как у их братушек-кацпов, хромосоме
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14.09.2021 13:41 Ответить
Ахмєтов пішов на здачу Бурвтіно ! ОПОЗАЖОПУ йому в поміч!
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14.09.2021 13:42 Ответить
Подивитись бомбьож зелених у Пінчука на вчорашній Св Сл, минулого тижня у Азмєтова на шоу Влащенко... СЛУГ олігархи топлять , хоча гівно топити важко, вони просто його ізмєльчають... І шо залишається у вови від підтримки ТБ ресурсів - ДОМ і ДВІЧІГІВЕННИЙ ? Об ОПУщених зрадників не хоче забруднюватись ніхто.
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14.09.2021 13:47 Ответить
с козырей зашел, аргумент весомый
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14.09.2021 13:45 Ответить
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14.09.2021 13:51 Ответить
не бздо, слуг теж скоро битимуть, дайте людям час
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14.09.2021 13:51 Ответить
Навряд чи. Європа й Америка відразу звинуватять Україну в антисемітизмі 😉
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14.09.2021 13:55 Ответить
Какой антисемитизм если Вадик Рабинович и Бойко потомственные запорожские кизяки?
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14.09.2021 14:17 Ответить
Э-э, жопезешники, так мы через вас будем морды зЕбилам чистить, вам е#ло начистим, а вы им... =)
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14.09.2021 13:58 Ответить
Це заклик до дії?
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14.09.2021 14:00 Ответить
кива та шуфрич такі неординарні епічні довбойоби, що хто їх не впізнає, шуфрич ще не дотягує, а от кива мега - довбойо.б, може навіть більше, це настільки елітний імбецил, що його можна ставити в один ряд із зе.ленським, котлетою та іншими пі.дарами екстра класу.
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14.09.2021 14:01 Ответить
Начистим, начистим. І Волошину особливо.
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14.09.2021 14:06 Ответить
Ай-йа-йай. Чего же не напишут как мамка шуфрича газ добывала. Правда государство не поимело с этого, как их стукач кгб мертветчук отжимал чужое. тоже мне отрыжки партии рыгоаналов
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14.09.2021 14:10 Ответить
Мама любит горох.
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14.09.2021 14:15 Ответить
Да, что там торговали овощами на рынке! Еще вчера ПИВО ВОРОВАЛИ ПО СУПЕРМАРКЕТАМ!
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14.09.2021 14:14 Ответить
волошину этому. ************* холую, давно уже пора репу чистить, и на входе в раду и на выходе...и на улице при случае...можна и ногами..
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14.09.2021 14:15 Ответить
ну и ряхи на сцене, сразу можно в тюрягу с конфискацией
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14.09.2021 17:42 Ответить
гімн від опозиційної партії за смерть https://youtu.be/4t3VfTkL74A
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14.09.2021 17:51 Ответить
ага, дибілоїда ківу знають всі... https://youtu.be/zVSxb6p4vlc
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14.09.2021 17:52 Ответить
дебилоида-рахитика Волошина тоже знают все.
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14.09.2021 22:55 Ответить
Нужно просто у любого депутата спросить:Зеленский это клоун-шестерка и дурачек или нет? Если скажут нет-можно смело бить в рыло-он из партии Зеленского. А то что их понабирали по закоулкам и кого попало по принципу дружбы и преданности но не профессионализма-так Зеленский и сам случайный и его взяли и раскрутили по принципу цто он будет послушным исполнительным дурачком и не будет представлять опасность Коломойскому(а вы помните как при Порошенко -Коломойский боялся в Украину прилететь?))))))
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14.09.2021 22:04 Ответить
Штош. Значит, будут чистить морду тем, кого знают, по привычке.
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14.09.2021 23:34 Ответить
А Волошину можете по тузу проїхати - харя у нього всім знайома ((:
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15.09.2021 09:25 Ответить
 
 