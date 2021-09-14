"Вы даже морду им не сможете начистить! Потому, что в лицо их не знаете! Вот Шуфрича и Киву все знают!" - нардеп ОПЗЖ Волошин о новых лицах в ВР. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Нардеп ОПЗЖ Олег Волошин назвал очень низким уровень узнаваемости депутатов парламента, которые еще вчера "на рынке торговали овощами"и отметил высокую узнаваемость нардепов ОПЗЖ Нестора Шуфрича и Ильи Кивы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время своего выступления, вероятнее всего на митинге ОПЗЖ 9-го сентября в Киеве, Волошин отметил, что избиратели не смогут в случае необходимости даже "морду начистить" большинству нардепов потому, что не знают их в лицо.
"Вот эти вчерашние, которые торговали на рынке овощами, сегодня они народными депутатами стали и пытаются набить карманы... Если вы захотите их побить вы не сможете - вы в лицо их не знаете. Вот Киву знают, Шуфрича знают... Знают десятилетиями", - сказал Волошин.
Видео Денис Казанский
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https://www.youtube.com/watch?v=U5gwn2zmp5w
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