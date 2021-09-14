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ДТП с участием полицейской машины на перекрестке улицы Кайсарова и проспекта Лобановского в Киеве. ВИДЕО регистратора
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В сети опубликовано видео, на котором видно, как полицейский Renault Megane на большой скорости врезался в Chevrolet Cruze. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, авария произошла в понедельник, 13 сентября, на перекрестке улицы Кайсарова и проспекта Валерия Лобановского в Киеве.
Видео Киев оперативный
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+10 Евгений Бойко 1fa9be04
показать весь комментарий14.09.2021 14:04
+7 Роман с камнем
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+5 Стас Петров 5fb946e4
показать весь комментарий14.09.2021 14:37
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Должно быть:
- Вот же незадача то какая, сударь служивый простофиля какой, смял самоходную телегу холопа аки гармошку и тем самым нанес убытки Государю. Нужно чтобы холопы заранее знали что служивые не всегда видят прямо, а смотрят по сторонам, опытным глазом наказывая разных лихих людей.
Где-то этот экипаж ждали. Да, могли умнее проехать перекресток. Но в целом они ехали со спецсигналами.
Очень часто спец машины (Скорая, милиция, пожарные) едут не включая сирену, возможно это не критично в контролируемой ситуации (движение в пределах полос) где водители увидев световую сигнализацию стараются уступить им дорогу, но не при движении на перекрестках, где видимость может быть ограничена, но когда вклюяается сирена это привлекает внимание, начинаешь искать от куда она и притормаживаешь.
Да и в правилах указано про включение звука.
копы тоже могли умнее поступить, но случай сложный. наверное даже обоюдная вина