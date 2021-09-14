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ДТП с участием полицейской машины на перекрестке улицы Кайсарова и проспекта Лобановского в Киеве. ВИДЕО регистратора

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В сети опубликовано видео, на котором видно, как полицейский Renault Megane на большой скорости врезался в Chevrolet Cruze. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, авария произошла в понедельник, 13 сентября, на перекрестке улицы Кайсарова и проспекта Валерия Лобановского в Киеве.

Видео Киев оперативный

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+10
Где их набирают ? Если ты собрался проехать перекресток на красный с мигалками , так убедись в безопасности такого маневра. А эти дебилы едут в тупую. Причем явно же видят , что из за машин , что не успели покинуть перекресток из за пробки , их не видно.
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14.09.2021 14:04
+7
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14.09.2021 14:03
+5
Черный поехал прямо с полосы для общественного транспорта, да еще и стал под стрелку. Награда нашла героя...
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14.09.2021 14:37
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ох и полициянты!)))
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14.09.2021 13:57 Ответить
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14.09.2021 14:03 Ответить
ох ці пластмасові копи
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14.09.2021 14:04 Ответить
Где их набирают ? Если ты собрался проехать перекресток на красный с мигалками , так убедись в безопасности такого маневра. А эти дебилы едут в тупую. Причем явно же видят , что из за машин , что не успели покинуть перекресток из за пробки , их не видно.
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14.09.2021 14:04 Ответить
так мигалки замало. сирeна щe повинна bути а нe чути. ото жахнулись.
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14.09.2021 14:32 Ответить
так набор в патрульную полицию открыт. У тебя есть все шансы показать, как надо.
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14.09.2021 14:49 Ответить
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14.09.2021 14:05 Ответить
Внимание! Ненормативная лексика! Источник: https://censor.net/ru/v3288161\\\\\\\\\\\\

Должно быть:

- Вот же незадача то какая, сударь служивый простофиля какой, смял самоходную телегу холопа аки гармошку и тем самым нанес убытки Государю. Нужно чтобы холопы заранее знали что служивые не всегда видят прямо, а смотрят по сторонам, опытным глазом наказывая разных лихих людей.
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14.09.2021 14:05 Ответить
текст для твоей московии
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15.09.2021 13:28 Ответить
Даже мусоров вызывать не нужно!
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14.09.2021 14:06 Ответить
Свой светофор не увидел?
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14.09.2021 14:06 Ответить
Свій світлофор йому завжди зелений показує. Треба щоб перед мусорами хлопчик біг з дзвіночком.
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14.09.2021 14:33 Ответить
Ничего страшного - у нас богатая страна : и за новую машину для полиции заплатим , и выплатим регулярную зарплату с премией тому , кто был за рулем этой разбитой полицейской машины ...
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14.09.2021 14:08 Ответить
Сарказм это хорошо , но все затраты пойдут за счет бюджета, налогов и т. д. Как и у нас
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14.09.2021 14:25 Ответить
У вас жеж камунізьм… заповідник.
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14.09.2021 14:46 Ответить
сарказм это хорошо, но копам и на выезды надо быстро приезжать.

Где-то этот экипаж ждали. Да, могли умнее проехать перекресток. Но в целом они ехали со спецсигналами.
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14.09.2021 14:58 Ответить
А почему, вы, считаете, что они не обязаны были включить звуковую сигнализацию????

Очень часто спец машины (Скорая, милиция, пожарные) едут не включая сирену, возможно это не критично в контролируемой ситуации (движение в пределах полос) где водители увидев световую сигнализацию стараются уступить им дорогу, но не при движении на перекрестках, где видимость может быть ограничена, но когда вклюяается сирена это привлекает внимание, начинаешь искать от куда она и притормаживаешь.

Да и в правилах указано про включение звука.
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14.09.2021 18:42 Ответить
странный вывод. Где я так "посчитал"? Мы, кстати, не можем точно сказать, была ли включена сирена. Мы ее просто на видео не слышим до определенного момента.
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15.09.2021 11:08 Ответить
я спочатку і сам думав що, комусь дали покататися але виліз дядько у формі.
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14.09.2021 14:28 Ответить
бедная Люся)
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14.09.2021 14:25 Ответить
без комментариев
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14.09.2021 14:25 Ответить
в таких випадках треба на велосипед пересаджувати роки на три.
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14.09.2021 14:30 Ответить
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14.09.2021 14:34 Ответить
якщо bула нe лишe мигалка а i сeрeна то винeн водiла простого авто який повинeн bув стати як почув сирeну
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14.09.2021 14:34 Ответить
Черный поехал прямо с полосы для общественного транспорта, да еще и стал под стрелку. Награда нашла героя...
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14.09.2021 14:37 Ответить
да, торопыга. Хотел по-быстрому ряд сменить. Мог и помедленнее стартовать, но тогда остался бы в правом ряду.

копы тоже могли умнее поступить, но случай сложный. наверное даже обоюдная вина
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14.09.2021 14:55 Ответить
С той полосы можно прямо и направо. И это не полоса общественного транспорта, а полоса для тех авто, которые с Лобановского как раз поворачивают, чтобы поехать дальше по Карсарова.
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14.09.2021 15:06 Ответить
кацапчик, на Брожка, бывшей Кировоградской, нет полосы общественного транспорта.
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15.09.2021 13:33 Ответить
Лобановский знаю, а кто такой Кайсаров.. что за удмурд?
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14.09.2021 14:46 Ответить
мусора не виноваты, онижыдети- очьень важьно?
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14.09.2021 14:57 Ответить
хотя мой пост не совсем как бы к данному сюжету ..да он поспешил не убедившись что сможет проехать.... но я вспомнил давний очень случай в новостях было как пожарная машина с мигалками и сиренами ехала на пожар вызов.... перед ним стало животное и не могло пропустить пожарку .хотя возможность такая была .... пока был дрочь с пробкой в это время горела квартира этого водителя который не пропустил пожарку .так как когда он приехал домой то его квартира пылала и была эта пожарка . так что люди не быкуйте .кто знает куда едет полиция. пожарка и ли скорая .возможно к вашим родным.... как то так.((
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14.09.2021 15:20 Ответить
мнуться тойоты как картонни
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14.09.2021 15:33 Ответить
где ты там туйоту увидел .. . полноценое логан влупилось -туйоты все уже на свалке..
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14.09.2021 16:08 Ответить
и гасят удар при этом
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14.09.2021 16:35 Ответить
тупость обварить швеллерами и норм..
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14.09.2021 18:07 Ответить
Забывайте про Трухина! Тут новые лица за рулём!
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14.09.2021 17:18 Ответить
Там потом приехал полицейский аутлендер на оформление дтп, и встал вплотную к мегану справа. Вечером, проезжая мимо по Лобановского, казалось, что столкнулись две полицейские машины))
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15.09.2021 13:44 Ответить
 
 