ДТП с участием полицейской машины на перекрестке улицы Кайсарова и проспекта Лобановского в Киеве. ВИДЕО регистратора

В сети опубликовано видео, на котором видно, как полицейский Renault Megane на большой скорости врезался в Chevrolet Cruze. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, авария произошла в понедельник, 13 сентября, на перекрестке улицы Кайсарова и проспекта Валерия Лобановского в Киеве.

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