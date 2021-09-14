Контрдиверсионные учения СБУ в Сватово: условные диверсанты "совершили" теракт на железнодорожном вокзале. ВИДЕО

Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провело контрдиверсионные учения в Сватово Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

По легенде условные диверсанты совершили террористический акт на железнодорожном вокзале, взорвав два взрывных устройства.

"Два других взрыва правоохранителям удалось предотвратить, заранее обнаружив места заложения взрывчатки. Прохожих с прилегающей к железнодорожному вокзалу территории оперативно эвакуировали. Тренировка происходила в условиях, максимально приближенных к реальным", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что участники тренировок успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионным и террористическим угрозам, а также навыки поиска и обезвреживания взрывных устройств, эвакуации населения, ликвидации последствий диверсии.

В тренировках приняли участие представители региональных подразделений Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов государственной власти и местного самоуправления.

Читайте также: Вертолеты морской авиационной бригады провели учебные стрельбы, - ВМС Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж