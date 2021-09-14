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Контрдиверсионные учения СБУ в Сватово: условные диверсанты "совершили" теракт на железнодорожном вокзале. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провело контрдиверсионные учения в Сватово Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

По легенде условные диверсанты совершили террористический акт на железнодорожном вокзале, взорвав два взрывных устройства.

"Два других взрыва правоохранителям удалось предотвратить, заранее обнаружив места заложения взрывчатки. Прохожих с прилегающей к железнодорожному вокзалу территории оперативно эвакуировали. Тренировка происходила в условиях, максимально приближенных к реальным", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что участники тренировок успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионным и террористическим угрозам, а также навыки поиска и обезвреживания взрывных устройств, эвакуации населения, ликвидации последствий диверсии.

В тренировках приняли участие представители региональных подразделений Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов государственной власти и местного самоуправления.

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Автор: Ірина Дашківська
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ванильно прям сталинград..
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14.09.2021 15:34 Ответить
Сколько биткоинов мусора вырвали на этот раз?
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14.09.2021 17:40 Ответить
Коли чекати вибуху складів авіабомб під Хмельницьким? На Чорному острові...

СБУ, аууууу!🤔

Склади у безпеці, курва?

Ви у Сватово вже обісрались по-повній!
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15.09.2021 11:14 Ответить
 
 