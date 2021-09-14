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Путин рассказал о COVID-контакте: "Я общался с ним целый день. Очень близко. Надеюсь, "Спутник V" сработает". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем COVID-контакте и выразил надежду, что российская вакцина "Спутник V" докажет свои высокие параметры по защите от COVID-19.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин рассказал, что накануне очень близко общался с одним из сотрудников, который работает с ним в непосредственной близости.
"Это человек, который работает со мной в непосредственной близости... Я накануне общался с ним целый день. Очень близко. В течении всего дня. Это - естественный эксперимент. Посмотрим как реально сработает на практике Спутник V... Надеюсь, что все будет так как и должно быть и "Спутник V" покажет реально свои высокие параметры по защите от COVID-19", - сказал Путин.
Топ комментарии
+49 Сергей Ирза
показать весь комментарий14.09.2021 17:15
+28 Eugen Mk
показать весь комментарий14.09.2021 17:16
+27 Muni
показать весь комментарий14.09.2021 17:19
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Он гомосексуалист? Во почему от него ушла жена...
Гомо для него это уже был бы прогресс.
принимал вместе с ней ванну.
Потом псина исдохла....
Горбатая Шойга
(Сотню лєт лєжит одін мєртвєц…)
Міру нужен тот, кто молодєє -
Замєнітє Вову, наконєц!..
Но прошу вас: только ради Бога
Ви нє пєрєпутайтє, друзья -
Нє кладітє Жиріка дурного,
Бо туда зайті будєт нєльзя.
Прікопайтє старого зємльою:
Он совєтской родіни отєц!
Нового вносітє всєй страною:
Он давно, по виду, нє жилєц.
Пусть там вдоволь на нєго глазєют
Тєроріст и феесбешний спєц...
Помєняйтє Вову в Мавзолєє,
А іначє будєт всєм 3,14здєц.
живая водавакцина царя спасает.
Доказано путиным и его близким человеком....
_О, я тоже!
Надо было презерватив одевать . "Спутник" от другой болезни .