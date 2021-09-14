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Путин рассказал о COVID-контакте: "Я общался с ним целый день. Очень близко. Надеюсь, "Спутник V" сработает". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем COVID-контакте и выразил надежду, что российская вакцина "Спутник V" докажет свои высокие параметры по защите от COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин рассказал, что накануне очень близко общался с одним из сотрудников, который работает с ним в непосредственной близости.

"Это человек, который работает со мной в непосредственной близости... Я накануне общался с ним целый день. Очень близко. В течении всего дня. Это - естественный эксперимент. Посмотрим как реально сработает на практике Спутник V... Надеюсь, что все будет так как и должно быть и "Спутник V" покажет реально свои высокие параметры по защите от COVID-19", - сказал Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин и Шойгу уединились в тайге

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин уходит на самоизоляцию

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+49
А мы-то, как надеемся!
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14.09.2021 17:15
+28
Пальцы крестиком держу!
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14.09.2021 17:16
+27
Надеемся, что спутник сработает и ***** скопытится как и тысячи умерших после этой фуфловакцины 😷
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14.09.2021 17:19
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А мы-то, как надеемся!
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14.09.2021 17:15 Ответить
Пальцы крестиком держу!
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14.09.2021 17:16 Ответить
Всі співробітники навколо путіна були вакциновані від коронавірусу і не раз, тому те що каже путін це брехня. путін намагається самоізолюватись бо буде напад на Україну і він не хоче брати телефонну трубку коли будуть йому дзвонити лідери західних країн. путін розраховує що поки він вийде з самоізоляції російські війська вже зможуть розвинути наступ і захопити додаткові території з яких путін вже відступати не буде.
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14.09.2021 17:38 Ответить
Не хвилюйся, нас врятує вусатий полковник Толян Гриценко.
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14.09.2021 18:04 Ответить
Лишенного ума от укуса в мозг грицацуевым "главного эксперта ЦН" по всем вопросам и писателя-графомана Igorя L(укропбандерівця), не читая в спам!
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14.09.2021 19:44 Ответить
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14.09.2021 17:16 Ответить
Старый пи&с
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14.09.2021 17:17 Ответить
да пора б.
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14.09.2021 17:17 Ответить
Ну )(уйло готуйся..Таки шаман щось нашаманив... Відкинь копита -влаштуй свято!
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14.09.2021 19:57 Ответить
"Общался с ним очень близко... В течении всего дня ...и ночи. Это - естественный эксперимент."

Он гомосексуалист? Во почему от него ушла жена...
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14.09.2021 17:18 Ответить
Да вроде не. Про зоо и педо много говорилось.
Гомо для него это уже был бы прогресс.
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14.09.2021 17:30 Ответить
Он любил собаку
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14.09.2021 17:46 Ответить
да.

принимал вместе с ней ванну.

Потом псина исдохла....
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14.09.2021 18:48 Ответить
Надеемся, что спутник сработает и ***** скопытится как и тысячи умерших после этой фуфловакцины 😷
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14.09.2021 17:19 Ответить
Такие твари очень живучие... Трамп в пример
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14.09.2021 17:25 Ответить
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14.09.2021 17:35 Ответить
Да он спутника боится больше ковида.
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14.09.2021 19:48 Ответить
О, заливает. На расее одни дебилы.
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14.09.2021 17:19 Ответить
"человек, который работает со мной в непосредственной близости... Я накануне общался с ним целый день. Очень близко. В течении всего дня"

Горбатая Шойга
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14.09.2021 17:20 Ответить
Это он с шайгу в тайге "Очень близко" общался? ))
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14.09.2021 17:20 Ответить
Помєняйтє Вову в Мавзолєє!
(Сотню лєт лєжит одін мєртвєц…)
Міру нужен тот, кто молодєє -
Замєнітє Вову, наконєц!..
Но прошу вас: только ради Бога
Ви нє пєрєпутайтє, друзья -
Нє кладітє Жиріка дурного,
Бо туда зайті будєт нєльзя.
Прікопайтє старого зємльою:
Он совєтской родіни отєц!
Нового вносітє всєй страною:
Он давно, по виду, нє жилєц.
Пусть там вдоволь на нєго глазєют
Тєроріст и феесбешний спєц...
Помєняйтє Вову в Мавзолєє,
А іначє будєт всєм 3,14здєц.
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14.09.2021 17:20 Ответить
Мабуть головою стукнувся коли з полки падав
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14.09.2021 17:22 Ответить
Тримаємо кулаки!
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14.09.2021 17:25 Ответить
?????...какой спутник 5 у зеленого говна???? Никакая вакцина на маленьком зеленом ..НЕ РАБОТАЕТ!!! И работать не может в принципе. Это зеленое говнило - другая форма жизни. что он нам втуляет? Все в Кремле подохнут, а он останется. Ну ясное дело, что он скажет что он приивлся.
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14.09.2021 17:28 Ответить
Новичок надёжнее. Моментум морэм !
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14.09.2021 17:29 Ответить
А я, все-таки, схожу в церковь (ПЦУ), свечку поставлю
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14.09.2021 17:30 Ответить
От очень близкого общения,дурик,можно подхватить спид,спутник тут точно не сработает,молись.
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14.09.2021 17:30 Ответить
Маю надію, що спрацює на "отлічно" вірус ковід, а не якийсь там спутнік. але знаючи кацапів - то це все звичайна вистава для 146% ватного насєлєнія мокшостану, не більше. Нажаль
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14.09.2021 17:35 Ответить
Не хотят рабы шмурдяком колоться, надо "пример" показать, как живая вода вакцина царя спасает.
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14.09.2021 17:35 Ответить
А кто поверит , что Путин шмурдяком своим уколется
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14.09.2021 19:50 Ответить
Будем молиться, чтоб сработал ВИРУС. Надеемся путлер вскоре сдохнет
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14.09.2021 17:35 Ответить
Короче, COVID-19 передаётся половым путём!

Доказано путиным и его близким человеком....
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14.09.2021 17:37 Ответить
Не верю. Реклама спутника.
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14.09.2021 17:38 Ответить
кремлядська стіна вже чекає тебе, потворо
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14.09.2021 17:38 Ответить
Что б ты сдох
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14.09.2021 17:41 Ответить
"Надеюсь "Спутник V" сработает"

_О, я тоже!
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14.09.2021 17:50 Ответить
Я так понимаю миллионы людей надеются,если не больше
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14.09.2021 17:52 Ответить
Больше.
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14.09.2021 20:09 Ответить
такой смешной.... рекламирует свою никому ненужную нигде не сертифицированную бодягу ..прям специально заразился что бы доказать что их спутник самый самый ну циркач..... да там уже все вакцины мира перепробовали его врачи на людях он всё выжидал долго чтобы знать наверняка что эфективно... жить то хочется...теперь будет в саркофаге лежать как майкл джексон....))
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14.09.2021 17:52 Ответить
Очень надеюсь, что скоро нас енотик порадует.
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14.09.2021 17:56 Ответить
спутнег, сработай хоть раз1
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14.09.2021 17:59 Ответить
Это когда с шойгу по сибири шастал?
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14.09.2021 17:59 Ответить
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14.09.2021 19:15 Ответить
Аналогично и читать.
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14.09.2021 18:05 Ответить
это ******** готовит челядь к своему самовыпилу. дескать царек плешивый скоро помрет, а новым анпиратором он монгола поставить желает.
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14.09.2021 18:04 Ответить
Батька поцеловал в засос
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14.09.2021 18:08 Ответить
Подгулявшей бульбой накормил
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14.09.2021 18:44 Ответить
От всех болезней хорошо помогает не "Спутник", а "Новичок".
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14.09.2021 18:14 Ответить
Если здохнет то уверую.
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14.09.2021 18:15 Ответить
а если оно не просто сдохнет, а издохнет в корчах тогда и секту организовывать можно.
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14.09.2021 18:20 Ответить
Ну... Будемо надіятись шо падло здохне...
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14.09.2021 18:15 Ответить
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14.09.2021 18:15 Ответить
Спутник V, конечно же несколько уступает в эффективности и "Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.
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14.09.2021 18:17 Ответить
Все ждем-с с нетерпением!
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14.09.2021 18:30 Ответить
Тебя,хуйло,уже заждались в аду
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14.09.2021 18:38 Ответить
Ми також надіємося, що шмурдяк "сработаєт" як треба, і плєшиве ***** подохне в муках
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14.09.2021 18:52 Ответить
Брешет, ****! Как впрочем и всегда
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14.09.2021 18:57 Ответить
Ишо хто то поверил шо путя привился спутником?
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14.09.2021 19:01 Ответить
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14.09.2021 19:14 Ответить
Я бы сказал Хутин в Шойгу
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15.09.2021 09:28 Ответить
Горбатая Тайга
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15.09.2021 09:37 Ответить
В его окружении все по сто раз вакцинированные- и результат?
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14.09.2021 19:31 Ответить
тувинский коронавирус"шойгу",заразил расейского преза"хутина" ,который теперь ждет в надежде "спутника"
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14.09.2021 19:38 Ответить
А в якому місці його цитати написано, що співробітник хворіє на ковід?
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14.09.2021 19:39 Ответить
Шоб ти здох, карлік з кремля!!!
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14.09.2021 20:02 Ответить
да он файзером уколот, как и большинство кремлевской элиты, спутник 5 то для бедных
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14.09.2021 20:03 Ответить
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14.09.2021 20:09 Ответить
Всі тримаємо кулаки за Спутник, можу Ху..ло скопиться)
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14.09.2021 20:12 Ответить
Путин просто делает рекламу Спутнику-5, ничего он не заболеет.
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14.09.2021 20:25 Ответить
раша бьет рекорды по количеству смертей от короны. вот это реальная реклама, а это жалкая попытка
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14.09.2021 20:33 Ответить
маю надію спрацює і ковід-тест дасть позитивний результат
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14.09.2021 20:30 Ответить
О, куйло тоже вакцины продает .
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14.09.2021 20:37 Ответить
"Я общался с ним целый день. Очень близко. Надеюсь, "Спутник V" сработает".

Надо было презерватив одевать . "Спутник" от другой болезни .
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14.09.2021 20:40 Ответить
Боднув оленевода рогами
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14.09.2021 21:13 Ответить
А сколько дней он провел в Сибири в одном шалаше с Шойгу?..... Но что-то там в России "вверху" неожиданно произошло, что ему нужно срочно снова исчезнуть, подумать и стряхнуть опасную пыль. Сдается, что там внутренняя подковерная борьба усиливается и ему готовят пинок под задницу. Как сказал сегодня его кореш по КГБ Ю.Швец - Путин сегодня там , как чемодан без ручки и он очень боится свое окружение потому, что все помнят, например, что Ю Цезаря убил Марк Юний Брут, который фактически был членом семьи Цезаря. И М. Горбачев говорил, что, когда он шел по кремлевским коридорам, всегда была одна мысль - стрелять будут в затылок или в лоб?
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14.09.2021 22:01 Ответить
надеюсь ты сдохнешь и не реанимируешся.
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14.09.2021 22:36 Ответить
кабаева?
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15.09.2021 08:27 Ответить
Ребята, ну что вы как маленькие!! Не будьте наивными. Если бы это была правда, то хутин бы этого никогда не сказал. Ватник правду умалчивает, а брехню ретранслирует. Скорее всего эдакий рекламный ход спутникового говна, чтобы овцы активнее прививались.
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15.09.2021 09:21 Ответить
Тема не раскрыта, кто из них "активный"?
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15.09.2021 09:23 Ответить
 
 