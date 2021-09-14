Зарплаты не платили все лето, сотрудники уходят или идут в неоплачиваемые отпуска, чтобы где-то заработать, - оккупанты уничтожают производство завода "Донгормаш". ВИДЕО

Российские оккупанты практически уничтожили производство завода "Донгормаш", который был одним из самых прибыльных предприятий украинского машиностроения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге говорит журналист Денис Казанский и публикует фрагменты интервью "главы профсоюзной организации" завода Анатолия Пешехонова, который говорит о миллионных задолженностях по зарплате и массовом оттоке специалистов.

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