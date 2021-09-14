Зарплаты не платили все лето, сотрудники уходят или идут в неоплачиваемые отпуска, чтобы где-то заработать, - оккупанты уничтожают производство завода "Донгормаш". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Российские оккупанты практически уничтожили производство завода "Донгормаш", который был одним из самых прибыльных предприятий украинского машиностроения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге говорит журналист Денис Казанский и публикует фрагменты интервью "главы профсоюзной организации" завода Анатолия Пешехонова, который говорит о миллионных задолженностях по зарплате и массовом оттоке специалистов.
Топ комментарии
+23 виталий пшеничко
показать весь комментарий14.09.2021 18:19
+13 Вася Шевченко f77d76ba
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+13 Филлипп Лещенко
показать весь комментарий14.09.2021 18:57
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ну зато бэндэровцы изыки не вырывают за руцкий язык ..да, кормильцы???
Прикро одне, що розгрібать оте все гівно доведеться Україні, бо росії то все "багатство" і на... не треба.(((