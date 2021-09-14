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Зарплаты не платили все лето, сотрудники уходят или идут в неоплачиваемые отпуска, чтобы где-то заработать, - оккупанты уничтожают производство завода "Донгормаш". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Российские оккупанты практически уничтожили производство завода "Донгормаш", который был одним из самых прибыльных предприятий украинского машиностроения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге говорит журналист Денис Казанский и публикует фрагменты интервью "главы профсоюзной организации" завода Анатолия Пешехонова, который говорит о миллионных задолженностях по зарплате и массовом оттоке специалистов.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+23
Фух,а я уж думал бандеровцы подкрадываются,ан нет,таки русский мир.
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14.09.2021 18:19
+13
абрыдались все!

ну зато бэндэровцы изыки не вырывают за руцкий язык ..да, кормильцы???
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14.09.2021 18:25
+13
Бедная Европа. Кто ее теперь кормить будет
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14.09.2021 18:57
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Фух,а я уж думал бандеровцы подкрадываются,ан нет,таки русский мир.
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14.09.2021 18:19 Ответить
...и шли сотрудники в оплачиваемые отпуска,чтоб прокормить ненавистных бендер
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14.09.2021 18:20 Ответить
это все хорошо, но у нас то ситуации на предприятиях не лучше... как говориться найди три отличия..
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14.09.2021 18:21 Ответить
В Україні лише споживання зеленої локшини прогресує !!!)))
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14.09.2021 18:24 Ответить
да у нас помоему все 30 лет одна сплошная локгина.. начиная с кравчука "через два года мы будем жить как в франции"))))
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14.09.2021 18:46 Ответить
Саме так !! "Мудрий нарід" ,це Чахлик Невмирущий ,понад 30 років Незалежності і жодних змін ,як в якісному ,так і в кількісному сенсі !!!)))
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14.09.2021 18:49 Ответить
Мудрый нарід не обирав Кравчука замість Чорновола, потім Кусму двічі, потім Януковича... Їй йому підкинули!!!
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14.09.2021 20:14 Ответить
А я про що ?? Вибори 1991 р.Кравчук-понад 60%,В.Чорновол-23% ,"мудрий нарід" живіше за всіх живих !!!))
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14.09.2021 20:18 Ответить
ну не соглашусь с вами нетизменений, есть они и оргомны, но вот только в худшую сторону, видать кравчук географию плохо учил попутадл францию с папу гвинеей))))
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14.09.2021 21:44 Ответить
А мені як солов"ю,то пох...,то пох....!! Нехай ці гниди донбаситські виздихають !!!)))
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14.09.2021 18:22 Ответить
Оккупантам нужны рабы на тех территориях, откуда их собственное население сбежало. Так шо лугандонцам надо паковать теплые вещи, скоро большинство из них поедет в тундру и тайгу. Почти миллион уже уехал.
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14.09.2021 18:24 Ответить
Повезуть прополку тайги.
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14.09.2021 18:26 Ответить
Таежными парикмахерами - сопки лобзиком стричь
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14.09.2021 18:28 Ответить
Ну і шо? Зате мона ґаваріть парускі скільки хош.
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14.09.2021 18:24 Ответить
абрыдались все!

ну зато бэндэровцы изыки не вырывают за руцкий язык ..да, кормильцы???
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14.09.2021 18:25 Ответить
Та нє может бить!... В коєто вєкє ізбавілісь от хунти і нахлебников і тут такооооє... Нє вєрю, прАпАганда госдєповская...
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14.09.2021 18:30 Ответить
Нерюнгри наш!

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14.09.2021 18:36 Ответить
Воркута та Кузбас !!!))))
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14.09.2021 18:51 Ответить
Бедная Европа. Кто ее теперь кормить будет
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14.09.2021 18:57 Ответить
А шо даунбассерам и лугандонам не нравится? кукарекали : ***** прийди, ***** введи. ***** пришло и ввело. Русский МОР называется. Жрите, лугандоны и даунбассеры ложками, главное, не обляпайтесь.
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14.09.2021 19:00 Ответить
Интересно, что пострадавшие думают по этому поводу? То им раньше во всем Украина была виновата. А теперь, подозреваю, позатягивали языки в сраки, и молчат, ватники донецкие.
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14.09.2021 19:05 Ответить
А разве кто то обещал заплаты? Обещали защиту от "фашиздов". Получайте, суки.
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14.09.2021 19:34 Ответить
Який, який завод - "Гандонмаш" ?
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14.09.2021 20:11 Ответить
Зачем им зарплата? ведь пахнет же сруцким духом, вон камней сежих (только с неба) с крыма привезти, родная говень может шота подгонит. Работать не надо - пляши не хочу - хош сам, хош с веселым матросиком. Кармильцы вы наши, бамабасята.
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14.09.2021 23:26 Ответить
Спасли от пиндосов
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14.09.2021 23:41 Ответить
пусть все дырляндские "кормильцы" Украины запасают ватники, валенки и топоры. в Якутии их уже ждут.
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15.09.2021 09:05 Ответить
Зато бЕндеравци не гвалтують жінок, гаваріть можно парусскі, не оглядаючись, насолоджуватись русскім рубльом, жити па-масковскаму времені і т.д.

Прикро одне, що розгрібать оте все гівно доведеться Україні, бо росії то все "багатство" і на... не треба.(((
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15.09.2021 09:45 Ответить
Нічого не розумію! Бандерівців прогнали, Україну не годують, незалежні по саме нікуди а в результаті повна жопа. Де квітучі республіки,про які так репетиували в 2014, де матушка Росія з щедрою рукою? Теж жопа? Правда дуже проста: там є те, що є завжди там, де є "руцький мир".
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15.09.2021 10:00 Ответить
 
 