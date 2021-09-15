Десантники ВСУ провели учения по уничтожению ДРГ противника в городских условиях. ВИДЕО
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Десантники ВСУ вблизи админграницы с оккупированным Крымом провели учения по уничтожению ДРГ противника в городских условиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование ОС ВСУ, по легенде учений десантники должны были нейтрализовать несколько групп вооруженных людей, которые вошли в населенный пункт. Во время учения отработаны вопросы планирования операции, организации взаимодействия между подразделениями во время поисковой и непосредственно боевой операции.
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+6 morpex morpex
показать весь комментарий15.09.2021 12:01
+6 Андрей Удовиченко b39b300d
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+5 morpex morpex
показать весь комментарий15.09.2021 12:34
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Пожалуйста, подождите...
Була б показуха, не було б таких брудних коментарів... А так ми бачимо реальні дії щодо практичного відпрацювання бійцями певних завдань за призначенням...!
Но у вас проблемы с причинно-следственными связями. "бруднi коментарі" как раз и появляются когда не учения, а показуха.
По существу моего коммента (солдаты на броне) сказать нечего? Так должно быть?
15.09.2021 14:48
Результат дают занятия и практический боевой опыт !
Это как с дорогами. Если у нас они разваливаются через 2 года после ремонта, то это не значит что дороги не нужно делать.
Я даже не знаю, КАК тебе ответить, что ты ткунуть в очевидное ...!
Это 1 вое учение в армии за все её существование ? Или 100001 е ? Что дал предыдущие ? Какой практический УСПЕХ на практике от них !? м
Вона идет который год ? Тут не учения проводить нужно , а реальные мероприятия - иначе это ТУПАЯ показуха, да еще не самая успешная !!!
Тот кто воюет - ему эти учения до ЖОПЫ, у него ГОРАЗДО БОЛЬШИЙ опыт !!!
А это - развлекалово для руководства !
А если актеры на РЕПЕТИЦИИ играют так, что Станиславский говорит - "НЕ ВЕРЮ! " А если так спектакл не сигран, не смотря на кучу успешнейших репетиций ?!
Ты тоже БУДЕшь ИТАКОЙ ТЕАТР НАХВАЛИВАТЬ !?
Для чего проводят учения !? Для того, что бы подвести ИТОГ своим умениям ! Тоесть показать ЛУЧШЕЕ из возможного... Это видео говорит о том, что они практически НЕ ГОТОВЫ к выполнению подобных задач ! ТАКИЕ УЧЕНИЯ - НАХЕР НЕ НУЖНЫЙ ! Для такого нужны не УЧЕНИЯ, а ЗАНЯТИЯ !!!
А в наших условиях - самым верным "учением" - это РЕАЛЬНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ БОЙ - ВОЙНА у нас, если ты забыл ! А во время войны - показуха - приравивается к саботажу ! Тем более - такая дерьмовая показуха !
Если ты ставишь знак равенства между занятием и театральной показухой !
Например:
- на БТРе на 10 сек. парен какого ч.та перевернул автомат и водит им по вертикали... Понты гоняет... 1- каждый должен контролировать СВОЙ сектор ответственности... подняв стол вверх - теряешь визуальный "прицельный контроль" на "низом" - так как сам себе его закрываешь оружием.
- парень у дерева на 24 сек - сидит не за деревом, а на открытом пространстве за веткой - это ОЧЕВИДНЫЙ И ЯВНЫЙ ПРИЗНАК бойца - не имеющего РЕАЛЬНОГО БОЕВОГО опыта !
Только необстрелянные думаю, что пуле не летают там - где тебя не видно... (а пули ТОЧНО летают сквозь ветки ! )
- 27 секунда - парень неверно держит оружие - сидя , якобы за стволом дерева... На самом деле он ПОЛНОСТЬЮ выставил ВЕСЬ свой корпус !
- 35 сек. тут не много не ясно... КТО "контролирует" / "кроет" - раз один еще бежит, а другой уже покидает позицию ... Возможно есть кто то вне кадра, кто "контролирует" / "кроет"
- 39 секунда -группа бойцов, тоже ОЧЕВИДНО И ЯВНО не имеют личного боевого опыта такого вида боёв... (ОБХОД куста -тому доп.подтверждение !) Они идут с фронта на окна в здании - полностью потеряв контроль над ситуацией и скорее всего были бы уничтожены... Подход нужно было осуществлять "на угол"... Что бы обороняющимся, для ведения огня приходилось бы "высовываться " из здания... НИКТО и 3ки - не контролировал верх здания...
- 49 сек 2е слева - не контролируют окна... и скорее всего могли быть уничтожены с ближайшего же окна...
- 59 сек. первые 2 -зашли в проем по очереди... Это значит, что спина 1го не было прикрыта от огня в спину... Вход должен был осуществляться одновременно 2мя ! Да, тесно, но хорошо отработав - синхронность - позволяет это делать практически одновременно - автомат желательно прикладом не упереть в плечо, а положит его НА плечо - укоротив тем самым длину оружия... И кому то нужно пенять положение оружия и временно стать левшой... )
- 1.17 - парень слева от проема, контролирующий часть комнаты перед собой - выставил весь корпус из-за угла - так как "не стал правшой" - будучи "левшой"... - это тот случай, когда нужно не забывать меняться...
Но как всегда у нас, на исправления ошибок забъют болт... Показуха - наше всё !