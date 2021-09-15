РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11142 посетителя онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбщество Агрессия России против Украины
3 641 37
армия (8411) военные учения (3276)

Десантники ВСУ провели учения по уничтожению ДРГ противника в городских условиях. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Десантники ВСУ вблизи админграницы с оккупированным Крымом провели учения по уничтожению ДРГ противника в городских условиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование ОС ВСУ, по легенде учений десантники должны были нейтрализовать несколько групп вооруженных людей, которые вошли в населенный пункт. Во время учения отработаны вопросы планирования операции, организации взаимодействия между подразделениями во время поисковой и непосредственно боевой операции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Контрдиверсионные учения СБУ в Сватово: условные диверсанты "совершили" теракт на железнодорожном вокзале. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
ЦЕ - навчання
показать весь комментарий
15.09.2021 12:01
+6
Українські воїни найкращі! Десантура вообще ВОГОНЬ 🔥🔥🔥
показать весь комментарий
15.09.2021 12:31
+5
Планування і організація взаємодії в ході виконання завдань - складові успіху. Все як написано в книжці.Тренуймося
показать весь комментарий
15.09.2021 12:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Теперь уже просто так "вежливым" путинским псам, как в 2014-м, зайти без потерь не прокатит....
показать весь комментарий
15.09.2021 10:19 Ответить
Потрібно вивчати тактику чеченських терористів, які захоплювали міські лікарні та школи і облаштовувались в них для унеможливлення штурму силовиками і потрібно шукати методи протидії цим терористичним атакам. Навряд чи терористи захоплять будівлю без цивільних!
показать весь комментарий
15.09.2021 12:49 Ответить
А где новая техника.или ее ток мусарам поставляют
показать весь комментарий
15.09.2021 10:20 Ответить
Прекрасно. Та це виглядає, як знущання, на фоні вбиств та поранень на фронті.
показать весь комментарий
15.09.2021 10:47 Ответить
Приехали на уничтожение в городе ДРГ противника НА БРОНЕ? Ярко! Понимаю, что жарко и внутри БТРа пекло, но ... Это учения или видимость?
показать весь комментарий
15.09.2021 11:57 Ответить
ЦЕ - навчання
показать весь комментарий
15.09.2021 12:01 Ответить
Понял тебя. Слово "навчання" сразу делает солдат пуленепробиваемыми.
показать весь комментарий
15.09.2021 12:20 Ответить
Проблема в том. что у нас под понятием "учения"-проводят театральную показуху... Так сказать - лучший вариантом того и как умеют... А потому что здесь показали - я боюсь. что таким багажом знаний и умений - бой будет проигран с громадными потерями!
показать весь комментарий
15.09.2021 14:48 Ответить
Будь-які навчання чи тренування якраз і проводяться для вдосконалення навичок, виявлення недоліків та слабких місць, щоб провести детальний аналіз і зробити висновки щодо їх усунення!

Була б показуха, не було б таких брудних коментарів... А так ми бачимо реальні дії щодо практичного відпрацювання бійцями певних завдань за призначенням...!
показать весь комментарий
15.09.2021 13:00 Ответить
Спасибо за ликбез что 2х2=4.

Но у вас проблемы с причинно-следственными связями. "бруднi коментарі" как раз и появляются когда не учения, а показуха.

По существу моего коммента (солдаты на броне) сказать нечего? Так должно быть?
показать весь комментарий
15.09.2021 13:43 Ответить
Ні, мають сидіти в коробці і чекати приліт РПГ.
показать весь комментарий
15.09.2021 13:55 Ответить
Посмотри как в мире проводят подобные учения. Типа, во всем мире идиоты, а у нас самые умные?
показать весь комментарий
16.09.2021 09:01 Ответить
На броне, за бооне, в броне и т.д - это все зависит от конкретной тактической обстановки... В данном ролике - не это главный прокол... Проколов по ролику дальше куда больше
показать весь комментарий
15.09.2021 14:50 Ответить
Выше ответил...
15.09.2021 14:48
показать весь комментарий
15.09.2021 14:49 Ответить
Українські воїни найкращі! Десантура вообще ВОГОНЬ 🔥🔥🔥
показать весь комментарий
15.09.2021 12:31 Ответить
Будь яке навчання дає позитивний результат.
показать весь комментарий
15.09.2021 12:33 Ответить
Учения - практически НИКОГДА не дают НИКАКОГО результата у нас. Так как это показуха !

Результат дают занятия и практический боевой опыт !
показать весь комментарий
15.09.2021 14:51 Ответить
Не согласен. Это смотря КАК проводить учения.

Это как с дорогами. Если у нас они разваливаются через 2 года после ремонта, то это не значит что дороги не нужно делать.
показать весь комментарий
16.09.2021 09:04 Ответить
"не согласен" ? ))
Я даже не знаю, КАК тебе ответить, что ты ткунуть в очевидное ...!
Это 1 вое учение в армии за все её существование ? Или 100001 е ? Что дал предыдущие ? Какой практический УСПЕХ на практике от них !? м
Вона идет который год ? Тут не учения проводить нужно , а реальные мероприятия - иначе это ТУПАЯ показуха, да еще не самая успешная !!!
Тот кто воюет - ему эти учения до ЖОПЫ, у него ГОРАЗДО БОЛЬШИЙ опыт !!!
А это - развлекалово для руководства !
показать весь комментарий
16.09.2021 15:44 Ответить
Для примера... В театре ЧТО может быть критерием успешности спектакля - репетиции , ген.репетиция или аншлаг от спектакля ?!
А если актеры на РЕПЕТИЦИИ играют так, что Станиславский говорит - "НЕ ВЕРЮ! " А если так спектакл не сигран, не смотря на кучу успешнейших репетиций ?!
Ты тоже БУДЕшь ИТАКОЙ ТЕАТР НАХВАЛИВАТЬ !?
показать весь комментарий
16.09.2021 15:48 Ответить
Понял тебя. Учения не нужны. Это открытие в военном деле! Подавайся на Нобелевку.
показать весь комментарий
17.09.2021 09:27 Ответить
Я и НЕ РАССЧИТЫВАЛ, что ты ПОЙМЕШЬ ! У тебя по видимому мозгов для этого нет !
Для чего проводят учения !? Для того, что бы подвести ИТОГ своим умениям ! Тоесть показать ЛУЧШЕЕ из возможного... Это видео говорит о том, что они практически НЕ ГОТОВЫ к выполнению подобных задач ! ТАКИЕ УЧЕНИЯ - НАХЕР НЕ НУЖНЫЙ ! Для такого нужны не УЧЕНИЯ, а ЗАНЯТИЯ !!!
А в наших условиях - самым верным "учением" - это РЕАЛЬНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ БОЙ - ВОЙНА у нас, если ты забыл ! А во время войны - показуха - приравивается к саботажу ! Тем более - такая дерьмовая показуха !
показать весь комментарий
17.09.2021 10:34 Ответить
Конечно " я тебя не пойму". И никто не поймет. И дело не в "моих мозгах", а в том что у тебя в голове полная каша. Больше похоже на истерику тубертатного подростка. Смешно и не интересно.
показать весь комментарий
17.09.2021 10:44 Ответить
Я еще раз повторю - я не рассчитываю, на что что твой мозг в состоянии что то понимать ... )
Если ты ставишь знак равенства между занятием и театральной показухой !
показать весь комментарий
17.09.2021 11:19 Ответить
Если у тебя нет "дорог" - ты должен СТРОИТЬ ДОРОГИ, а не имитировать их путем спектакля - как будто это "строительство дороги"...
показать весь комментарий
17.09.2021 10:37 Ответить
Планування і організація взаємодії в ході виконання завдань - складові успіху. Все як написано в книжці.Тренуймося
показать весь комментарий
15.09.2021 12:34 Ответить
Без навчань не буде ефекту в будь-якій ситуації, тому це є основа успішності в реальній обстановці. Не розумію людей, які постійно висміюють і насміхаються над будь-якими діями силовиків. «Це мабуть професіонали». Тільки на дивані.
показать весь комментарий
15.09.2021 12:37 Ответить
Навчання-запорука успіху.Справа гарна.Перемога за нами!
показать весь комментарий
15.09.2021 12:38 Ответить
Навчання це завжди добре, тим більше ведення бою в місті, нові навики завжди пригодяться бійцям! Слава Україні.!!!
показать весь комментарий
15.09.2021 12:53 Ответить
Перемога буде за НАМИ. СЛАВА УКРАЇНІ !!!
показать весь комментарий
15.09.2021 12:56 Ответить
Тренуватися потрібно постійно! Це запорука злагодженості підрозділу та взаємодії між всіма елементами. Без цього неможливо досягти позитивного результату!
показать весь комментарий
15.09.2021 13:01 Ответить
Есть жесткие проколы...
Например:

- на БТРе на 10 сек. парен какого ч.та перевернул автомат и водит им по вертикали... Понты гоняет... 1- каждый должен контролировать СВОЙ сектор ответственности... подняв стол вверх - теряешь визуальный "прицельный контроль" на "низом" - так как сам себе его закрываешь оружием.

- парень у дерева на 24 сек - сидит не за деревом, а на открытом пространстве за веткой - это ОЧЕВИДНЫЙ И ЯВНЫЙ ПРИЗНАК бойца - не имеющего РЕАЛЬНОГО БОЕВОГО опыта !
Только необстрелянные думаю, что пуле не летают там - где тебя не видно... (а пули ТОЧНО летают сквозь ветки ! )

- 27 секунда - парень неверно держит оружие - сидя , якобы за стволом дерева... На самом деле он ПОЛНОСТЬЮ выставил ВЕСЬ свой корпус !

- 35 сек. тут не много не ясно... КТО "контролирует" / "кроет" - раз один еще бежит, а другой уже покидает позицию ... Возможно есть кто то вне кадра, кто "контролирует" / "кроет"

- 39 секунда -группа бойцов, тоже ОЧЕВИДНО И ЯВНО не имеют личного боевого опыта такого вида боёв... (ОБХОД куста -тому доп.подтверждение !) Они идут с фронта на окна в здании - полностью потеряв контроль над ситуацией и скорее всего были бы уничтожены... Подход нужно было осуществлять "на угол"... Что бы обороняющимся, для ведения огня приходилось бы "высовываться " из здания... НИКТО и 3ки - не контролировал верх здания...

- 49 сек 2е слева - не контролируют окна... и скорее всего могли быть уничтожены с ближайшего же окна...

- 59 сек. первые 2 -зашли в проем по очереди... Это значит, что спина 1го не было прикрыта от огня в спину... Вход должен был осуществляться одновременно 2мя ! Да, тесно, но хорошо отработав - синхронность - позволяет это делать практически одновременно - автомат желательно прикладом не упереть в плечо, а положит его НА плечо - укоротив тем самым длину оружия... И кому то нужно пенять положение оружия и временно стать левшой... )

- 1.17 - парень слева от проема, контролирующий часть комнаты перед собой - выставил весь корпус из-за угла - так как "не стал правшой" - будучи "левшой"... - это тот случай, когда нужно не забывать меняться...
показать весь комментарий
15.09.2021 14:42 Ответить
Навчання в ЗСУ і проводяться з однією метою, покращити та підвищити свій професійний рівень. І якщо є якісь "проколи," то над ними працюють. Це нормальне явище.
показать весь комментарий
15.09.2021 17:35 Ответить
Да, если есть кому оценить... И что бы к этой оценке прислушались...
Но как всегда у нас, на исправления ошибок забъют болт... Показуха - наше всё !
показать весь комментарий
15.09.2021 17:45 Ответить
Треба ще навчання провести як взяти Урядовий квартал в Києві, бо саме в ньому сидять внутрішні вороги нічим не кращі за москалів з їх путлєром.
показать весь комментарий
15.09.2021 21:00 Ответить
Такі навчання необхідні для того, щоб накопичувати практичні навички для захисту нашої країни. З кожним таким тренуванням українські військові набувають все більшого досвіду. Слава Україні!
показать весь комментарий
15.09.2021 22:32 Ответить
Для навчань треба використовувати спеціальні лазерні системи, щоб було відчуття справжньості подій
показать весь комментарий
17.09.2021 11:38 Ответить
 
 