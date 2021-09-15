Десантники ВСУ провели учения по уничтожению ДРГ противника в городских условиях. ВИДЕО

Десантники ВСУ вблизи админграницы с оккупированным Крымом провели учения по уничтожению ДРГ противника в городских условиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование ОС ВСУ, по легенде учений десантники должны были нейтрализовать несколько групп вооруженных людей, которые вошли в населенный пункт. Во время учения отработаны вопросы планирования операции, организации взаимодействия между подразделениями во время поисковой и непосредственно боевой операции.

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