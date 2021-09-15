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Взрыв автомобиля в Днепре квалифицирован как теракт. Погибли мужчина и женщина, - Нацполиция. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Правоохранители установили, что в автомобиле, который взорвался сегодня утром в Днепре, находились мужчина и женщина, возбуждено уголовное производство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
По состоянию на 10:30 установлено, что в автомобиле находились мужчина и женщина. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва автомобиля в Днепре.
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показать весь комментарий15.09.2021 11:52
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Он был инструктором по тактической медицине и домедицинской помощи, членом ГО «Украинский Легион», основателем проекта Aid Brothers, инструктором 44 учебного центра, участником и соорганизатором проекта «Потомки свободных».
В ВСУ он не служил, УБД у него не было, в боевых действиях на Донбассе он не участвовал, хотя и проводил в зоне АТО тренинги по тактической и пара медицине, по оказанию первой помощи при минновзрывных травмах, наверно потому и кто то решил, что он сапёр)
но то что бывал, знал, умел, помогал, обучал - точно !
думаю пока все в шоке может быть много дезы (но хоть то, что не сапер, сразу снимает первую версию следствия, что сдетонировали перевозимые им взрывоопасные предметы)
вторая - авто переоборудовано на газ - газ и бабахнул...(не знаю остались ли там шматки баллона)
третья - теракт...(на 14.00 фрагментов устройства или остатков взрывчатки пока не нашли)
четвертая - работа киллера ( заказ обиженной жены )
скоро выйдем на самоубийство....
Вона така чемна була (бачив пару-трійку раз здаля)... вихована і смішлива...
Так, дуже гарна дівчина, шкода. Дуже важливу роботу вона робила, як і її товарищ. Світла пам'ять загиблим. Щось недобре коїться у Дніпрі. Бережіть там себе.
Тобто ці судді вважають, що мав би бути окремий судовий процес, в якому "ЛНР" та "ДНР" мали визнати терористичною організацією.
А поки такого рішення по терористичним організаціям немає, ці судді перекваліфіковують злочин з "участь у терористичній організації" (ст. 258-3 Кримінального кодексу) на участь в "незаконних збройних формуваннях" (ст. 260 Кримінального кодексу)." Первоисточник : https://blogs.pravda.com.ua/authors/bratushchak/596f27b85dcb2/
Ну и я тоже не припомню лугандонов, посаженных за терроризм.
Мужчина с позывным "Змей" был старшим инструктором Легиона, командиром взвода Киевской Святошинской роты, инструктором 44-го учебного центра тактической медицины.
Алексей вместе с другими "легионерами" приехали в Днепр еще на День города, который отмечался 11 сентября. Они участвовали в нескольких мероприятиях. В частности, были инструкторами на уличных мастер-классах по реанимации, помощи при ДТП, контролю кровотечений, эвакуации пострадавших и тому подобное.
Последний пост Алексея, датированный 12 сентября, был написан из Днепра. Он делился фотографиями, на которых сам светился улыбкой.
У кріслі президента навіть не х..ло ,просто- пусте місто,зеро,нуль помножений на нуль.
Це безкарність породжує вседозвілля.
Это тебе добавит самооценки...
На диване знания о подрывном деле добавляется только с пердежом в матрас
Такая закладка нужна , как минимум , на жби демонтаж...
Пока у нас идея прекращения убийств кацапа - будут теракты и устранение неугодных...
Неисключаю личных неприязней... люди разные
Но факт на лицо....