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Взрыв автомобиля в Днепре квалифицирован как теракт. Погибли мужчина и женщина, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители установили, что в автомобиле, который взорвался сегодня утром в Днепре, находились мужчина и женщина, возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По состоянию на 10:30 установлено, что в автомобиле находились мужчина и женщина. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва автомобиля в Днепре.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+33
Шкода..молоді ,сильні ,красиві люди, патріоти. - 100% теракт.
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15.09.2021 11:22
+16
Я конечно могу ошибаться, но сепары и русские, похоже, творят в Украине, что им вздумается, пока СБУ за биткоинами и сигаретами охотится. Убийства и "самоубийства" патриотов практически регулярными уже стали.
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15.09.2021 11:28
+15
Немає господаря в країні,немає...,безлад,анархія ,безкарність. Сепари, кримінал, окупанти ..." знайшли собі двір без собаки ,та ходють без палки".

У кріслі президента навіть не х..ло ,просто- пусте місто,зеро,нуль помножений на нуль.

Це безкарність породжує вседозвілля.
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15.09.2021 11:52
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Правоохранители установили, что одной из погибших оказалась пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Вторым погибшим оказался ветеран АТО, Алексей Кавлак.

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15.09.2021 11:19 Ответить
Шкода..молоді ,сильні ,красиві люди, патріоти. - 100% теракт.
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15.09.2021 11:22 Ответить
Лично знал Дарью....Чудесная девушка!!! как же так???!!! Царство Небесное погибшим((((((
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15.09.2021 11:30 Ответить
уже шьют перевозку взрывчатки (т.к. второй погибший был сапером в АТО).. оно им надо было что-то перевозить???
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15.09.2021 11:32 Ответить
Ще й у спорядженому стані..
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15.09.2021 11:38 Ответить
Не был он никогда ни сапёром, ни ветераном АТО.
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15.09.2021 17:49 Ответить
Вы это точно знаете ? и у Вас есть какие-то доказательства Ваших слов?
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15.09.2021 17:52 Ответить
Бог ты мой, да это все знают, разве только я?)))
Он был инструктором по тактической медицине и домедицинской помощи, членом ГО «Украинский Легион», основателем проекта Aid Brothers, инструктором 44 учебного центра, участником и соорганизатором проекта «Потомки свободных».

В ВСУ он не служил, УБД у него не было, в боевых действиях на Донбассе он не участвовал, хотя и проводил в зоне АТО тренинги по тактической и пара медицине, по оказанию первой помощи при минновзрывных травмах, наверно потому и кто то решил, что он сапёр)
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15.09.2021 18:18 Ответить
про сапера - точно не был, про то что не участник АТО - возможно и такое (про УБД имею ввиду)

но то что бывал, знал, умел, помогал, обучал - точно !

думаю пока все в шоке может быть много дезы (но хоть то, что не сапер, сразу снимает первую версию следствия, что сдетонировали перевозимые им взрывоопасные предметы)
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15.09.2021 18:25 Ответить
Він не був сапером і з вибухівкою не працював ніколи. Він був інструктором з домедичної допомоги і в АТО їздив як інструктор. В Дніпрі мав проводити тренінг "Надання допомоги після ДТП". Ті хто пише що він був сапером поширюють дезінформацію. Царство небесне Олексію
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15.09.2021 18:57 Ответить
це біля банку крові, здається
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15.09.2021 11:22 Ответить
По предварительной информации от правоохранителей, пара могла перевозить взрывчатку (так как ветеран АТО был сапером??) и она сдетонировала. В полиции также рассматривают вторую версию - умышленное убийство (хорошо хоть не самоубийство)
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15.09.2021 11:29 Ответить
По мне, так это покушение. Обратите внимание на мощность взаыва и то, что несмотря на эту "случайную" детонацию, кроме тех, кто был в машине, больше никто не пострадал
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15.09.2021 11:49 Ответить
просто... подрывника надо искать... а списать на перевозку и закрыть дело легче и без мороки
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15.09.2021 11:52 Ответить
100%.
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15.09.2021 11:54 Ответить
Сапер не знав, як перевозити вибухівку чи вибухівка детонує сама собою?
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15.09.2021 11:53 Ответить
тим паче що останнім часом вона була волонтером Червоного хреста і він інструктором учбового центру тактичної медицини...
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15.09.2021 11:59 Ответить
Не был он никогда ни сапёром, ни ветераном АТО.
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15.09.2021 17:50 Ответить
так, кожен причетний до роботи з вибухівкою добре знає, що детонатори та детонуючі шнури поруч з вибухівкою бути не можуть. Отже, якщо ліплять перевезення, то для дискредитації загиблого чоловіка.
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15.09.2021 18:59 Ответить
Вроде погибший был женат и подавал на развод ,паралельно встречаясь с погибшей ,но жена была беременна на 8 месяце и не давала своё согласие .Возможно жена наняла киллера ,чтобы отомстить таким образом разлучнице и неверному мужу
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15.09.2021 16:00 Ответить
о как... абалдеть..
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15.09.2021 16:14 Ответить
Ну это одна из версий .На обозревателе прочитал
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15.09.2021 16:18 Ответить
первая была - виноват АТОшник, т.к. в прошлом сапер значит точно перевозили взрывчатку...

вторая - авто переоборудовано на газ - газ и бабахнул...(не знаю остались ли там шматки баллона)

третья - теракт...(на 14.00 фрагментов устройства или остатков взрывчатки пока не нашли)

четвертая - работа киллера ( заказ обиженной жены )

скоро выйдем на самоубийство....
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15.09.2021 16:28 Ответить
Ще буде багато вкидів та версій від вбивць. Сподіваємося, що правду ми таки дізнаємось. Інтуїція мені підказує, що це теракт зроблений кацапськими агентами, які працюють у нас спокійно та роблять резонансні вбивства.
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15.09.2021 19:13 Ответить
і дуже хочеться щоб не забруднили липкими язиками двох загиблих Людей...

Вона така чемна була (бачив пару-трійку раз здаля)... вихована і смішлива...
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15.09.2021 19:19 Ответить
Боти забруднять обов'язково, це ж їхня робота.

Так, дуже гарна дівчина, шкода. Дуже важливу роботу вона робила, як і її товарищ. Світла пам'ять загиблим. Щось недобре коїться у Дніпрі. Бережіть там себе.
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15.09.2021 19:25 Ответить
Той хто пише, що він був сапером хоче повісити на нього перевезення вибухівки. Він не був сапером, а був інструктором по наданню домедичної допомоги
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15.09.2021 18:59 Ответить
Может пора официально признать лугандонобабве террористической организацией? Или какая разница ?
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15.09.2021 11:23 Ответить
ВРУ визнала їх терорганізаціями ще 2015 року
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15.09.2021 11:28 Ответить
Как бы да, но нет. Позволю себе скопипастить суть. "юридично "ЛНР" та "ДНР" не визнана терористичною організацією. При цьому посилаються на 24-у статтю Закону "Про боротьбу з тероризмом". У ній йдеться, що будь яка організація визнається терористичною виключно за рішенням суду. При цьому заяву про притягнення організації до відповідальності за терористичну діяльність подає до суду або Генпрокурор, або обласний прокурор.

Тобто ці судді вважають, що мав би бути окремий судовий процес, в якому "ЛНР" та "ДНР" мали визнати терористичною організацією.

А поки такого рішення по терористичним організаціям немає, ці судді перекваліфіковують злочин з "участь у терористичній організації" (ст. 258-3 Кримінального кодексу) на участь в "незаконних збройних формуваннях" (ст. 260 Кримінального кодексу)." Первоисточник : https://blogs.pravda.com.ua/authors/bratushchak/596f27b85dcb2/

Ну и я тоже не припомню лугандонов, посаженных за терроризм.
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15.09.2021 11:40 Ответить
Не маю бажання наразі починати політичний срач з такого сумного приводу. Але найпатріотичніші депутати у нас завжди протягують рішення і закони так, аби можна було крутити законами, як дишлом; не образити Мацкву; зберегти відхід до мінських договорняків.
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15.09.2021 11:49 Ответить
или выразить обеспокоенность...
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15.09.2021 11:29 Ответить
Упокойтеся в мирі
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15.09.2021 11:24 Ответить
Я конечно могу ошибаться, но сепары и русские, похоже, творят в Украине, что им вздумается, пока СБУ за биткоинами и сигаретами охотится. Убийства и "самоубийства" патриотов практически регулярными уже стали.
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15.09.2021 11:28 Ответить
В автомобиле Nissan Primera, который взорвался и сгорел средь бела в Днепре 15 сентября, находился Алексей Кавлак из Киева - член Совета общественной организации "Украинский Легион".

Мужчина с позывным "Змей" был старшим инструктором Легиона, командиром взвода Киевской Святошинской роты, инструктором 44-го учебного центра тактической медицины.

Алексей вместе с другими "легионерами" приехали в Днепр еще на День города, который отмечался 11 сентября. Они участвовали в нескольких мероприятиях. В частности, были инструкторами на уличных мастер-классах по реанимации, помощи при ДТП, контролю кровотечений, эвакуации пострадавших и тому подобное.

Последний пост Алексея, датированный 12 сентября, был написан из Днепра. Он делился фотографиями, на которых сам светился улыбкой.

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15.09.2021 11:50 Ответить
человек -- светлая душа
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15.09.2021 19:03 Ответить
Немає господаря в країні,немає...,безлад,анархія ,безкарність. Сепари, кримінал, окупанти ..." знайшли собі двір без собаки ,та ходють без палки".

У кріслі президента навіть не х..ло ,просто- пусте місто,зеро,нуль помножений на нуль.

Це безкарність породжує вседозвілля.
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15.09.2021 11:52 Ответить
Старлей Баканов разберется...
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15.09.2021 15:13 Ответить
кацапський теракт
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15.09.2021 12:02 Ответить
Афганцев запустили и сколько среди них игиловцев??? США и ЕС не берет афганцев потому что прохавали, что среди беженцев обычно скрытых игиловцев полно и теракты делают и в этих странах. Украинские власти должны отвечать за это своей головой!!!
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15.09.2021 13:04 Ответить
Судя по разрушениям на кг 3 тянет может пушечный порох перевозили ...баловство.
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15.09.2021 14:34 Ответить
Тобто вбивство ви не розглядаєте ?
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15.09.2021 16:01 Ответить
Как версия...
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15.09.2021 16:12 Ответить
Навіщо медичному інструктору перевозити порох? Поясніть. Це або вбивство або нещасний випадок з газовим балоном
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15.09.2021 19:02 Ответить
Новая версия ГБО...
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15.09.2021 19:16 Ответить
Страна - проходной двор, всякое международное ворье, бандиты, вражины сепарские,кацапская агентура, чувствуют себя в Украине как дома. Никому дела нет, война не война, сплошной Квартал 95...
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15.09.2021 15:12 Ответить
у нас скоро диверсионные группы врага будут встречать на границе с цветами и приветствовать по всему пути следования к месту проведения спецоперации
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15.09.2021 19:14 Ответить
К сожалению такие происшествия в нашей стране уже стали сухой статистикой. Не считаю, что во всем виноват Путин. Не принимаю "героев" которые победили (проиграли) в войне. Настоящие Герои это те, кто любыми способами избежали войны, но про них не пишут в учебниках. Погибшим - покоя, живущим - мира...
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15.09.2021 16:36 Ответить
треба негайно заборонити вибухівку!!
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15.09.2021 19:02 Ответить
краще вибухівку ліквідувати, бо ми дуже мирна держава, а наші ДРГ ніякі не ДРГ, бо розвідка заборонена
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15.09.2021 19:17 Ответить
Пиши про вязание крючком

Это тебе добавит самооценки...

На диване знания о подрывном деле добавляется только с пердежом в матрас
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16.09.2021 01:14 Ответить
не понятно одно - ради чего из бюджета выделяются все более гигантские суммы на СБУ?
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15.09.2021 20:42 Ответить
Работа явных дибилов....

Такая закладка нужна , как минимум , на жби демонтаж...

Пока у нас идея прекращения убийств кацапа - будут теракты и устранение неугодных...

Неисключаю личных неприязней... люди разные

Но факт на лицо....
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16.09.2021 01:12 Ответить
 
 