Взрыв автомобиля в Днепре квалифицирован как теракт. Погибли мужчина и женщина, - Нацполиция. ВИДЕО

Правоохранители установили, что в автомобиле, который взорвался сегодня утром в Днепре, находились мужчина и женщина, возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По состоянию на 10:30 установлено, что в автомобиле находились мужчина и женщина. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

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Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва автомобиля в Днепре.

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