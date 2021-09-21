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коррупция (8372) судмедэкспертиза (51) Рувин (21)

Миллионное состояние и тайные гости главного эксперта страны Рувина: "Я простой человек. Еще раз говорю - абсолютно простой". ВИДЕО

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Александ Рувин уже десять лет возглавляет институт судебных экспертиз в Киеве. Это учреждение решает судьбы самых резонансных дел уровня убийства Павла Шеремета, янтарной истории экс-нардепа Розенблата, убытков от Роттердам+. И пока институт делает экспертизы в топ-делах, в гости к Рувину приезжают влиятельные чиновники и контрабандисты, а семья директора Института пополняет свой автопарк и запасы недвижимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании журналистов проекта BIHUS.Info.

Согласно последней декларации Рувина у него есть две квартиры, купленные еще в "нулевых" годах, один гараж, одно помещение, в котором жена Рувина организовала работу салона красоты и два автомобиля - Land Cruiser и Camry. 

Но, по данным расследователей, задекларированные активы очень отличаются от тех, которыми пользуется Рувин и его семья. Главный эксперт страны проживает в элитном ЖК в центре Киева, где стоимость квартиры стартует от 30-ти миллионов гривен, жена Рувина пользуется незадекларированным автомобилем стоимостью четыре миллиона гривен, пасынок Рувина арендует квартиру стоимостью 200 тысяч гривен за месяц, сын Рувина работает простым оперативником в полиции, на на работу ездит на элитном Мерседесе с персональным водителем, а кум Рувина - Валерий Сыровацкий, зарабатывает миллионы на строительстве Подольсько-Воскресенского моста в Киеве.

По словам Рувина, на элитном автомобиле жене просто дали покататься, его кортеж  - это часть системы его охраны, организованной СБУ, а недвижимость сына и пасынка - это они "все сами".

 "Просто я простой человек. Еще раз говорю - абсолютно простой. Квартиру я не орендовал и своей квартиры не имел. Я живу на Оболони, как и жил. Я там три с половиной месяца жил. Почти заканчиваю ремонт и скоро вернусь обратно в свою квартиру. Меня товарищ пустил туда пожить. Мы переехали туда в маленькую квартирку на некоторое время. Жена почти все вещи назад уже перевезла и мы назад возвращаемся", - объясняет Рувин, к примеру, проживание в элитном ЖК в центре Киева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы дали оценку действиям Порошенко, Муженко, Назарова и Хомчака", - директор киевского НИИ судэкспертиз Рувин о третьей экспертизе по Иловайску. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+34
Хаха, машину жене дали покататься а в элитную квартиру меня пустили пожить, да он людей совсем за лохов держит.
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21.09.2021 11:09
+23
Рувин, Рувин,...... аааа, это же ещё один потомственный запорожский "козак".
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21.09.2021 11:06
+20
Еще один безсребренник.

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21.09.2021 11:09
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А разве Оболонь это центр Киева? Не знал...
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21.09.2021 13:43 Ответить
Вы странно сюжет смотрели. Рувин не на Оболони живет, а в центре киева в элитном ЖК с видом на задницу Родины Матери.
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21.09.2021 14:48 Ответить
Был как-то у него дома. Года 3-4 назад. На Оболони.
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21.09.2021 16:31 Ответить
Ну так никто не отрицает того, что у него есть квартира на Оболони. Одно другому не мешает...
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21.09.2021 16:32 Ответить
Может и так...
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21.09.2021 16:35 Ответить
це "серйозний" прищ. Генерал Замана Рувіну ставить у вину незаконне присвоєння статусу учасника бойових дій (за розмінування) він підробив наказ МО ще СРСР, бо служив в саперному батальоні. А вже у 2015 році сам собі присвоїв статус експерта в стратегічному плануванні Збройних сил України. Єдиний у світі військовий експерт - рівня Манштейна, не інакше. І експертизи на кшалт - "єсли би сделали так, то било би не так". Як писав один із маршалів, все планування до війни і до 1943 року здійснювалось без врахування дій противника, вважали що сам противник повинен підстроюватись під їх наміри, а все писалось виключно для "прокурора". Недаром експерт Ірхін визнає, що по справі Антоненка він робив психологічнеий портрет, а його експертизу використали прокурори безвідносно до самої справи і зробили головною, як і експертизу англійця. Той теж визнав, що його експертиза є похідною, а не основною.
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21.09.2021 13:51 Ответить
колись в історії юриспруденції був комічний і одночасно трагічний епізод. Один діяч "мистецтв" виїхав в евакуацію в Самарканд. В 1945 році повернувся і побачив, що з квартири, яка була заброньована винесли всі меблі і рояль. Він звернувся по інстанціях, провели перевірку, виявилось, що все забрав замгенпрокурора. Однак той предявив квитанцію, що це все він купив через магазин у встановленому порядку і предявив накладну і чек на оплату видані у 1944 році. Суд призначив експертизу експерт підтвердив "справжність" квитанції та чека. Однак в суді( це було у 1947 році) суддя на прохання діяча мистецтв перегорнув квитанцію, а на ній знизу були надруковані вихідні дані типографії і виявилось, що квитанція видрукована у 1946 році. Скандал вийшов ще той. Заму дали десятку за "самозбагачення" (тоді було таке формулювання) і одночасно "посадили" експерта. Ось так заказна експертиза привела до цугундера.
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21.09.2021 14:08 Ответить
Я коли читаю новини дня і осіб,що відмітились , то складається таке враження,що у нас уже не існує країни,як такової в параметрах державності,як закон. Те,що цей Рувин є не просто корупціонером, то цей Рувин і є мозок корупції взагалі.
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21.09.2021 14:33 Ответить
Ви не праві, закони є, як писані так і засновані на традиції. В данному випадку ми маємо державний стан- бюрократія де, керують державою чиновники користуючись традиційним правом. Згідно Марксу, держава і є власністю бюрократів, так колись називали чиновників. А на те що, написано на папері не звертайте уваги, воно тільки для видимості, аби лохи не бунтували.
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21.09.2021 14:51 Ответить
Респект Старому Коню за творческое использование Основ при нализе современности.

Совершенно классическая формулировка - "Государство есть собственность бюрократии".

В оппозиционной российской прессе этот феномен приватизации всего Государства правящей бюрократией с целью хищного самообогащения назван путём конвертации Власти в самую разнообразную Собственность ещё лаконичнее и более ёмко:

Властесобственность.
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22.09.2021 03:00 Ответить
из ваших он, из правосраных.

Читай- кум у него есть.

Значит крест у него на шее.

А "жидов" у вас остась 0.07% относительно населения.

Около 26000, сейчас и того меньше.

Бегут от вас.

Хотя я не думаю, что ты в Украине и украинец.

Ты- шваль
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21.09.2021 18:25 Ответить
Ні. ЗЕ це тупий дегенерат. Все його оточення корумповані жиди найгіршого гатунку, кацапи та декілька укроманкуртів. "Бєгуть" від нас ті у кого ще "чуйка" залишилась і то лише після того як накрадуть на два три покоління...
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21.09.2021 21:12 Ответить
А причем тут Зеленский?? Написано в голове - 10 лет руководит институтом судебных экспертиз, 10 лет Зеленский не у власти, А вот ваши порошенки, овощи и т.д. те да. Так что не надо с больной головы на здоровую.
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22.09.2021 07:18 Ответить
поки такі чорти жирують та розповідають щодо квартиру дали пожити\машину покататись та й труси поносити, мусорська держава судить інших громадян #freebalashov

https://www.youtube.com/watch?v=_Vc-vsQXheo
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21.09.2021 16:31 Ответить
Вже давно порядні люди, а значить такі, в яких є совість, називають таких спіцілістів іксПЕРДами.
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21.09.2021 16:33 Ответить
Что-то с Дениской после жомовой ямы произошло
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21.09.2021 17:30 Ответить
А кто я есть? Простой советский парень,

простой советский дипломат, две тыщи сто рублеё оклад.

А что я ем? А ем я осетрину,

простую русскую еду. её ловлю в своём пруду.

Кого %***? %*** простую бабу.

Простую бабу из ЦК, везде нужна своя рука.
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21.09.2021 17:36 Ответить
только за одну фамилию, этого эксперда нужно отправить в утиль
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21.09.2021 18:01 Ответить
Очевидно, верить исследованиям господина Рувина со товарищи уже не приходится...
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21.09.2021 19:28 Ответить
В інституті працює триста експертів. І при чому вони до Рувіна, а Рувін до експертиз, до яких він підписує лише супровідні листи і не більше. За результати експертизи несе відповідальність лише експерт, який її безпосередньо виконує. Є сумніви у результаті експертизи, призначають повторну або комісійну експертизу. І не директор інституту її виконує. Люди мають властивість помилятися. І експерти в тому числі, як і кожен з нас. А опльовувати наукову установу, якій більше ста років, яка існувала до Рувіна і всіх нинішніх переживе, то чисте невігластво.
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22.09.2021 11:16 Ответить
это тот, который картинки рисовал, как Савченко "планировала" с баржи миномётами по куполу верховной рады и на гидроциклах убежать. тот ещё "эксперт" .
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21.09.2021 20:41 Ответить
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22.09.2021 00:10 Ответить
І я -не я, і хата не моя, і мянятаманєту і жананєту і пасинканєту, і взагалі,панове, я дуже бідний, я рік не був у бані,мене дівчата не *******...
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22.09.2021 02:20 Ответить
може і казнокрад, але якщо це озвучив дешева москальська шлюшка фікус, то ситуація починає грати іншими барвами.... Фікус і перднути не може без вказівки від москальських чекістів!
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22.09.2021 05:08 Ответить
не може, а 100% казнокрад.

Певно експертизу у справі Шеремета теж він робив.
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22.09.2021 08:25 Ответить
І якої ж національності цей чоловік ?

От хто плодить корупцію та бедлам у країні.
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22.09.2021 08:23 Ответить
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