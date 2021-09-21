Миллионное состояние и тайные гости главного эксперта страны Рувина: "Я простой человек. Еще раз говорю - абсолютно простой". ВИДЕО

Александ Рувин уже десять лет возглавляет институт судебных экспертиз в Киеве. Это учреждение решает судьбы самых резонансных дел уровня убийства Павла Шеремета, янтарной истории экс-нардепа Розенблата, убытков от Роттердам+. И пока институт делает экспертизы в топ-делах, в гости к Рувину приезжают влиятельные чиновники и контрабандисты, а семья директора Института пополняет свой автопарк и запасы недвижимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании журналистов проекта BIHUS.Info.

Согласно последней декларации Рувина у него есть две квартиры, купленные еще в "нулевых" годах, один гараж, одно помещение, в котором жена Рувина организовала работу салона красоты и два автомобиля - Land Cruiser и Camry.

Но, по данным расследователей, задекларированные активы очень отличаются от тех, которыми пользуется Рувин и его семья. Главный эксперт страны проживает в элитном ЖК в центре Киева, где стоимость квартиры стартует от 30-ти миллионов гривен, жена Рувина пользуется незадекларированным автомобилем стоимостью четыре миллиона гривен, пасынок Рувина арендует квартиру стоимостью 200 тысяч гривен за месяц, сын Рувина работает простым оперативником в полиции, на на работу ездит на элитном Мерседесе с персональным водителем, а кум Рувина - Валерий Сыровацкий, зарабатывает миллионы на строительстве Подольсько-Воскресенского моста в Киеве.

По словам Рувина, на элитном автомобиле жене просто дали покататься, его кортеж - это часть системы его охраны, организованной СБУ, а недвижимость сына и пасынка - это они "все сами".

"Просто я простой человек. Еще раз говорю - абсолютно простой. Квартиру я не орендовал и своей квартиры не имел. Я живу на Оболони, как и жил. Я там три с половиной месяца жил. Почти заканчиваю ремонт и скоро вернусь обратно в свою квартиру. Меня товарищ пустил туда пожить. Мы переехали туда в маленькую квартирку на некоторое время. Жена почти все вещи назад уже перевезла и мы назад возвращаемся", - объясняет Рувин, к примеру, проживание в элитном ЖК в центре Киева.

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