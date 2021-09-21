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вакцина (3810) ВР (28822) депутат (3235) Радуцкий Михаил (284) COVID-19 (18596)

Сегодня в Верховной Раде вакцинированы не более 50% депутатов, это позор, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Сейчас в Верховной Раде вакцинированы не более 50% народных депутатов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета здравоохранения Михаил Радуцкий.

Видео ICTV

"Это позор, когда Верховная Рада пишет законы, которыми требует от людей вакцинироваться, носить маски, сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде провакцинировано не более 50% депутатов. Сегодня Верховной Раде не надо никого загонять в стойло с вакцинацией. Не загоним", - подчеркнул парламентарий.

"Перед входом в зал Верховной Рады, если вакцинирован - пожалуйста, если не вакцинирован - за свой счет сдай антиген-тест: 15 минут и заходи, если ты переболел", - добавил Радуцкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корниенко не знает, сколько "слуг народа" вакцинировались от коронавируса: "У нас свобода в этом плане"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
А маски из госрезерва продать в разгар пандземии это не позор? А? кРадуцкий?
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21.09.2021 11:42
+6
А зеленая шобла вакцинировалась? Хотя справку могут предъявить..шо им стоит ее сделать..

И переболевших тоже пусть провакцинируют, чтобы не было глупых мыслей заставлять вакцинировать всех без разбору
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21.09.2021 11:46
+4
Пенсионеры во всех маршрутках, жеках, магазинах, банках и т.д. Невидно только откровенно дряхлых, а 60-70 повсюду
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21.09.2021 12:17
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Получается какие депутаты, такой и народ их избравший. Пох...изм, недоверие, незнание, непонимание и нежелание узнавать больше, а потом отдых на вентиляторе в реанимации и при осложнении, глупая смерть
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21.09.2021 11:40 Ответить
Глупая смерть-это когда умер после вакцинации.
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21.09.2021 17:10 Ответить
Глава парламентського комітету з медицини Радуцький не має медичної освіти і досвіду медичної практики, а за професією є фізкультурником - ось це справжня ганьба!
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21.09.2021 18:42 Ответить
А маски из госрезерва продать в разгар пандземии это не позор? А? кРадуцкий?
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21.09.2021 11:42 Ответить
да не - это значит нае..ать гоев
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21.09.2021 11:46 Ответить
Перед входом в зал Верховной Рады, если вакцинирован - пожалуйста, если не вакцинирован - за свой счет сдай антиген-тест: 15 минут и заходи, если ты переболел

Всячески поддерживаю. Начните сегрегацию с себя
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21.09.2021 11:43 Ответить
Так вони і хочуть протягнути можливість дистанційного голосування, бо бажання вакцинуватись не мають.
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21.09.2021 11:45 Ответить
зато невакцинированые при куртяках-кожанах...

вам еще 2.5 года тырить, не хнычте...
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21.09.2021 11:44 Ответить
Их усыплять надо а не вакцинировать.
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21.09.2021 11:45 Ответить
Ага, битой бейсбольной!
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21.09.2021 11:49 Ответить
Так це ж ніяких сил не хватить.

Он Юзика і того, другого, Стефанчука попробуй ще прибий.
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22.09.2021 07:37 Ответить
Да не хрен там и пробовать, быков в миг валят с копыт...
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27.10.2021 18:13 Ответить
Лайфхак: а вот бюджетников гонят колоться под угрозой увольнения.. Депутаты - те же бюджетники.
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21.09.2021 11:45 Ответить
Школам значить не можна працювати, якщо менше 50% вакцинованих а ВРУ можна
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21.09.2021 12:26 Ответить
позор более 50%, независимо от вакцинации
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21.09.2021 11:45 Ответить
А зеленая шобла вакцинировалась? Хотя справку могут предъявить..шо им стоит ее сделать..

И переболевших тоже пусть провакцинируют, чтобы не было глупых мыслей заставлять вакцинировать всех без разбору
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21.09.2021 11:46 Ответить
Позор-это присутствие там жоппоблочной и иже с ними нечисти! А так же, зеленых, разномастных *********, случайно туда попавших!
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21.09.2021 11:48 Ответить
Коллективный иммунитет возможен при охвате менее 50%. Доказано ВР. Истеричку Ляшко гнать в шею.
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21.09.2021 11:48 Ответить
Все там вакциновано вже давно, просто вакцинувалися ще в лютому-березні коли в Україні вакциною для "простого наріду" і не пахло.
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21.09.2021 11:48 Ответить
Так уже дія вийшла за стільки місяців.
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22.09.2021 07:38 Ответить
Неожиданно 50% не дураки!?
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21.09.2021 11:49 Ответить
Просто жить хотят... Кстати, Ляшко, чуть сам не подох от вакцинации, когда сразу же после вакцианции он заболел тяжело короновирусом. Но, к сожалению, отошёл от последствий собственной вакцинации и теперь решил всех подряд поддавать риску смерти от уколов шмурдяком.
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21.09.2021 11:54 Ответить
За перші півроку 2021, В Україні померло 349041 чоловік

З них, через COVID-19 померло 35125

Тобто від короновірусу вмирає 10% від загальної кількості померлих.

На першому місці - смертність від хвороб системи кровообігу 217894 померлих.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ds/kpops/arh_kpops2021_u.html
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21.09.2021 11:49 Ответить
у зеленых нет позора - у них есть небезосновательная опаска

Enter.

все видели как горят бтры на Майдане...
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21.09.2021 11:49 Ответить
так у цивілізації діє правило "вакцинований. переболівший. протестований". вакцинований і переболівший мають сертифікати. невакцинований робить тест.
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21.09.2021 11:49 Ответить
тест стоит от 400 грн. Как думаешь пенсия ломится на это тестирование? Старое дурачье и масок не носит.
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21.09.2021 11:56 Ответить
И почему же они живые
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21.09.2021 11:59 Ответить
пенси не так шляються. більшість має мале коло контактів. і коротких контактів. тоді кол для вірусу потрібен довгий контакт у закритому примішенні без вентиляції. грає роль кількість вдихнутих вірусинок, які видихаються хворою людиною у вигляді аерозолю.
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21.09.2021 12:12 Ответить
Пенсионеры во всех маршрутках, жеках, магазинах, банках и т.д. Невидно только откровенно дряхлых, а 60-70 повсюду
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21.09.2021 12:17 Ответить
ну якщо порівняти стан відер з гайками які на периферії називають маршрутками, то там вентиляція дай боже через дірки у палець завтовшки. то цаци різні хочуть бус з кондьором і з ковідом у придачу.
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21.09.2021 12:19 Ответить
так то ти їх бачиш як масу. а якщо візьмеш одного пенса, то він не так часто їздить, як ти собі намалював.
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21.09.2021 12:21 Ответить
У каждого есть родственники или знакомые пенсионеры. Вполне себе активные люди Дома не сидят
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21.09.2021 12:28 Ответить
саме із цієї точки зору я і пишу комент.
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21.09.2021 12:29 Ответить
Ну так живые и активные. Дай Бог здоровья
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21.09.2021 12:33 Ответить
Смертность 2% + . Уверен что ты не в этих процентах?
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21.09.2021 12:13 Ответить
Уже два года уверен. Хоть пару раз и болел. Не знаю чем. Не тестился, при болезни Хоть дома не сидел и несколько раз пересекал границу.
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21.09.2021 12:20 Ответить
Без теста? Пересекал границу? С какой страной? Предупреждаю сразу - Дырляндия это не государство
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21.09.2021 12:26 Ответить
Там же написано: не делал тест пока болел.
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21.09.2021 12:30 Ответить
заврался чувак)
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21.09.2021 21:57 Ответить
а у цивілізації швидкий тест безкоштовний. це українці на ньому бізнес роблять.
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21.09.2021 12:10 Ответить
Ожидаю в больнице на вакцинацию. Час ожидаю. Не хватает одного человека чтобы открыть флакон с вакциной. Некоторые записавшиеся просто не пришли. Так что чему удивляться. какой народ такая и Рада. А там, как известно, 43% зебилы и 13% зажоперы из секты "Спутник V"
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21.09.2021 11:51 Ответить
зелёных там большинство... Но не вакцинированы и не собираются вакцинироваться депутаты со всех фракций... Хотя ещё пожить
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21.09.2021 11:56 Ответить
Понимаешь Коля. Все относительно. Двоих моих товарищей уже похоронили. Два сотрудника выкарабкались. Шеф три недели в реанимации был, неделю в искусственной коме. Хочешь играть в русскую рулетку - пожалуйста.
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21.09.2021 12:08 Ответить
Проблема в том, что рулетка это когда тебя насильно под угрозой заставляют вакцинироваться, как недавно умершего от вакцины 19 летнего студента.

А если ты сам добровольно хочешь вакцинироваться то это твоё дело.

Почти два года у нас не было вакцин, как то пережили... И ещё можно хоть 100 лет жить без этих вакцин. А в старшилки от людей, которые заинтересованы и имеют куш от вакцин, нормальным людям не интересны.

Я например, переболел уже этим короновирусом ещё год назад, да была повышенная температура, слабость, итд... Но ничего, перенёс как грипп... Так, что мне эта вакцина сейчас нафиг не нужна, ну реально...
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21.09.2021 12:16 Ответить
Пережили? 55 тыс. умерли. Допускаю, что статистика косячит. Но и в твоей Рашке 200 000 сдохло. Это официально. Хотя кто вас там, мокшей, считает
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21.09.2021 12:31 Ответить
дай Бог, что бы рашка вся сдохла вместе с тобой кацап федоров
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21.09.2021 12:45 Ответить
Изо рта - да в пазуху. Сдохнешь раньше, чем думаешь, мокша нулевая
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21.09.2021 12:52 Ответить
Кацап федоров из паРаши, ты уже мёртвый, по определению
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21.09.2021 12:54 Ответить
Дурень думкою багатіє. Та мені байдежу що там базікає руцька свиня
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21.09.2021 12:57 Ответить
Москаль, ты как был убогим рабом пуйла так им и останешься, да ещё и уколотый ширкой )
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21.09.2021 13:04 Ответить
Давно у дзеркало дивився? Та й хто такий пуйло?? За ***** знаю ********** керує,. А ти, мокшаньска бидлота, скажи - "Путін - *****" та "Крим - це Україна". А я послухаю
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21.09.2021 15:45 Ответить
я теж не вживаю матюкливих слів. Бо - немоскаль. А пуйло - він такий один і його весь світ знає. Я навіть вважаю за образу, що словом що співзвучне дітородному органу називають кремлівського диктатора. не достойний він навіть такого призвіська. Але українцям подобається - то хай.
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21.09.2021 19:07 Ответить
55т умерли за все время,это 2 года ( и то цифра натянутая, там пенсионеров в стате "последний год" больше половины), а только за это полугодие 210т от проблем крови умерло, от рака херова туча, но ковидные страшилки впереди планеты.Таких упоротых как ты даже тут с каждым днем все меньше и меньше, видать методички новые не подвезли а по старым не платят
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22.09.2021 09:11 Ответить
Еще один дегенерат. Ну что ж. Идет второй карантин. Посмотрим что петь будешь, недоразвитое. Хотя вы там на Рашке, все ипанутые.
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22.09.2021 19:03 Ответить
дятел ,тебя не укололи что ты такой агресивный, или бабло за посты перестали платить? Смотрю в последнюю неделю лютых ваксеров тут кот наплакал, либо платить перестали либо выздыхали после уколов
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23.09.2021 08:57 Ответить
Полистай интернет. и найдешь новости что-то кто-то умер в кинотеатре при просмотре №Д, А кто-то умер во время игры на компе. Что 3д или игры запретили. Кто-то и от укуса комара загнуться может. Так что пример ни о чем
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21.09.2021 12:39 Ответить
вони повинні відкрит флакон навіть коли однук дозу викинуть. одна доза не повинна не дати вакцинувати інших 5 чи 9. то тьотки туплять.
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21.09.2021 12:14 Ответить
Почему большая часть переносит легко, а некоторые балансируют между жизнью и смертью. Вот, где надо проводить исследования и искать, как можно это предотвратить. А не колоть всех без разбору.О
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21.09.2021 12:24 Ответить
ніяк. це рулетка Дарвіна. так само реагують люди на всі інші планові щеплення.
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21.09.2021 12:31 Ответить
кто вам сказал, что колят всех без разбора?
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21.09.2021 12:34 Ответить
бо немає індульгенції тим, хто вже перехворів. у 73%них мізків лише один критерій - уколотий. а перехворівшого треба колоти коли тест покаже відсутність антитіл. і в загалі усіх треба колоти після хоча б швидкого тесту, який є негативним. плюс ще протипоказання. а вони реально, якщо у людини є реакції на компоненти вакцини. українці шпигають усих. лише коли сам пацієнт знає як і що лікарю перед уколом сказати. тобто сам собі лікар.
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21.09.2021 12:39 Ответить
Поймите простую. истину. Прививка не дает 100% гарантий. Но привитые легче переносят заболевание. И меня поражает дремучесть оппонентов. Как мир оспу победил знаешь?
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21.09.2021 12:55 Ответить
Чума,холера,туберкулез.Прививка действительна на 99,9%.А прививка которая ничего не гарантирует это не прививка а какашка.В начале 19-го века нанотехнологий небыло но была гарантия да и инженеры под своими мостами стояли при их испытаниях а не стояли осторонь смотря завалится или нет.
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21.09.2021 13:02 Ответить
Пробачте. А ви хто за фахом?
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21.09.2021 15:47 Ответить
ти нe зрозумiв про що у мeнe алe bажаня щось сказати умнe заставило тebe змiнити тeму
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21.09.2021 14:15 Ответить
А кто ж тебя поймет ? Помню где-то с полгода назад уже пересекались. Судя по нулям на "табло", не я один такой "непонятливый". Мне с тобой спорить нет желания, а тем более наставлять на путь истины. Ходи не вакцинированным
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21.09.2021 15:41 Ответить
О, а Ви мабуть думаєте, що за допомогою вакцини? То може наведете скільки люду було вакциновано коли вона зникла.😂
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21.09.2021 18:18 Ответить
Господин Радуцкий! А ларчик-то просто открывается - не нужно как бы удивляться и морщить лоб - многие депутаты, наверное, знают об этой хворобе и "пользе" вакцинации больше, чем Вы думаете. И это их гражданское право! Даже ВОЗ предупреждает, что никакого насилия и принуждения по вакцинации не может быть. А Ваше право убеждать их в пользе этого грандиозного, но не совсем убедительного мероприятия. Но, если принимать за основу Ваши убеждения, то, учитывая условия жизни, питания и мед.обслуживания в окопах на линии разграничения и в тюрьмах , там уже не должно было быть ни военных, ни заключенных. И почему талибы вообще ходят без масок и пока живы??? И почему активисты в Великобритании и Нидерландах не нашли в своих больницах озвученное правительством количество больных короновирусом и вышли на митинги протестов, которые власть почему-то разгоняла газом? Вы должны признать, что в этой пандемической ситуации очень и очень много не ясного и убедительного, поэтому люди сомневаются.
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21.09.2021 12:26 Ответить
просто зелений бюрократичний мозок запрограмував у 73%ній голові, що 80% вакцинованих це єдиний критерій, за яким треба керувати людськими долями. тоді коли у цивілізації діє критерій "вакцинований. перхворівший.протестований", де перші два варіанти повинні пред"явити сертифікат вакцинації або перенесення хвороби, і перехворівших не гонять вакцинуватися аби лише досягти поствленої планки у 80%.
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21.09.2021 12:35 Ответить
Никто не имеет права заставлять вакцинироваться ,это дело каждого. А когда настойчиво под угрозой увольнений и лишение привелегий нас хотят вакцинировать любим путем,то надо подумать ...... к чему такая забота . В стране людей умирает много и не только от Ковида,есть неизлечимые болезни от которых так и не сделали вакцину....... Есть много стариков которые не доедают,и живут за чертою бедности но пристального внимания и желание улучшить и продлить их жизнь никто не предлагает в принудительном порядке..... В чем тогда подвох... в заботе о народе....????
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21.09.2021 12:52 Ответить
Тільки йдеться не про позбавлення привілеїв, ні.

Похід в театр, на стадіон, в музей і т.д. - не привілей. Люди як би платять податки і на ці речі теж.
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22.09.2021 07:43 Ответить
Перед входом в зал Верховной Рады, если вакцинирован - пожалуйста, если не вакцинирован - за свой счет сдай антиген-тест: 15 минут и заходи, если ты переболел"

Ну замечательно!А если не болел и не вакцинирован,то всё,ты уже не человек
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21.09.2021 14:25 Ответить
Якщо школи закривають при наявності менше,ніж 80% вакцинованих вчителів- то ВР з її 50% слід теж закрити.
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21.09.2021 16:16 Ответить
а почему бы не проводить насильственно))) т.е. обязательно тестирование (антиген-тест, 15 мин - со слов крадуцкого) с выдачей соответственной бамажки-результата!

и как раз бы и показало картину маслом... надо ли ширяться ( переболел, болеет...может заболеть)

может потому что вакцинами затарились (отмыли капитал-курточки...ну кому как повезло)))), а тесты для всех - дорого... да и картина может вылезти совсем не та что в новостях свистят ...
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21.09.2021 17:28 Ответить
Бачила інформацію, що Трюдо на кілька років вперед вже нарезервував на к-ть людей, яка в чотири рази перевищує населення Канади.
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22.09.2021 07:45 Ответить
значит в ВР - все же есть люди с мозгами......
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21.09.2021 17:50 Ответить
Не розумію чому коли по новинах кажуть скільки захворіло на ковід , не кажуть скільки з них вакцинованих ? Я думаю що близько 0. Оце була б нормальна агітація за вакцинацію. Для антивакцинщиків - я вакцинувався Пфайзером і маю сертифікат. За це дякую владі - що дали можливість обрати нормальну вакцину, а не кацапський шмурдяк.
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21.09.2021 17:56 Ответить
Раніше люди купували індульгенції, а тепер "вакцианальний" сертифікат для щеплених. Час іде, а люди не розумнішають.
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21.09.2021 18:25 Ответить
є хороша притча про індульгенції: рицар-розбійник зустрів по дорозі монаха, що торгував індульгенціями. Той запевняв, що коли рицар купить індульгенцію - прощення всіх гріхів, минулих і майбутніх, то рицар із задоволенням купив. А потім зарубав монаха, забрав всю його касу і сказав своїм: ви чули цього клоуна - він сказав, що гріхи мені всі прощені. А значить і цей також. Проти логіки не попреш.
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21.09.2021 19:17 Ответить
органы самоуправления Трускавца на совещание пущать только вакцинированных всех остальных прибывших на совещание.вакцинировать индийским шмурдяком и отправить домой как вакцинированных, не признанной в ЕС вакциной,которой вакцинировали украинский народ
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21.09.2021 20:21 Ответить
А сколько из тех 50% вакцинированных депутатов купили себе сертификат о вакцинации?
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21.09.2021 20:42 Ответить
Та всі вони вже вакциновані. Вони ж за кордоном відпочивають, тому зробили щеплення, щоб була можливість туди літати. Це і не депутати роблять, лише заради відпочинку роблять собі вакцину
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22.09.2021 09:26 Ответить
Брехня, там до 50%, ещё далеко, так что, не надо лапшу вешать народу на уши. А вот интересно, он сам вакцинирован, или купил себе справку уже???
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27.10.2021 18:27 Ответить
 
 