Сегодня в Верховной Раде вакцинированы не более 50% депутатов, это позор, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО
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Сейчас в Верховной Раде вакцинированы не более 50% народных депутатов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета здравоохранения Михаил Радуцкий.
Видео ICTV
"Это позор, когда Верховная Рада пишет законы, которыми требует от людей вакцинироваться, носить маски, сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде провакцинировано не более 50% депутатов. Сегодня Верховной Раде не надо никого загонять в стойло с вакцинацией. Не загоним", - подчеркнул парламентарий.
"Перед входом в зал Верховной Рады, если вакцинирован - пожалуйста, если не вакцинирован - за свой счет сдай антиген-тест: 15 минут и заходи, если ты переболел", - добавил Радуцкий.
Топ комментарии
+14 Підлога Маккартні
показать весь комментарий21.09.2021 11:42
+6 Речь Брежнева
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+4 ПанСан
показать весь комментарий21.09.2021 12:17
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Всячески поддерживаю. Начните сегрегацию с себя
вам еще 2.5 года тырить, не хнычте...
Он Юзика і того, другого, Стефанчука попробуй ще прибий.
И переболевших тоже пусть провакцинируют, чтобы не было глупых мыслей заставлять вакцинировать всех без разбору
З них, через COVID-19 померло 35125
Тобто від короновірусу вмирає 10% від загальної кількості померлих.
На першому місці - смертність від хвороб системи кровообігу 217894 померлих.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ds/kpops/arh_kpops2021_u.html
Enter.
все видели как горят бтры на Майдане...
А если ты сам добровольно хочешь вакцинироваться то это твоё дело.
Почти два года у нас не было вакцин, как то пережили... И ещё можно хоть 100 лет жить без этих вакцин. А в старшилки от людей, которые заинтересованы и имеют куш от вакцин, нормальным людям не интересны.
Я например, переболел уже этим короновирусом ещё год назад, да была повышенная температура, слабость, итд... Но ничего, перенёс как грипп... Так, что мне эта вакцина сейчас нафиг не нужна, ну реально...
Похід в театр, на стадіон, в музей і т.д. - не привілей. Люди як би платять податки і на ці речі теж.
Ну замечательно!А если не болел и не вакцинирован,то всё,ты уже не человек
и как раз бы и показало картину маслом... надо ли ширяться ( переболел, болеет...может заболеть)
может потому что вакцинами затарились (отмыли капитал-курточки...ну кому как повезло)))), а тесты для всех - дорого... да и картина может вылезти совсем не та что в новостях свистят ...