Сегодня в Верховной Раде вакцинированы не более 50% депутатов, это позор, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

Сейчас в Верховной Раде вакцинированы не более 50% народных депутатов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета здравоохранения Михаил Радуцкий.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео ICTV

"Это позор, когда Верховная Рада пишет законы, которыми требует от людей вакцинироваться, носить маски, сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде провакцинировано не более 50% депутатов. Сегодня Верховной Раде не надо никого загонять в стойло с вакцинацией. Не загоним", - подчеркнул парламентарий.

"Перед входом в зал Верховной Рады, если вакцинирован - пожалуйста, если не вакцинирован - за свой счет сдай антиген-тест: 15 минут и заходи, если ты переболел", - добавил Радуцкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корниенко не знает, сколько "слуг народа" вакцинировались от коронавируса: "У нас свобода в этом плане"