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Кровавая бойня в России: первое нападение Бекмансуров осуществил по пути в вуз - стрелял по проезжающему автомобилю. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В сети появилось видео с автомобильного видеорегистратора, как пермский стрелок Тимур Бекмансуров начал производить выстрелы еще на улице – по случайному автомобилю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Первые выстрелы Тимура Бекмансурова. На подходе к Пермскому государственному университету он открыл огонь по машинам", - говорится в сообщении.

На видео видно, как Бекмансуров выбежал на дорогу и выстрелил в лобовое стекло автомобиля, в зону водителя, по стеклу пошли трещины, но водитель не стал останавливаться и продолжил движение.

Как пишет Telegram-канал Shot, стрелять в университете Бекмансуров поехал на такси.

"Конечной точкой в "Яндекcе" указал ж/д станцию "Пермь-2". Оттуда до ПГНИУ рукой подать — около 600 метров. Приехал в 11:02. Когда преступник вышел из синей "мазды", он не торопился в вуз. Размахивая большой чёрной сумкой и прикрыв лицо балаклавой, Бекмансуров в 11:04 пошёл на остановку. Там он пробыл 15 минут, а затем направился к вузу. Судя по расписанию, в 11:30 должна была начаться третья пара. Первые выстрелы на улице были слышны за несколько минут до звонка", - говорится в комментарии под видео.

В то же время, Telegram-канал Shot опубликовал выдержки из допроса матери стрелка Бекмансурова:

"Он спокойный, заботливый, очень любит животных, особенно кошек. Я считаю, что у меня был идеальный ребёнок, он во всём мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было. Насколько я знаю, он много читал информации на военную тему, в частности про Сирию, где раньше в командировке находился его отец.

Раньше он был зарегистрирован в соцсети "ВКонтакте". Около месяца-двух назад он удалил свою страницу. Никаких увлечений сына, кроме тем оружия и истории, я не знаю. Он практически всё время находился дома.

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Сын коммуникабельный, вполне легко знакомился с людьми, у него хорошо была поставлена речь. Мне кажется, он был очень умный, знал психологию людей, так как примерно в семь лет я его водила на тестирование к психологу перед школой. Он успешно прошёл тестирование, психолог сказала мне, что мальчик очень умный и сразу видно, что я с ним занималась дома. Когда мы с ним пришли домой, я стала его хвалить за тестирование, он мне спокойно сказал, что всё так хорошо, потому что психолог хотела это услышать. Я была очень удивлена таким ответом.

Я просто в шоке! Могу сказать, что сын всегда не любил людей. Общался только с определённым кругом лиц, не любил шумные места, любил больше спокойствие, тишину, побыть один дома!" 

Спецодежды я никакой у него не видела. Знаю, что ранее, в пришлом году, в Интернете он заказал военную каску зелёного цвета. Кажется, она была времён ВОВ. С какой целью она ему нужна, он не говорил. Говорил, что просто интересно. Летом сын покрасил эту каску в чёрный цвет". 

В одной из публикаций в соцсети 18-летний парень поэтапно рассказывал, как планирует устроить стрельбу в местном вузе.

18-летний Тимур Бекмансуров еще жив и находится в крайне тяжелом состоянии.

Как пишет Telegram-канал 112, врачам удалось остановить сильное кровотечение, операция длилась около четырех часов.

"У Бекмансурова сильно повреждены печень и кишечник. Медики ввели его в медикаментозный сон из-за нестабильного состояния. В ближайшее время допросить преступника не получится", – говорится в сообщении.

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По информации Telegram-канала Baza, стрелок продолжает лежать в реанимации, в окружении врачей и полицейских – на случай, если кто-то захочет ему отомстить.

"Тимура Бекмансурова в больнице охраняют 18 полицейских (5 внутри и 13 по периметру лечебницы) и 2 сотрудника ОМОНа. Все они вооружены табельным оружием. Еще 6 сотрудников полиции выделены в резерв", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром, 20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу из ружья в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате восемь человек погибли, около 20 пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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Топ комментарии
+66
он много читал информации на военную тему, в частности про Сирию, где раньше в командировке находился его отец

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Ну теперь всё понятно и стало на свои места.

Его папаша - военный и в Сирии убивал (бомбил) сирийских детей.

(Может даже и в "командировке" на Донбассе был и мог убивать украинцев там.

А сынок далеко от папаши не ушёл. Тоже решил поубивать мирняк.

Яблоко от яблони далеко не падает
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21.09.2021 12:25
+38
сотни лет отрицательной селекции и боевая пропаганда не могли не дать результат ! абсолютно все кацапы это зомби !
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21.09.2021 12:27
+32
Чудовий парень -він відомстив за сирійців, яких його батько вбивав в сирії.
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21.09.2021 12:26
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Отец был в Сирии ? Видео есть как обкуренные кремлёвские "витязи" кувалдой разбивают местному жителю суставы...
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21.09.2021 19:23 Ответить
герой..секса ему и каравай и горстка соли..и памятник медный на всех вокзалах Монголии
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21.09.2021 19:23 Ответить
Зі свідчень матері багато що стає зрозумілим. Його батько є військовим злочинцем, бо був у "відрядженні" у Сирії. Це спадковість. Шолом німецький, часів Третього Райху, тобто він напевно є нацистом Він вчився на юридичному. Тоді напевно викладачі винні у тому що він уявив себе суддею Дреддом
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21.09.2021 19:27 Ответить
шизофрения, параноя.

дебют как раз лет в 18. где угодно может случиться.
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21.09.2021 19:41 Ответить
До чого ці бульварні заголовки накшталт: "Кровавая бойня в России"? Ну підстрелили декілька московитів самі ж московити. Ну і що? Хіба це трагедія? Коли людське життя чогось вартувало на московії? Нічого страшного, бо "бабы еще нарожают"
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21.09.2021 20:03 Ответить
В Полтаве девка из арбалета пыталась народ отстреливать. Никто, правда не умер. Но только потому, что у ней не хватило денег на серьёзное оружие. Но то таке. Какие её годы - ещё вооружится
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21.09.2021 20:06 Ответить
ФСБ пи**дит как обычно.. на видео, какой то чувак не очень похожий на Бекмансурова, стреляет из предмета, похоже на оружие.. но на видео чётко видно, что этот чувак стреляет в левое крыло машины, а второе видео вообще машина не та, легковая типа кадди с коротким клювом, третье же видео в склейке машина вообще другого цвета и повреждения от картечи справа...))

Вообщем то какая разница, 73% как и любители ***** (не нашего, а пуйтина), всё это схавают, ведь что б думать, а не жевать, нужны мозги которых у них нет...
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21.09.2021 21:13 Ответить
Наверно синок того биомусора что в сирии людят головы отрезает. Когда же границу от мордора закроют?????????????
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21.09.2021 21:25 Ответить
На кой хрен этот хороший парень второй день на Цензоре? Всё равно он больше ни одного кацапа в ближайшее время не убъёт, пусть выздоравливает и продолжает, тогда можно будет ещё писать о его трезвости и образцовом папашке
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21.09.2021 22:14 Ответить
Красава!
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21.09.2021 22:48 Ответить
Кровавая бойня в России: первое нападение Бекмансуров осуществил по пути в вуз Источник: https://censor.net/ru/v3289459



Після всього що Мацква зробила з сусідніми народами така новина це більше радість, ніж горе.

Яка там кровава бойня, це скрєпноє двіженіє )
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22.09.2021 00:42 Ответить
Гени ВБИВЦІ перемогли.
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22.09.2021 09:11 Ответить
Як почнеться двіж у потрібному напрямку, лугандон повним складом по)(..рить на московію. Та у нас щодня будуть танці!!! )))
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22.09.2021 11:56 Ответить
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