Кровавая бойня в России: первое нападение Бекмансуров осуществил по пути в вуз - стрелял по проезжающему автомобилю. ВИДЕО

В сети появилось видео с автомобильного видеорегистратора, как пермский стрелок Тимур Бекмансуров начал производить выстрелы еще на улице – по случайному автомобилю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Первые выстрелы Тимура Бекмансурова. На подходе к Пермскому государственному университету он открыл огонь по машинам", - говорится в сообщении.

На видео видно, как Бекмансуров выбежал на дорогу и выстрелил в лобовое стекло автомобиля, в зону водителя, по стеклу пошли трещины, но водитель не стал останавливаться и продолжил движение.

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Как пишет Telegram-канал Shot, стрелять в университете Бекмансуров поехал на такси.

"Конечной точкой в "Яндекcе" указал ж/д станцию "Пермь-2". Оттуда до ПГНИУ рукой подать — около 600 метров. Приехал в 11:02. Когда преступник вышел из синей "мазды", он не торопился в вуз. Размахивая большой чёрной сумкой и прикрыв лицо балаклавой, Бекмансуров в 11:04 пошёл на остановку. Там он пробыл 15 минут, а затем направился к вузу. Судя по расписанию, в 11:30 должна была начаться третья пара. Первые выстрелы на улице были слышны за несколько минут до звонка", - говорится в комментарии под видео.

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В то же время, Telegram-канал Shot опубликовал выдержки из допроса матери стрелка Бекмансурова:

"Он спокойный, заботливый, очень любит животных, особенно кошек. Я считаю, что у меня был идеальный ребёнок, он во всём мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было. Насколько я знаю, он много читал информации на военную тему, в частности про Сирию, где раньше в командировке находился его отец.

Раньше он был зарегистрирован в соцсети "ВКонтакте". Около месяца-двух назад он удалил свою страницу. Никаких увлечений сына, кроме тем оружия и истории, я не знаю. Он практически всё время находился дома.

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Сын коммуникабельный, вполне легко знакомился с людьми, у него хорошо была поставлена речь. Мне кажется, он был очень умный, знал психологию людей, так как примерно в семь лет я его водила на тестирование к психологу перед школой. Он успешно прошёл тестирование, психолог сказала мне, что мальчик очень умный и сразу видно, что я с ним занималась дома. Когда мы с ним пришли домой, я стала его хвалить за тестирование, он мне спокойно сказал, что всё так хорошо, потому что психолог хотела это услышать. Я была очень удивлена таким ответом.

Я просто в шоке! Могу сказать, что сын всегда не любил людей. Общался только с определённым кругом лиц, не любил шумные места, любил больше спокойствие, тишину, побыть один дома!"

Спецодежды я никакой у него не видела. Знаю, что ранее, в пришлом году, в Интернете он заказал военную каску зелёного цвета. Кажется, она была времён ВОВ. С какой целью она ему нужна, он не говорил. Говорил, что просто интересно. Летом сын покрасил эту каску в чёрный цвет".

В одной из публикаций в соцсети 18-летний парень поэтапно рассказывал, как планирует устроить стрельбу в местном вузе.

18-летний Тимур Бекмансуров еще жив и находится в крайне тяжелом состоянии.

Как пишет Telegram-канал 112, врачам удалось остановить сильное кровотечение, операция длилась около четырех часов.

"У Бекмансурова сильно повреждены печень и кишечник. Медики ввели его в медикаментозный сон из-за нестабильного состояния. В ближайшее время допросить преступника не получится", – говорится в сообщении.

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По информации Telegram-канала Baza, стрелок продолжает лежать в реанимации, в окружении врачей и полицейских – на случай, если кто-то захочет ему отомстить.

"Тимура Бекмансурова в больнице охраняют 18 полицейских (5 внутри и 13 по периметру лечебницы) и 2 сотрудника ОМОНа. Все они вооружены табельным оружием. Еще 6 сотрудников полиции выделены в резерв", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром, 20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу из ружья в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате восемь человек погибли, около 20 пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).