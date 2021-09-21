РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5084 посетителя онлайн
Новости Видео Политика УкраиныЭкономика Бюджет-2022
1 863 6
бюджет (4804) ВР (28822) госбюджет (1154) Марченко Сергей (280)

Марченко представил в Раде проект Госбюджета-2022: "Он является реалистичным и сбалансированным". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Министр финансов Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект Госбюджета на 2022 год.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Марченко озвучил основные показатели проекта Госбюджета на следующий год и отметил, что в приоритете - оборона, образование, медицина и социальная сфера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев о Госбюджете-2022: Кабмин поставил перед собой амбициозные приоритеты, а вот прожиточный минимум – это наша боль

Он рассказал о запланированном увеличении стипендий студентам и зарплат медработникам.

Министр проинформировал, что в документе заложены 15,5 миллиардов гривен на обеспечение жильём военнослужащих, полицейских.

Он пообещал, что все украинцы, которые нуждаются в субсидиях, будут ими обеспечены.

Марченко сообщил, что на борьбу с COVID-19 планируется выделить 22 миллиарда гривен.

Глава Минфина подчеркнул, что проект Госбюджета был подготовлен на основе бюджетной декларации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проект Госбюджета-2022: Кабмин в следующем году планирует взять в долг 545,58 млрд грн

"Бюджет-2022 является реалистичным и сбалансированным", - заверил он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зарплату вчителям яку порахували? 4000 баксів? Тоді справді реалістичний. Вірю! 😁
показать весь комментарий
21.09.2021 12:14 Ответить
Це варіант держбюджету є нереалістичним по дохідній частині, по його наповненню. Перш за все по двом позиціям: по митниці (бо розрахований по космічним цінам літа ц.р. на сировину, на руду перш за все, на продукцію с/г); а також по доходам від запозичень. Я вже не кажу про традиційно нереалістичні доходи по приватизації...

Відповідно, якщо нереалістичні доходи - будуть нереалістичні видатки. Знову на ЗСУ "економитимуть"? Чи на забезпеченні пільг та субсидій для населення?
показать весь комментарий
21.09.2021 12:17 Ответить
Даже не краснеет) Чувствуется проффесионал
показать весь комментарий
21.09.2021 12:47 Ответить
При формировании бюджета 2022 выяснилось,что 5,458 млрд. гривен изъятых решением Кабинета министров из программы медгарантий для закупки вакцин так и не возвращены в бюджет программы, что ставит под угрозу выплаты по временной нетрудоспособности.
показать весь комментарий
21.09.2021 13:11 Ответить
Порошенко: "монобільшість працює на свої конверти, а не на інтереси людей"

Бюджетна політика «Слуг народу» базується не на інтересах людей, а на лобіюванні тіньових доходів - про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я наголошую - ми ще в цьому році маємо захистити людей, виплатити 13-ту пенсію, захистити децентралізацію, яку ви пограбували, повернути заборгованість армійцям, додати позиції по субсидіям, і це все треба зробити зараз», - говорить лідер «Європейської Солідарності».
Порошенко зазначив, що попри коронакризу сусідні держави показали значно вище зростання економіки, аніж Україна.
«Зростання економіки 2020 року в країнах ЄС наступне: у Польщі квартальний внесок 11%, в Естонії квартальний внесок 14%, а в Туреччині - 21% зростання економіки за квартал. Яке зростання в Україні на фоні кризи минулого року? 5%. Куди ми рухаємося?», - зауважує Порошенко.
«Бюджет - це філософія розвитку країни з боку правлячої влади. Для стимулювання розвитку економіки нам потрібні прямі іноземні інвестиції», - переконаний Порошенко. Він наголосив, що для стимулювання інвестицій влада має забезпечити верховенство права і довіру, демократію, права людини, свободу ЗМІ і відсутність переслідування опозиції.
«По всім цим питанням Україна за Зеленського демонструє регрес», - констатує п'ятий Президент.
«Одна з найбільших проблем - це брехня. Якщо ви подивитесь на цей бюджет, згадайте - коли Гетманцев лобіював «лотерейку», коли Арахамія лобіював «ігорку», вони казали, що доходи бюджету будуть 7 мільярдів гривень. Скільки зараз заклали в доходи від «ігорки» і «лотерейки»? 700 мільйонів. Оце і є брехня, бо гроші йдуть в кишені «Слуг народ» у вигляді конвертів «20-40-50», які розносяться по залу», - підкреслив Порошенко.
показать весь комментарий
21.09.2021 14:31 Ответить
Конечно реалистичным, всего то и надо занять где-то полтриллиона гривен.
показать весь комментарий
21.09.2021 16:01 Ответить
 
 