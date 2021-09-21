Марченко представил в Раде проект Госбюджета-2022: "Он является реалистичным и сбалансированным". ВИДЕО
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Министр финансов Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект Госбюджета на 2022 год.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Марченко озвучил основные показатели проекта Госбюджета на следующий год и отметил, что в приоритете - оборона, образование, медицина и социальная сфера.
Он рассказал о запланированном увеличении стипендий студентам и зарплат медработникам.
Министр проинформировал, что в документе заложены 15,5 миллиардов гривен на обеспечение жильём военнослужащих, полицейских.
Он пообещал, что все украинцы, которые нуждаются в субсидиях, будут ими обеспечены.
Марченко сообщил, что на борьбу с COVID-19 планируется выделить 22 миллиарда гривен.
Глава Минфина подчеркнул, что проект Госбюджета был подготовлен на основе бюджетной декларации.
"Бюджет-2022 является реалистичным и сбалансированным", - заверил он.
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Відповідно, якщо нереалістичні доходи - будуть нереалістичні видатки. Знову на ЗСУ "економитимуть"? Чи на забезпеченні пільг та субсидій для населення?
Бюджетна політика «Слуг народу» базується не на інтересах людей, а на лобіюванні тіньових доходів - про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я наголошую - ми ще в цьому році маємо захистити людей, виплатити 13-ту пенсію, захистити децентралізацію, яку ви пограбували, повернути заборгованість армійцям, додати позиції по субсидіям, і це все треба зробити зараз», - говорить лідер «Європейської Солідарності».
Порошенко зазначив, що попри коронакризу сусідні держави показали значно вище зростання економіки, аніж Україна.
«Зростання економіки 2020 року в країнах ЄС наступне: у Польщі квартальний внесок 11%, в Естонії квартальний внесок 14%, а в Туреччині - 21% зростання економіки за квартал. Яке зростання в Україні на фоні кризи минулого року? 5%. Куди ми рухаємося?», - зауважує Порошенко.
«Бюджет - це філософія розвитку країни з боку правлячої влади. Для стимулювання розвитку економіки нам потрібні прямі іноземні інвестиції», - переконаний Порошенко. Він наголосив, що для стимулювання інвестицій влада має забезпечити верховенство права і довіру, демократію, права людини, свободу ЗМІ і відсутність переслідування опозиції.
«По всім цим питанням Україна за Зеленського демонструє регрес», - констатує п'ятий Президент.
«Одна з найбільших проблем - це брехня. Якщо ви подивитесь на цей бюджет, згадайте - коли Гетманцев лобіював «лотерейку», коли Арахамія лобіював «ігорку», вони казали, що доходи бюджету будуть 7 мільярдів гривень. Скільки зараз заклали в доходи від «ігорки» і «лотерейки»? 700 мільйонів. Оце і є брехня, бо гроші йдуть в кишені «Слуг народ» у вигляді конвертів «20-40-50», які розносяться по залу», - підкреслив Порошенко.