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воздух (141) загрязнение (212) Киев (24542)

Уровень формальдегида в воздухе Киева превышает норму в 3,5 раза. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье

По данным Центральной геофизической обсерватории, на прошлой неделе в некоторых районах Киева уровень оксида углерода превышал норму в 1,5 раза, диоксида азота – более чем в 4 раза, формальдегида – в 3,5 раза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сюжете "24 канала"

Такой высокий уровень канцерогенов приводит к росту заболеваний, в том числе онкологических.

"Больше всего, по словам экспертов, воздух Киева и других городов загрязняется из-за ввезенных в Украину старых автомобилей со всего мира. Это уже приобрело угрожающие масштабы. Никакого контроля за выхлопными газами не происходит. При этом активисты, экологи и политики "забывают" об этой проблеме, акцентируя внимание лишь на выгодных им аспектах. В Украине даже появился термин – экологический терроризм, направленный на шантаж бизнеса по принципу экологии", - говорится в сюжете телеканала.

Эксперты советуют защитникам окружающей среды и политикам уделить свое внимание реальным проблемам, которые существенно вредят здоровью и угрожают жизни украинцев.

Кроме того, сообщают журналисты, осенью традиционно сжигают листья, сухие ветки и траву. В результате горения в воздух высвобождаются токсины и тяжелые металлы, а из-за лесных пожаров и горения торфяников время от времени над украинскими городами нависает смог. Эта проблема также не решается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ежегодно от загрязнения воздуха умирают 7 млн человек, - ООН
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Топ комментарии
+6
Так, зараз недоумки почнуть листя палити, це треба якось пережити. Як би можна було кудись втікти від цих адійотів на іншу планету, яп втікла.
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21.09.2021 14:46
+5
Хватит врать! Это выбросы и выхлопы невакцинированных учителей!
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21.09.2021 14:41
+4
раком болели и раньше аж бегом. При том что еще и допили дровами и дым так или иначе все равно попадал в хату.

Просто никто не знали, от чего умирает человек. Умер и умер. Все умирают.
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21.09.2021 15:35
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Раньше наши бабуси и дидуси жгли опалое листье и раком никто не болел. Так может дело не в опалом листье, а в тарантайках, которых у зубожилого населения хоть попой жуй?
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21.09.2021 14:31 Ответить
Так раніше то було просто листя а не хімічне смиття.
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21.09.2021 15:27 Ответить
Дело во всем вместе. Одно добавляется в к другому и третьему - и суммарно получается превышение допустимых уровней вредных веществ.

И не надо врать про то, что якобы раньше раком никто не болел. Моя бабушка умерла от рака 50 лет тому назад, когда мама еще была подростком.

Да и в принципе раньше жили явно не дольше, чем сейчас.

"тарантайках, которых у зубожилого населения хоть попой жуй?"

Проблема и в том, что население не может себе позволить современные новые тарантайки с минимальным уровнем выбросов.
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21.09.2021 15:33 Ответить
умерла 50 лет назад..и про наземные взрывы ядреных бомб ты конечно забыл...оттуда вся онкология и пошла + выбросы совковых заводов на "каторые все работали"..а далее по наследству...
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21.09.2021 15:44 Ответить
Чушь.

Наземные взрывы ядерных бомб от Киева были очень далеко.

А вот солнце со своей радиацией - есть везде. То, что раньше просто не заморачивались диагностикой раковых заболеваний - не значит, что от них не умерали - умерали аж бегом - просто причину никто не знал.
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21.09.2021 15:49 Ответить
Сахаров сказал, что от царьбомбы заболеют раком десятки миллионов...ну он не медик..и все же
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21.09.2021 16:11 Ответить
Конечно. И заболели. Там, где их применяли. Вот только ядерные бомбы - далеко не единственный источник онкологии. Просто онкология вызывается в том числе и воздействием радиации ядерной бомбы.
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21.09.2021 16:36 Ответить
И как-то о Чернобыле все скромно умолчали...
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21.09.2021 22:23 Ответить
Чернобыль был 35 лет назад, а не 50.
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21.09.2021 22:46 Ответить
А, ну за бабушку я тогда спокоен. Здоровье ныне живущих, я так понял, вас волнует гораздо меньше.
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25.09.2021 00:13 Ответить
Крайне странные у вас выводы.
Вы пишете о себе в мужском роде, а логика у вас - женская.
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25.09.2021 03:17 Ответить
Не бывает половой логики. Она либо есть, либо ее нет. Моя логика в том, что к солнечной радиации, которую вы считаете главным источником проблем с онкологией, вследствие промышленных революций добавились десятки других факторов. Я из того поколения, на здоровье которого взрыв в Чернобыле в среднем оказал гораздо более сильное влияние, чем солнечная активность. И если в вашей семье никто (пока) не пострадал от промышленных факторов, то продолжайте думать, что все проблемы от солнечного гамма-излучения.
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11.10.2021 23:20 Ответить
"то продолжайте думать, что все проблемы от солнечного гамма-излучения."

Судя по всему - логики у вас все же нет, либо вы читать не умеете. Ибо я нигде не писал, что "все проблемы от солнечного гамма-излучения." - я писал, что это один из факторов.
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12.10.2021 02:38 Ответить
раком болели и раньше аж бегом. При том что еще и допили дровами и дым так или иначе все равно попадал в хату.

Просто никто не знали, от чего умирает человек. Умер и умер. Все умирают.
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21.09.2021 15:35 Ответить
понаехали понимаешь...
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21.09.2021 14:35 Ответить
Хватит врать! Это выбросы и выхлопы невакцинированных учителей!
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21.09.2021 14:41 Ответить
Так, зараз недоумки почнуть листя палити, це треба якось пережити. Як би можна було кудись втікти від цих адійотів на іншу планету, яп втікла.
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21.09.2021 14:46 Ответить
Ці покидьки ще тактику зараз змінили, бо на них поліцію почали викликати - тепер вони чекають доки стемніє і палять вночі. У нас будинок біля приватного сектору - кілька раз просипалися від задухи, бо якимусь недоумку конче потрібно листя спалити - без цього воно жити не може.
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21.09.2021 15:35 Ответить
Єлектротранспорт возьмет свое, а дебилов которые жгут листья нужно штрафовать вплоть до выплаты за донос.

Что касается техосмотра - все маршрутки и грузовики проходят техосмотр - половина за собой оставляет дизельный шлейф и так сотни километров каждый рабочий день, а трогать их нельзя потому что это оптовый "клиент" ну нушальников мрев и гаи.

Как и со всеми остальными проблемами всё упирается в коррупцию, а та в беспросветную тупость большинства избирателей выбирающих по говноящику и бигбордам.
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21.09.2021 14:54 Ответить
Сжигають не лише листя а ще й тони і тони смиття з штучних матеріалів. Ось цим і дихають діти.
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21.09.2021 15:28 Ответить
Эти дебилы теперь при свете не палят - ждут ночи, чтобы не было видно, уткуда дым...
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21.09.2021 15:36 Ответить
А еще и курят что попало ...
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21.09.2021 15:39 Ответить
як бачу - багато завсігдатаїв цензору купилися на закинуту інфу. А забруднене повітря в Києві вже давно. Звісно ж із ростом кількості авто воно не зменшииться. Але переглянув джерела вказаного забруднення і побачив, що не тільки автотранспорт є забруднювачем. Теплові електростанції та промисловість забруднюють не менше. ПРосто в них труби високі і тими викидами дихають вже на інших територіях.

Тут головна фішка: винуваті старі авто. Бо рядові кияни путаються на старих авто під ногами у для прикладу обкурених депутатів. Накупили собі євробляшанок панімаєшлі. Хіба ще до сих пір не зрозуміло: ця влада робитиме винуватими саме небагатих українців. І саме вони терпітимуть грошові витрати і моральне знущання через забаганки "еліти".
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21.09.2021 16:12 Ответить
бере за душу черговий фейк про екотерористів. При цьому за дивним збігом обставин публікація не містить жодного посилання на науковий звіт про результати проведеного дослідження, яке може довести що основну шкоду атмосферному повітрю завдають саме старі автомобілі, а зовсім не промислові підприємства, які чхати хотіли на усі закони і правила. Так само немає жодного прізвища експерта, яких інтерв'юіровали так звані журналісти Цензора. І саме дивне, що прізвище талановитого брехуна, який склепав жалюгідний опус, теж не проглядається. Так, кого на пуліцерівську премію подавати, панове-брехунці? Зграя Кличка Кличка гарно платить за подібне лайно?

Скільки в країні екотерористів, рейдерів? Так, невже фаховим експертам важко довести факт злочину з їх боку? Автору, щоб не писати дурниць непогано було б піти до науковців, а не чиновників і у них питати відповіді, особливо у тих, хто проводив реальні дослідження і робив аналіз інформації зібраної пунктами спостереження Київської обсерваторії. Які,до речі, спростовують твердження про головний вплив автомобілів. Компаніям потрібно припинити красти кошти і займатися реальною модернізацією. Але щоб це зрозуміти потрібно хоча б оновити мінімальні знання з фізики та хімії на рівні шкільної програми. Щодо автомобілів, то не автомобілі псують повітря а погана якість моторного палива про що не бажають згадувати представники влади, бо лише їх добра воля може змінити докорінно і швидко цю ситуацію.
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21.09.2021 17:01 Ответить
Хороший комент !
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22.09.2021 07:04 Ответить
 
 