Уровень формальдегида в воздухе Киева превышает норму в 3,5 раза. ВИДЕО

По данным Центральной геофизической обсерватории, на прошлой неделе в некоторых районах Киева уровень оксида углерода превышал норму в 1,5 раза, диоксида азота – более чем в 4 раза, формальдегида – в 3,5 раза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сюжете "24 канала"

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Такой высокий уровень канцерогенов приводит к росту заболеваний, в том числе онкологических.

"Больше всего, по словам экспертов, воздух Киева и других городов загрязняется из-за ввезенных в Украину старых автомобилей со всего мира. Это уже приобрело угрожающие масштабы. Никакого контроля за выхлопными газами не происходит. При этом активисты, экологи и политики "забывают" об этой проблеме, акцентируя внимание лишь на выгодных им аспектах. В Украине даже появился термин – экологический терроризм, направленный на шантаж бизнеса по принципу экологии", - говорится в сюжете телеканала.

Эксперты советуют защитникам окружающей среды и политикам уделить свое внимание реальным проблемам, которые существенно вредят здоровью и угрожают жизни украинцев.

Кроме того, сообщают журналисты, осенью традиционно сжигают листья, сухие ветки и траву. В результате горения в воздух высвобождаются токсины и тяжелые металлы, а из-за лесных пожаров и горения торфяников время от времени над украинскими городами нависает смог. Эта проблема также не решается.

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