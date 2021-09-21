Уровень формальдегида в воздухе Киева превышает норму в 3,5 раза. ВИДЕО
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По данным Центральной геофизической обсерватории, на прошлой неделе в некоторых районах Киева уровень оксида углерода превышал норму в 1,5 раза, диоксида азота – более чем в 4 раза, формальдегида – в 3,5 раза.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сюжете "24 канала"
Такой высокий уровень канцерогенов приводит к росту заболеваний, в том числе онкологических.
"Больше всего, по словам экспертов, воздух Киева и других городов загрязняется из-за ввезенных в Украину старых автомобилей со всего мира. Это уже приобрело угрожающие масштабы. Никакого контроля за выхлопными газами не происходит. При этом активисты, экологи и политики "забывают" об этой проблеме, акцентируя внимание лишь на выгодных им аспектах. В Украине даже появился термин – экологический терроризм, направленный на шантаж бизнеса по принципу экологии", - говорится в сюжете телеканала.
Эксперты советуют защитникам окружающей среды и политикам уделить свое внимание реальным проблемам, которые существенно вредят здоровью и угрожают жизни украинцев.
Кроме того, сообщают журналисты, осенью традиционно сжигают листья, сухие ветки и траву. В результате горения в воздух высвобождаются токсины и тяжелые металлы, а из-за лесных пожаров и горения торфяников время от времени над украинскими городами нависает смог. Эта проблема также не решается.
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И не надо врать про то, что якобы раньше раком никто не болел. Моя бабушка умерла от рака 50 лет тому назад, когда мама еще была подростком.
Да и в принципе раньше жили явно не дольше, чем сейчас.
"тарантайках, которых у зубожилого населения хоть попой жуй?"
Проблема и в том, что население не может себе позволить современные новые тарантайки с минимальным уровнем выбросов.
Наземные взрывы ядерных бомб от Киева были очень далеко.
А вот солнце со своей радиацией - есть везде. То, что раньше просто не заморачивались диагностикой раковых заболеваний - не значит, что от них не умерали - умерали аж бегом - просто причину никто не знал.
Вы пишете о себе в мужском роде, а логика у вас - женская.
Судя по всему - логики у вас все же нет, либо вы читать не умеете. Ибо я нигде не писал, что "все проблемы от солнечного гамма-излучения." - я писал, что это один из факторов.
Просто никто не знали, от чего умирает человек. Умер и умер. Все умирают.
Что касается техосмотра - все маршрутки и грузовики проходят техосмотр - половина за собой оставляет дизельный шлейф и так сотни километров каждый рабочий день, а трогать их нельзя потому что это оптовый "клиент" ну нушальников мрев и гаи.
Как и со всеми остальными проблемами всё упирается в коррупцию, а та в беспросветную тупость большинства избирателей выбирающих по говноящику и бигбордам.
Тут головна фішка: винуваті старі авто. Бо рядові кияни путаються на старих авто під ногами у для прикладу обкурених депутатів. Накупили собі євробляшанок панімаєшлі. Хіба ще до сих пір не зрозуміло: ця влада робитиме винуватими саме небагатих українців. І саме вони терпітимуть грошові витрати і моральне знущання через забаганки "еліти".
Скільки в країні екотерористів, рейдерів? Так, невже фаховим експертам важко довести факт злочину з їх боку? Автору, щоб не писати дурниць непогано було б піти до науковців, а не чиновників і у них питати відповіді, особливо у тих, хто проводив реальні дослідження і робив аналіз інформації зібраної пунктами спостереження Київської обсерваторії. Які,до речі, спростовують твердження про головний вплив автомобілів. Компаніям потрібно припинити красти кошти і займатися реальною модернізацією. Але щоб це зрозуміти потрібно хоча б оновити мінімальні знання з фізики та хімії на рівні шкільної програми. Щодо автомобілів, то не автомобілі псують повітря а погана якість моторного палива про що не бажають згадувати представники влади, бо лише їх добра воля може змінити докорінно і швидко цю ситуацію.