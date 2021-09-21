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Войска РФ применили 120-мм минометы и стрелковое оружие на Донбассе. С начала суток - 2 обстрела, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО
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В течение текущих суток, 21 сентября, по состоянию на 12:00, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, по данным ведомства, в районе населенного пункта Каменка противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра, а в районе населенного пункта Шумы враг вел огонь из стрелкового оружия.
"Потерь среди украинских защитников нет", - сообщили в ведомстве.
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Хто світив яскраво в дні тривоги
Хто долав безсонні ночі й дні
Впевнено йдучи до Перемоги
Слава Янголам у Небесах
Слава, шана і уклін доземний
Не спинив кого ні біль ні страх
Тільки ворог, підлий і нікчемний
Хто із болем побратимів хоронив
Тим над ким свистіли кулі й гради
Хто ув»язнений пощади не просив
Хто не здавсь, все витримав, не зрадив!
Слава тим, достойним, не рабам!
Що повік не стануть на коліна.
Слава тим, хто всім смертям назло
Зна, що ще не вмерла Україна !!!