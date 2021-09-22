РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
21109 посетителей онлайн
Новости Видео Происшествия
61 166 278
Каменское (Днепродзержинск) (121) Днепропетровщина (2924) флаг (895) вандализм (573)

"Это не мой флаг все равно", - в Каменском девушка сожгла украинский флажок. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Жительница Каменского на Днепропетровщине сожгла маленький сувенирный украинский флаг. После огласки ее исключили из школы моделей.

Видео надругательства над государственной символикой опубликовал Telegram-канал, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах одна из присутствующих спрашивает девушку, зачем та сжигает флаг Украины. Девушка отвечает, что это не ее флаг, и все смеются.

Пользователи соцсетей выяснили настоящее имя девушки и установили, что она учится в школе при местном модельном агентстве. После огласки администрация заведения ответила в переписке возмущенным пользователям, что девушку уже исключили.

Страницу в Instagram поджигательница закрыла. Ее последний статус - "пойду выкинусь".

Читайте: Подросток из Мариуполя пойдет под суд за то, что сжег флаг Украины

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+119
Депортувати за Урал, нехай там сміється курва
показать весь комментарий
22.09.2021 00:04
+100
Страницу в Instagram поджигательница закрыла. Ее последний статус - "пойду выкинусь".Источник: https://censor.net/ru/v3289635

Главное: правильный выбор этажа с которого "пойдет выкинется"

Что бы не тратить деньги на реанимацию и прочие глупости.
показать весь комментарий
22.09.2021 00:06
+78
Але ж за наругу над державними символами є кримінальна чи адміністративна відповідальність.

Справу вже порушено проти цієї дебілки ?

Скільки говориться: потрібно нагально переглянути закон про Громадянство. Ця істота не має права бути громадянкою. Хай лишається резидентом з відповідним паспортом негромадянина.
показать весь комментарий
22.09.2021 00:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Це просто не твоя країна ,такі істоти немають ні роду ні племені
показать весь комментарий
22.09.2021 12:24 Ответить
Озвучує те, про що говорять і як ненавидять Україну і український народ її батьки!
показать весь комментарий
23.09.2021 07:45 Ответить
Выкинулась.
показать весь комментарий
22.09.2021 12:27 Ответить
А чого чекати від "моделі"? Вона ж на життя заробляє зовсім не головою з мізками, а зовсім іншим чином.
показать весь комментарий
22.09.2021 12:33 Ответить
Пора вже все це кацапське лайно (17%), яке було завезене ешелонами в Україну , замість репресованих українців, ешелонами вивозити до хутір михайлівського. Не забути і попів московських, цих потрібно гнати підсрачниками до кордону.
показать весь комментарий
22.09.2021 12:54 Ответить
Біля нас є хутір Михайлівський, їздимо там гриби збираєм, але я не хочу щоб така тварина їх підживлювала, розвіяти там на сазаліні нехай даже добривом не послужить
показать весь комментарий
07.03.2022 18:46 Ответить
"Пойду викінусь". А це гарна ідея
показать весь комментарий
22.09.2021 12:59 Ответить
Майже завжди це діти понаїхавших. А ці з потомків понаїхавших свідомо ненавидять все українське. Ще буває декілька відсотків просто дебілів.
показать весь комментарий
22.09.2021 13:04 Ответить
Это больное на голову существо, горе родителям.
показать весь комментарий
22.09.2021 20:10 Ответить
Это животное уже выкинулось или как? Может помочь там кто сможет?
показать весь комментарий
22.09.2021 13:05 Ответить
У этой курицы просто нет мозгов. Ее мечта, находясь в модельном агентстве, лечь под богатого, продать себя любимую за бабки. Шалава.

Пусть выкидывается.
показать весь комментарий
22.09.2021 13:08 Ответить
электорат зе-гетто он такой.
показать весь комментарий
22.09.2021 13:17 Ответить
Электорат зе как минимум на 20 лет старше , это электорат элджея и моргенштерна
показать весь комментарий
22.09.2021 14:06 Ответить
Ради хайпа они и говно жрать будут, но за такое нужно штрафовать и так примерно на стоимость новенького айфона, чтоб потом свою манду чесала и прикинула что к чему.
показать весь комментарий
22.09.2021 13:44 Ответить
Молодеж спинным мозгом ощущает, что страну у них украли. Не может сформулировать кто, зачем и как. И выражает это спинным мозгом. А упоротые подцреоды радостно расхваливают вывеску, за которой у них максимум это миска похлебки от хозяина, сваренная из объедков своих сородичей.
показать весь комментарий
22.09.2021 14:12 Ответить
Какую еще тебе родину нужно ,тварь? Думаешь, вычурно выложил свою мыслишку и все подумают, что ты умный? У тебя родину не украли, ее у тебя не было и нет, валяй, откуда приперся, в свои русские *****, и не порть воздух.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:11 Ответить
Встреть меня, я тебе такие ***** покажу, что ты свой язык из жопы никогда не достанеш.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:40 Ответить
Кацапсина, з дирляндії кулачонком ********. Тьфу, гидота сруська
показать весь комментарий
22.09.2021 17:19 Ответить
Гидота свистит дырявым шекелем по клавиатуре.
показать весь комментарий
22.09.2021 17:35 Ответить
"Встреть меня, я тебе такие ***** покажу" - звучит как гомосексуальная фантазия озабоченного Дырявого рускамирскага опущенца.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:36 Ответить
Кто увидел гомосексуальный подтекст, тот и фантазер. Как в анекдоте про кто пернул.
показать весь комментарий
23.09.2021 14:14 Ответить
Зараз кинеться вибачатися.
показать весь комментарий
22.09.2021 14:17 Ответить
дура уже извиняется )))

https://youtu.be/0X6JQK4DeHo
показать весь комментарий
22.09.2021 14:20 Ответить
Швиденько прозріла? "Ні вєрю!" © Станіславський К.С.
показать весь комментарий
22.09.2021 23:28 Ответить
Написала, что выкинется, а инстаграмм закрыла. Если ты читаешь это, девочка, на БАМе есть девятиэтажки на Никопольской, там хорошие открытые балконы с лестницы. И на окраине, и высоко, и удобно: твой любимый город в твоем распоряжении
показать весь комментарий
22.09.2021 14:22 Ответить
Дурнуватим ніт спокою!

Осінь, загострення - от і ковбасить звіздунок тік-току.
показать весь комментарий
22.09.2021 14:38 Ответить
ремняки бы хорошей всыпать, но низзя, враз детские омбудсмены прибегут
показать весь комментарий
22.09.2021 14:48 Ответить
Какой же надо быть ***** чтоб так ненавидеть собственную страну?
показать весь комментарий
22.09.2021 14:48 Ответить
это не ненависть, это недоразвитость мозга в сравнении со срамным местом...
показать весь комментарий
22.09.2021 16:40 Ответить
Потомственная проститутка с ватним уклоном.
показать весь комментарий
23.09.2021 22:29 Ответить
З такими даними її радо приймуть у Великій і духовній, буде там повією на МКАДі стояти. Досвід є і язик знає.
показать весь комментарий
22.09.2021 14:59 Ответить
она и сама будет рада
показать весь комментарий
22.09.2021 16:05 Ответить
"пойду выкинусь"...шкода.що її мама не вакинула,коли вона була ще куском лайна.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:01 Ответить
Вообще чутка маразм. Между прапором и цветной бумажкой есть огромная разница. Это что получается? если, я не дай бог сожгу ткань сжитую, желто синюю, мне пришьют сожжение флага? долбоебы что ли?
показать весь комментарий
22.09.2021 15:01 Ответить
Если ты при этом Паша скажешь фразу - это не мой флаг, то да тебе пришьют сожжение флага. Л-Логика.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:07 Ответить
Это не логика. Это М-Маразм. Конечно, я не буду как депил на камеру это делать, есть же разница.
показать весь комментарий
22.09.2021 18:09 Ответить
Дура она и есть дура, решила выпендриться и хайпануть. Поскольку дальше 1 хода считать не в состоянии, то и "маємо те, що маємо". Теперь прямая дорога на Россию, там её научать родину любить, флажок сожжёт не дай боже, враз сядет сначала на бутылку, а потом и в колонию к ковырялкам.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:12 Ответить
А акт " викидання"вона теж в Тік-Ток викладе? - Чекатиму с надією.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:16 Ответить
убогие умом были везде и всегда..., сидела бы в своей дыре и ладно..., сейчас о ней узнали многие..., а впрочем зачем простому манекену мозги, они только мешают "успешной карьере"....
показать весь комментарий
22.09.2021 15:20 Ответить
уже на 24 канале извинилась тпшница с мозгом улитки и стрипером головы..тикток мозга
показать весь комментарий
22.09.2021 15:21 Ответить
ключевое слово- После огласки ее исключили из школы моделей. и теперь она на панели или в атб или макдаке что оно и тоже..вандэрфул)))
показать весь комментарий
22.09.2021 15:22 Ответить
..такие они, самые верные, бо тупорылые, жлобы-сватоводы зели-зрадныци-уклониста.. если у родителей есть-таки мозг - надерите своей дуре, жертве аборта, уши..
показать весь комментарий
22.09.2021 15:45 Ответить


@Romodanivsky

·
4 год



Спочатку ти спалюєш прапор, а потім ти "ізвіняєшся" Тільки реальні тюремні терміни, судові засідання зняті як реаліті-шоу, зупинять цей українофобський шабаш колаборантів.
https://twitter.com/Romodanivsky/status/1440590394928996353
показать весь комментарий
22.09.2021 16:05 Ответить
И как минимум, автоматическое лишение гражданства...
показать весь комментарий
22.09.2021 18:11 Ответить
- Повісити!

- Але ж вона гарна!

- Ну добре, але потім все одно повісити!
показать весь комментарий
22.09.2021 16:38 Ответить
найдите этой суке - должность в ОПе... ценный кадр!!!!!
показать весь комментарий
22.09.2021 16:59 Ответить
"пойду выкинусь".- не велика втрата для україни, а може навпаки- здобуток
показать весь комментарий
22.09.2021 17:19 Ответить
Kurw@ **@na szcmata !
показать весь комментарий
22.09.2021 18:15 Ответить
Выкинулась ?
показать весь комментарий
22.09.2021 18:18 Ответить
Налицо конфликт поколений.
показать весь комментарий
22.09.2021 18:26 Ответить
А вот исключили её зря.

Это же дура. Ребёнок. Она вообще не врубается, что она делает.
Взрослым легко кричать - "Тварь! Давайте её сожжём!". Но это просто тоже неадекваты. Только взрослые.
Надо понять как поставлена обучение в этой школе. А может не только в ней. Есть ли там патриотическое воспитание.
Русские проводят мощнейшую информационную обработку детей и молодёжи. С садиков им песни поют про Родину и прочее.
И, если абстрагироваться от лжеидей, то подход абсолютно верный.
А у нас тупо дали детям смартфоны, тикток и показали, мол, соберешь 50к подписки - будешь миллионером. Вот и всё. У ребёнка мозг порван.

Эта тварь, конечно, заслужила наказания. Но исключение из школы - это защита жопы дирекции школы. Которая УЖЕ должна пострадать так как не уделила времени воспитанию детей.
А эта девка - ну ок, примут в другую. Озлобившуюсю на Украину.
Правильнее было бы:
1. Рассказать ей, что она сделала
2. Почему то, что она сделала - неправильно
3. Дать ей время подумать
4. Спросить её как она может помочь стране исправить причинённый вред.
5. Объяснить, что в следующий раз последствия могут быть иными

Такая схема воспитывает в ребёнке понимание, что он - часть Украины, он провинилися, мы готовы ему, оступившемуся, помочь. Но вместе с тем девочка должна понять, что так вести себя нельзя и она сама должна искупить свой грех, помочь себе самой и своей стране.
показать весь комментарий
22.09.2021 18:37 Ответить
і на всяк випадок запінити , щоб не розмножувалась !
показать весь комментарий
22.09.2021 21:08 Ответить
какая бредятина
показать весь комментарий
23.09.2021 10:48 Ответить
А Вам по сути-то есть что сказать? Але только слово бредятина знаете?
показать весь комментарий
23.09.2021 11:29 Ответить
по-сути? почему-то при наличии всех вами описанных плюшек (смартфоны, тик-токи) флаг своей страны сжигает (или прочие варианты) одна-две дуры (дурака) на несколько миллионов страны - бредятина что вы предлагаете
показать весь комментарий
23.09.2021 14:35 Ответить
Я же написал выше.

Вы же читали?

Правильнее было бы:
1. Рассказать ей, что она сделала
2. Почему то, что она сделала - неправильно
3. Дать ей время подумать
4. Спросить её как она может помочь стране исправить причинённый вред.
5. Объяснить, что в следующий раз последствия могут быть иными

Такая схема воспитывает в ребёнке понимание, что он - часть Украины, он провинилися, мы готовы ему, оступившемуся, помочь. Но вместе с тем девочка должна понять, что так вести себя нельзя и она сама должна искупить свой грех, помочь себе самой и своей стране.
показать весь комментарий
23.09.2021 14:36 Ответить
15 лет.. ***** нельзя а в тюрьму можно
показать весь комментарий
22.09.2021 18:38 Ответить
Учила бы историю Украины , а не пи....у в агентстве фотографировала, глядишь, начала бы уважать свое государство и его символику. А, чтобы было с, чем сравнить, отправьте ее на Магадан или в Мурманск, тогда она поймет, что Украина, это лучшее место на земле, в котором ей чудом повезло родиться и жить.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:50 Ответить
****
показать весь комментарий
22.09.2021 20:04 Ответить
Настільки складне питання, що відповіді не дам
показать весь комментарий
22.09.2021 20:47 Ответить
Apollo ee48865f

Інфа по її матері, можете передати пару теплих слів

Ідентифікаційний код фізичної особи: 3163202023
ПІБ: Шапаренко Людмила Василівна
Дата народження: 09.08.1986
Дата народження(текст): 09.08.1986
Стать: Ж
Місце народження: Україна, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Малоолександрівка
Адреса ДРФО2018: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с.Малоолександрівка, вул.Невідома
Адреса ДРФО2005: Україна, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Малоолександрівка, вул. Невідома
Адреса Приват: 51900,UA, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ, СВЕРДЛОВА
Телефон: 380987093621 380972230249 380569579804 380934104531
Домашний: 380569579804
Рабочий: 380934104531
показать весь комментарий
22.09.2021 20:56 Ответить
Малолетней придурковатой задрыпанке теперь небезопасно ходить вечером без сопровождения. Думаю, найдутся желающие помочь ей в модельной карьере - сделать ей неповторимую причёску с применением клея "Момент" или "Суперклея"....
показать весь комментарий
22.09.2021 23:09 Ответить
Жительница Каменского на Днепропетровщине сожгла маленький сувенирный украинский флаг. После огласки ее исключили из школы моделей. Источник: https://censor.net/ru/v3289635

Дєлов - видати ій кацапський пашпорт, відібрати паспорт України і на кордон ії з Мордором .

Там у Кремляндії ії чекають брати і сестри по розуму
показать весь комментарий
23.09.2021 00:09 Ответить
Україну може врятувати закон про інтернування.
показать весь комментарий
23.09.2021 09:18 Ответить
1) Знайти цю лярву.

2) На коліна поставити.

3) Попросити з'їсти Прапор України.

4) Щоб принесла вибачення.
показать весь комментарий
23.09.2021 13:05 Ответить
Спорим будет на маскве пилоткой торговать.
показать весь комментарий
23.09.2021 22:18 Ответить
Рожу ей серной кислотой.
показать весь комментарий
24.09.2021 13:49 Ответить
не твой и фиг с тобой давайдосвиданья наташей в Турцию
показать весь комментарий
24.09.2021 14:46 Ответить
Это статья.
показать весь комментарий
25.09.2021 02:34 Ответить
выгнать с Украины, если не ее страна. пусть валит в свою.
показать весь комментарий
25.09.2021 02:35 Ответить
Падаль малолетняя!!
показать весь комментарий
25.09.2021 20:24 Ответить
Этого мало,надо таких проституток и тех кто смотрел,лишать гражданских прав и гражданства,что бы не имела права ни работать ,ни лечиться,ни учиться,ни детей содержать
показать весь комментарий
01.03.2022 13:49 Ответить
Пане Олексо (Шумейко): у Вас все правильно і чудово, але в одному слові будьте точнішими: не "кацапське", а "кассапське". Нема часу (і місця) для пояснень... Але я сам, особисто, якось натрапив на кагебістських нишпорок, які (маніакально!) нав'язували українцям знакового міста України першу форму. Незабаром надходить надчудова українська газета "Рада", яка детально пояснила, звідки взялася назва "кассап" (і "кацап"). Потім ця видатна газета загинула, вже вдруге... І я майже плачу, що істинно великий, 50-мільйонний народ не може відродити цієї газети. Тим більше, що її фундатор - Євген Харлампійович Чикаленко, Людина, яку свідомі Українці мають завжди ставити після, чи навіть поруч, з Іменами Шевченка, Франка, Лесі Українки, Василя Стуса...
показать весь комментарий
02.03.2022 07:44 Ответить
Так най іде оця фобка під свій прапор до доброзичливих та ввічливий інтелектуалів-кадирівців, які, мабуть, вже достатньо зголодніли не лише за їжою, а й жінками.
показать весь комментарий
14.03.2022 22:05 Ответить
Страница 3 из 3
 
 