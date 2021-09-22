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"Это не мой флаг все равно", - в Каменском девушка сожгла украинский флажок. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Жительница Каменского на Днепропетровщине сожгла маленький сувенирный украинский флаг. После огласки ее исключили из школы моделей.
Видео надругательства над государственной символикой опубликовал Telegram-канал, сообщает Цензор.НЕТ.
На этих кадрах одна из присутствующих спрашивает девушку, зачем та сжигает флаг Украины. Девушка отвечает, что это не ее флаг, и все смеются.
Пользователи соцсетей выяснили настоящее имя девушки и установили, что она учится в школе при местном модельном агентстве. После огласки администрация заведения ответила в переписке возмущенным пользователям, что девушку уже исключили.
Страницу в Instagram поджигательница закрыла. Ее последний статус - "пойду выкинусь".
Топ комментарии
+119 Так Треба 02a9202c
показать весь комментарий22.09.2021 00:04
+100 mrSmith
показать весь комментарий22.09.2021 00:06
+78 Vedana
показать весь комментарий22.09.2021 00:11
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Пожалуйста, подождите...
Пусть выкидывается.
https://youtu.be/0X6JQK4DeHo
Осінь, загострення - от і ковбасить звіздунок тік-току.
@Romodanivsky
·
4 год
Спочатку ти спалюєш прапор, а потім ти "ізвіняєшся" Тільки реальні тюремні терміни, судові засідання зняті як реаліті-шоу, зупинять цей українофобський шабаш колаборантів.
https://twitter.com/Romodanivsky/status/1440590394928996353
- Але ж вона гарна!
- Ну добре, але потім все одно повісити!
Это же дура. Ребёнок. Она вообще не врубается, что она делает.
Взрослым легко кричать - "Тварь! Давайте её сожжём!". Но это просто тоже неадекваты. Только взрослые.
Надо понять как поставлена обучение в этой школе. А может не только в ней. Есть ли там патриотическое воспитание.
Русские проводят мощнейшую информационную обработку детей и молодёжи. С садиков им песни поют про Родину и прочее.
И, если абстрагироваться от лжеидей, то подход абсолютно верный.
А у нас тупо дали детям смартфоны, тикток и показали, мол, соберешь 50к подписки - будешь миллионером. Вот и всё. У ребёнка мозг порван.
Эта тварь, конечно, заслужила наказания. Но исключение из школы - это защита жопы дирекции школы. Которая УЖЕ должна пострадать так как не уделила времени воспитанию детей.
А эта девка - ну ок, примут в другую. Озлобившуюсю на Украину.
Правильнее было бы:
1. Рассказать ей, что она сделала
2. Почему то, что она сделала - неправильно
3. Дать ей время подумать
4. Спросить её как она может помочь стране исправить причинённый вред.
5. Объяснить, что в следующий раз последствия могут быть иными
Такая схема воспитывает в ребёнке понимание, что он - часть Украины, он провинилися, мы готовы ему, оступившемуся, помочь. Но вместе с тем девочка должна понять, что так вести себя нельзя и она сама должна искупить свой грех, помочь себе самой и своей стране.
Вы же читали?
Правильнее было бы:
1. Рассказать ей, что она сделала
2. Почему то, что она сделала - неправильно
3. Дать ей время подумать
4. Спросить её как она может помочь стране исправить причинённый вред.
5. Объяснить, что в следующий раз последствия могут быть иными
Такая схема воспитывает в ребёнке понимание, что он - часть Украины, он провинилися, мы готовы ему, оступившемуся, помочь. Но вместе с тем девочка должна понять, что так вести себя нельзя и она сама должна искупить свой грех, помочь себе самой и своей стране.
Інфа по її матері, можете передати пару теплих слів
Ідентифікаційний код фізичної особи: 3163202023
ПІБ: Шапаренко Людмила Василівна
Дата народження: 09.08.1986
Дата народження(текст): 09.08.1986
Стать: Ж
Місце народження: Україна, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Малоолександрівка
Адреса ДРФО2018: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с.Малоолександрівка, вул.Невідома
Адреса ДРФО2005: Україна, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, с. Малоолександрівка, вул. Невідома
Адреса Приват: 51900,UA, ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ, СВЕРДЛОВА
Телефон: 380987093621 380972230249 380569579804 380934104531
Домашний: 380569579804
Рабочий: 380934104531
Дєлов - видати ій кацапський пашпорт, відібрати паспорт України і на кордон ії з Мордором .
Там у Кремляндії ії чекають брати і сестри по розуму
2) На коліна поставити.
3) Попросити з'їсти Прапор України.
4) Щоб принесла вибачення.