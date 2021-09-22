"Это не мой флаг все равно", - в Каменском девушка сожгла украинский флажок. ВИДЕО

Жительница Каменского на Днепропетровщине сожгла маленький сувенирный украинский флаг. После огласки ее исключили из школы моделей.

Видео надругательства над государственной символикой опубликовал Telegram-канал, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах одна из присутствующих спрашивает девушку, зачем та сжигает флаг Украины. Девушка отвечает, что это не ее флаг, и все смеются.

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Пользователи соцсетей выяснили настоящее имя девушки и установили, что она учится в школе при местном модельном агентстве. После огласки администрация заведения ответила в переписке возмущенным пользователям, что девушку уже исключили.

Страницу в Instagram поджигательница закрыла. Ее последний статус - "пойду выкинусь".

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