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Кулеба - Байдену: "Есть такие страны, как РФ, которые ищут свою войну". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, что США не стремятся к холодной войне.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал "Дом".

"Я думаю, что нежелание развязывать очередную холодную войну - это очень похвально для США, но, к сожалению, есть государства, в том числе и Российская Федерация, которые ищут свою войну. Поэтому вопрос не в том, что США не будут делать инициативно, а в том, что они будут делать, чтобы другие не развязывали "холодные" и "горячие" войны", - отметил Кулеба.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Байден заявил в ООН, что США продолжат защищать союзников, но военная сила будет "последним средством". По его словам, Соединенные Штаты готовы применить силу тогда, когда будет необходимо, но не все проблемы можно решить с помощью оружия.

Читайте: Мы завершаем период безжалостной войны и открываем новую эру безжалостной дипломатии, - Байден

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
ну ви подивіться - Єрмак відповідає Байдену (правда через Кулебякіна). Новий стиль роботи МІДа - засоряти ефір непотрібними словами про любов до Байдена Перевести на нормальну мову - ознайомився, згідний і повністю солідаризуюсь зх Вашими кроками. Хлопцям зх берегів Потомаку це абсолютно не потрібно.
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22.09.2021 02:07
+2
Это слова Дeрьмака в вольном изложении
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22.09.2021 02:27
+1
Вы плохо помните что говорит кремлевский негодяй....Вторая Мировая не закончилась 8 мая 1945 года....,а это означает что мавзолейные остались навеки в 1945 году...
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22.09.2021 07:06
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ну ви подивіться - Єрмак відповідає Байдену (правда через Кулебякіна). Новий стиль роботи МІДа - засоряти ефір непотрібними словами про любов до Байдена Перевести на нормальну мову - ознайомився, згідний і повністю солідаризуюсь зх Вашими кроками. Хлопцям зх берегів Потомаку це абсолютно не потрібно.
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22.09.2021 02:07 Ответить
Это слова Дeрьмака в вольном изложении
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22.09.2021 02:27 Ответить
Они, мало того, что ищут, но также ещё и "побеждают" с заметной регулярностью. Я на "Скабей тв" лично слышал . Только за последние пару лет, они уже несколько раз победили и американцев, и дошли до Киева и обратно за несколько дней. А уж как доллар "вот-вот" обесценится, так это ещё можно слушать с тех времён, когда рубль был даже дороже бакса, и по сей день .

-Так "обесценился", что за одного "мёртвого президента" уже 73 "деревянных" дают))
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22.09.2021 02:15 Ответить
...хватит войн, спрячте топор войны! Миру мир! Лишь бы не было бы войны!
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22.09.2021 04:28 Ответить
А мені цікаво, що іще відповів Кулеба Байдену в інтерв'ю журналам: "Мурзилка" та "Сделай сам"...
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22.09.2021 06:18 Ответить
Неправильно, которые умышленно создают войну! И создает эту войну строго одно руководящее ЛИЦО с двойной - тройной рожей, которое ненавидит саму суть цивилизации. Он ненавидит людей, как форму жизни, как конкурентов. И война самая удобная форма их уничтожения.

И вы знаете, что это за ЛИЦО ....в образе человека.
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22.09.2021 06:51 Ответить
Военный Союз Британии США и Австралии против экеспансии Китая и РАБссии говорит о том что США вошли в новую фазу отношений с остальным Миром.... название придумайте сами.... типа не Холодная война...
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22.09.2021 06:56 Ответить
AUKUS создан в противовес экспансии Китая и рашка сюда вообще никаким боком. Не фантазируй.
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22.09.2021 07:18 Ответить
Говноеды РАБссии честное стадо баранов Шариковых...ИХТАМНЕТЬ НАСТАМНЕТ...
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22.09.2021 07:21 Ответить
Ольга ********* и прочие Мавзолейные пропагандоны с 1 сентября 2021 года будут получать двойную Кремлевскую зарплату... для обсирания Украины....
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22.09.2021 07:01 Ответить
Вы плохо помните что говорит кремлевский негодяй....Вторая Мировая не закончилась 8 мая 1945 года....,а это означает что мавзолейные остались навеки в 1945 году...
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22.09.2021 07:06 Ответить
Не включён пункт Приобщение ООН для решения гуманитарных проблем населения регионов, которые пострадали от украинских ворюг у власти.
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22.09.2021 08:58 Ответить
Забирайте ворюг к себе в Израиль на историческую родину, у большинства из этих ваших ворюг гражданство И уже давно есть
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22.09.2021 15:37 Ответить
А друга Світова для підерефії так і не закінчилась 2 вересня 1945 року,бо мирної угоди між СРСР (нинішньою козломордією) і Японією не підписано й по сьогодняшній день. Отже московити ще воюють. А це єдине заняття,яке вони вельми **********, хоча й часто отримують по шмарклях у різних кутках світу,особливо,в Україні,за що її й люто ненавидять.
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22.09.2021 09:09 Ответить
Нашел дурень, кому жаловаться!)) это ж не америкосы две атомных бомбы на Японию скидывали.....с Вьетнама-Лаоса-Кореи-Ирака-Сирии-Афгана не вылазили!))
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22.09.2021 10:31 Ответить
Внимание! Обнаружен вражеский бот!
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22.09.2021 11:06 Ответить
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22.09.2021 11:53 Ответить
У тебя в роду беременные были?Зачем брюки в носки заправил?
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22.09.2021 11:55 Ответить
Ты глянь Дима на короткой ноге с Джо?
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22.09.2021 13:19 Ответить
Propan не надо горячиться. Это не наши ворюги, а ваши. Наши ворюги у нас сидят. Тут ворюг сажают,пан Propan. Сидел 8 лет (недавно откинулся с кичи) президент Моше Кацав...сидели министры... скоро сядет Нетаньягу... Потому беня ( вы ж на национальность намекаете, да? ) отсюда сдрыснул ...чтоб не сесть... Так что не мы их не возьмём... ни сами они не поедут...ни вы их сюда не выпихнете... И...неожиданная идея... А почему вам их у себя не посадить ? как мы тут своих сажаем ....
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22.09.2021 16:51 Ответить
 
 