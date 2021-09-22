"Окопная война": "Волонтеры предложили, мы поддержали и имеем свою часовню на позициях", - офицер ВСУ Иван. ВИДЕО

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В поселке Карловка Донецкой области, который находится в двух десятка километров от временно оккупированного Донецка, действует волонтерский проект "Тризуб Дентал", рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

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Там украинские воины могут получить бесплатную стоматологическую помощь, послушать песни на местном радио "Тризуб ФМ" или стать участниками его эфира, а с недавних пор наши защитники имеют возможность помолиться в церкви святой Анны, которая тоже является частью этого большого проекта.

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Руководитель этого проекта - Игорь Ященко, волонтер, общественный деятель, который уже много лет на фронте. Он встретился с одним офицером украинской армии, который находится на передовой, и предложил ему помощь в создании часовни недалеко от позиций.

По замыслу Игоря и командира роты Ивана - это должно быть место, куда воины смогут пойти в трудную минуту.

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Что из этого получилось, смотрите в нашей рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.