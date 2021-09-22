РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5162 посетителя онлайн
Новости Видео Общество Агрессия России против Украины
2 075 6
армия (8411) церковь (1299) Донбасс (26927) военнослужащие (5646) ВСУ (5207) Ухман Михаил (234)

"Окопная война": "Волонтеры предложили, мы поддержали и имеем свою часовню на позициях", - офицер ВСУ Иван. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Наша рубрика постоянно находит для вас интересных людей, интересные истории. Сегодняшний репортаж именно такой.

В поселке Карловка Донецкой области, который находится в двух десятка километров от временно оккупированного Донецка, действует волонтерский проект "Тризуб Дентал", рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Там украинские воины могут получить бесплатную стоматологическую помощь, послушать песни на местном радио "Тризуб ФМ" или стать участниками его эфира, а с недавних пор наши защитники имеют возможность помолиться в церкви святой Анны, которая тоже является частью этого большого проекта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Окопная война: "Я очень боюсь, что с моими бойцами может что-то случиться, а я не смогу помочь" - Елена, офицер по психологической подготовке Вооруженных сил Украины. ВИДЕО

Руководитель этого проекта - Игорь Ященко, волонтер, общественный деятель, который уже много лет на фронте. Он встретился с одним офицером украинской армии, который находится на передовой, и предложил ему помощь в создании часовни недалеко от позиций.

По замыслу Игоря и командира роты Ивана - это должно быть место, куда воины смогут пойти в трудную минуту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Каждый третий боец обращается к нам для протезирования. Часто их отправляют на фронт даже без осмотра стоматолога. Государство просто забило на эту проблему", - волонтеры "Тризуб-Дентал". ВИДЕО

Что из этого получилось, смотрите в нашей рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.09.2021 17:48 Ответить
эх..никто не спасет, никакая Анна. Только Господь Бог. Иисусу молитесь.

А не картинкам..
показать весь комментарий
22.09.2021 18:21 Ответить
Маразм
показать весь комментарий
22.09.2021 18:49 Ответить
Поменше б релігійної пропаганди.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:03 Ответить
 
 