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съезд (367) Трускавец (100) Слуга народа (2548) Тищенко Николай (288)

"Трускавец - это идеологически правильное решение", - "слуга народа" Тищенко о намерении однопартийцев собраться на украинском курорте. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

"Слуги народа" соберутся в Трускавце для улучшения внутрипартийной коммуникации.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах парламента заявил нардеп Николай Тищенко. По его словам, Трускавец был избран местом сбора по идеологическим соображениям. Тищенко не назвал конкретные сроки проведения сбора на украинском курорте, но рассказал, что сейчас "Слуга народа" активно занимается поиском помещения, в котором можно было принять около 500 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский вновь собирает "слуг народа" на обучение в Трускавце. Будет большой разговор о будущем, - СМИ

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+21
Наобирали імбИцилів у владу.
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22.09.2021 10:35
+14
За бюджетные деньги можно хоть и на Мальдивах собираться. А вы лохи платите налоги этим утыркам.
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22.09.2021 10:38
+11
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22.09.2021 11:41
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Наобирали імбИцилів у владу.
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22.09.2021 10:35 Ответить
що є, то є

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22.09.2021 11:18 Ответить
Шо то є Конституція там не навчають.
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22.09.2021 10:37 Ответить
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22.09.2021 11:41 Ответить
За бюджетные деньги можно хоть и на Мальдивах собираться. А вы лохи платите налоги этим утыркам.
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22.09.2021 10:38 Ответить
все пропала Трускавец.... пропал курорт... эти гипер пупи разрушители своим явлением приносят только климатические катаклизмы ЧП аварии катастрофы и горе....
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22.09.2021 10:38 Ответить
Нас учат жизни подлецы....
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22.09.2021 10:40 Ответить
такой вариант для для сборов Зеленого скота не рассматривается ? как раз в партийном цвете

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22.09.2021 10:41 Ответить
Пиятика буває ідейною? 😮То Слуга Нарота - ідейна партія?
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22.09.2021 10:41 Ответить
Коля Трускавецький обманювати не буде!
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22.09.2021 10:43 Ответить
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22.09.2021 10:45 Ответить
Все правильно! Для "ЗЕ-дебілів" саме "Трускавець - ідеологічно вірне рішення"! Коли на фронті готувався наступ, то командувач збирав підлеглих йому командирів для уточнення напрямів ударів, застосовуваних сил і засобів, найближче до головної точки наступу Коли йшло масштабне будівництво, то збирали керівників на головному об"єкті А "ЗЕ-дебіли" збираються на курорті, бо це їх "головний об"єкт" - місце "развлєкухи"!!!
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22.09.2021 10:45 Ответить
А почему котлету тищенком называют?
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22.09.2021 10:47 Ответить
вот все чтобы не каркнула котлета... вызывает отвращение...
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22.09.2021 10:48 Ответить
Сходняк нового Олигархата як каже Виталий Портников....
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22.09.2021 10:49 Ответить
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22.09.2021 10:55 Ответить
котлеты по-киевски жабам зеленым колян-оболонский подгонит)
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22.09.2021 10:56 Ответить
На Колю-котлету глянешь и разу понятно, что у него в черепной коробке протухший куринный фарш.
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22.09.2021 10:58 Ответить
А собраться в зоне Авдеевки слабо?Вот вам и показатель.Каков нарид таки и слуги.
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22.09.2021 11:05 Ответить
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22.09.2021 11:23 Ответить
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22.09.2021 11:24 Ответить
воровать - єто не идеология, коля.
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22.09.2021 11:27 Ответить
В Авдеевке,в актовом зале.поближе где не стреляют
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22.09.2021 11:28 Ответить
Это сладкое слово, ХАЛЯВА, А лох, украинский нарИд, готов оплачивать этот праздник жизни, Интересно, когда до нас дойдёт, что наша украинская власть, это Альфонцы, И если мы, оплачиваем стаю пльфонцев, то мы должны знать, в какой *песок, уходят наши деньги, Если этого отчёта нет, тогда мы, тупое стадо, готовое оплачивать, прелести жизни других
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22.09.2021 11:28 Ответить
Трускавец - это идеологически правильное решение - Мекка для Зєбілів, мля...
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22.09.2021 11:39 Ответить
Если Коля-котлета одобряет эту тусовку, то вопросов нет, за безопасность и жизнь воачика можно не переживать.
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22.09.2021 11:56 Ответить
Чего это их потянуло, такскать, в альма-матер? Устали работать? Все сделали?
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22.09.2021 12:18 Ответить
свинарник на 500 слуг вполне подойдет
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22.09.2021 12:19 Ответить
монобыдло выбрало "идеологически" правильное решение - побухать в Трускавце за народные деньги...
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22.09.2021 12:31 Ответить
А чому не в Чорнобильскій зоні відчуження ? Тільки там і більше ніде повинні збиратись такі *слуги народу*.
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22.09.2021 12:38 Ответить
Та так,"ідеолог оболонсько-котлєтний.
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22.09.2021 13:21 Ответить
то есть през фактически захватил власть в парламенте с карманной партией
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22.09.2021 13:37 Ответить
Да чего уж там! Вы бы прямо в Омане собрались... Или там только российская агентура тусуется?
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22.09.2021 13:44 Ответить
У лісі!
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22.09.2021 14:33 Ответить
Коля под кокосом.
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22.09.2021 16:53 Ответить
"Слуги народа" соберутся в Трускавце для улучшения внутрипартийной коммуникации..."

Сношатся будут?
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22.09.2021 17:55 Ответить
вот бы их там всех разом накрыть... ракетным залпом....
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22.09.2021 18:00 Ответить
 
 