"Трускавец - это идеологически правильное решение", - "слуга народа" Тищенко о намерении однопартийцев собраться на украинском курорте. ВИДЕО

"Слуги народа" соберутся в Трускавце для улучшения внутрипартийной коммуникации.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах парламента заявил нардеп Николай Тищенко. По его словам, Трускавец был избран местом сбора по идеологическим соображениям. Тищенко не назвал конкретные сроки проведения сбора на украинском курорте, но рассказал, что сейчас "Слуга народа" активно занимается поиском помещения, в котором можно было принять около 500 человек.

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