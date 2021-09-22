Сервис Amber Alert уже в Украине. Пользователи Facebook смогут помогать полиции разыскать пропавших детей, - Клименко. ВИДЕО
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Сервис Amber Alert уже в Украине. И отныне все пользователи Facebook могут помочь полиции разыскать пропавших детей.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
Данный цифровой инструмент посылает в ленту новостей оповещения о детях, которые исчезли неподалеку. В заметке будет отображаться фотография и имеющаяся информация о разыскиваемом ребенке.
"Благодаря специалистам Ювенальной полиции Украины, которые длительное время вели переговоры с Facebook App, наше государство стало двадцать пятой страной в мире, где успешно работает Amber Alert. Это важный момент объединения усилий Национальной полиции Украина и всего Facebook-сообщества ради одной цели - спасти ребенка от возможной опасности. Потому что во время розыска решающей может стать каждая минута", - отметил Клименко.
"Поэтому мы приветствуем внедрение сервиса Amber Alert в Украине! И надеемся на неравнодушие и помощь всех пользователей Facebook", - добавил глава Нацполиции.
Он также напомнил, что с начала текущего года в Украине исчезли 11 935 детей. 98% из них полиция разыскала в течение суток.
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