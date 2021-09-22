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Покушение на Шефира – это "привет" Зеленскому, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что покушение на Сергея Шефира – это "привет" президенту Владимиру Зеленскому и его команде.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в ВРУ.

Арахамия отметил, что Шефир – первый помощник Зеленского и приближенный к нему человек.

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"Учитывая, что он (президент. – Ред.) в отъезде, а (Шефир. – Ред.) – легкая жертва с точки зрения того, что у него нет охраны и он передвигается самостоятельно, поэтому это было легко сделать и передать такой "привет", - объяснил глава фракции "СН".

У нардепа есть три версии, почему произошло покушение: "Это мог быть "привет" от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вы же знаете, что почти все из них покинули Украину с насиженных мест. По оперативной информации, которую предоставляют правоохранители, эти будут как-то мстить. Вторая версия, что это российский след, потому что последнее время антироссийская риторика идет очень активно. И третья, сейчас накануне таких решительных изменений по борьбе с влиянием финансово-промышленных групп, нельзя исключать и такую версию".

Он проинформировал, что в расследовании принимают участие самые лучшие специалисты, так как покушение лучше всего расследовать "по горячим следам".

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Арахамия заявил, что покушение произошло в лесу, а когда начали стрелять, водитель добавил скорость и остановился уже возле "Мегамаркета", где его госпитализировали.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.
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Топ комментарии
+39
Это не привет и не покушение, а ИНСЦЕНИРОВКА квартальной шоблы с целью ужесточить контроль и давление на проукраинские силы в Украине. Сценарий был такой и у Германии времён Гитлера и в Параше времён Х..ла.
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22.09.2021 12:25
+27
Пока зекрыса крупно не посралась с тем шефиром,тот вообще был никому не нужен -так что не звизди,хламидия )
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22.09.2021 12:22
+24
Мохнорылая абизяна, этими фокусами вагнергейт не замажете. Насрать на вашего шифера, рассказывайте кто кацапам инфу сливает.
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22.09.2021 12:27
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Народ запасается попкорном и с нетерпением ждет подобные привета всем слугам урода и околожопистам, НО....с более успешными результатами!
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22.09.2021 12:49 Ответить
Ось якраз цим інтерв'ю Арамія підтвердив, що це постановка для відосіка. Всі такі "бойкі" і "сміливі" і зразу встановили, що це привіт Зеленському, ніби самі там були, чи чули "замову". Якби це було реально, то похавалися б по норах, переоділися б у сарафани і парики, намалювали б губи, щоб ніхто не впізнав і валили б подалі звідси, хто на ростов, а хто і подалі - в москву. Дешевізна!
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22.09.2021 12:50 Ответить
Відверто, то думаю, що режисура 95 Кварталу, щоб підігріти суспільство. Вони тут фахівці. На броньоване авто з звичайною стрілецькою зброєю могли піти аматори, які ні сном і духом про те авто і хто в ньому їде, чи просто полякати. Можливо, і Нахмановича в машині не було, коли стріляли. Вірогідніше за все - спектакль, розіграш охлосу.
Ну, що зараз проблема знайти гранатомет чи гранатомети?
І як та додаткова охорона, яку винайме собі "постраждалий" захистить його від пострілу з гранатомету
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22.09.2021 12:51 Ответить
Арахамия: "У нардепа есть три версии... И третья, сейчас накануне таких решительных изменений по борьбе с влиянием финансово-промышленных групп, нельзя исключать и такую версию"



Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол https://censor.net/ru/n3288700

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22.09.2021 18:11 Ответить
ви тільки почитайте, що агрохимия меле, зразу ж видно особу не словянської зовнішності і яка абсолютно не володіє державною мовою. Шефір був без хорони і, увага, "передвигается самостоятельно"

Дивися Давидка, не накаркай. Бо такими словами не шуткують і їх можуть сприйняти буквально.
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22.09.2021 12:54 Ответить
Хотели бы убрать - убрали бы.

Очередное шоу клоунов. Вагнергейт хотят замять.
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22.09.2021 12:55 Ответить
тихо шифером шурша .... (с)
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22.09.2021 12:57 Ответить
Беніны методи. Головный Рейдер зробив попередження - адже вже не першый тиждень говорять про те, що Шефир звалив від ЄРмакозеліного дуету
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22.09.2021 12:59 Ответить
А надагресивна активність араХАМії у захопленні влади над ВР кланом БЄні - показання саме того, якою ефективною була його тьорка з Бєнєй на футболі .
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22.09.2021 13:03 Ответить
проста нада пафтарить
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22.09.2021 12:59 Ответить
Ну что за самодеятельность?! Где вы стрелять учились, бестолочи? Обычной пулей по бронированному авто.

А если серьезно, то нам пох на шифера вашего, нехай его метеорит забодает. Слыхал, Агрохимия? БУРБУ В СТУДИЮ!!!
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22.09.2021 13:01 Ответить
ок, озвучил первую, вторую, третью версию. А почему замолчал нулевую? Это просто шоу для пересичных зелебобиков, отличный способ отвлечь внимание от чего-то важного, или распилить еще больше денег на охрану, или отмазка для дальнейшего обособления небожителей от народа.

При правильной демократии убийство одного человека ничего не решает, потому что он всего лишь озвучивает/проталкивает общенародную волю; а вот при автократии или мафиозной олигократии - да, при мафии могут быть убийства ключевых людей со своими личными интересами.
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22.09.2021 13:04 Ответить
В Україні демократії нема за визначенням. Демократія має бути як в усіх цивілізованих країнах - 1) представницькою; 2) пропорційною до складу населення; 3) мажоритарною. Всі три складових у нас відсутні.
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22.09.2021 14:09 Ответить
Це відволікання уваги від справи вагнерівців.
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22.09.2021 13:08 Ответить
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22.09.2021 13:08 Ответить
Разборки за пирог внутри окружения.
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22.09.2021 13:11 Ответить
Это у шефира "антироссийская риторика"? Агрохимия умеет насмешить.))
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22.09.2021 13:14 Ответить
Вітаю початок зачистки країни від жидобільшовицького кагалу! Позасудові розправи мають стати нормою в країні де суди корумповані і процвітає корупція на державному рівні. Народ має брати правосуддя в свої руки! Створюйте Комітети Лінча на місцях і мочіть корумповане падло яке увірувало в свою безкарність і недоторканість!
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22.09.2021 13:18 Ответить
А может КОЛЛЕКТОРЫ?
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22.09.2021 13:21 Ответить
А когда эту гребаную мартышку грохнут?Может деньжат куда то скинуть надо на патроны?
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22.09.2021 13:25 Ответить
Якось пофіг на вас. Нехай стріляють. Заслужили.
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22.09.2021 13:27 Ответить
Пиар по малански. Очередью из автомата и никто не пострадал! Цирк от зедебилов. Очередное отвлечения народа от расследования по вагнеровцам. Слишком близко подошли к правде.
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22.09.2021 13:30 Ответить
абізяна знає все.
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22.09.2021 13:33 Ответить
а вот сухумская макака сиганет с крыши высотки...
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22.09.2021 13:42 Ответить
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22.09.2021 13:51 Ответить
Думаю все значно простіше))... Взяв хабар а завдання не виконав.Хабар віддавати відмовився ось і результат прилетів. Теж мені політичний діяч))😄
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22.09.2021 14:36 Ответить
так он давно уже "с приветом"
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22.09.2021 14:44 Ответить
Назвіть хоч одного "шефіра" в Україні без "прівєта" і я серед ночі встану поцікавитись що за один і ткнути дрючком (чи не здох?).
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22.09.2021 17:17 Ответить
За часів президенства Зеленського статки олігархів виросли в РАЗИ, їм це точно не вигідно, а окрім них більше нікому. Отже ІНСЦЕНУАЦІЯ.
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22.09.2021 15:18 Ответить
Так это Арахамия привет Зеле передал?!...
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22.09.2021 19:19 Ответить
Кому всрался шыфер, говнохамия и зеленский?

Сами стреляют, типа страдальцы за народ,

Идите лесом, твари зегнидные
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22.09.2021 21:57 Ответить
Лупате одоробло,тобі не соромно?
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23.09.2021 08:11 Ответить
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