Покушение на Шефира – это "привет" Зеленскому, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что покушение на Сергея Шефира – это "привет" президенту Владимиру Зеленскому и его команде.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в ВРУ.
Арахамия отметил, что Шефир – первый помощник Зеленского и приближенный к нему человек.
"Учитывая, что он (президент. – Ред.) в отъезде, а (Шефир. – Ред.) – легкая жертва с точки зрения того, что у него нет охраны и он передвигается самостоятельно, поэтому это было легко сделать и передать такой "привет", - объяснил глава фракции "СН".
У нардепа есть три версии, почему произошло покушение: "Это мог быть "привет" от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вы же знаете, что почти все из них покинули Украину с насиженных мест. По оперативной информации, которую предоставляют правоохранители, эти будут как-то мстить. Вторая версия, что это российский след, потому что последнее время антироссийская риторика идет очень активно. И третья, сейчас накануне таких решительных изменений по борьбе с влиянием финансово-промышленных групп, нельзя исключать и такую версию".
Он проинформировал, что в расследовании принимают участие самые лучшие специалисты, так как покушение лучше всего расследовать "по горячим следам".
Арахамия заявил, что покушение произошло в лесу, а когда начали стрелять, водитель добавил скорость и остановился уже возле "Мегамаркета", где его госпитализировали.
Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.
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Ну, що зараз проблема знайти гранатомет чи гранатомети?
І як та додаткова охорона, яку винайме собі "постраждалий" захистить його від пострілу з гранатомету
Коломойский, Арахамия, Витренко, министры и депутаты вместе сходили на футбол https://censor.net/ru/n3288700
Дивися Давидка, не накаркай. Бо такими словами не шуткують і їх можуть сприйняти буквально.
Очередное шоу клоунов. Вагнергейт хотят замять.
А если серьезно, то нам пох на шифера вашего, нехай его метеорит забодает. Слыхал, Агрохимия? БУРБУ В СТУДИЮ!!!
При правильной демократии убийство одного человека ничего не решает, потому что он всего лишь озвучивает/проталкивает общенародную волю; а вот при автократии или мафиозной олигократии - да, при мафии могут быть убийства ключевых людей со своими личными интересами.
Сами стреляют, типа страдальцы за народ,
Идите лесом, твари зегнидные